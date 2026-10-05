Wahlen sind sinnlos!

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5. Oktober 2026 dieter Allgemein 0

Die große Demokratie-Lüge: Warum echte Mitbestimmung nie vorgesehen war (Regenauer)

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