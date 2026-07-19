Das ist kein Schlafwandeln in den Krieg. Die Augen der europäischen Eliten sind weit offen und verrückt.

Quelle: Redaktion strategic culture

Die Europäische Union hat sich offiziell den Kriegsanstrengungen gegen Russland angeschlossen. In dieser Woche unterzeichnete EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen „historischen Pakt“ mit der Ukraine, um die Produktion von Kampfdrohnen zu integrieren, um Russland anzugreifen.

Laut Euronews-Berichterstattung sieht der Pakt auch die gemeinsame Produktion von ballistischen Raketen vor.

Diese verstärkten Kriegsbemühungen werden durch das Darlehen in Höhe von € 90 Milliarden finanziert, das die EU der Ukraine freigibt. Eine Rechnung, die von Generationen europäischer Steuerzahler bezahlt wird.

Von der Leyen wurde in Kiew von dem nicht gewählten Kriegsgerichtspräsidenten der Ukraine, Wladimir Selenski, begrüßt. Das macht zwei Menschen, die kein demokratisches Mandat haben, Entscheidungen zu treffen, die Europa zu einem umfassenden Krieg mit Russland treiben. Von der Leyen ist ein politischer Beauftragter. Sie wird nicht durch Volkswahl gewählt. Früher war sie Verteidigungsministerin Deutschlands und auch keine besonders leuchtende. Von der Leyen, der von Korruptionsskandalen und Machtmissbrauch über die Beschaffung von Covid-19-Impfstoffen von Big Pharma heimgesucht wird, ist ein Beispiel für „Nachlassen“.

Bei ihrem elften Besuch in Kiew seit dem eskalierten Konflikt im Februar 2022 erklärte von der Leyen, dass sich das „Gezeiten im NATO-Stellvertreterkrieg gegen Russland wendet“. Sie bezog sich auf die Zunahme von Langstrecken-Luftangriffen auf russisches Territorium und die Freilassung von 90 Mrd. € zur Finanzierung des Krieges.

In einer öffentlichen Rede verkündete sie dreist, dass die Europäische Union als Teilnehmerin des Krieges explizit mit der Ukraine verbündet sei.

„In Europa verfügen wir bereits über enorme technologische und industrielle Kapazitäten, die eingesetzt werden können. Und wir haben sichere Produktionsstandorte, die helfen können, sich zu vergrößern „, sagte von der Leyen.

Sie fügte hinzu: „Aber wir haben nicht das kampferprobte Wissen und die Expertise, die die Ukraine geschmiedet hat. Der Punkt, den ich mache, ist, dass wir unsere Stärken kombinieren müssen. Gemeinsam können wir an der gemeinsamen Produktion arbeiten.“

Die Innovation, die von der Leyen und ihre NATO-Planer vermutlich für so klug halten, ist, dass die europäischen Länder Munition produzieren werden, die vor russischen Vergeltungsschlägen „sicher“ ist. Die Drohnen und Raketen werden in die Ukraine transportiert, von wo aus sie gestartet werden können, um tief in russisches Territorium zu treffen, um die Hauptstadt Moskau ins Visier zu nehmen und Ölindustrieanlagen im ganzen Land zu entfernen. In den letzten Monaten haben von der NATO unterstützte ukrainische Drohnen Hunderte russischer Zivilisten getötet. Von der Leyens Pakt mit der Ukraine gibt grünes Licht, um diese Terrorkampagne zu intensivieren.

Aber es ist von der Leyens arrogantes Strafgefühl, das erstaunlich ist und als zutiefst beunruhigend angesehen werden sollte. Sie geht offenbar davon aus, dass europäische Länder als Waffenarsenal für den Angriff auf Russland durch die Ukraine dienen können. Dennoch ist es Russland ihrer Ansicht nach nicht erlaubt, als Teilnehmer des Krieges Vergeltungsmaßnahmen gegen die EU (und die NATO) zu ergreifen. Das ist wahnsinnig leichtsinnig und dumm.

Natürlich sind die Europäische Union, die NATO und die Vereinigten Staaten seit ihrem Putsch in Kiew im Jahr 2014 am Stellvertreterkrieg gegen Russland beteiligt, um ein NeoNazi-Regime zu installieren und zu bewaffnen. Dieser Hintergrund von Waffen und ideologischer Programmierung gipfelte in einem Krieg, der 2022 ausbrach. Der kollektive Westen hat seit 2022 schätzungsweise $ 400 Milliarden zur Verfügung gestellt, um das Regime zu stützen, hat NATO-Söldner und Berater versorgt und Targeting-Logistik und operatives Know-how für Langstreckenraketen zur Verfügung gestellt.

Die Ukraine hat auch bilaterale Militärpakte mit einzelnen EU-Ländern wie Deutschland, Frankreich, Dänemark, den Niederlanden und Norwegen unterzeichnet. Großbritannien hat einen Hundertjährigen Verteidigungspakt unterzeichnet. Alle diese Vorkehrungen bieten Waffen, Kampfflugzeuge, Drohnen und Raketen.

Die EU-Unterstützung, die von der Leyen diese Woche vorgestellt hat, ist jedoch eine Verpflichtung des gesamten 27-Nationen-EU-Blocks, sich dem Krieg im industriellen Maßstab anzuschließen.

Im April dieses Jahres veröffentlichte das russische Verteidigungsministerium eine Liste europäischer Unternehmen und ihrer Standorte, von denen es sagte, dass sie Partner in den Kriegsanstrengungen der Ukraine seien. Russland sagte, dass diese Seiten von nun an als legitime Ziele für Vergeltungsmaßnahmen betrachtet werden könnten. Bisher hat Russland davon abgehalten, direkt jeden EU- oder NATO-Staat anzugreifen. Aber wie lange diese russische Zurückhaltung dauern wird, ist eine drängende Frage angesichts der zunehmenden Provokation durch die EU und die NATO.

Von der Leyen hat das ukrainische Regime als „Netzanbieter der Sicherheit für Europa“ bezeichnet. Dies soll angeblich rechtfertigen, dass die europäischen Bürger wirtschaftliche Not ertragen, da öffentliche Gelder an das korrupte Regime weitergeleitet werden.

Diese Woche, auf das Stichwort für den Drohnen-Deal und die Fusion der EU und der ukrainischen Wirtschaft, Meldete Selenskyj sein Kabinett zum zweiten Mal in nur wenigen Monaten, um den Eindruck zu erwecken, dass er berüchtigte Korruption aufräumte. Premierministerin Julia Syrvydenko wurde entlassen, weil sie dem ehemaligen Stabschef von Selenskyj, Andriy Yermak, nahestand, der aufgrund eines massiven Korruptionsskandals um die militärische Beschaffung gezwungen war, aufzuhören. In seinem jüngsten Säuberungsakt machte Selenskyj den Fehler, Verteidigungsminister Myhailo Federov zu entlassen, was öffentliche Proteste in Kiew und anderen Städten auslöste. Federov, der erst seit sechs Monaten im Job war, galt als ernsthafter Reformer. Seine Bemühungen verärgerten Militärkommandeure, wie Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyi, die wollen, dass der Transplantationssoßenzug weiterläuft. Kein Wunder, dass Selenskyj die alte Garde unterstützte, um an Ort und Stelle zu bleiben, zumal der 90 € mrd. EU-Frachtwagen bald in Kiew ankommen wird.

In der Tat wendet sich das Blatt, aber nicht so, wie es sich wahnhaft von der Leyen vorstellt. Die russischen Streitkräfte vor Ort zermürben die letzte von der NATO unterstützte ukrainische Verteidigung, während die verstärkten russischen Luftangriffe Drohnenzentren in Kiew und anderen Städten zerstören.

Deshalb entwickeln die EU und die NATO eine neue Taktik, Drohnenproduktionsstandorte aus der Ukraine zu entfernen und scheinbar außerhalb der Reichweite Russlands, indem sie diese Standorte in europäischen Nationen stationieren. Die implizite Idee ist, dass die EU die Kriegsanstrengungen sicher ausbauen kann, ohne irgendwelche Konsequenzen zu erleiden.

Die russophobe EU-Führung treibt Europa in den Krieg gegen Russland, wie Professor Richard Sakwa diese Woche in einem Interview mit Glenn Diesen kommentierte. Die Entscheidungen werden autokratisch ohne demokratisches Mandat getroffen. Tatsächlich ist die EU zu einer Diktatur für den Krieg geworden. Eine weitere Manifestation davon war bei der Bastille Day Parade in Paris am 14. Juli zu sehen, als sich die NATO-Truppen französischen und ukrainischen Regimentern in einer einheitlichen Demonstration der Kriegslust gegenüber Russland anschlossen.

Und hirntote Bürokraten wie Ursula von der Leyen auf ihrem Gehalt von 400,ooo pro Jahr malen glücklich Zielschilder in den europäischen Nationen.

Das ist kein Schlafwandeln in den Krieg. Die Augen der europäischen Eliten sind weit offen und verrückt.

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