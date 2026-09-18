Wadephul im Flecktarn: Beim Interview mit dem Außenminister wird ein Bild zum Zeitdokument | NDS

10. Oktober 2026 dieter Allgemein 1

Während im ntv-Studio Johann Wadephul beim Interview sitzt, spielt die Redaktion hinter ihm ein großes Bild ein. Es zeigt den Außenminister komplett im Tarnfleck, er ist umgeben von Bundeswehrsoldaten, vor ihm, hinter ihm. Ein Detail fällt ins Auge: Der Soldat, der vor ihm zu sehen ist, hat auch sein Gesicht mit schwarzer Farbe getarnt. Er ist bereit zum Kampf, bereit zum Krieg. Das Bild (ab 20:30) wird zum Sinnbild einer neuen deutschen Kriegspolitik. Ein Kommentar von Marcus Klöckner.

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1 Kommentar

  1. Sind das Tarnflecken auf der Kleidung
    oder hat er sich vor Angst eingenässt?
    Beim ersten Anblick eines Panzerrohrs
    sch….. er sich in die Hose und
    gibt Fersengeld.
    Einfach nur peinliche Erscheinung.

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