Wann wird der politische Gefangene Reiner Fuellmich ENDLICH freigelassen?!

Dr. Reiner Fuellmich wurde im Oktober 2023 aus Mexiko entführt, nach Deutschland gebracht, verhaftet und inhaftiert. Seitdem befindet er sich in einem deutschen Gefängnis. Viele Aspekte seines Falles zeigen, dass das deutsche Strafrechtssystem versagt hat. Vor allem aber verbieten Auslieferungsgesetze die Auslieferung einer Person aus Gründen der politischen Verfolgung oder Strafverfolgung.

Quelle: legitim

Anfang dieses Monats schrieb Andrew Bridgen auf Twitter (jetzt X), dass er „so bald wie möglich“ einen Besuch bei Dr. Reiner Fuellmich im Gefängnis plane. Einige Wochen zuvor hatte der Ni-Vanuatu-Filmregisseur Philippe Carillo Aufrufe von bekannten Freiheitsaktivisten aus aller Welt für die sofortige Freilassung von Dr. Fuellmich zusammengestellt. Einer der Mitwirkenden war Bridgen.

Reiner ist ein mutiger Anwalt, der frühzeitig vor den Gefahren der Covid-Impfungen und der gesamten Pandemiebekämpfung gewarnt hat … Die deutsche Regierung sah in ihm eine Gefahr für ihre Narrative … Reiner Fuellmich ist ein politischer Gefangener, und seine fortgesetzte Inhaftierung ist ein Affront gegen die Freiheit in Europa und Deutschland.

Ich fordere die Regierung von Donald Trump dringend auf, sich mit den Fakten dieses Falles vertraut zu machen und Druck auf die deutsche Regierung auszuüben, ihn so schnell wie möglich freizulassen. Denkt an Reiner Fuellmich. Er sitzt im Gefängnis, weil er uns vor den Gefahren gewarnt hat, den existenziellen Gefahren der Pandemiebekämpfung. Er darf nicht vergessen werden. Er muss freigelassen werden.

Philippe Carillo: Befreit Reiner Fuellmich! Englische Fassung, 13. September 2025 (67 Min.) rumble.com

Wenn Sie das obige Video auf Rumble nicht ansehen können, können Sie es auf YouTube ansehen. In der Beschreibung unter dem Video finden Sie eine Liste mit den Namen der Personen, die ihre Aussagen machen, sowie die entsprechenden Zeitstempel. Die Aussage von Andrew Bridgen beginnt bei 27:14 Min.

Reiner Fuellmich (auch Füllmich geschrieben) ist ein deutscher Rechtsanwalt und ehemaliger Sprecher des Corona-Untersuchungsausschusses, einer in Deutschland ansässigen nichtstaatlichen Untersuchungsgruppe. (vgl. icic.law) Er war an Bemühungen beteiligt, in den Vereinigten Staaten Sammelklagen gegen Einrichtungen zu erheben, die seiner Meinung nach „für Schäden verantwortlich“ sind, die durch die Bewältigung der Covid-Pandemie entstanden sind. Hierzu gehören auch Klagen im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Missbrauch von PCR-Tests durch den deutschen Virologen Christian Drosten. (Vgl. corona-investigative-committee.com)

Im September 2022 beschuldigte Viviane Fischer, eine Partnerin des Corona-Untersuchungsausschusses, Dr. Fuellmich der Veruntreuung von Geldern durch überhöhte Abrechnungen für juristische Dienstleistungen. Fuellmich wies die Vorwürfe zurück und behauptete, sie seien politisch motiviert, um die Untersuchung des Ausschusses zur tiefen Verstrickung des Staates in die globale Pandemiebekämpfung zu untergraben.

Unbeeindruckt von Fischers falschen Anschuldigungen verließ Dr. Fuellmich den Corona-Untersuchungsausschuss und gründete den International Crime Investigative Committee (ICIC), um seine Arbeit fortzusetzen. Im März 2023 wurde ein Haftbefehl gegen Dr. Fuellmich erlassen, während er sich in Mexiko aufhielt. Im Oktober 2023 wurde er von Agenten des deutschen Staates in einer Botschaft in Mexiko entführt und nach Deutschland gebracht, wo er verhaftet und in der Justizvollzugsanstalt Rosdorf in Untersuchungshaft genommen wurde. Im April 2025 wurde Dr. Fuellmich zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte zuvor erklärt, dass kein Grund für eine strafrechtliche Untersuchung vorliege.

Im vergangenen Monat veröffentlichte Dr. Fuellmich eine Reihe von vier Sprachmemos. Teil 1 wurde am 9. September aufgenommen, Teil 2 am 11. September, Teil 3 am 15. September und Teil 4 (unten) am 30. September. Die vollständige Reihe und weitere Erklärungen von Dr. Fuellmich finden Sie auf YouTube, Substack und ICIC. In Teil 4 gab Dr. Fuellmich Einblicke in seine Strafanzeige gegen Richter Schindler, die Staatsanwaltschaft, seine Ankläger und andere.

Nachdem er ausführlich erklärt hatte, was geschah, als er aus Mexiko entführt wurde, und den Beweis erbracht hatte, dass dies aus politischen Gründen geschah, sagte Dr. Fuellmich:

Selbst wenn die rechtlichen Auslieferungsverfahren eingehalten worden wären, besteht der wichtigste Aspekt des Auslieferungsrechts … darin, dass niemand ausgeliefert werden darf, wenn dies aus politischen Gründen oder zur politischen Verfolgung geschieht.

Das bedeutet, dass dies das übergeordnete Rechtsprinzip ist – keine Auslieferung, wenn es um politische Verfolgung oder Strafverfolgung geht. Daran gibt es keinen Zweifel, und dementsprechend muss ich sofort freigelassen werden … Es ist unmöglich, dass jemand aus politischen Gründen ausgeliefert, geschweige denn entführt wird. Damit ist die Sache erledigt, und deshalb müssen sie mich sofort freilassen.

Reiner Fuellmich News Network: Dr. Reiner Fuellmich Finale am 30. September 2025, 2. Oktober 2025 (47 Minuten) rumble.com

Transkript

Liebe Freunde, ich komme nun zum vierten und letzten Teil der vier wichtigsten Aspekte der Strafanzeige, die ich vor etwa sechs Wochen eingereicht und gleichzeitig veröffentlicht habe. Bislang gab es übrigens keine Reaktion auf diese beiden Maßnahmen.

Und das ist nun der beste Teil, wie wir nach einigen investigativen Recherchen und ein wenig juristischer Arbeit zur Weiterverfolgung dieser Recherchen festgestellt haben. Ich hatte immer das Gefühl, dass dies – die Entführung, die zuerst als vorgetäuschte Abschiebung, und dann als vorgetäuschte Auslieferung getarnt wurde, und zu allem Überfluss auch noch Richter Schindler, der darüber vor Gericht gelogen hat – letztendlich der Hebel sein würde, der die Büchse der Pandora mit all den kleinen und großen schmutzigen Geheimnissen des völlig kaputten deutschen Justizsystems aufspringen lassen würde.

Aber erst nachdem wir meine Strafanzeige eingereicht hatten, erhielten wir durch den investigativen Journalismus von Roger Bittel und die anschließende juristische Arbeit von Katja Woermer einen eindeutigen Beweis dafür, dass dieses gesamte Strafverfahren gegen mich von Anfang bis Ende ein Scheinverfahren war. Dies, um die Tatsache zu verschleiern, dass es in Wirklichkeit die deutsche Regierung – oder besser gesagt ihre Handlanger – waren, die versuchten, mich aus politischen Gründen zu Fall zu bringen, wenn man diese monströsen Motive so nennen will.

In Wirklichkeit begehen sie jedes nur erdenkliche Verbrechen, um sicherzustellen, dass die internationale Öffentlichkeit nicht versteht, dass Corona eine gut geplante Testpandemie war, deren Zweck darin bestand, zu sehen, ob sie durch psychologische Massenmanipulation und regelrechten psychologischen Terrorismus eine Mehrheit der Menschen dazu bringen konnten, pseudo-freiwillig an der Reduzierung der Bevölkerung, der Zerstörung ihrer Wirtschaft und der Bevölkerungskontrolle für diejenigen, die überlebt haben, mitzuwirken.

Lassen Sie mich diese Erklärung wie eine Eröffnungsrede vor Gericht beginnen. Wie Sie sehen werden, nachdem Sie gehört haben, was tatsächlich passiert ist, nachdem Sie sich die tatsächlichen Fakten dieses falschen Verfahrens gegen mich angesehen haben, nachdem Sie gesehen haben, was in der zwar unvollständigen Akte der Staatsanwaltschaft steht, und nachdem Sie gesehen haben, wie sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Gerichte – wenn auch ungeschickt und stümperhaft – versuchen, die Entführung in Tijuana, Mexiko, zunächst als Abschiebung und dann als Auslieferung erscheinen zu lassen.

Und nachdem Sie zur Kenntnis genommen haben, dass Richter Schindler so weit gegangen ist, in aller Öffentlichkeit dreist über all dies zu lügen, werden Sie keinen Zweifel daran haben, dass diese Entführung nur einem einzigen Zweck diente: Unter dem Deckmantel falscher Strafanzeigen eine politische Hexenjagd in Verbindung mit Rechtsstreitigkeiten durchzuführen, um mich zu Fall zu bringen, damit ich meine Arbeit, die Plandemie aufzudecken, nicht fortsetzen kann, und dann mit Hilfe unserer internationalen Gruppe von Anwälten alle zur Rechenschaft zu ziehen, die für die begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich sind.

Wenn man zu diesen Erkenntnissen noch den gefälschten Haftbefehl und die illegale Ersetzung der ursprünglichen falschen Anklagepunkte durch neue falsche Anklagepunkte sowie die plötzliche Einstellung des Verfahrens hinzufügt – was tatsächlich geschehen ist – sowie die Verweigerung einer fairen Verhandlung und die Weigerung, die Zeugen der Verteidigung anzuhören, dann bin ich mir absolut sicher, dass Sie zu genau diesem Schluss kommen werden. Es handelt sich um einen politischen Prozess.

Da zwei Länder bzw. Vertreter und Behörden, sowohl Mexikos als auch Deutschlands, an dieser Entführung beteiligt waren, sieht es auf den ersten Blick wie ein Fall von internationalem Staatsterrorismus aus. Aber das ist nur der erste Eindruck. Wenn sich der Nebel aus den Nebelmaschinen der Monster lichtet, werden wir meiner Meinung nach alle langsam aber sicher erkennen, dass es hier überhaupt nicht um Deutschland und Mexiko und deutsche und mexikanische Vertreter und Behörden geht. Vielmehr geht es um jene Monster, die hinter den Kulissen die Fäden dieser deutschen und mexikanischen Vertreter und Behörden ziehen – weil sie glauben, dass ihnen diese deutschen und mexikanischen Vertreter und Behörden – wenn nicht sogar die gesamten Länder Mexiko und Deutschland gehören – und dass sie sie wie Marionetten dazu bringen können, alles zu tun, was sie wollen, ohne dass das deutsche oder mexikanische Volk dabei ein Mitspracherecht hat.

Nun, was für ein seltsamer Zufall, dass genau in diesem Moment, genau zu diesem Zeitpunkt, Viktor Orbán aus Ungarn den berüchtigten geheimen Plan von George Soros öffentlich gemacht hat, mit Hilfe seiner kriminellen NGOs die europäischen Länder mit einer Million Asylbewerbern und anderen Flüchtlingen pro Jahr aus den vom Krieg zerrütteten Ländern Nordafrikas und aus den vom Krieg zerrütteten Ländern des Nahen Ostens zu überschwemmen, um zunächst diese europäischen Länder zu destabilisieren und ihnen dann als Lösung die völlig korrupte EU-Führung als eine Art „Mini-Weltregierung“, eine EU-Regierung, zu präsentieren, in der es für keines der EU-Länder mehr nationale Souveränität gibt.

Mit anderen Worten: Abgesehen von meinem Fall – oder vielleicht gerade durch meinen Fall – sehen wir jetzt das Gesamtbild klarer. Und jetzt fragen sich sogar einige auf der anderen Seite des Zauns: Hat Angela Merkel nur auf Geheiß von George Soros gehandelt, als sie 2015 die Grenzen praktisch ganz Europas öffnete? Und hat sie nur auf Geheiß von Bill Gates gehandelt, als sie den Deutschen sagte, sie sollten ihre Wirtschaft und ihre Gesundheit für das größere Wohl zerstören, nämlich um ihre, die Plandemie der Monster, zu bekämpfen? Das sind natürlich nur rhetorische Fragen, wie Sie auf dieser Seite des Zauns nur zu gut wissen.

Auch wenn sich diese Erklärung nur auf die Frage meiner Entführung, der vorgetäuschten Abschiebung und Auslieferung, die Lügen von Richter Schindler und die skandalöse Hauptrolle konzentriert, die sowohl das deutsche Außenministerium als auch der Innenminister hinter den Kulissen in dieser Geschichte der Selbstzerstörung des deutschen Justizsystems gespielt haben, glaube ich, dass sie uns natürlich auch die Möglichkeit gibt, mehr als nur einen flüchtigen Blick auf die Monster zu werfen, die hinter den Kulissen die Fäden ziehen.

Tatsächlich sind die Beweise, die wir inzwischen sammeln konnten, sowie die zusätzlichen Informationen, die jetzt von allen Seiten sehr schnell eintreffen, mehr als nur ein kleiner Einblick in das Böse. Es gibt mittlerweile so viele Teile des Puzzles des Bösen, dass ich keine Probleme habe, sehr klare Muster der Zerstörung zu erkennen, verdeckter Zerstörung erkennen kann. Nicht nur in den gerade von Victor Orban veröffentlichten Beweisen darüber, was George Soros Europa angetan hat, um die Strategie der Monster „teile und herrsche” zu verfolgen, und in den mörderischen Aktivitäten dieses falschen Philanthropen Bill Gates, den mein niederländischer Kollege Arno van Kessel demnächst zu Fall bringen wird. Am wichtigsten ist jedoch, dass die Monster nicht länger im Verborgenen bleiben können. Ihre Zeit der Verschleierung ist vorbei. Alles kommt ans Licht. Und genau das ist notwendig, damit die Gerechtigkeit greifen kann und die Bumerangs der Gerechtigkeit ihr Ziel finden.

Lassen Sie mich nun zu den Fakten des Falles kommen. Ich werde die Ereignisse schildern, wie sie sich im März 2023 zu entwickeln begannen, bis hin zur tatsächlichen Entführung am 11. Oktober 2023. Ich werde auch die Lüge von Richter Schindler im Frühjahr 2024 erwähnen, dass das, was in Mexiko geschehen war, wie er sagte, „nur eine Abschiebung durch die mexikanische Regierung“ gewesen sei, obwohl er genau wusste, dass dies nicht der Fall war, sondern dass die deutsche Regierung – natürlich in dem vollen Bewusstsein, dass die einzige Möglichkeit, mich legal in ihre Hände zu bekommen, ein Auslieferungsverfahren war – beschlossen hatte, dies zu umgehen und mich einfach zu entführen.

Denn unter keinen Umständen sollte ich eine faire Anhörung bekommen, die sofort klar gemacht hätte, dass es sich nur um falsche Strafanzeigen handelte, die als Vorwand dienten, um mich aus politischen Gründen zu Fall zu bringen. Sondern um mich daran zu hindern, meine Ermittlungen zur Plandemie fortzusetzen, und dann sicherzustellen, dass eine internationale juristische Abrechnung folgen würde. Ich glaube eigentlich nicht, dass dieser wahre Grund für ihr Handeln als politischer Grund bezeichnet werden sollte, da der Begriff „kriminelle Motivation zur Vertuschung von Milliarden von Verbrechen gegen die Menschlichkeit” viel passender ist.

Bevor ich mit der Schilderung dieser Fakten beginne, möchte ich Sie noch einmal an den Hintergrund dieses fingierten Verfahrens erinnern:

Ende 2020/Anfang 2022, versuchte der deutsche Verfassungsschutz, CPA, was für eine Fehlbezeichnung, mich zum ersten Mal zu Fall zu bringen. Aber letztendlich scheiterten sie, weil es in Göttingen eine einzige Verfechterin der Rechtsstaatlichkeit gab, die sich den Anweisungen des Verfassungsschutzes widersetzte und sich weigerte, ein Strafverfahren gegen mich einzuleiten, obwohl ich nichts Strafbares getan hatte. Als sie damals zum ersten Mal versuchten, mich zu Fall zu bringen, hatten sie ihr – dieser einzigen Verfechterin der Rechtsstaatlichkeit, ihr Name ist Reinicke – offen gesagt, dass nur der Verfassungsschutz hinter mir her sei und Hilfe brauche, einen Staatsanwalt, einen willigen Staatsanwalt, der ihnen helfe. Keine andere Behörde sei daran beteiligt, sagten sie, und niemand dürfe von diesem Versuch erfahren, mich aus politischen Gründen zu Fall zu bringen.

Sie hatten alles getan, um die leitende Staatsanwältin Reinicke in die richtige Richtung zu lenken, indem sie ihr erklärten, dass ich mir als internationaler Anwalt, der sich offen kritisch gegenüber den Anti-Corona-Maßnahmen äußerte, einen Namen gemacht hatte, dass ich meine eigene Anwaltskanzlei besaß und dass ich Mitglied der einzigen politischen Partei geworden war, die die Corona-Maßnahmen der Regierung offen kritisierte. Eine Partei, die mich dann zu ihrem Vorsitzenden gewählt und mich als Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahlen nominiert hatte, ich glaube, es war 2021.

Ohne Frau Reinicke auch nur den geringsten faktischen Grund für eine solche Anschuldigung zu liefern, forderten sie sie auf, ein Verbrechen zu erfinden, zum Beispiel Betrug, oder sich für das pauschale Nazi-Verbrechen der Verletzung der Treuhandpflicht zur Verwaltung fremder Gelder zu entscheiden.

Nachdem sie an dieser Hüterin der Rechtsstaatlichkeit, Frau Reinicke, gescheitert waren, versuchten sie es erneut, indem sie ihre verrückte Geheimwaffe, die drei zutiefst gestörten Berliner Anwälte, in Gang setzten, die seit Ende 2021, wahrscheinlich seit August 2021, für sie arbeiteten. Diesmal sorgten sie dafür, dass Frau Reinicke – die erneut im Begriff war, die Einleitung eines Strafverfahrens gegen mich abzulehnen – rücksichtslos beiseite geschoben wurde. Sie änderten die Aktennummer, damit Staatsanwalt John, der zu diesem Zweck von Hannover nach Göttingen versetzt worden war, einspringen und als ihr, nun ja, dummes, aber williges Werkzeug für die Zerstörung der Rechtsstaatlichkeit einsetzen konnte. Nicht nur in Göttingen, sondern in ganz Deutschland, wie Sie zweifellos am Ende dieser Erklärung und anhand der Ereignisse sehen werden, die sich im Oktober dieses denkwürdigen Jahres 2024 ereignen werden.

Und damit diesmal absolut niemandem Zweifel daran kamen, dass das „Verbrechen“, für das sie mich festnageln wollten, ein brandneues war, das es im deutschen Strafgesetzbuch noch gar nicht gab, stand auf Seite eins ihrer Akte, die normalerweise die Staatsanwaltschaft und das Gericht über das zu behandelnde Verbrechen informiert, das Wort „Corona“ und nicht „Betrug“ oder „Unterschlagung“ oder irgendein anderes echtes Verbrechen. Das ist also der Hintergrund dessen, was sich dann im März 2023 abzuzeichnen begann.

Im März 2023 erhielt ich überraschend einen Anruf von meinem Freund, dem Rechtsprofessor Martin Schwab, der mir mitteilte, dass seine Schützlinge, die drei Berliner Anwälte, die zu Agenten des deutschen Inlandsgeheimdienstes geworden waren, mit mir eine Einigung aushandeln wollten, nachdem sie mehr als 1,1 Millionen Euro meines Geldes gestohlen hatten, damit ich den Kredit nicht zurückzahlen konnte und ihre Strafanzeige gegen mich – zumindest für jemanden, der keine Ahnung vom Gesetz hatte – plausibel erschien.

Auch wenn Martin Schwab sehr naiv ist und zu diesem Zeitpunkt vielleicht nicht wusste, dass seine drei Berliner Schützlinge für und mit dem deutschen Verfassungsschutz arbeiteten, wusste er doch, dass sie mein Geld und das Geld meines Mandanten gestohlen hatten, weil ich ihm das erklärt hatte. Ich hatte ihm erklärt, was sie getan hatten, und ihn gebeten, einzugreifen, bevor die Dinge außer Kontrolle geraten würden. Er hatte mir sogar am 23. März 2023 eine E-Mail geschickt, in der er mir mitteilte, dass er nichts mit seinen drei Wunderkindern zu tun haben wolle, und das sind seine Worte: „die Ihr Geld veruntreuen“.

Ich habe dann eine Vergleichsvereinbarung entworfen und sie diesen drei Idioten aus Berlin über Martin Schwab geschickt. In dieser Vergleichsvereinbarung habe ich erklärt, dass ich damit einverstanden wäre, wenn sie das Geld, das sie mir gestohlen hatten, auf das Bankkonto meiner Frau überweisen würden. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt kein deutsches Bankkonto, da die Banken alle meine Konten gekündigt hatten. Aber nicht nur das, ich sagte sogar, dass ich ihnen, wenn sie das tun würden, wenn sie mir das gestohlene Geld zurückgeben würden, sogar Zugang zu dem Gold gewähren würde, das wir für das Corona-Komitee gekauft hatten. Ich dachte, das wäre ein Angebot, das sie nicht ablehnen könnten.

Ich habe mir damals keine großen Gedanken über das Gold gemacht, weil ich zu diesem Zeitpunkt meine eigene Nachfolgeorganisation ICIC gegründet hatte – den Nachfolger des gescheiterten Corona-Untersuchungsausschusses – und endlich frei von Vivian Fischers Possen war. Ich war mit voller Kraft dabei, meine eigene Untersuchung darüber durchzuführen, was wirklich vor sich ging. Also dachte ich mir: Lasst diese Idioten sich mit Vivian Fischer um das Gold streiten und sich komplett lächerlich machen – ich werde zum richtigen Zeitpunkt eingreifen. Auf jeden Fall dachte ich, dass dies ein Angebot ist, das man nicht ablehnen kann. Aber dann begann sich die Situation seltsam anzufühlen.

Zunächst war es nur dieses Angebot, über das sie wochenlang und dann monatelang nachzudenken schienen. Es dauerte so lange. Ich konnte das nicht verstehen. Nun, dann, im Juli 2023, konnten Inca und ich plötzlich unsere Pässe nicht mehr finden. Wir glaubten, dass sie entweder gestohlen worden waren oder dass wir sie verloren hatten. Wir gingen zur örtlichen Polizeistation, um Anzeige zu erstatten, und erhielten ein offizielles Dokument, aus dem hervorging, dass wir dabei waren, neue Reisepässe zu beantragen, und dass wir bis dahin mit unseren anderen Lichtbildausweisen in Mexiko reisen durften. Ich hatte zum Beispiel einen kalifornischen Führerschein, Inca einen deutschen Personalausweis.

Gleichzeitig hatten wir Kontakt zur deutschen Botschaft in Mexiko-Stadt aufgenommen, wo man uns mitteilte, dass wir zum nächsten deutschen Konsulat in Tijuana fliegen und dort einen deutschen Konsularbeamten treffen müssten, der uns einige Formulare unterschreiben lassen würde, auf deren Grundlage die deutsche Botschaft uns dann neue Pässe schicken würde. Das haben wir dann auch getan.

In Tijuana trafen wir den deutschen Konsul am Flughafen, da das Konsulat gerade renoviert wurde. Ich erklärte ihm sogar, wie er einen Arzt finden könnte, der ihm helfen würde, die giftigen Substanzen, die ihm injiziert worden waren, aus seinem Körper zu entfernen. Ein paar Tage nach unserer Rückkehr von dieser Reise tauchten die Pässe dann wie durch ein Wunder wieder auf, und ich schrieb dem Konsul in Tijuana über WhatsApp, dass wir die Pässe nicht mehr brauchten, da sie wieder aufgetaucht waren. Zu meiner Überraschung schrieb er zurück, dass die alten Pässe gesperrt oder für ungültig erklärt worden seien und wir zurück nach Tijuana fliegen müssten, um ihn noch einmal am Flughafen zu treffen und die neuen Pässe abzuholen.

Ich fragte, warum es nicht möglich sei, dass die Botschaft sie mir einfach per Einschreiben oder so schicken könne, wie mir die Botschaft gesagt hatte, aber er antwortete nur, dass das nicht möglich sei. Nun, das war natürlich alles eine Lüge, die vom deutschen Außenministerium – und das ist besonders wichtig, wie Sie am Ende dieser Erklärung sehen werden – vom deutschen Innenminister erfunden worden war. Wir haben herausgefunden, dass dies ein Haufen Lügen ist, weil ich im November 2023 endlich die Akte der Staatsanwaltschaft in die Hände bekommen hatte, oder besser gesagt, das gesamte Verteidigungsteam.

Ich werde Sie nicht erneut mit den Details der Entführung langweilen, aber so viel müssen Sie wissen: Es sieht so aus, als ob der Großteil der E-Mail-Kommunikation in dieser Akte enthalten ist. Die E-Mail-Kommunikation zwischen Staatsanwalt John, der überhaupt nichts verstanden hat, dem Beamten Lars Roggatz (Sp?), der für das deutsche Pendant zum FBI arbeitete und die Entführung koordinierte, sowie dem Beamten des deutschen FBI in Mexiko-Stadt und den drei Berliner Idioten. Wir glauben, dass das meiste davon in der Akte der Staatsanwaltschaft enthalten ist.

Aus dieser E-Mail-Kommunikation wissen wir Folgendes mit Sicherheit: Sie hatten die gefälschten Vergleichsverhandlungen zwischen mir und den drei Berliner Anwälten – die übrigens, nach unseren neuesten Informationen, nicht mehr als Anwälte tätig sind – genutzt, um meinen und Inca’s Aufenthaltsort in Mexiko zu verfolgen.

Justus Hoffmann, der führende Verrückte der Three Stooges, durchsuchte rund um die Uhr das Internet, um herauszufinden, ob ich irgendwo an Treffen des Widerstands teilnahm, und fand sogar heraus, dass ich Anfang Juni 2023 auf der Better Way Conference in Bath, Großbritannien, sprechen sollte. Einer Konferenz, die vom World Council for Health organisiert worden war. Er informierte seine Vorgesetzten darüber in einer E-Mail vom 22. Mai 2023 und schlug ihnen sogar vor, am 1. Juni 2023 dorthin zu fahren, da an diesem Tag ein Meet-and-Greet-Dinner geplant war. Laut dem verrückten Justus Hoffmann sollte dies dazu dienen, Spenden zu sammeln. Er meinte, dies sei eine perfekte Gelegenheit für seine Vorgesetzten, in Zusammenarbeit mit der britischen Polizei, die gesamte Veranstaltung und die dahinter stehenden Personen zu Fall bringen.

In einer E-Mail, die der FBI-Mann in Mexiko-Stadt am 24. August an den Mann schickte, der die Entführung in Deutschland koordinierte, Lars Roggatz (Sp?), informiert er ihn und alle anderen, denen er eine Kopie schickte, über Folgendes: Dass ich in Mexiko nur auf Grundlage eines mexikanischen Haftbefehls verhaftet werden konnte, der natürlich nie ausgestellt wurde, da ich in Mexiko kein Verbrechen begangen hatte, nicht illegal in das Land eingereist war und es kein Auslieferungsersuchen für ein Verbrechen gab, das ich möglicherweise in Deutschland begangen hatte.

Aus diesem Grund schickte ihr Mann in Mexiko eine E-Mail nach Deutschland, dass sie in Deutschland ein Auslieferungsverfahren einleiten sollten, was, wie wir jetzt wissen, ebenfalls nie geschah, da der Deep State andere Pläne hatte. In einer E-Mail vom 1. September 2023 informierte FBI-Agent Roggatz in Hannover Staatsanwalt John darüber, dass ihr Plan darin bestand, mich unter dem Vorwand, ich müsse etwas im Zusammenhang mit meinem Reisepass unterschreiben, nach Tijuana zurückzulocken, damit die mexikanische Einwanderungsbehörde mich verhaften konnte.

Und um ganz auf Nummer sicher zu gehen, informierte Staatsanwalt John in einer E-Mail vom 30. September 2023 alle anderen darüber, dass er und die drei Berliner Stooges mir ebenfalls mitgeteilt hätten, dass ich in Tijuana sein müsse, um eine neue Vollmacht vom Konsulat beglaubigen zu lassen, die dann zur endgültigen Abwicklung der fiktiven Einigung verwendet werden würde. Nun hatten sie mir zwei sehr gute Gründe genannt, nach Tijuana zu fahren: Die neuen Pässe abzuholen und eine neue Vollmacht notariell beglaubigen zu lassen, damit ich endlich die Einigung abschließen konnte.

Interessanterweise hatte mir mein Freund – zumindest hielt ich ihn damals dafür – Martin Schwab, dem ich eine solche Vollmacht erteilt hatte, wenige Tage zuvor plötzlich und unerwartet mitgeteilt, dass er doch nicht an dieser Einigung beteiligt sein wolle. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass ihm zu diesem Zeitpunkt von seinen Protegés, wahrscheinlich unter Nennung des Namens „Justus Hoffmann“, gesagt worden war, dass diese ganze Abfindungssache ein Trick oder eine Tarnung sei, um mich verhaften zu lassen – genau wie er es vor Gericht gesagt hatte. Nur so lässt sich erklären, warum er, also Martin Schwab, Justus Hoffmann immer noch an seiner Universität beschäftigt und warum er mir nicht geholfen hat, obwohl er behauptete, neutral bleiben zu wollen, und obwohl er eine wichtige Rolle bei meiner Entführung gespielt hatte. Schließlich hätte ich ohne Martin Schwab, dem ich damals zumindest vertraut hatte, niemals Vergleichsverhandlungen mit den Three Stooges aufgenommen.

Sie wissen, was dann geschah. Inca und ich kamen am 11. Oktober 23 am Flughafen in Tijuana an, gespannt darauf, den mexikanischen Rat zu treffen, unsere neuen Pässe zu erhalten und die neue Vollmacht so schnell wie möglich beglaubigen zu lassen, weil wir dann sofort umdrehen und zu unseren Hunden zurückfliegen wollten. Als wir jedoch am Gate ankamen, wurden wir beide von sechs Zivilbeamten der Einwanderungsbehörde festgenommen und mit Sirenengeheul in einem Van zum Büro der Einwanderungsbehörde gebracht, das etwa 20 Minuten vom Flughafen entfernt lag. Dort begrüßte uns der Mann, den Inca und ich für den Direktor dieser Behörde hielten, äußerst freundlich, benötigte jedoch einen Dolmetscher, um mit uns zu sprechen. Als er sagte, er habe keine Ahnung, worum es gehe, und er nur Befehle befolge, bat ich darum, die Botschaft in Mexiko-Stadt um Hilfe anrufen zu dürfen.

Ich erreichte eine Beamtin in der Botschaft, die sich sichtlich sehr unwohl dabei fühlte, mit mir zu sprechen. Inca hörte alles mit, da ich seit meinem Interview mit Barry Trower in England mein Handy nie mehr an mein Ohr halte, sondern nur noch die Freisprecheinrichtung benutze, um zu kommunizieren. Als ich sie um Hilfe bat, sagte die Frau am anderen Ende der Leitung, dass sie nicht wisse, was sie tun solle, dass sie aber nichts tun könne, um mir zu helfen, und dass sie einfach nicht wisse, worum es hier gehe. Ich solle versuchen, mich mit der Konsulatsvertretung in Verbindung zu setzen. Das habe ich dann auch getan.

Ich rief den Konsul an, der, wie ich sah, mit unseren neuen Pässen am Flughafen auf uns wartete. Auch er schien sich im Gespräch mit mir sehr unwohl zu fühlen und versuchte, sich aus der Affäre zu ziehen, indem er erklärte, er würde nur Befehle befolgen und hätte keine Ahnung, worum es hier ginge. Ich fragte ihn dann, ob er unsere neuen Pässe habe, da ich immer noch glaubte, dass dies das Problem sei, unsere Pässe, und er sagte: „Ja.“ Dann bat ich ihn, dies dem Leiter der Einwanderungsbehörde zu bestätigen, und er willigte ein und sprach mit ihm. Das Gespräch fand auf Spanisch statt, sodass ich nicht alles verstehen konnte.

Danach schien der Leiter der Migrationsbehörde jedoch noch nervöser zu sein, entschuldigte sich erneut für die Situation und erklärte erneut, dass er keine Ahnung habe, worum es gehe, und dass er nur Befehle befolge. Dann schickte er uns zum Arzt der Behörde, der lediglich unseren Puls und Blutdruck maß und sagte, dass wir gesund seien. Als wir aus der Arztpraxis kamen, standen dort Dutzende von Menschen, die sehr arm und in sehr schlechter körperlicher Verfassung waren und offensichtlich in einen großen Bus gesetzt werden sollten, der draußen wartete, um sie abzuschieben.

Der Direktor der Behörde wandte sich dann an mich, während Inca zu weinen begann, und sagte mir, dass er dafür sorgen würde, dass ich nicht in diesem Bus mitfahren müsste, und arrangierte dann, dass ich in Begleitung von zwei Migrationsbeamten in einen Kleinbus steigen durfte. Als er sah, dass Inca weinte, entschuldigte er sich noch einmal bei mir und bei Inca, streckte mir die Hand entgegen und wünschte mir, ohne mich anzusehen, viel Glück. Ich wandte mich an Inca, um ihr zu sagen, sie solle stark bleiben und ich würde alles in meiner Macht Stehende tun, um sie so schnell wie möglich dort herauszuholen, aber sie konnte nicht aufhören zu weinen.

Dann wurde ich zum Flughafen gebracht und von zwei Migrationsbeamten begleitet, die mich nach Mexiko-Stadt flogen. Dort verbrachte ich die Nacht in einem sehr heruntergekommenen großen Raum mit vielen anderen Menschen, aber ohne Dusche. Am nächsten Tag begleiteten mich die beiden Migrationsbeamten auf einem Lufthansa-Flug nach Frankfurt und führten mich vor den anderen Passagieren, die auf das Boarding warteten, herum, als wäre ich ein Terrorist. Wie mir einer von ihnen sagte und wie die E-Mails in der Akte der Staatsanwaltschaft bestätigen, war es die deutsche Regierung, die nicht nur für meine Entführung und meinen Flug, sondern auch für ihre Flugtickets und ihr Hotel bezahlt hat.

Inca musste eine Nacht in einer Gefängniszelle verbringen, mit einer Art Yogamatte zum Schlafen und einer Rettungsdecke – Sie wissen schon, silbern, goldfarben, so etwas in der Art, als Ersatz für eine Decke – damit sie keinen Anwalt kontaktieren konnte. Dieser hätte mich zweifellos sofort freigelassen, da es keine Anklage, keine Unterlagen und auch keine Auslieferung gab. Es war einfach eine Entführung, ein Akt des internationalen Terrorismus, darauf läuft es hinaus.

Der letzte Akt spielte sich am Frankfurter Flughafen ab, wo ich am 13. Oktober 2023 landete und zum ersten Mal einen deutschen Haftbefehl vom 15. März 2023 vorgelegt bekam, der sich als nichts anderes als ein idiotischer Haufen Lügen herausstellte. Das ist also der Grund, dachte ich, warum sie mir nicht sagen wollten, worum es eigentlich ging. Gefälschte Strafanzeigen, weil ich ihnen und ihren Auftraggebern mit meiner Corona-Untersuchung und meinen rechtlichen Plänen auf die Nerven gegangen war.

Dann bemerkte ich, dass einer der arrestierenden Beamten ebenfalls Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieser seltsamen Angelegenheit hatte. Sie hatte ein Festnahmeformular ausgefüllt und ganz unten – es handelte sich um ein drei- oder vierseitiges Formular – ganz unten hatte sie eine „besondere Bemerkung” hinzugefügt, in der sie angab, dass ich um 14:45 Uhr in Begleitung von zwei Beamten der mexikanischen Einwanderungsbehörde aufgrund einer Auslieferung am Frankfurter Flughafen angekommen sei. Ich fragte sie, warum sie das geschrieben habe, da es keine Auslieferung gegeben habe. Sie sagte, dass auch ihr aufgefallen sei, dass etwas überhaupt nicht stimmte, und dass dies der Grund sei, warum sie diesen „besonderen Vermerk” ganz unten auf dem Formular vermerkt habe.

Als wir dann zu Beginn und während des Prozesses Richter Schindler darauf hinwiesen, dass er an einer illegalen Entführung beteiligt war, verwies er auf eine sogenannte Ausweisungsverfügung der mexikanischen Behörden, die in der Akte enthalten war. Wir sagten ihm, dass diese zunächst ins Deutsche übersetzt werden müsse, da die Hauptregel für alle vor einem deutschen Gericht durchgeführten Gerichtsverfahren laute, dass die Sprache des Gerichts Deutsch sei. Das weiß jeder. Das lernt man im ersten Semester Jura. Er lehnte dies ab. Nun, zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich mit der Erkenntnis abgefunden, dass Schindler nur ein weiterer Krimineller in Robe war und dass er eine der Marionetten der Monster war.

Dann haben wir diese Ausweisungsverfügung ins Deutsche übersetzt und ihm ausführlich erklärt, dass es keine Ausweisung gegeben habe. Diese war gefälscht, da die einzigen Gründe für eine Abschiebung entweder gewesen wären, dass ich in Mexiko ein Verbrechen begangen hätte oder dass ich illegal in das Land eingereist wäre oder dass Deutschland in einem formellen Verfahren, das die schriftliche und diplomatische Unterrichtung der Mexikaner über die Gründe für das Auslieferungsersuchen beinhaltet hätte, eine Auslieferung beantragt hätte, und dass ich eine Anhörung erhalten hätte, um auf die Vorwürfe reagieren zu können.

Wir erklärten ihm auch, dass die E-Mails in der Akte eindeutig zeigten, dass es sich um eine Entführung handelte, da die deutsche Entsprechung des FBI sogar darüber informiert worden war, dass ich in Mexiko nur auf der Grundlage eines mexikanischen Haftbefehls verhaftet werden konnte, der ja nicht existierte. Und dass die Mexikaner einen Haftbefehl nur ausstellen würden, wenn ich weder illegal in das Land eingereist noch ein Verbrechen in Mexiko begangen hätte. Wenn sie mich also immer noch verhaften wollten, mussten die deutschen Behörden formell und schriftlich, sowie auf diplomatischem Wege meine Auslieferung beantragen. Richter Schindler war das egal. Er folgte einfach seinen Anweisungen, wie zu diesem Zeitpunkt allen im Gerichtssaal klar geworden war, ignorierte alles, was wir sagten, und bestand darauf, dass es sich nur um eine Abschiebung handelte, um die er sich keine Sorgen machen müsse.

Nun, jetzt wird er feststellen, dass die einfache, aber vorgetäuschte Abschiebung nicht nur seine Karriere zerstören wird, sondern auch das Potenzial hatte, das gesamte deutsche Justizsystem zu Fall zu bringen – zumindest das gesamte deutsche Strafrechtssystem – beginnend in Göttingen. Aber es gibt auch andere Orte. Und damit kommen wir zum letzten Teil der Stellungnahme zu der Frage: Was sind die rechtlichen Folgen einer solchen Entführung?

Ich möchte Ihnen keine komplizierten juristischen Spitzfindigkeiten zumuten, sondern Ihnen die Grundlagen des geltenden Rechts darlegen. Zunächst einmal sind sich alle einig, sowohl die deutschen Gerichte, die dieses Problem sonst gerne unter den Teppich kehren würden, als auch, natürlich viel deutlicher, die deutschen Rechtswissenschaftler, dass eine Entführung offensichtlich ein Verbrechen ist. Und wenn sie von der Regierung begangen wird, ist es ein besonders schlimmes. Wenn die Regierung Sie zu Unrecht verhaftet und inhaftiert, dann verstößt dies nicht nur gegen die deutsche Verfassung, sondern auch gegen Artikel 5 der Menschenrechtscharta der Europäischen Union und natürlich gegen die Internationale Menschenrechtscharta.

Kommen wir nun zu dem, was hier hätte geschehen sollen. Aber die Monster, nun ja, sie denken so, haben das leicht umgangen. Sie hätten eine Auslieferung aus Mexiko beantragen müssen, indem sie zunächst alle erforderlichen Unterlagen bei einem deutschen Bezirksgericht eingereicht und dann im Rahmen eines diplomatischen Verfahrens Mexiko offiziell gebeten hätten, mich aufgrund der in diesen Unterlagen enthaltenen Anschuldigungen auszuliefern. Mexiko würde dann die Anklagepunkte genau prüfen, um sicherzustellen, dass das Verbrechen, das mir vorgeworfen wird, auch in Mexiko ein Verbrechen ist. Und vor allem, um sicherzustellen, dass die Auslieferung nicht zum Zwecke der politischen Verfolgung erfolgt – denn natürlich ist politische Verfolgung an sich schon ein Verbrechen. Man darf jedoch ein Auslieferungsverfahren nicht dazu nutzen oder vielmehr missbrauchen, um ein solches Verbrechen zu begehen oder sich daran zu beteiligen.

Mexiko müßte mir schließlich die Anklagepunkte vorlegen, was bedeutet, daß ich Gelegenheit erhalte, darauf zu reagieren. Dies wird als „Notice and a Hearing” (Ankündigung und Anhörung) bezeichnet und ist ein allgemein gültiger Rechtsgrundsatz. Wenn die Regierung Ihnen etwas wegnehmen oder Sanktionen gegen Sie verhängen will, muß sie Ihnen zunächst die Anklagepunkte mitteilen und Ihnen dann Gelegenheit geben, Ihre Sicht der Dinge darzulegen. Das bedeutet, Ihnen „zuzuhören”. Das ist „Notice and a Hearing”.

Nun folgt ein weiterer wichtiger rechtlicher Aspekt oder, wenn Sie so wollen, eine juristische Spitzfindigkeit. Im Auslieferungsrecht gibt es einen Grundsatz, der als „Spezialitätsprinzip“ bezeichnet wird. Das bedeutet, dass nur die besonderen Anschuldigungen, die in den Auslieferungsunterlagen aufgeführt sind, auf deren Grundlage das ausliefernde Land, in diesem Fall Mexiko, Ihrer Auslieferung zustimmt, berücksichtigt werden dürfen. Nur diese besonderen Anklagepunkte können später in dem Land, das die Auslieferung beantragt, also in Deutschland, verhandelt werden.

Wenn beispielsweise der Auslieferungsantrag auf dem Vorwurf des Betrugs basiert und Mexiko meiner Auslieferung auf dieser besonderen Grundlage, also wegen Betrugs, zustimmt, dann können sie mich nicht vor Gericht stellen. Die Deutschen können mich später in Deutschland nicht wegen Mordes oder etwas anderem vor Gericht stellen, sondern nur wegen Betrugs. Das ist es, was dieser Spezialitätsgrundsatz bedeutet. Den Deutschen ist es untersagt, mich wegen etwas anderem vor Gericht zu stellen als dem, wofür Mexiko meiner Auslieferung zugestimmt hat. Und dieses Ergebnis wird sowohl von den Gerichten, als auch von allen Rechtswissenschaftlern allgemein anerkannt.

Die deutsche Justiz kann diese Hürde nur nehmen, wenn die mexikanischen Behörden später zustimmen, dass ich auch wegen des anderen Verbrechens vor Gericht gestellt werden kann, das im Auslieferungsverfahren nicht erwähnt wurde. Und das führt direkt zur Antwort auf die Frage: Was muss passieren, wenn es gar kein Auslieferungsverfahren gab, nicht einmal einen verpfuschten Auslieferungsversuch, sondern schlicht und einfach eine Entführung?

Nun, das römische Argumentum „a fortiori“, was „umso mehr“ bedeutet. Dieses besagt, dass, wenn in einem echten Auslieferungsverfahren die ausgelieferte Person nur wegen des in den Auslieferungsunterlagen genannten speziellen Verbrechens vor Gericht gestellt werden kann, nichts anderes. Nur dann kann eine Person, die entführt und nicht ausgeliefert wurde, in dem Land, in dem sie entführt wurde, wegen nichts vor Gericht gestellt werden. Und da es nie ein Auslieferungsverfahren mit offiziellen Anklagen gab, die Mexiko auf diplomatischem Wege vorgelegt wurden, kann Mexiko später nichts zustimmen. Ende der Geschichte. Abgesehen davon, dass natürlich in einem Zivilverfahren vor Gericht, das zufällig mein Fachgebiet ist, enorme Schadensersatzsummen geltend gemacht werden können. Und dann ist da noch die Frage, wer genau für dieses katastrophale kriminelle Desaster in meinem Fall verantwortlich war.

Bevor ich diese letzte Frage beantworte, möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf einen juristischen Artikel lenken, den einer der angesehensten und renommiertesten deutschen Rechtsprofessoren verfasst hat. Es handelt sich um den 81-jährigen, oder mittlerweile, glaube ich, 82-jährigen angesehenen Professor Bernd Schünemann, der übrigens fließend Spanisch spricht. Er erklärt auf der Grundlage des Europäischen Auslieferungsgesetzes und auch eines internationalen Auslieferungsgesetzes, dass, wenn ein Staat ein Auslieferungsverfahren durchläuft, um jemanden auszuliefern, in diesem Fall mich aus Mexiko, und dann versucht, mich wegen einer Straftat vor Gericht zu stellen, die in diesen Auslieferungsunterlagen nicht einmal erwähnt wurde und die nicht zu den Gründen gehörte, aus denen die Mexikaner mich ausgeliefert haben, dann sollte die Lösung für dieses Problem darin bestehen, meine Verhaftung und Inhaftierung zu verbieten.

Das bedeutet, dass sie mich gemäß dem europäischen Auslieferungsgesetz freilassen und mir 45 Tage Zeit geben müssen, um das Land zu verlassen. Wenn ich diese Zeit nicht nutze, um das Land zu verlassen, können sie mich wegen des anderen Verbrechens verfolgen, das nicht unter dieses Spezialitätsprinzip fällt. Wenn ich aus einem Nicht-EU-Land, in diesem Fall aus Mexiko, ausgeliefert würde, hätte ich nur 30 Tage Zeit, um das Land zu verlassen. Aber wenn ich das Land verlasse, ist die Sache für sie erledigt. Theoretisch könnten sie mich natürlich erneut verfolgen, aber dieses Mal würden alle Augen auf sie gerichtet sein, die Augen der internationalen Gemeinschaft, und sie müssten dieses sehr formelle Auslieferungsverfahren durchlaufen. Und wenn sie das tun, würden sie natürlich erneut scheitern, da der alte Haftbefehl, wie wir jetzt wissen, gefälscht ist.

Aber dann gibt es noch den wichtigsten Aspekt des Auslieferungsrechts, nämlich dass niemand aus politischen Gründen oder wegen politischer Verfolgung ausgeliefert werden darf. Darüber gibt es keine zwei Meinungen, und dementsprechend muss ich sofort, jetzt, freigelassen werden. Das bedeutet, dass dies das übergeordnete Rechtsprinzip ist. Keine Auslieferung bei politischer Verfolgung oder Strafverfolgung. Darüber gibt es keine Diskussion, und dementsprechend muss ich sofort freigelassen werden. Das bedeutet, dass wir uns gar nicht erst mit all diesen juristischen Spielereien über die Formalitäten eines Auslieferungsverfahrens, über die Schriftstücke und den diplomatischen Austausch, der stattfinden muss, befassen müssen. Es ist unmöglich, dass jemand aus politischen Gründen ausgeliefert, geschweige denn entführt wird. Das ist also das Ende der Geschichte, und deshalb müssen sie mich sofort freilassen.

Schließlich bleibt noch die Frage, wer für diese Entführung verantwortlich war. Dank der investigativen Berichterstattung von Roger Bittel steht nun zu 100% fest, dass es nicht nur keine Abschiebung gab, sondern natürlich, wie ich gerade ausführlich erklärt habe, auch keine Auslieferung. Roger Bittel hat hartnäckig jede deutsche und mexikanische Behörde und Stelle verfolgt, und schließlich mussten die Deutschen zugeben, dass 2023 keine Auslieferungen aus Mexiko stattgefunden haben. Das ist also die offizielle Bestätigung. Er fand aber auch heraus, dass offiziell das deutsche Auswärtige Amt für meine vorgetäuschte Auslieferung oder Entführung verantwortlich war.

Und als Katja Wörmer, meine Anwältin, vor einigen Wochen endlich Kontakt zum Außenministerium aufnahm, gaben sie zu, dass sie eine Akte zu meinem Fall haben. Sie bat sie in ihrer Eigenschaft als meine Anwältin, ihr eine Kopie dieser Akte zu schicken. Jedoch sie haben sie so lange hingehalten, dass nun zweifelsfrei klar ist, dass sie sich weigern, der Verteidigung dieses äußerst wichtige Beweisstück zur Verfügung zu stellen. Die Frage ist: Warum? Die Antwort ist einfach, wenn man bedenkt, dass dieser ganze gefälschte Fall und dieses gefälschte Verfahren vom deutschen Verfassungsschutz, dem BKA, dem deutschen Pendant zum FBI, initiiert und durchgeführt wurden.

Beide Behörden unterstehen dem deutschen Innenminister. Sie sind die wichtigsten Instrumente des Terrors, ich sollte sagen, des Innenministeriums. Sie gehören nicht zum Justizministerium, wie man es in einem normalen Auslieferungsfall erwarten würde. Und genau deshalb weigert sich das Außenministerium, uns die Akte auszuhändigen, die sie über mich haben. Denn diese würde zweifellos offenbaren, dass es die Innenministerin oder ihre Hintermänner waren, die meine Entführung angeordnet haben. Und wozu? Nun, ganz offensichtlich aus politischen Gründen, wie aus der Akte der Staatsanwaltschaft hervorgeht und mittlerweile ein offenes Geheimnis ist, um mich daran zu hindern, meine Corona-Ermittlungen fortzusetzen.

Nun wollen wir sehen, wie die ehemalige Innenministerin und der Präsident des deutschen FBI-Äquivalents, Holger Münch, darauf reagieren. Denken Sie daran, dass es mein Vater war, der ihn vor vielen Jahren in Bremen zum Polizisten ausgebildet hatte.

Und nun wollen wir sehen, wie die ehemalige Außenministerin Annalena [Baerbock] auf diese Vorwürfe reagiert, aber auch, wie die UNO darauf reagiert, da Annalena nun Präsidentin der Generalversammlung der Vereinten Nationen ist. Natürlich gibt es noch mehr Leichen in ihrem Keller, aber diese eine, die Entführung, wird auch ihr das Genick brechen. Wie wird sie erklären, dass sie als deutsche Außenministerin und selbsternannte brillante internationale Juristin, wie sie behauptete, maßgeblich an der Entführung eines deutschen Staatsbürgers in Mexiko zum Zwecke der politischen Verfolgung beteiligt war? Gute Frage. Warum ist dieser Fall von Entführung unter dem Deckmantel falscher Strafanzeigen, um mich daran zu hindern, meine Arbeit zur Aufdeckung der Plandemie fortzusetzen und dann die Monster und ihre Marionetten vor Gericht zu bringen, ein so skandalöser Fall, zumindest in Deutschland, aber auch peinlich für eine Reihe anderer Länder?

Weil, wie Bernd Schünemann in seinem Artikel hervorhebt, eine solche Praxis der Entführung unschuldiger Menschen aus anderen Ländern nicht nur einen großen Fleck auf dem deutschen Rechtssystem hinterlässt, sondern auch das Vertrauen der deutschen Bevölkerung in ihr Justizsystem insgesamt zu zerstören droht. Und das ist in der heutigen Zeit von entscheidender Bedeutung, da selbst laut den Mainstream-Medien die Deutschen jegliches Vertrauen in ihre Legislative und Exekutive verloren haben. Wenn sie nun auch noch jegliches Vertrauen in die letzte Verteidigungslinie der Demokratie, die Justiz, verlieren, wird das System zweifellos zusammenbrechen – und das kann jetzt über Nacht geschehen.

In diesem Sinne möchte ich zum Schluss kommen und Ihnen die Entscheidung überlassen, ob dies eine gute oder eine schlechte Nachricht ist. Was mich betrifft, so halte ich es für eine gute Nachricht, da wir nun bereit sind, in eine neue, strahlende Zukunft zu starten – zumindest für uns echte Menschen auf dieser Seite des Zauns. Die Dynamik ist da, und der Zeitpunkt ist genau richtig.

Aus irgendeinem seltsamen Grund musste ich gerade an Amy Winehouses Song „Valerie” denken. Ich liebe diesen Song. [Covered] von Mark Ronson. Das lag wahrscheinlich daran, dass der neue Song von Mark Ronson mit RAYE, „Suzanne”, beruhigend und tröstlich klingt und „Valerie” sehr ähnlich ist. Aber im Zusammenhang mit dieser Aussage kam mir auch Sades Song „Smooth Operator“ in den Sinn. Auf jeden Fall sage ich: Lasst die guten Zeiten von nun an weiterrollen. Vielen Dank und bis bald.

Quelle: The Exposé

