Warum Bill Gates gerade still alles verkauft — Die 89 Milliarden Warnung

89 Milliarden Dollar in Insider Verkäufen. In sechs Monaten. Bill Gates verkauft zwei Drittel seiner Microsoft Aktien. Warren Buffett sitzt auf 325 Milliarden Dollar Bargeld. Jamie Dimon verkauft JP Morgan zum ersten Mal seit 19 Jahren. Das ist kein Zufall. Das ist ein Muster. Dasselbe Muster wie 1929. Wie 2000. Wie 2008.
Die Ausführungen von John Ag, daß sich das smart money derzeit still und leise von den Aktien verabschiedet, ist gut recherchiert und absolut richtig. Wenn er jedoch meint, die Leser sollten deswegen in Silber einsteigen, dürfte dies für die kleinen Leute fast unmöglich sein.
Apmex verkauft nach Johns eigenen Infos wenigstens 500 $ bis maximal 10.000$ bei unsicherer Verschiffung einer Silbermünze der kanadischen Maple Leaf für 104,64 $, ist also für Minikäufe nicht möglich.
https://www.apmex.com/product/1090/1-oz-canadian-silver-maple-leaf-coin-bu-random-year
Wer bei der Ostalbsparkasse Silbermünzen kaufen und verkaufen will, geht das nur über einem Konto bei der Bank. Dasselbe gilt bei Banken in der Schweiz, wie mir Meta AI schreibt: aufgrund des Geldwäschgesetzes (GWG) und der Finanztransaktionssteuer.
Meta AI schreibt, daß man bei Schweizer Edelmetallhändlern wie dem hier früher publizierenden Egon von Greyertz, 15.000 Schweizer Franken anonym kaufen kann. Das dürfte jedoch für die Kleinen zu umständlich sein.
https://www.goldseiten.de/artikel/Egon-von-Greyerz.html
Wer hat noch Lust sich zu outen, wenn der Staat vorsätzlich in die Pleite getrieben wurde, und ein SPD-Boze wie Klingbeil das durchsetzen will, der zu dumm ist für sich selbst vorzusorgen, aber morgen bestimmt auf die Idee kommt, anderen ihre Vorsorge wegzusteuern oder konfiszieren, wie er es mit der Erbschaftssteuer vorhat? Vielleicht ist schon morgen der Edelmetallbesitz illegal und die AMLA sagt guten Tag?
KI: „Die neue Behörde bei der EZB in Frankfurt ist die AMLA (Anti-Money Laundering Authority), die EU-weite Anti-Geldwäsche-Behörde, die ihre Arbeit offiziell am 1. Juli 2025 aufgenommen hat, um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch einheitliche Standards, direkte Aufsicht über große Finanzinstitute und die Koordinierung nationaler Behörden zu stärken.“
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Geldwaesche-bekaempfen/anti-geldwaeschebehoerde-amla-in-frankfurt.html
Anti-Geldwäschebehörde AMLA nimmt ihre Arbeit auf
„Wir wollen eine härtere Gangart gegen Finanzkriminalität durchsetzen. Wir wollen Betrüger, Steuerhinterzieher und Geldwäscher da treffen, wo es ihnen besonders wehtut – beim Geld und bei den Vermögenswerten, die sie illegal erworben haben. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, dass wir diejenigen härter zur Verantwortung ziehen, die der Allgemeinheit durch kriminelles Handeln großen Schaden zufügen. Die neue EU-Behörde ist dafür ein wichtiger Baustein. Die AMLA wird die europäischen Anstrengungen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf eine neue Stufe heben. Unsere deutschen Finanz- und Sicherheitsbehörden werden eng mit der neuen EU-Behörde zusammenarbeiten.““
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil
Mir geht es auch wie dem Orakel von Omaha und wüßte nicht, wo ich investieren sollte; denn alle Auswege sind durch die digitale Speicherung versperrt, und der unwahrhaftige Staat wird wohl alles konfiszieren, so daß wir gemäß Klaus Schwab wohl arm, aber NICHT glücklich sind.
Jeder muß sich also selbst eine individuelle Maßnahme für das aufziehende Ungemach überlegen.
https://www.projekt-gutenberg.org/goethe/gedichte/chap050.html
Beherzigung
Ach, was soll der Mensch verlangen?
Ist es besser, ruhig bleiben?
Klammernd fest sich anzuhangen?
Ist es besser, sich zu treiben?
Soll er sich ein Häuschen bauen?
Soll er unter Zelten leben?
Soll er auf die Felsen trauen?
Selbst die festen Felsen beben.
Eines schickt sich nicht für alle!
Sehe jeder, wie ers treibe,
Sehe jeder, wo er bleibe,
Und wer steht, daß er nicht falle!