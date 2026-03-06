Von Suez nach Teheran: Der Krieg gegen den Iran und das Zerbrechen der Weltordnung

Militärmacht, strategische Abhängigkeit und die Legitimitätskrise im internationalen System

Von Laala Bechetoula (globalresearch)

Ein Krieg, der die Struktur der globalen Macht offenbart

Empires brechen bei einem plötzlichen Absturz fast nie zusammen. Sie beginnen mit Kriegen, die sie als notwendig präsentieren.

Der Krieg, der am 28. Februar 2026 von den Vereinigten Staaten und Israel gegen den Iran begonnen wurde, könnte zu jener Kategorie von Ereignissen gehören, die in dem Moment, in dem sie auftreten, nur eine weitere regionale Krise zu sein scheinen – die sich aber rückwärts als Wendepunkte in der Architektur des internationalen Systems offenbart.

Um diesen Artikel in den folgenden Sprachen zu lesen, klicken Sie Translate Websiteauf die Schaltfläche Website übersetzen unter dem Namen des Autors.

Farsi, Español, Русский, 中文, 中 Français, عربي Hebräisch, Italiano, 한국어, Türkçe, , йربي , Italienisch, 한국어, Türkçe, ,. Und 40 weitere Sprachen.

Hinter den Luftangriffen und diplomatischen Kommuniqués steckt eine weitaus größere Frage: die Fähigkeit der heutigen Weltordnung, ihre Kohärenz angesichts der sich beschleunigenden Rivalität zwischen den Großmächten aufrechtzuerhalten.

Die gezielte Eliminierung des iranischen Obersten Führers Ali Khamenei folgte einer inzwischen klassischen Militärdoktrin: strategische Enthauptung. Die Logik ist einfach – neutralisieren Sie das Entscheidungszentrum eines Regimes, um den schnellen Zerfall seines gesamten politischen und militärischen Apparats auszulösen.

Aber diese Annahme setzt bereits bestehende institutionelle Zerbrechlichkeit voraus. Der Iran ist weder ein junger Staat noch ein politisch isoliertes Regime. Es ist in ein tiefes historisches und institutionelles Kontinuum eingebettet, das sein politisches System mit der Fähigkeit ausstattet, Schocks zu absorbieren, die in zeitgenössischen Staaten selten beobachtet werden.

Die Reaktion des Iran – schnell und multidirektional – verwandelte sofort eine bilaterale Konfrontation in eine große regionale Krise. Diese Flugbahn beleuchtet eine tiefere Realität: Das internationale System bleibt von einer Machthierarchie strukturiert, die von der Achse Washington-Tel Aviv dominiert wird, doch diese Struktur erscheint heute spröder als unmittelbar nach dem Kalten Krieg.

The Gulf: Sicherheitsarchitektur und strategische Verwundbarkeit

Seit mehreren Jahrzehnten beruht die Sicherheit der Golfmonarchien auf einer einfachen Gleichung: Energieressourcen im Austausch für den amerikanischen Militärschutz. Dieses Modell wurde durch die Installation von US-Militärstützpunkten in der gesamten Region und die schrittweise Integration der Golfwirtschaften in globale Finanzkreisläufe konsolidiert.

Die Abraham-Abkommen fügten dieser Architektur eine weitere Dimension hinzu, indem sie die Beziehungen zwischen mehreren arabischen Staaten und Israel normalisierten – implizit darauf abzielten, einen strategischen Block aufzubauen, der in der Lage ist, den iranischen Einfluss einzudämmen.

Der gegenwärtige Krieg hat die Grenzen dieses Systems aufgedeckt. Amerikanische militärische Infrastruktur, Energieanlagen und Finanzzentren am Golf sind jetzt zu direkten strategischen Zielen geworden.

Durch markante Installationen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar und Kuwait sendete der Iran ein eindeutiges Signal: Staaten, die die Instrumente der amerikanischen Militärprojektion beherbergen, können in einem regionalen Konflikt keine echte Neutralität mehr beanspruchen. Genau die Infrastrukturen, die den wirtschaftlichen Aufstieg der Region ermöglichten, sind zu Expositionspunkten in einem Kontext offener militärischer Konfrontation geworden.

Die Straße von Hormus: Geographie als Macht

Im Mittelpunkt dieser Krise steht ein geographischer Raum, dessen Bedeutung weit über die Region hinausgeht: die Straße von Hormus. Diese schmale Seepassage – kaum 50 Kilometer breit an ihrem am stärksten verengten Punkt und 212 Kilometer lang – bildet den primären Energietransit-Chokepoint der Weltwirtschaft.

Im Jahr 2024 überquerten nach Angaben der USA täglich etwa 20 Millionen Barrel Rohöl die Meerenge. Energy Information Administration (EIA) – das entspricht fast 20% des weltweiten Flüssigerdverbrauchs und einem Fünftel des Welthandels mit Flüssiggas. Mehr als 80% dieser Volumen waren für asiatische Märkte bestimmt.[ 1]

Die Verwundbarkeit dieses Korridors wird durch die nahezu fehlenden praktikablen Alternativen verstärkt. Die Umgehungspipelines Saudi-Arabiens und Emirate haben eine maximale Gesamtkapazität von etwa 2,6 Millionen Barrel pro Tag – ein Bruchteil des normalen Durchsatzes. Im Falle einer vollständigen Blockade würde der Nettoverlust an den globalen Märkten laut Analysten von Rystad Energy im Bereich von 8 bis 10 Millionen Barrel pro Tag liegen.

Seit Jahrzehnten behandelt die iranische strategische Doktrin die Meerenge als Instrument der asymmetrischen Abschreckung. Die Logik ist krass: Wenn die nationale Sicherheit des Iran direkt bedroht ist, wird die Unterbrechung des Seeverkehrs zu einer legitimen strategischen Option. Am 28. Februar 2026 sendete das Korps der Islamischen Revolutionsgarden Radiowarnungen, die Schiffe daran hinderten, die Meerenge zu passieren. Der Tankerverkehr sank um 40 bis 50 Prozent. Die beiden größten Reedereien der Welt, Maersk und MSC, stellten den Betrieb in der Zone ein. Die Rohölpreise stiegen bei der Marktöffnung um mehr als 13 Prozent.

In einem von ununterbrochenen Energieflüssen abhängigen Wirtschaftssystem erhält die Geographie somit einen strategischen Wert, der mit dem konventionellen militärischen Fähigkeiten vergleichbar ist. Ehemalige USA Außenminister Cyrus Vance beschrieb die Meerenge einmal als „die juguläre Ader des Westens“ – eine Charakterisierung, die noch nie so treffend war.

Historische Präzedenzfälle

Systemische Krisen in der internationalen Ordnung finden oft aufschlussreiche historische Parallelen.

Die Suez-Krise von 1956 ist ein solcher Präzedenzfall. Der französisch-britische Versuch, den Kanal nach seiner Verstaatlichung durch Gamal Abdel Nasser zurückzuerobern, endete mit einem demütigenden Rückzug unter internationalem Druck – sowohl aus Washington als auch aus Moskau – und markierte symbolisch das Ende des europäischen imperialen Einflusses und die Entstehung einer bipolaren Weltordnung. Was wie eine kontrollierte Militäroperation aussah, enthüllte schließlich die Grenzen einer Macht, die sich immer noch für souverän hielt.

Der Vietnamkrieg veranschaulichte ein vergleichbares Phänomen in einer anderen Form. Trotz überwältigender militärischer Überlegenheit – über 500.000 Soldaten, die auf seinem Höhepunkt stationiert waren, und erstaunliche Kriegsausgaben – konnten die Vereinigten Staaten keine dauerhafte politische Lösung durchsetzen. Der Bericht des Kirchenausschusses (1975) enthüllte anschließend das volle Ausmaß verdeckter Operationen, die parallel durchgeführt wurden, und enthüllte eine Entscheidungsarchitektur, die außerhalb der offiziellen demokratischen Rahmenbedingungen gut funktionierte.

Der Irak-Krieg von 2003 bietet einen dritten und jüngeren Präzedenzfall. Fabrizierte Geheimdienstinformationen, die vor dem UN-Sicherheitsrat vorgelegt wurden, lieferten den rechtlichen Vorwand für eine Intervention, deren Folgen – die Destabilisierung des gesamten Nahen Ostens, der Aufstieg des IS, die Verfestigung des iranischen Einflusses im Irak – das genaue Gegenteil seiner erklärten Ziele waren.

Diese Präzedenzfälle bekräftigen eine strategische Konstante: Die militärische Überlegenheit garantiert nicht die politische Stabilität einer internationalen Ordnung, und jeder Krieg, der als notwendig dargestellt wird, trägt den Samen einer neuen Neuausrichtung in sich.

Europa: Wirtschaftskraft, Strategische Abhängigkeit

Die Position der Europäischen Union in der aktuellen Krise zeigt ein auffälliges geopolitisches Paradoxon. Europa ist einer der wichtigsten Wirtschaftspole der Welt. Doch seine Fähigkeit zu autonomem strategischen Handeln bleibt tiefgreifend eingeschränkt.

Die militärischen Entscheidungen, die zu den Schlägen gegen den Iran geführt haben, wurden ohne echte europäische Konsultation getroffen. Die europäischen Hauptstädte stehen nun vor einem Konflikt, dessen Ursprünge sie nicht geprägt haben, deren wirtschaftliche Folgen sie aber direkt tragen werden – beginnend mit dem Energiepreisschock und der Unterbrechung der Lieferketten.

Diese Situation gibt einer Beobachtung des algerischen Diplomaten und Intellektuellen Ahmed Taleb El Ibrahimi eine konkrete Bedeutung:

„Politische Unabhängigkeit existiert nur dann wirklich, wenn sie auf strategischer Unabhängigkeit beruht.“

Im europäischen Fall existiert ersterer formell. Letzteres bleibt unvollständig. Und genau diese Unvollständigkeit verwandelt Europa in einen aktiven Umständler einer Krise, die es weder antizipiert noch orientiert – verbunden an seinen Verbündeten durch militärische Architektur (NATO), finanzielle Abhängigkeit (das Dollarsystem) und technologische Unterordnung, aber formal souverän.

Netzwerke des Einflusses und der Opazität der Macht

Das Verständnis der Dynamik des Kriegsschaffens erfordert die Konfrontation mit einer Realität, die von der klassischen geopolitischen Analyse oft unterschätzt wird: der Existenz von Einflussnetzwerken, die am Rande der offiziellen Institutionen arbeiten und die strategische Auswahl der Großmächte auf eine für die Öffentlichkeit weitgehend unsichtbare Weise prägen.

Der Jeffrey-Epstein-Skandal brachte die Existenz informeller Netzwerke ans Licht, die hochrangige politische Persönlichkeiten, Wirtschaftsführer und Akteure der Geheimdienste in mehreren Ländern verbinden. Die Bedeutung dieser Affäre geht weit über ihre kriminelle Dimension hinaus. Es zeigt eine Art von Macht – begründet auf Kompromissen, privilegierten Zugang und diskreter Gegenseitigkeit –, die jedem Rahmen demokratischer Aufsicht entgeht. Die teilweise Offenlegung von Namen, die mit diesem Netzwerk verbunden sind, vor US-Gerichten im Jahr 2024 veranschaulichte die Dichte der Verbindungen zwischen politischen, finanziellen und medialen Sphären in westlichen Demokratien.

Das ist kein isoliertes Phänomen. Die von WikiLeaks veröffentlichten diplomatischen Depeschen zeigten mit dokumentarischer Präzision, dass viele internationale Entscheidungen – einschließlich Entscheidungen, um in den Krieg zu ziehen – in für die Öffentlichkeit weitgehend unsichtbaren Rahmen getroffen werden, manchmal in direktem Widerspruch zu den später vorgebrachten offiziellen Rechtfertigungen.

Diese Netze bestimmen die Außenpolitik nicht mechanisch. Sie bilden jedoch ein informelles Machtsubstrat, dessen Anerkennung für jede ernsthafte Analyse der internationalen Entscheidungsfindung unerlässlich ist. Diese Dimension zu ignorieren bedeutet, sich dazu zu verurteilen, Kriege nur durch ihre offiziellen Vorwände zu erklären.

Zivilisationen und Legitimation

Der algerische Denker Malek Bennabi schlug einen analytischen Rahmen von besonderer Relevanz für das Verständnis dieser historischen Transformationen vor. In seinen Arbeiten über zivilisatorische Zyklen – insbesondere das Problem der Ideen in der muslimischen Welt (1970) – argumentierte er, dass die materielle Macht einer Zivilisation ihre Haltbarkeit nicht garantiert, wenn sie die intellektuelle und moralische Kohärenz verliert, die sie aufrechterhält.

Diese Beobachtung hat eine offensichtliche zeitgenössische Relevanz. Eine internationale Ordnung kann gewaltige Machtinstrumente – militärische Arsenale, finanzielle Dominanz, medialer Einfluss – bewahren und gleichzeitig die fortschreitende Erosion ihrer politischen Legitimität in den Augen von Bevölkerungsgruppen erleben, die sich in ihr nicht mehr wiedererkennen.

Genau das nannte Bennabi den Moment, in dem eine Zivilisation, die ihre moralischen Ressourcen erschöpft hat, weiterhin aus Trägheit statt aus Überzeugung handelt. Macht ohne Legitimität ist keine Ordnung mehr. Es ist eine Besetzung.

Fazit: Das Fracking der Weltordnung

Die großen Transformationen der internationalen Geschichte erscheinen selten als solche in dem Moment, in dem sie sich entfalten. Sie haben meistens die Form einer Abfolge von Ereignissen, die, einzeln betrachtet, indizienisch erscheinen. Erst danach, wenn sich die Gleichgewichte verschoben haben, bezeichnen wir rückblickend den Moment, in dem sich alles zu verändern begann.

Der Krieg gegen den Iran könnte ein solcher Moment sein. Es zeigt ein internationales System, in dem die amerikanische Militärmacht weiterhin zentral ist, in dem aber die politischen, wirtschaftlichen und strategischen Gleichgewichte zunehmend umstritten werden – von staatlichen Akteuren wie Iran, Russland und China, aber auch von Öffentlichkeiten, die zunehmend gegen die Autorität einer Ordnung resistent sind, deren Widersprüche sie mit wachsender Klarheit wahrnehmen.

Der hier fragliche Bruch ist nicht nur militärisch. Es ist ein Bruch der Legitimität. Ein System, das Kriege als Notwendigkeiten darstellt, während es undurchsichtige Machtnetze schützt; das für einige das Völkerrecht aufruft und es für andere ignoriert; das die Freiheit der Schifffahrt verkündet und gleichzeitig die Kontrolle über Engpässe konzentriert – ein solches System erzeugt durch seine eigene Logik die Bedingungen seiner Anfechtung.

In der heutigen internationalen Ordnung ist die Regel nicht das Gesetz – sie ist die Macht, die entscheidet, wann das Gesetz gilt.

Die Frage ist vielleicht nicht mehr, wer den aktuellen Krieg gewinnen wird. Die Frage ist, ob das internationale System, das es ermöglicht hat, die Welt überleben kann, zu der es selbst beigetragen hat. Und ob die Zivilisationen, die lange ihre Regeln ertragen haben, diesmal die intellektuelle Kohärenz und den politischen Willen haben werden, etwas anderes vorzuschlagen.

*

Laala Bechetoula ist eine algerische Journalistin und Schriftstellerin, Autorin von „The Book of Gaza Hashem: A Testament Written in Olive Wood and Ash“.

Notizen

USA Energy Information Administration (EUA), „Strait of Hormuz“, Daten 2024; Internationale Energieagentur (IEA), World Energy Outlook, 2024. Rystad Energy, Analyse zitiert von Franceinfo, 1. März 2026. Marine Traffic, Echtzeit-Tracking-Daten, 28. Februar – 2. März 2026. Malek Bennabi, Das Problem der Ideen in der muslimischen Welt (Le Problème des idées dans le monde musulman), Algier, 1970. Ahmed Taleb El Ibrahimi, diplomatische Schriften und Reden, algerische Archive. Kirchenausschuss (USA Senatsauswahlausschuss zur Untersuchung von Regierungsoperationen in Bezug auf Geheimdienstaktivitäten), Abschlussbericht, 1975.

(Visited 20 times, 20 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …