Von Peking nach Wladiwostok — Putin in China und im russischen Fernen Osten

(Red.) Während das WEF in Davos vor allem ein Treffen jener Prominenten ist, die Geld aus Geld machen – der neue Co-Vorsitzende des WEF Larry Fink, Gründer und Boss der größten Vermögensverwaltungsgesellschaft BlackRock und selber Multimilliardär läßt grüßen – , ist das Eastern Economic Forum in der russischen Stadt Wladiwostok ein Treffen vor allem auch jener Staatsmänner, die die zwischenstaatlichen wirtschaftlichen Beziehungen in Ostasien zugunsten der Volkswirtschaften ausbauen wollen. Unser Vertrauensmann in Russland, Stefano di Lorenzo, berichtet. (cm)

Staatschefs sind vielbeschäftigte Menschen. Ein langer Besuch eines Präsidenten in einem anderen Land signalisiert, dass die Beziehungen zwischen beiden Ländern besonders gut sind. Selbst gemessen an der heutigen engen Freundschaft zwischen Russland und China war Wladimir Putins jüngster viertägiger Besuch in China etwas Besonderes.

Es begann mit dem Gipfeltreffen der Shanghai Cooperation Organisation (SCO) am 1. September, an sich ein epochales Ereignis. Dann empfing der chinesische Staatschef Xi Jinping Wladimir Putin am 2. September in der Großen Halle des Volkes zu einem bilateralen Treffen. Die beiden Staatschefs führten ausführliche Gespräche. Putin sagte, dass „die Solidarität und Zusammenarbeit zwischen Russland und China im antifaschistischen Weltkrieg eine solide Grundlage für die Entwicklung ihrer Beziehungen in der neuen Ära geschaffen habe“.

Xi hingegen meinte, die chinesisch-russischen Beziehungen seien „zu einem Paradebeispiel für die Beziehungen zwischen großen Ländern geworden, die sich durch dauerhafte gute Nachbarschaft und Freundschaft, umfassende strategische Koordination und gegenseitigem Nutzen auszeichnen“.

Man könnte natürlich all das nur als orientalische Höflichkeit und formelle Diplomatie abtun. Aber in China gab es nicht nur aufwendige und leere Rituale. China und Russland unterzeichneten 22 Kooperationsdokumente, die die Bereiche Energie, Landwirtschaft, Luft- und Raumfahrt, künstliche Intelligenz, Bildung, Medienaustausch und Quarantäne-Inspektions-Protokolle umfassen.

Aber natürlich spielte Energie die überproportionale Rolle. Gasprom und seine chinesischen Partner bestätigten die seit langem verhandelte Gaspipeline „Power of Siberia 2“, die noch größere Mengen sibirischen Gases zu den chinesischen Verbrauchern leiten und damit Peking als Moskaus größten Einzelmarkt festigen wird. „Power of Siberia 2“ wird in der Lage sein, zusätzlich 50 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr zu liefern. Russland liefert bereits jährlich 38 Milliarden Kubikmeter Gas nach China. Im Jahr 2021 importierte die EU 150 Milliarden Kubikmeter russisches Gas. Auch Rosneft unterzeichnete ein Abkommen über die Lieferung von zusätzlich 2,5 Millionen Tonnen Öl pro Jahr an China über Kasachstan. Der bilaterale russisch-chinesische Handelsumsatz hat 240 Milliarden US-Dollar überschritten, mit dem Ziel, in den nächsten Jahren 300 Milliarden US-Dollar zu erreichen.

Die Sanktionen des Westens haben Russland zwar aus den europäischen Märkten verdrängt, aber die Integration mit China beschleunigt. Nominal haben die EU und China heute das gleiche BIP, fast 20 Billionen Dollar pro Jahr. Gemessen am BIP auf Basis der Kaufkraftparität hat China nun ein größeres BIP als die gesamte EU, nämlich 40 Billionen Dollar gegenüber 30 Billionen Dollar. Die EU weist im Durchschnitt nach wie vor ein höheres Pro-Kopf-BIP als China auf.

Aber die Dokumente und Zahlen waren nur ein Teil des Gesamtbildes. Xi bezeichnete Putin als „alten Freund des chinesischen Volkes“. Die russischen Medien wiederum betonten Putins Worte von Vertrauen, Respekt und Ausgewogenheit.

Siegesparade in Peking

Während die bilateralen Gespräche die Vereinbarungen lieferten, bot die Militärparade am 3. September die Kulisse. Auf der Chang’an-Straße, unter den Blicken der Verbotenen Stadt und des Tiananmen-Platzes, wurde der 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Asien als Moment der feierlichen Erinnerung und der Verpflichtung für die Zukunft präsentiert.

In seiner Rede betonte Xi, dass die Modernisierung Chinas dem Weg der friedlichen Entwicklung folge. „China wird stets eine Kraft für Frieden, Stabilität und Fortschritt in der Welt sein. Wir hoffen aufrichtig, dass alle Länder aus der Geschichte lernen, den Frieden schätzen, gemeinsam die Modernisierung der Welt vorantreiben und eine bessere Zukunft für die Menschheit schaffen werden“, so der chinesische Staatschef.

Die militärische Parade selbst soll Berichten zufolge atemberaubend gewesen sein. Chinesische Medien berichteten über die Präsenz der „drei Säulen der nuklearen Triade“ – landgestützte Raketen, U-Boot-gestützte Waffen und strategische Bomber –, die offen durch die Hauptstadt paradierten. Hyperschallraketen, unbemannte Luftfahrzeuge, elektronische Kampfsysteme und neue Energiewaffen wurden gezeigt, was einen technologischen Sprung und die Bereitschaft signalisierte, diesen zu demonstrieren.

Putin bezeichnete die Parade als „brillant durchgeführt“ und lobte ihr „sehr hohes Niveau“, wobei er seinen Eindruck unterstrich, dass Chinas moderne Militärmacht voll zur Geltung gekommen sei. Moskau und Peking, Erben des Sieges im Zweiten Weltkrieg, positionieren sich nun als gemeinsame Hüter einer multipolaren Ordnung.

Die Gästeliste der Parade verlieh dem Ereignis zusätzliches Gewicht. Neben Putin und Kim standen mehr als zwanzig weitere ausländische Würdenträger, darunter Staatschefs aus Zentralasien, Südostasien und Afrika. Aus der EU war lediglich der slowakische Premierminister Robert Fico da. Die visuelle Botschaft war unmissverständlich: China und Russland, umgeben von Partnern aus dem Globalen Süden, feierten den Sieg und signalisierten, dass Erinnerung und Bündnis untrennbar miteinander verbunden sind.

Die Partnerschaft zwischen China und Russland sei nicht opportunistisch, sondern „historisch“, verwurzelt im gemeinsamen Sieg von 1945 und entwickelt in Jahrzehnten der „Nicht-Ausrichtung, Nicht-Konfrontation und Nicht-Ausrichtung auf Dritte“.

Das Östliche Wirtschaftsforum

Nach dem China-Besuch flog Putin praktisch ohne Pause von Peking nach Wladiwostok zum 10. Östlichen Wirtschaftsforum (Eastern Economic Forum EEF), das am 3. September begann. Das Thema des diesjährigen Forums lautete „Der Ferne Osten: Zusammenarbeit für Frieden und Wohlstand“. Letztes Jahr nahmen über 7.000 Teilnehmer aus mehr als fünfzig Ländern daran teil. Dieses Jahr sind offizielle Delegationen aus China, der Mongolei, Laos und anderen Ländern anwesend. China ist auf hoher Ebene durch Li Hongzhong, den stellvertretenden Vorsitzenden des Nationalen Volkskongresses, vertreten.

Die auf dem Forum bekannt gegebenen Vereinbarungen unterstrichen die wirtschaftliche Dimension dessen, was gerade in Peking inszeniert worden war. Rosneft formalisierte sein Ölgeschäft mit China; Gasprom Neft stellte Russlands ersten kohlenstoffarmen Flugkraftstoff vor, der aus recycelten Rohstoffen entwickelt wurde, und hob damit die Innovationskraft des Landes trotz der Sanktionen hervor. Russland liefert nicht nur Kohlenwasserstoffe, sondern strebt auch eine Vorreiterrolle bei grünen Technologien an.

Es wurden grenzüberschreitende Infrastrukturprojekte vorgestellt: Modernisierungen des Schienennetzes, Hafenausbauten und Logistikkorridore, die zusammen als „eurasische Arterien“ bezeichnet werden.

Aber was die russische Wirtschaft angeht, gibt es auch Schwierigkeiten, die man offen diskutiert. Der Vorstandsvorsitzende der Sberbank, German Gref, warnte, dass die Wirtschaft in eine „Stagnation“ geraten sei. Mit einem Leitzins der Zentralbank von 18 Prozent sei das Wachstum gedrosselt, und wenn der Zinssatz nicht auf etwa 12 Prozent falle, riskiere Russland eine Rezession. Finanzminister Anton Siluanov hatte daraufhin die Wachstumsprognose für 2025 auf 1,5 Prozent geschätzt. Diese nüchternen Einschätzungen wurden von russischen Medien aufgegriffen, jedoch in einen breiteren Optimismus eingebettet: Der Ferne Osten bleibe ein Magnet für asiatische Investitionen, und die Partnerschaft mit China sei das Gegenmittel gegen den Druck des Westens.

(Red.) Siehe dazu auch ein dreieinhalbminütiges Video eines (ins Deutsche) übersetzten Teils von Putins Rede am EEF – hier anklicken.

