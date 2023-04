Warum Amerika Krieg braucht, Das Projekt für das neue amerikanische Jahrhundert (PNAC)

Von Dr. Jacques R. Pauwels und Prof. Michel Chossudovsky

Einführende Anmerkung zu Amerikas „Langem Krieg“: Das Projekt für das neue amerikanische Jahrhundert (PNAC)

Dieser prägnante und sorgfältig dokumentierte Artikel des renommierten Historikers und Politikwissenschaftlers Dr. Jacques Pauwels wurde vor fast 20 Jahren, am 30. April 2003, unmittelbar nach dem Krieg gegen den Irak von Global Research veröffentlicht . Dr. Jacques Pauwels ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

Der Artikel bezieht sich weitgehend auf die Präsidentschaft von George W. Bush.

Flash Forward bis 2023: Eine zeitgemäße Frage

Warum braucht die Biden-Regierung Krieg, einschließlich eines 1,3-Billionen-Dollar-Atomwaffenprogramms?

Der Krieg gegen Russland und China befindet sich derzeit auf dem Reißbrett des Pentagons.

Die USA haben seit dem Ende dessen, was euphemistisch als Nachkriegszeit bezeichnet wird, zahlreiche Kriege geführt:

Korea, Vietnam, Kambodscha, Irak, Libyen, Syrien, Jemen …

Es ist das, was das Project for the New American Century (PNAC) als „ einen langen Krieg“ beschreibt, eine Abfolge von Kriegen:

