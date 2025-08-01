Vor 150 Millionen Jahren war der CO2-Gehalt in der Luft viermal höher als vor der Zeit der Industriealisierung

Immer wieder wird uns eingetrichtert, dass der hohe CO2-Gehalt menschengemacht sei. Vor 150 Millionen Jahren aber gab es noch keine Menschen und keine aus der Erde beförderte fossile Brennstoffe wie etwa Öl und Gas, die heute u.a. für den hohen CO2-Gehalt in der Luft verantwortlich sein sollen. Demnach müsste doch eigentlich der CO2-Gehalt heute um ein Vielfaches höher sein als heute. Oder wie ist folgender Bericht zu verstehen?

Egal, Hauptsache Abzocke durch CO2-Steuer.

(Visited 25 times, 15 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …