Wahre Unterstützung für die Iraner bedeutet Nein zum Krieg

Eine Botschaft an meine amerikanischen Mitbürger

Ali Tarokh (antikrieg)

Ich verbrachte fast zwei Jahre im Gefängnis wegen meines politischen Aktivismus im Iran. Ich floh in die Türkei und kam als Flüchtling nach Chicago. Dort begann ich, mir ein neues Leben aufzubauen. Ich war jung und riskierte alles für die Freiheit. Ich weiß auch, was Krieg in Ländern wie meinem anrichtet, da ich mitten im Iran-Irak-Krieg geboren wurde; der Krieg zerstörte die iranische Zivilgesellschaft, die die Demokratie erst ermöglicht.

Die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran eskalieren erneut, und ich erlebe, wie eine Gruppe der iranischen Diaspora, hauptsächlich Monarchisten, die in westlichen Demokratien ein komfortables Leben führen, für einen Regimewechsel lobbyiert und zu einer Intervention der USA und Israels im Iran aufruft. Sie behaupten zwar, alle Iraner zu vertreten, aber sie vertreten weder mich noch die gesamte iranische Diaspora und die Millionen von Iranern, die noch immer unter dem islamischen Regime leben und für Veränderungen und Reformen kämpfen.

Offen gesagt, als iranischer Dissident, der für seine politischen Aktivitäten den Preis für eine dauerhafte Demokratie im Iran bezahlt hat, glaube ich, dass eine Antikriegshaltung die beste Unterstützung für die Iraner und den Aufbau einer Demokratie ist, da Kriege noch nie in irgendeinem Land eine Demokratie hervorgebracht haben. Ein Krieg mit dem Iran würde die fragilen Netzwerke von Aktivisten und die naive Zivilgesellschaft, die für Veränderungen kämpfen kann, zerstören.

Es ist wichtig zu verstehen, warum manche Stimmen der Diaspora innerhalb von Demokratien einen Regimewechsel fordern. Ich erkläre dies mit dem Konzept des „Exit-Kapitals“. Wenn ein Regime stürzt, stehen die Menschen vor der Wahl: entweder zu protestieren und Reformen zu fordern (Stimme) oder das Land bzw. das politische Feld zu verlassen (Exit).

Die Tragödie der iranischen Gesellschaft besteht darin, dass die kriegstreiberische Diaspora aus jener Klasse stammt, die über exklusives „Exit-Kapital“ verfügt. Ihr sozioökonomischer Status, mitunter ihre doppelte Staatsbürgerschaft und ihre internationalen Verbindungen ermöglichen es ihnen, das Land zu verlassen, sobald der Kampf für Veränderungen schwierig wird.

Sie riskieren nicht ihr Leben für schrittweise Veränderungen. Sie verlassen das Land einfach, sobald die Spannungen mit dem Regime zunehmen. Diese Möglichkeit schützt sie vollständig vor den Konsequenzen der feindseligen Politik, die sie fordern. Während sie für „maximalen Druck“ und Militärschläge lobbyieren, wissen sie, dass ihre Familien in Demokratien sicher sind, sollte der Konflikt eskalieren. Sie werden sich in Teheran nicht in die Schlangen für Lebensmittel einreihen oder nach Schutzräumen suchen.

Ihr Leben ist amphibisch und „transnational“ oder ein Doppelleben. In ihrem Online- und Offline-Leben in Demokratien wenden sie radikalste Rhetorik an und rufen zu Angriffen auf den Iran auf. Dennoch behalten sie gewissenhaft ihre iranischen Pässe und pendeln regelmäßig, um die Reisebeschränkungen in ihr Heimatland zu nutzen. Sie beantragen sogar iranische Pässe für ihre im Ausland geborenen Kinder. Sie sind online Revolutionäre und befürworten den Status quo mit dem Regime.

Es ist offensichtlich, dass das iranische Regime „globalisierte“ Bürger zu seinem Vorteil nutzt. Indem es ihnen die Ausreise ermöglicht, entzieht das Regime dem Iran Menschen, die über die Ressourcen und das soziale Kapital verfügen, um effektive Bewegungen zu organisieren. Die Straßen Irans sind von einflussreichen Kritikern gesäubert.

In einer stillschweigenden Zusammenarbeit mit dem Regime dient die Diaspora als wirkungsvolles Propagandainstrument. Die Regime-Medien zeigen stets Aufnahmen von Treffen der Diaspora mit westlichen Hardlinern und diffamieren so jeglichen internen Widerstand als „ausländische Agenten“, die durch Bombenangriffe auf den Iran einen Regimewechsel anstreben.

Die Diaspora versucht zudem, den iranischen Kampf für Demokratie dem US-Militär zu überlassen. Sie zeichnet ein verzerrtes Bild und behauptet, die Iraner würden um internationale Intervention „betteln“. Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen versichern, dass dies nicht der Fall ist. Die Iraner wollen ihre eigene Demokratie aufbauen, frei von innerer Diktatur und ausländischen „Freiheitsoperationen“.

Wahre Unterstützung für die Iraner bedeutet daher Diplomatie und die Stärkung der Zivilgesellschaft, nicht Krieg. Studien belegen immer wieder, dass Wirtschaftssanktionen die Machthaber des Regimes stärken und gleichzeitig die Mittelschicht schwächen, die den demokratischen Wandel maßgeblich vorantreibt. Ein Krieg mit dem Iran wäre weitaus verheerender.

Ich bin ein iranischer Dissident. Ich strebe keinen schnellen Wandel durch Gewalt oder eine ausländische Invasion an. Ich wünsche mir Geduld, die mühsame Arbeit des Demokratieaufbaus, Weisheit und die Überführung der Politik von der Straße an den Tisch. Es mag Jahre, ja sogar Generationen dauern, aber es wird Bestand haben. Viele von uns, die die Diktatur erlebt haben und die Narben des Widerstands tragen, wissen, dass echter Wandel langsam und kostspielig ist.

Nein zum Krieg zu sagen ist keine Beschwichtigung. Es ist der einzige Weg, den wahren Protestierenden im Iran – den Studierenden, Arbeitern, Frauen und Aktivisten, die mit ihrem Mut die Zukunft des Iran gestalten – Handlungsfähigkeit und Macht zurückzugeben.

erschienen am 26. Februar 2026 auf > Antiwar.com > Artikel

Ali Tarokh ist ein Aktivist für Flüchtlingsrechte und ehemaliger politischer Gefangener aus dem Iran.

