Während wir unzuverlässige „erneuerbare“ Energie erhalten, wird zuverlässige „grüne“ Kernenergie für Rechenzentren und KI bereitgestellt

Für den Betrieb von KI-Systemen werden erhebliche Mengen an Energie benötigt, die durch die massiven Rechenressourcen, die für die Verarbeitung und Analyse riesiger Datenmengen erforderlich sind, verursacht werden. Werden die Eigentümer und Befürworter von KI-Systemen also auf „erneuerbare“ Wind- und Sonnenenergie setzen, wie sie es von uns erwarten?

Nein. Sie werden Atomstrom verwenden.

Warum braucht KI so viel Energie?

Der unersättliche Energiebedarf von KI wird durch die Komplexität und den Umfang ihrer Berechnungsanforderungen bestimmt. KI-Modelle werden häufig in Rechenzentren trainiert und eingesetzt, also in riesigen Einrichtungen mit Tausenden von Servern. Diese Server verbrauchen eine erhebliche Menge an Energie, die der von 30.000 Haushalten entspricht.

Die KI-Inferenz, d.h. die Beantwortung von Benutzeranfragen, stützt sich in hohem Maße auf Grafikprozessoren (GPUs). Jede Schlussfolgerung erfordert GPU-Verarbeitungsleistung, die Energie verbraucht. Es wird erwartet, dass dieser Bedarf mit der Entwicklung und dem Einsatz von mehr KI-Modellen zunehmen wird.

Größere KI-Modelle, wie sie in der Sprachverarbeitung und im Computer-Vision-Bereich verwendet werden, benötigen mehr Rechenressourcen und folglich auch mehr Energie. Diese Modelle haben Milliarden von Parametern und stützen sich auf riesige Datensätze, was den Energiebedarf weiter erhöht. Und mit der zunehmenden Verbreitung von KI steigt auch der Bedarf an einer leistungsfähigeren Infrastruktur zur Unterstützung dieser Technologie.

Der Energieverbrauch von KI-Systemen ist ein Eigentor für diejenigen, die die Agenda 2030 und ihre Ziele für nachhaltige Entwicklung umsetzen wollen – wie diejenigen, die auf dem UN-Zukunftsgipfel am Sonntag eifrig den „Pakt für die Zukunft“, den „Global Digital Compact“ und den „Pakt für künftige Generationen“ unterzeichnet haben – denn er trägt angeblich zu den Treibhausgasemissionen bei und belastet die globalen Stromnetze.

Im folgenden Bloomberg-Podcast (nur Audio), der am Dienstag veröffentlicht wurde, erörtern Gastgeber David Gura und Bloomberg-Reporter Josh Saul, was der unersättliche Strombedarf von KI-Rechenzentren für lokale Gemeinschaften, Energiepreise und Bemühungen um den Umstieg auf „erneuerbare Energien“ zur Bekämpfung des Klimawandels bedeutet.

Die großen Technologieunternehmen haben sich ehrgeizige und beeindruckende Ziele für saubere Energie gesetzt … fast alle Unternehmen haben gesagt: ‚Bis 2030 werden wir unsere Rechenzentren zu 100% mit sauberer Energie versorgen‘. Aber das ist schwierig, denn Rechenzentren sind ständig in Betrieb, 100% der Zeit. Es ist also schwierig, das mit sauberer Energie in Einklang zu bringen. – Saul

Wir vermuten, dass es schwierig ist, den hohen Energiebedarf zu 100% mit „erneuerbaren“ Energien, d. h. Wind- und Sonnenenergie, zu decken, da diese unzuverlässig und unstetig sind. Die Lösung ist jedoch einfach: Kernenergie wird als „grüne“ Energie bezeichnet.

Gura warf die Frage auf:

Glauben sie, die Technologieunternehmen, dass diese Art von traditioneller grüner Energie ausreichen wird, um die benötigte Differenz zu kompensieren?

Saul antwortete:

Nun, jeder liebt die Kernkraft, ich meine, die Kernkraft ist so angesagt, wie Joe Rogan, der über die Kernkraft spricht.

Bill Gates redet jetzt darüber.

– Gura

Jeder. Ja, jeder ist total begeistert von der Atomkraft. – Saul

Bloomberg Podcast: Die unersättlichen Bedürfnisse der KI richten Verwüstung in den Energiesystemen an | Big Take, 24. Juni 2024 (15 Min.)

Die Regierungen deklarieren die Kernenergie als „grüne“ Energie

Obwohl die Kernenergie im Vereinigten Königreich zurückgefahren wurde, hat die britische Regierung die Kernenergie lange Zeit aktiv als Schlüsselkomponente ihrer „grünen“ Energiestrategie gefördert. (vgl. namrc.co.uk) In einem Artikel, der in der Bibliothek des House of Lords im Vorfeld einer Debatte im Jahr 2021 veröffentlicht wurde, heißt es:

Die Regierung hat erklärt, dass neue Kernenergie ein wichtiger Bestandteil zur Erreichung ihres Kohlenstoffreduktionsziels ist. Während die Regierung ihr Engagement für die Erzeugung erneuerbarer Energien betont, argumentiert sie, dass die Gewährleistung eines zuverlässigen Energiesystems bedeute,

‘dass intermittierende erneuerbare Energien durch Technologien ergänzt werden müssen, die Strom liefern oder die Nachfrage reduzieren, wenn der Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint.‘

Eine dieser Technologien, so die Regierung, ist die Kernkraft. ‚Die Bereitstellung neuer und fortschrittlicher Kernenergie‘ war der dritte von zehn Punkten im Zehn-Punkte-Plan der Regierung für eine grüne industrielle Revolution. Dieser wurde im November 2020 veröffentlicht und im Energie-Weißbuch der Regierung vom Dezember 2020 bekräftigt. In diesem Weißbuch werden Offshore-Windkraft, Kernkraft und Wasserstoff als Schlüssel zur Dekarbonisierung des Energiesystems des Landes genannt. – Nuclear power in the UK, Bibliothek des Oberhauses, 1. Dezember 2021 (Vgl. lordslibrary.parliament.uk)

Im Januar 2024 kündigte die konservative Regierung Pläne zur Vervierfachung der britischen Kernenergie bis 2050 an (vgl. gov.uk) – der größte Ausbau der Kernenergie seit 70 Jahren. (Weitere Ressourcen: Nuclear Power in the United Kingdom, World Nuclear Association, 21. Mai, Vgl. world-nuclear.org)

Dies ist jedoch nicht in allen Ländern der Fall. Im Januar 2022, als Deutschland dabei war, alle seine Kernkraftwerke abzuschalten, begann die EU mit der Planung, Energie aus Kernkraft und Erdgas als „grüne“ Quellen für Investitionen zu bezeichnen, obwohl intern Uneinigkeit darüber herrschte, ob sie wirklich als „nachhaltige“ Optionen in Frage kommen. (Vgl. france24.com)

Der EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton sagte, dass die EU ihre gesamte Stromproduktion in den nächsten drei Jahrzehnten verdoppeln müsse und, dass dies „ohne Kernkraft einfach nicht möglich ist“. Im April 2023 hat Deutschland sein letztes verbliebenes Kernkraftwerk abgeschaltet.

Im August 2022 waren die USA in der Frage gespalten, ob die Kernkraft Teil der „grünen“ Energiezukunft ist. Die NPR berichtete:

Das erneute Interesse an der Kernenergie kommt daher, dass Unternehmen, darunter eines, das von Microsoft-Gründer Bill Gates gegründet wurde, kleinere, billigere Reaktoren entwickeln, die das Stromnetz in Gemeinden in den USA ergänzen könnten.

Im April 2024 trafen sich Delegationen aus mehr als 30 Ländern in Brüssel zum allerersten Kernenergie-Gipfel, obwohl Europa in seiner Haltung zur Kernenergie gespalten bleibt. (vgl. euronews.com) Der Gipfel folgte einem offiziellen Aufruf auf der COP28 in Dubai, die Kernenergie neben anderen kohlenstoffarmen Energiequellen zu fördern. In der Zwischenzeit werden, insbesondere im Vereinigten Königreich unter der Labour-Regierung, unzuverlässige, unstete Wind- und Solarenergie der Öffentlichkeit als „grüne“ Zukunft aufgedrängt.

Beispiele für die „erneuerbaren“ Energiequellen, die die Regierungen der Öffentlichkeit aufdrängen, finden Sie in den folgenden Artikeln: „Ed Miliband: Nimbys on green rollout a matter of ‚national security“ (Nimbys zur Einführung der Grünen eine Frage der „nationalen Sicherheit) für das Vereinigte Königreich (vgl. theguardian.com), und „Renewable energy“ von der Europäischen Umweltagentur. (vgl. europa.eu) Die Kernkraft wird mit keinem Wort erwähnt. Die Kernenergie wird in der Öffentlichkeit nicht als eine Option dargestellt. Warum ist das so?

Neustart eines Kernkraftwerks zur Versorgung von Microsoft-Rechenzentren

Am Freitag berichtete Axios, dass Microsoft und Constellation Energy gerade ein Stromabnahmeabkommen vorgestellt haben, das die Wiederinbetriebnahme eines Reaktors im Atomkraftwerk Three Mile Island in Pennsylvania ermöglichen würde.

Der Plan, eine Anlage, in der es 1979 zu einer berüchtigten Kernschmelze kam, im Jahr 2028 wieder in Betrieb zu nehmen, vereint zwei große Energietrends. Der eine ist der unersättliche Energiebedarf für den Betrieb von Rechenzentren, insbesondere angesichts der zunehmenden künstlichen Intelligenz. Der andere ist der Vorschlag (vgl. cnbc.com), eingemottete Reaktoren wieder in Betrieb zu nehmen (vgl. reuters.com) oder die Schließung zu verzögern, um den steigenden Strombedarf mit kohlenstofffreien Quellen zu decken. (Vgl. apnews.com) – Axios

Die „zwei großen Energietrends“ scheinen eng miteinander verbunden zu sein und schließen sich gegenseitig ein. The Washington Post berichtete

Technologieunternehmen suchen landesweit nach einer zuverlässigen Energiequelle, die ihnen hilft, ihr Versprechen einzulösen, die Entwicklung der künstlichen Intelligenz mit emissionsfreiem Strom voranzutreiben – und damit die Wiederbelebung der Kernkraft voranzutreiben. Wenn die Aufsichtsbehörden die Genehmigung erteilen, würde Three Mile Island Microsoft mit dem Energieäquivalent versorgen, das zur Versorgung von 800.000 Haushalten erforderlich ist.

In einer etwas unaufrichtigen Erklärung sagte Microsofts Vizepräsident für Energie, Bobby Hollis, das Geschäft sei ein „wichtiger Meilenstein in Microsofts Bemühungen, zur Dekarbonisierung des Netzes beizutragen, um unsere Verpflichtung zu unterstützen, kohlenstoffnegativ zu werden“. (vgl. world-nuclear-news.org) Constellation plant, 1,6 Milliarden Dollar in die Wiederbelebung des Reaktors zu investieren. Constellation betrachtet die Steuergutschriften für Kernenergie im Rahmen des Klimagesetzes von 2022 als entscheidend für das Projekt.

Banken unterstützen die Kernenergie

Am Montag wurde bekannt gegeben, dass vierzehn der weltweit größten Banken und Finanzinstitute öffentlich ihre Unterstützung für die Entwicklung von mehr Kernenergie zugesagt haben. (vgl. world-nuclear.org) Ziel ist die Verdreifachung der Kernenergiekapazität bis 2050, wie in der „Erklärung zur Verdreifachung der Kernenergie bis 2050“ dargelegt, die von 25 Nationen auf der COP28 unterzeichnet wurde. (vgl. oilprice.com) Die Erklärung bezieht sich auf die Analyse der Kernenergieagentur, die zeigt, dass ein Szenario, bei dem die Kernenergiekapazität bis 2050 verdreifacht wird, einen gangbaren Weg zur Erreichung des Netto-Null-Ziels darstellt, so die Kernenergieagentur.

Wenn die Kernenergie einen Weg zum viel gepriesenen „Netto-Nullpunkt“ bietet, warum drängen die Regierungen der Öffentlichkeit dann umstrittene „erneuerbare Energien“ wie Wind und Sonne auf? Vielleicht ist „Netto-Null“ ein unbestimmter Begriff, der bedeuten kann, was immer er zu einem bestimmten Zeitpunkt bedeuten soll, je nachdem, welchen Teil der UN-Agenda 2030 sie der Öffentlichkeit aufzwingen wollen.

Die am Montag bekannt gegebene Zusage der Banken, Kernenergie zu finanzieren, erfolgte am Rande der Klimawoche in New York City. Dort trafen sich führende Vertreter der globalen Finanzwelt, Regierungsvertreter und Führungskräfte aus der Industrie, um über die Rolle der Kernenergie bei den weltweiten Bemühungen um die Dekarbonisierung zu diskutieren. Die Klimawoche ist eine jährliche Veranstaltung, die in Partnerschaft mit der Generalversammlung der Vereinten Nationen stattfindet. (Vgl. theclimategroup.org)

Um es in der Sprache der Globalisten auszudrücken: Die Unterstützung dieser großen Finanzinstitute sendet ein starkes Marktsignal, dass die Kernenergie nicht nur für die Dekarbonisierung unverzichtbar ist, sondern auch ein bankfähiger, gangbarer Weg in die Zukunft für eine nachhaltige Finanzierung.

Warum ist gerade die Kernenergie bei den Finanzinstituten so beliebt geworden? Wie Power Engineering feststellte:

Angetrieben von den Dekarbonisierungszielen und dem prognostizierten Lastwachstum durch den Boom der künstlichen Intelligenz (KI), hat die Unterstützung für die Kernenergie in den letzten Jahren besonders zugenommen … Technologiegiganten wie Microsoft, Google und Amazon treiben die Stromnachfrage erheblich an. Dazu tragen vor allem die umfangreichen und schnell wachsenden Rechenzentren bei. Dabei haben sie ihr Interesse an der Kernenergie als Partner bekundet.

Der Leiter der Abteilung Environment and Energy Leader (Umwelt und Energie) bestätigte dies ebenfalls:

Die Nachfrage nach zuverlässiger, sauberer Energie nimmt weiter zu, insbesondere in Sektoren wie Rechenzentren und künstliche Intelligenz (KI), wo der Stromverbrauch sprunghaft ansteigt.

James Schaefer, Senior Managing Director bei Guggenheim Securities, unterstrich diesen Trend:

Wir sehen eine enorme Nachfrage nach sauberen Elektronen, um Datenzentren und KI-Technologien zu betreiben. Kernenergie ist sauber, erprobt und sicher – und es ist wichtig, dass wir die Verlagerung von geplanten Projekten auf operative Anlagen beschleunigen.

Was geht hier vor?

All dies scheint darauf hinzudeuten, dass die Öffentlichkeit weitgehend auf unzuverlässige und intermittierende „erneuerbare“ Wind- und Solarenergie angewiesen sein wird, während die für die künstliche Intelligenz benötigten großen Mengen an zuverlässiger Energie aus der inzwischen weithin als „grün“ und „sauber“ bezeichneten Kernkraft gewonnen werden.

Quelle: The Exposé

