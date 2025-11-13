Von Anfang an auf Vertuschung ausgelegt! Prof. Dr. Stefan Homburg über die Corona-Verschleierung

24. November 2025 dieter Allgemein 0

Präsentation von Prof. Dr. Stefan Homburg auf dem 4. Corona-Symposium der AfD

Von Anfang an scheint die Corona-Politik ein Komplott der Verdunkelung gewesen zu sein, das mit chinesischen Kremationsbefehlen begann und nahtlos in deutsche Obduktionsverbote überging – ein Rezeptbuch der Vertuschung, das Spuren löschte, Leichen verbrannte und die Wahrheit in Asche verwandelte. Prof. Dr. Stefan Homburg, reißt auf dem 4. Corona Symposium die Masken der Drahtzieher herunter: Während Bergamo mit Militärlastern und Sargparaden als Schreckensszenerie diente, verboten Italien und Deutschland Obduktionen, um die wahren Todesursachen zu kaschieren – ein makabres Spiel, das Kremationen vorschrieb und Exhumierungen unmöglich machte, nur um die PCR-Notstandsmaschine am Laufen zu halten.

