Während die Menschen schlafen, beschleunigen Kanada, GB und die EU die Einführung des „Beast System“

Möchten Sie in einem Land leben, in dem die Regierung heimlich Ihren Telefon- und Internetanschluss sperren kann, wenn Sie beschuldigt werden, „Fehlinformationen“ zu verbreiten?

Oder wie wäre es mit einem Land, in dem Sie sich einem digitalen Identifikationssystem unterwerfen müssen, wenn Sie einen Job bekommen wollen? Wir leben in einer Zeit, in der unsere Freiheiten auf unzählige Weise ausgehöhlt werden.

Wenn wir jetzt nicht aufstehen und unsere Stimme erheben, werden diejenigen, die uns unsere Freiheiten nehmen wollen, einfach weiter gehen.

Letztendlich könnten wir uns in einer „Beast-System“-Gesellschaft wiederfinden, in der wir überhaupt keine Freiheiten mehr haben.

In Kanada wurde ein neuer Gesetzentwurf eingebracht, der äußerst alarmierende Auswirkungen hat.

Laut der Canadian Constitution Foundation würde dieser Gesetzentwurf es der Regierung ermöglichen, „Telekommunikationsdienstleister wie Telus, Bell und Rogers heimlich anzuweisen, die Bereitstellung von Diensten für einzelne Kanadier einzustellen“…

Die Canadian Constitution Foundation ist besorgt über die Auswirkungen des von der Regierung Carney vorgeschlagenen Gesetzesentwurfs C-8 zur Cybersicherheit auf die bürgerlichen Freiheiten.

Dieser würde es dem Industrieminister ermöglichen, Telekommunikationsdienstleistern wie Telus, Bell und Rogers heimlich zu befehlen, die Bereitstellung von Diensten für einzelne kanadische Bürger einzustellen.

Die Ministerin wäre befugt, eine solche Anordnung zu erlassen, wenn sie „begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass dies erforderlich ist, um das kanadische Telekommunikationssystem vor jeglicher Bedrohung, einschließlich Störung, Manipulation, Unterbrechung oder Beeinträchtigung, zu schützen“.

Wie würden Sie sich fühlen, wenn ein anonymer Regierungsbeamter beschließen würde, dass Sie keinen Telefon- oder Internetanschluss mehr haben dürfen, weil Sie etwas in den sozialen Medien geteilt haben, das als „Fehlinformation“ angesehen wird?

Die liberale Regierung in Kanada betont immer wieder, wie gefährlich „Fehlinformationen“ sind, und dieser Gesetzentwurf würde es der Regierung ermöglichen, Dienste aufgrund „jeglicher Bedrohung“ für das kanadische Telekommunikationssystem zu sperren.

Im Folgenden ist der Wortlaut von Abschnitt 15.2 des Gesetzentwurfs wiedergegeben…

15.2 (1) Wenn es berechtigte Gründe für die Annahme gibt, dass dies erforderlich ist, um das kanadische Telekommunikationssystem vor Bedrohungen, einschließlich Störungen, Manipulationen, Unterbrechungen oder Beeinträchtigungen, zu schützen, kann der Minister nach Rücksprache mit dem Minister für öffentliche Sicherheit und Katastrophenschutz und mit den Personen, die er für geeignet hält, durch Verordnung Folgendes anordnen:

(a) einem Telekommunikationsdienstleister die Erbringung von Dienstleistungen für bestimmte Personen, einschließlich Telekommunikationsdienstleister, untersagen; und

(b) einen Telekommunikationsdienstleister anweisen, die Erbringung von Dienstleistungen für bestimmte Personen, einschließlich Telekommunikationsdienstleister, für einen bestimmten Zeitraum auszusetzen.

Darüber hinaus muss die Regierung Sie gemäß diesem Gesetzentwurf nicht einmal darüber informieren, dass Ihr Dienst eingestellt wird.

Und wenn Sie nicht bereit sind, der Anordnung der Regierung nachzukommen, könnten Sie mit einer extrem hohen Geldstrafe rechnen…

Personen, die sich nicht daran halten, beispielsweise indem sie die Anordnung nicht geheim halten, müssen bei einem ersten Verstoß mit Geldstrafen von bis zu 25.000 Dollar und bei weiteren Verstößen mit Geldstrafen von bis zu 50.000 Dollar rechnen.

Unternehmen müssen bei einem ersten Verstoß mit Geldstrafen von bis zu 10 Millionen Dollar und bei weiteren Verstößen mit Geldstrafen von bis zu 15 Millionen Dollar rechnen.

Nun, da die Wahrheit über diesen Gesetzentwurf ans Licht kommt, wird er hoffentlich nicht verabschiedet werden.

In Europa wird diesen Monat eine andere Form der Tyrannei eingeführt.

Wenn Sie vorhaben, ein EU-Land zu besuchen, werden Sie bald gezwungen sein, sich fotografieren und Fingerabdrücke abnehmen zu lassen…

Europäische Urlaubsziele werden Reisende bald dazu verpflichten, bei ihrer Ankunft Fingerabdrücke und Fotos abzugeben.

Frankreich, Italien, Portugal, das Vereinigte Königreich und 25 weitere Länder werden ab dem 12. Oktober über einen Zeitraum von etwa sechs Monaten das neue Einreise-/Ausreisesystem (EES) einführen.

„Diese europäischen Länder werden die verschiedenen Elemente des EES schrittweise einführen, darunter die Erfassung biometrischer Daten wie Gesichtsbilder und Fingerabdrücke“, heißt es auf der Website der Europäischen Union (EU).

Sobald sie Ihre biometrischen Daten erfasst haben, bleiben diese für immer in ihren Datenbanken gespeichert.

Das ist völlig falsch, und ich bin überrascht, dass es darüber nicht mehr Aufruhr gibt.

Auf der offiziellen Website der EU werden wir sogar dazu aufgefordert, ihnen im Voraus einige unserer biometrischen Daten zu übermitteln…

Sie müssen Ihre persönlichen Daten angeben. Die Passkontrollbeamten machen ein Foto von Ihrem Gesicht und/oder scannen Ihre Fingerabdrücke. Diese Informationen werden in einer digitalen Datei gespeichert.

Dieser Vorgang kann beschleunigt werden, wenn Sie einige Ihrer Daten im Voraus registrieren. Dazu können Sie Folgendes nutzen:

die dafür vorgesehenen Geräte („Selbstbedienungssystem“), sofern diese an Ihrem Grenzübergang verfügbar sind, und/oder

eine mobile Anwendung, sofern diese vom Ankunfts- oder Abflugland zur Verfügung gestellt wird.

In allen oben genannten Fällen werden Sie von einem Passkontrollbeamten empfangen.

Wenn Sie nicht bereit sind, Ihre biometrischen Daten preiszugeben, dürfen Sie nicht nach Europa reisen.

So einfach ist das.

Persönlich bin ich noch besorgter über die Pläne des Vereinigten Königreichs.

Wenn Sie britischer Staatsbürger sind und sich nicht dem neuen digitalen Identifikationssystem unterwerfen, das bald eingeführt wird, dürfen Sie nicht arbeiten…

Die Regierung hat Pläne zur Einführung eines digitalen Ausweissystems in ganz Grossbritannien angekündigt. Premierminister Sir Keir Starmer erklärte, damit werde die «Sicherheit der Landesgrenzen» gewährleistet.

Die Ausweise müssen nicht täglich mitgeführt werden, sind jedoch für alle Personen, die arbeiten möchten, obligatorisch.

Die Regierung gibt an, dass das System „bis zum Ende der Legislaturperiode” eingeführt werden soll – also vor den nächsten Parlamentswahlen, die laut Gesetz spätestens im August 2029 stattfinden müssen.

Glücklicherweise wehren sich zahlreiche Menschen gegen diese absurde neue Vorschrift.

Tatsächlich haben bislang über 1,6 Millionen britische Bürger eine Petition unterzeichnet, in der es heißt, dass „niemand gezwungen werden sollte, sich bei einem staatlich kontrollierten Ausweissystem zu registrieren“…

Mehr als 1,6 Millionen Menschen haben eine Petition gegen die Einführung digitaler Personalausweise unterzeichnet, nachdem Keir Starmer Pläne angekündigt hatte, diese bis 2029 für alle in Großbritannien arbeitenden Personen verbindlich einzuführen.

In der Petition heißt es: „Niemand sollte gezwungen werden, sich bei einem staatlich kontrollierten Ausweissystem zu registrieren“, das als „Schritt in Richtung Massenüberwachung und digitale Kontrolle“ bezeichnet wird.

Petitionen, die mehr als 100.000 Unterschriften erhalten, werden für eine Debatte im Parlament berücksichtigt, aber es gibt kaum Anhaltspunkte dafür, dass sie die Politik der Regierung erfolgreich beeinflussen.

Viele Menschen sind besorgt, dass die Dinge, über die ich in diesem Artikel gesprochen habe, Schritte zur Einführung des „Beast-Systems“ sind.

Und ohne Zweifel leben wir definitiv in der Endzeit.

Deshalb sollten wir uns auf jeden Fall gegen alle Bemühungen wehren, unsere Freiheiten zu beschneiden.

Leider wächst das „Big Brother-Kontrollnetz“, das uns umgibt, seit sehr langer Zeit stetig.

Keine Generation wurde jemals so beobachtet, überwacht, verfolgt und manipuliert wie diese Generation.

Da sich die KI-Technologie weiterhin exponentiell weiterentwickelt, werden unsere Herrscher noch mehr digitale Werkzeuge zur Verfügung haben.

Es sind unheilvolle Zeiten, und in den chaotischen Jahren, die vor uns liegen, wird es noch richtig verrückt werden.

