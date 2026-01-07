Warum Bill Gates gerade still alles verkauft — Die 89 Milliarden Warnung

89 Milliarden Dollar in Insider Verkäufen. In sechs Monaten. Bill Gates verkauft zwei Drittel seiner Microsoft Aktien. Warren Buffett sitzt auf 325 Milliarden Dollar Bargeld. Jamie Dimon verkauft JP Morgan zum ersten Mal seit 19 Jahren. Das ist kein Zufall. Das ist ein Muster. Dasselbe Muster wie 1929. Wie 2000. Wie 2008.

