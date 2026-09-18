Wadephul im Flecktarn: Beim Interview mit dem Außenminister wird ein Bild zum Zeitdokument | NDS

Während im ntv-Studio Johann Wadephul beim Interview sitzt, spielt die Redaktion hinter ihm ein großes Bild ein. Es zeigt den Außenminister komplett im Tarnfleck, er ist umgeben von Bundeswehrsoldaten, vor ihm, hinter ihm. Ein Detail fällt ins Auge: Der Soldat, der vor ihm zu sehen ist, hat auch sein Gesicht mit schwarzer Farbe getarnt. Er ist bereit zum Kampf, bereit zum Krieg. Das Bild (ab 20:30) wird zum Sinnbild einer neuen deutschen Kriegspolitik. Ein Kommentar von Marcus Klöckner.
(Visited 64 times, 64 visits today)
Entdecke mehr von Krisenfrei
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
Sind das Tarnflecken auf der Kleidung
oder hat er sich vor Angst eingenässt?
Beim ersten Anblick eines Panzerrohrs
sch….. er sich in die Hose und
gibt Fersengeld.
Einfach nur peinliche Erscheinung.