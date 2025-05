Hauke Ritz hat mit Michael Meyen schon 2022 im Apolut-Studio über die Texte gesprochen, die der Westend-Verlag Mitte Mai 2025 in einem Buch bündelt. Das ist Anlass genug, diesen Klassiker hier neu zu veröffentlichen. Hauke Ritz hilft, den Wandel westlicher Kultur zu verstehen, dabei über die Rolle von Technik und Medien nachzudenken und so den Spannungen zwischen Russland, Westeuropa und den USA auf den Grund zu gehen. Er hat dieses Gespräch zum Anlass genommen, seine Gedanken in zwei Büchern festzuhalten: „Vom Niedergang des Westens zur Neuerfindung Europas“ (Promedia, 2024) und nun, ganz aktuell, „Warum der Weltfrieden von Deutschland abhängt“ (Westend, 20700

Ritz erläutert, warum Russland ein genuin europäisches Land ist, wie sich westliche Gesellschaften verwandelt haben – und weshalb die Rückgewinnung echter Kultur heute überlebenswichtig ist.



