Warum Chinas Hormuz-Veto der klügste Zug im Krieg ist

Chinas Entscheidung, eine Resolution im United Nations Security Council zum Strait of Hormuz zu blockieren, wird als strategisch kalkulierter Schritt interpretiert. Anstatt lediglich den Iran zu unterstützen, hat China damit verhindert, dass die United States und ihre Verbündeten eine internationale Legitimation für mögliche militärische Maßnahmen erhalten.

Diese Entscheidung hat weitreichende wirtschaftliche und geopolitische Auswirkungen. Instabilität in einer der wichtigsten Energiehandelsrouten der Welt erhöht den Druck auf das bestehende, dollarbasierte Finanzsystem. Gleichzeitig schafft dies Raum für alternative Handels- und Zahlungssysteme, die China aktiv ausbaut.

China scheint zudem besser auf solche Krisen vorbereitet zu sein als viele andere Länder. Große strategische Ölreserven, alternative Versorgungsrouten wie der China-Pakistan Economic Corridor und massive Investitionen in erneuerbare Energien bieten eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegenüber globalen Schocks.

Auch diplomatisch stärkt dieser Schritt Chinas Position. Indem es sich als Verteidiger von Souveränität und internationalem Recht präsentiert, gewinnt es an Einfluss, insbesondere im Globalen Süden.

Insgesamt zeigt das Veto eine breitere Verschiebung hin zu einer multipolaren Weltordnung, in der institutionelle Macht genutzt wird, um globale Dynamiken zu beeinflussen, ohne direkte militärische Konfrontation.

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