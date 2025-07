von Andrew Korybko

Dieses Ergebnis bringt die USA auf den Weg der Wiederherstellung ihrer unipolaren Hegemonie durch sequentielle schiefe Handelsabkommen, da sie wahrscheinlich als nächstes Amerika ins Visier nimmt, bevor sie es schließlich mit Asien aufnehmen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stimmte einem Rahmenabkommen mit den USA zu, bei dem der EU 15% Zölle auf die meisten Importe erhoben werden, sich verpflichten, 750 Milliarden Dollar an US-Energieexporten zu kaufen und 600 Milliarden Dollar in die US-Wirtschaft zu investieren, von denen einige militärische Käufe sein werden. Die US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumexporte in der EU werden bei 50% bleiben, während die EU sich darauf aussprach, die USA überhaupt nicht zu tarifieren. Die Alternative zu dieser einseitigen Vereinbarung war, dass Trump seine angedrohten 30 % Zölle bis zum 1. August verhängen würde.

Die makroökonomische Stärke der EU wurde in den letzten 3,5 Jahren aufgrund der antirussischen Sanktionen, die sie in Solidarität mit den USA gegen ihren bisher billigsten und zuverlässigsten Energieversorger verhängte, stark geschwächt. Es war daher bereits in jedem möglichen Handelskrieg kritisch benachteiligt. Das Versäumnis der EU, ein großes Handelsabkommen mit China seit Trumps Rückkehr ins Amt zu erreichen, wie während ihres letzten Gipfels Ende letzter Woche, machte das Ergebnis am Sonntag im Nachhinein zu einer vollendeten Zeit.

Das Endergebnis ist, dass sich die EU gerade als den größten Vasallenstaat der USA aller Zeiten unterstellt hat. Die 15% Zölle der USA auf die meisten Importe werden die EU-Produktion und -gewinne reduzieren und damit eine Rezession wahrscheinlicher machen. Das Engagement des Blocks, teurere US-Energie zu kaufen, wird in diesem Fall belastender werden. Ebenso wird sein Versprechen, mehr US-Waffen zu kaufen, den „ReArm Europe Plan “ untergraben, wobei der kombinierte Effekt der besagten Zugeständnisse die bereits reduzierte Souveränität der EU an die USA weiter abtreten.

Dies wiederum kann die USA ermutigen, auf bessere Bedingungen in ihren laufenden Handelsverhandlungen mit anderen zu drängen. An der nordamerikanischen Front plant Trump, die Hegemonie der USA gegenüber Kanada und Mexiko mit wirtschaftlichen Mitteln zu bekräftigen, was es ihm ermöglichen kann, die „Festung Amerika“ nach Süden leichter zu erweitern. Wenn es ihm gelingt, Brasilien unterzuordnen, dann wird alles zwischen ihm und Mexiko natürlich in Einklang kommen. Diese Reihe von Abkommen zusammen mit Japan der letzten Woche würde Trumps Hand mit China und Indien stärken.

Er hofft im Idealfall, seine japanischen und europäischen Erfolge mit den beiden asiatischen BRICS-Ankern nachzuahmenBRICS, die zusammen etwa 1/3 der Menschheit repräsentieren, aber es ist nicht selbstverständlich, dass er es tun wird. Trumps beste Chance, sie zu ähnlich einseitigen Vereinbarungen zu zwingen, erfordert, dass er die USA in die vorteilhafteste geoökonomische Position bringt, die während ihrer Gespräche möglich ist, und die Notwendigkeit, „Festung Amerika“ schnell über eine Reihe von Handelsabkommen zu bauen, und dann beweisen, dass seine Zolldrohungen keine Klippen sind.

„Die chinesisch-indo-Rivalität wird Trumps Anti-Russische Sekundärsanktionsentscheidung prägen“, wie in der vorangegangenen Analyse erläutert, wobei diese Variable und die küssenigere Triangulationspolitik der USA die Zukunft ihrer Handelsgespräche am deutlichsten bestimmen. Wenn er scheitert, dann könnte Trump keine 100%-Zölle auf China und/oder Indien erheben, aber einige wären immer noch zu erwarten. Dennoch könnte dieser „Globale Westen“ mit Japan, der EU und der wahrscheinlichen „Festung Amerika“ die USA von einigen der Folgen isolieren.

Die große strategische Bedeutung der EU, sich als der größte Vasallenstaat der USA zu unterstellen, ist daher, dass sie die USA auf den Weg der Wiederherstellung ihrer unipolaren Hegemonie durch sequentielle Handelsabkommen bringt, da sie wahrscheinlich als nächstes Amerika ins Visier nimmt, bevor es schließlich Asien aufgreift. Es gibt keine Garantie, dass die USA Erfolg haben werden, und eine Reihe von einseitigen Handelsabkommen mit großen Volkswirtschaften würde die von den USA angeführte Unipolarität nur teilweise wiederherstellen, aber Trumps Schritte stellen immer noch eine möglicherweise existenzielle Bedrohung für die Multipolarität dar.

