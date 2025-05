Wald als Klimakiller? – ORF und Milliardäre hetzen gegen unsere Bäume!

Unglaublich, was die Medien-Huren dem Wahlvolk für Lügen auftischen.

Wälder abholzen und die Bäume vergraben? Wer kann sich nur so einen Schwachsinn ausdenken?

Zur besten Sendezeit in der Zeit im Bild 1 am 12. Mai 2025 brachte der ORF einen Beitrag, der sich klar gegen die Wälder unseres Planeten stellt. Globale Milliardäre wie Bill Gates verbreiten die absurde Behauptung, dass Wälder klimaschädlich seien und mehr CO₂ ausstoßen als sie binden. Daraus entsteht ein geradezu wahnsinniger Plan: Gates arbeitet daran, ganze Wälder abzuholzen und das Holz im Boden zu vergraben, damit es nicht wieder zu CO₂ umgewandelt wird und in die Atmosphäre gelangt.

