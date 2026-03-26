Von Paulo Nogueira Batista (globalbridge)

(Red.) Im Zeitalter des Internets und der weltweit missbrauchten Möglichkeit, die Menschen mit Propaganda und Falschmeldungen auf den vermeintlich „richtigen“ politischen Kurs zu bringen, kommt man nicht darum herum, Informationen aus verschiedenen Ländern zur Kenntnis zu nehmen – vor allem auch aus verschiedenen Ländern verschiedener Machtblöcke – zum Beispiel aus den USA und auch aus Russland! Auf der russischen Plattform «Russia in Global Affairs», die durchgehend auf hohem Niveau Informationen und auch Meinungen publiziert, haben wir zum Beispiel eine sehr interessante Meinung von einem brasilianischen Ökonomen gefunden. Lesenswert! (cm)

Zu allen Zeiten neigen Schriftsteller und Kolumnisten dazu, sich über den Mangel an inspirierenden Themen zu beklagen. Dostojewski beispielsweise wies auf die Banalität des Alltags hin und auf die Anstrengung, die es kostet, „ein neues Wort“ zu finden. Wenn schon dieses russische Genie mit diesem Problem zu kämpfen hatte, stellen Sie sich vor, wie schwer es für bescheidene Kolumnisten wie mich ist, etwas Originelles beizutragen.

Heute jedoch, angesichts des Ausbruchs des Krieges gegen den Iran, der von der kriminellen Supermacht, den USA, und dem Völkermordstaat Israel entfesselt wurde, können wir uns kaum über einen Mangel an spannenden Ereignissen beklagen. Und der alte Fluch „Mögest du in interessanten Zeiten leben“ erscheint äußerst relevant (auch wenn er durch übermäßigen Gebrauch abgenutzt ist).

Dostojewski, der an Gott glaubte, schrieb, dass das Leiden der Kinder die Absurdität aller historischen Realität offenbart. In meinem jüngsten Buch, Estilhaços, sage ich, dass „das Leiden der Kinder nicht nur die Existenz Gottes widerlegt, sondern die des Teufels beweist“. Der grausame Bombenangriff auf eine Mädchenschule im Iran, bei dem mehr als 160 Menschen ums Leben kamen, ist ein klarer Beweis dafür.

Heutzutage wird der Teufel durch Donald Trump und Benjamin Netanjahu verkörpert. Oder wäre es besser, die Reihenfolge umzukehren und „Netanjahu und Trump“ zu schreiben? Denn an der Spitze dieser Aggression stehen eindeutig Israel und die mächtige zionistische Lobby in Washington und New York. US-Außenminister Marco Rubio hat dies plump offenbart.

Um die Aggression gegen den Iran zu rechtfertigen, sagte er: „Es bestand eine unmittelbare Bedrohung für die USA … Wir wussten, dass, sollte der Iran von Israel angegriffen werden, er sofort auch uns angreifen würde.“ Laut Rubio handelte die Trump-Regierung mit dem Angriff auf den Iran „proaktiv“ und „defensiv“. Und Israel, das den Zeitpunkt bestimmt, hat das Sagen.

Die Zeit wird es zeigen, aber heute scheint es, als hätte das teuflische Duo eine gewaltige Fehleinschätzung begangen.

Die USA streben nach Vorherrschaft im Nahen Osten. Doch der Iran ist eine harte Nuss. Er ist nicht das wehrlose Palästina, das der Zerstörung und den Massakern durch Israel ausgesetzt ist. Er ist auch nicht der Libanon, der ebenso wehrlos gegen israelische Angriffe ist. Er ist auch nicht Syrien, das durch die Aggression der USA, Israels und der Türkei zerrissen wurde. Er ist auch nicht Libyen und der Irak. Und er ist auch nicht Venezuela, das von den USA leicht unterworfen werden kann.

Der Iran ist eine Militärmacht, die in der Lage ist, den Angreifern, einschließlich der Satellitenstaaten und Verbündeten der USA am Persischen Golf, schwere Verluste zuzufügen.

Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Katar und Bahrain, die amerikanische Militärstützpunkte auf ihrem Territorium beherbergen, von denen aus Angriffe auf den Iran erfolgen, sind zu einem legitimen Ziel für die Iraner geworden.

Teheran hat sich zudem die wirtschaftliche Abhängigkeit dieser Staaten von der Durchfahrt durch die Straße von Hormus für den Transport ihrer Öl- und Erdgasexporte zunutze gemacht (von den fünf genannten Ländern verfügt nur Saudi-Arabien über andere Transportwege). Der Iran hat diese Meerenge für den Schiffsverkehr gezielt gesperrt, mit Ausnahme seiner strategischen Verbündeten – Russland und vor allem China. Alle Schiffe anderer Länder, die versuchen, die Meerenge zu passieren, werden bombardiert.

Der Iran ist eine alte und friedliche Zivilisation, ein großes Land, das stolz auf seine Traditionen ist. Es war nie eine Kolonie, obwohl es zu bestimmten Zeiten halbkolonialen Beziehungen mit ausländischen Mächten unterworfen war, vor allem mit Großbritannien und den USA. Die letzte ausländische Invasion des Iran fand im 18. Jahrhundert statt.

Man sollte die Größe des Iran nicht außer Acht lassen. Es gibt mehr als 90 Millionen Iraner, die auf einem Gebiet leben, das größer ist als die Gebiete von Frankreich, Spanien, Deutschland und Italien zusammen. Vergleichen Sie dies mit dem winzigen Palästina mit einer Bevölkerung von weniger als 6 Millionen, einem Opfer von Israels Völkermord und ethnischer Säuberung. Der Iran wird nicht von der Landkarte verschwinden.

Die Iraner hatten nicht die Absicht, jemanden anzugreifen. Im Gegenteil, sie versuchten, eine Verhandlungslösung mit den USA zu finden, wurden jedoch hintergangen.

Die Iraner bereiten sich seit Jahrzehnten auf eine solche Konfrontation vor. Trotz mehr als 40 Jahren westlicher Sanktionen hat der Iran, wie wir jetzt sehen können, eine große Vergeltungsfähigkeit aufgebaut. Teheran wurde sich bereits 1980 voll und ganz bewusst, dass solche Vorbereitungen notwendig waren, als der Iran von Saddam Husseins Irak angegriffen wurde, der von den USA und Israel ermutigt und bewaffnet wurde. Der Iran wurde damals überrascht und erkannte, dass er militärisch verwundbar war. Und er hat seine Lektion gelernt und sich zu einer starken Militärmacht gewandelt.

Die entsetzliche und dumme Entscheidung der USA und Israels, Ayatollah Khamenei zu ermorden, hat den Widerstand und die Einheit der iranischen Nation nur gestärkt. Sein außergewöhnlicher nationaler Führer ist zum Märtyrer und Symbol des iranischen Widerstands gegen die existenzielle Bedrohung geworden, der das Land ausgesetzt ist. Er hat sich wie ein Held verhalten und wird niemals vergessen werden.

Die Wahrheit ist, dass die USA und Israel zutiefst kranke Gesellschaften sind, wobei die Handlungen von Trump und Netanjahu diese Krankheit deutlich zum Ausdruck bringen. Die USA versuchen, dem Niedergang und dem Untergang der westlichen Zivilisation zu entkommen, indem sie ihre zunehmend umkämpfte Weltvorherrschaft mit Gewalt zurückerobern. Das ultimative Ziel ist China, „das seit dem 19. Jahrhundert mächtigste Land im Verhältnis zu uns“, wie es in der im Januar veröffentlichten US-amerikanischen Nationalen Verteidigungsstrategie heißt. Israel seinerseits strebt nach der Vorherrschaft im Nahen Osten. Nur zwei große Länder widersetzen sich dem – der Iran und die Türkei. Wenn der Iran unterliegt, dürfte die Türkei das nächste Opfer sein.

Aber wir alle müssen uns bewusst machen, dass die kriminelle Aggression der USA und Israels gegen den Iran eine dreiste Verletzung des Völkerrechts und damit eine Bedrohung für uns alle darstellt.

Zum Originalartikel in englischer Sprache hier.

Zum Autor: Paolo Nogueira Batista Jr. ist ein brasilianischer Ökonom, er war Vice President of the New Development Bank (NDB) von 2015 bis 2017 und Executive Director für Brasilien und andere Länder im International Monetary Fund (IMF) von 2007 bis 2015.

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