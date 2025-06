Von den Unruhen in L.A. bis zum Krieg mit Russland, China und dem Iran – alles läuft nach Drehbuch

Während die Friedensversprechen in sich zusammenfallen, tritt der Plan der Globalisten zur endgültigen Zerschlagung Amerikas in seine letzte Phase. Wird er gelingen?

von Leo Hohmann (dirtyworld1)

Ich vertrete seit langem die Ansicht, dass der Plan der Globalisten für die endgültige Zerschlagung Amerikas darin bestehen wird, uns in einen großen internationalen Krieg zu verwickeln, während wir gleichzeitig in wachsende Unruhen und einen möglichen Bürgerkrieg im eigenen Land verwickelt werden.

Mit anderen Worten: Sie sollen sich gegenseitig bekämpfen und gleichzeitig gegen Russland, China und den Iran kämpfen.

Das ist genug, um jede Supermacht zu Fall zu bringen.

Im Nebel des Krieges und mit einem komfortablen Leben, das durch Tod und Zerstörung auf den Kopf gestellt wird, werden die Globalisten ihren KI-gesteuerten digitalen Überwachungssklavenstaat ausrollen – ein Bestiensystem, dem sich niemand entziehen oder widersetzen kann, weil es Orwells Big Brother wie einen wohlwollenden Diktator aussehen lassen wird.

Und dieses Drehbuch läuft genau nach Plan: Die Unruhen in Los Angeles spitzen sich zu und breiten sich nun auf andere Städte aus, während gleichzeitig die sogenannten Friedensgespräche von Präsident Trump mit Russland und dem Iran scheitern.

Die letzte Runde der Atomgespräche mit dem Iran, die für Sonntag angesetzt war, wurde nun abgesagt.

The Cradle berichtet, dass der iranische Verteidigungsminister Aziz Nasirzadeh am Mittwoch erklärte, Teheran werde US-Militärbasen in der Region angreifen, falls die Atomgespräche scheitern und Washington sich zu einem Angriff auf die Islamische Republik entschließt.

Wir können auch damit rechnen, dass zahllose islamische Zellen in den USA aktiviert werden, Zellen, die sich seit Jahren auf das vorbereiten, was die Muslimbruderschaft als „Ereignis der Stunde Null“ bezeichnet.

Der iranische Verteidigungsminister warnte die USA, im Falle eines Konflikts die Region zu verlassen:

„Einige Beamte auf der anderen Seite drohen mit einem Konflikt, wenn die Verhandlungen nicht zu einem Ergebnis führen. Wenn uns ein Konflikt aufgezwungen wird … sind alle US-Stützpunkte in unserer Reichweite und wir werden sie in den Gastländern mutig angreifen.“

Er sagte, der Iran habe kürzlich eine Rakete mit einem Zwei-Tonnen-Sprengkopf getestet und fügte hinzu, dass:

„Wir haben in Verteidigungsangelegenheiten sehr gute Fortschritte gemacht. Unsere Einsatzkräfte sind vollständig ausgerüstet. Wenn uns ein Konflikt auferlegt wird, werden die Verluste der anderen Partei mit Sicherheit viel höher sein als die unseren“.

In der Zwischenzeit hat der russische Präsident Wladimir Putin genug von Trumps doppelzüngigen Bemühungen, den Krieg mit der Ukraine zu beenden, und Putin hat nun so etwas wie einen letzten massiven Angriff gestartet, um das Regime in Kiew zu stürzen.

Trump prahlte während seines Wahlkampfes damit, dass er den Krieg in der Ukraine „in 24 Stunden“ beenden würde.

Er sprach auch viel davon, den Iran dazu zu bringen, sein Atomprogramm aufzugeben.

Aber seine gesamte Strategie gegen den Iran scheint auf der Vorstellung zu beruhen: „Wenn ihr nicht tut, was ich sage, und die Urananreicherung einstellt, werden wir euch in die Vergessenheit bombardieren.“

Vorhersehbarerweise sind sowohl Trumps Bemühungen in der Ukraine als auch im Iran gescheitert.

Und ehrlich gesagt bin ich nicht davon überzeugt, dass sie jemals zum Erfolg führen sollten.

Washington ist für den Krieg gemacht, nicht für die Diplomatie.

Das Drehbuch verlangt immer nach Krieg.

Alle Friedensgespräche in der Ukraine waren lediglich dazu gedacht, der Ukraine eine vorübergehende Atempause zu verschaffen, damit sie ihre erschöpften Streitkräfte wieder aufrüsten und reorganisieren kann.

Putin war zu klug, um ein solches Abkommen zu akzeptieren.

Er verlangte ein Abkommen, das sich mit den „Grundursachen“ des Krieges befasst, die auf den von Washington initiierten Staatsstreich von 2014 zurückgehen, bei dem ein westliches Marionettenregime in Kiew installiert und die Armee zur größten in Europa ausgebaut wurde, mit dem einzigen Ziel, sie als Rammbock gegen Russland einzusetzen.

Die Ukraine ist ein Stellvertreter der NATO, das sieht jeder, der halbwegs bei Verstand ist, und der Krieg hatte keinen anderen Zweck als den, Wladimir Putins Russland eine strategische Niederlage zuzufügen.

Die letzten beiden verbleibenden Hindernisse für die Neue Weltordnung sind Amerika und Russland.

Sie sind einzeln zu stark, um zu einem globalen Superstaat zusammengelegt zu werden.

Die Globalisten müssen diese beiden Länder zu Fall bringen, bevor sie damit fortfahren können, die Landkarten neu zu zeichnen und ihr totalitäres Eine-Welt-System zu errichten, das auf digitalen IDs und der digitalen Tokenisierung von allem basiert.

Gibt es einen besseren Weg, Amerika und Russland zu zerstören, als sie im Dritten Weltkrieg gegeneinander auszuspielen?

Seien Sie also nicht überrascht, wenn der Krieg weitergeht, auch wenn die Ukraine besiegt ist.

Das liegt daran, dass es in diesem Krieg nie um die Ukraine ging. Es geht darum, Russland zu besiegen.

So verrückt das auch klingt, sie glauben, dass sie das schaffen können, und ignorieren dabei das Risiko eines nuklearen Holocausts.

Die Ukraine ist nur der erste Akt des Dritten Weltkriegs, die Startrampe, aber nicht das Endziel.

Die NATO wird von ihren Plänen, Russland zu besiegen und zu balkanisieren, nicht abrücken. Die Frage ist nur, ob Donald Trump sich dem Kampf anschließen oder ihn den Europäern überlassen wird.

Wenn die Neokonservativen, mit denen sich Trump umgibt, ihren Willen durchsetzen, werden sich die USA auf einen Krieg mit Russland einlassen, und das bedeutet auch Krieg mit China und Nordkorea.

Es ist klar, dass sie einen Krieg mit dem Iran wollen, und ich glaube, dass Trump sich bereits verpflichtet hat, die Islamische Republik anzugreifen, nachdem seine vorgetäuschten Friedensgespräche beendet sind.

Bei all dem Gerede über den Frieden wird der Westen die Eskalation fortsetzen, bis hin zu einem nuklearen Schlagabtausch.

Die Verrückten in Washington, London, Paris, Brüssel und Berlin werden nie von ihrer antirussischen Besessenheit ablassen. Selbst wenn sie es mit der halben Welt aufnehmen müssen, um an Putin heranzukommen, werden sie diese Chance nutzen.

Trump hat immer noch die Chance, die hartnäckigen Kriegshetzer aufzuhalten und sein Versprechen, ein „Friedenspräsident“ zu sein, zu erfüllen.

Zum jetzigen Zeitpunkt würde es viel Mut erfordern, sich gegen die neonazistischen Kriegstreiber im Kongress und in seinem eigenen Kabinett zu stellen.

Mächtige Senatoren wie Lindsey Graham aus South Carolina und Tom Cotton aus Arkansas dienen nicht den Interessen friedliebender amerikanischer Bürger, sondern dem profitorientierten militärisch-industriellen und geheimdienstlichen Komplex.

Außenminister Marco Rubio hat während seiner langen Karriere im Senat für dieselben Interessen gearbeitet.

Warum sollte er also plötzlich seine Meinung ändern und dem Präsidenten zu diesem entscheidenden Zeitpunkt raten, ernsthafte Anstrengungen zu unternehmen, um einen Dritten Weltkrieg mit Russland, China, Iran und Nordkorea zu vermeiden?

Beten Sie für den Frieden, während Sie sich auf den Krieg vorbereiten.

Jetzt ist es an der Zeit, sich mit dem Nötigsten einzudecken. Besorgen Sie genügend Lebensmittel und Wasser, um Ihre Familie mindestens ein paar Monate lang zu versorgen, falls die Versorgungsleitungen unterbrochen werden.

Außerdem sollten Sie sich jetzt mit den kleinen Dingen eindecken, die zumeist aus China kommen und nicht mehr erhältlich sein werden, wenn der Krieg erst einmal richtig losgeht.

Dinge wie Streichhölzer, Feuerzeuge, Kerzen, Benzin und Benzinkanister. Das Wichtigste von allem ist, dass Sie eine Beziehung zu Ihren Nachbarn aufbauen und mit Gott ins Reine kommen.

Quelle: https://leohohmann.substack.com/p/from-la-riots-to-war-with-russia?r=qrouj&utm_medium=ios&triedRedirect=true

