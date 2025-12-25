Der Historiker und Blogger Denis Andrejew hat mit seinem erst zweiten Video einen viralen Hit auf YouTube gelandet. Die Kurzdoku unter dem Titel „Selenskij – wessen Projekt?“ dauert eine gute halbe Stunde und hat bald 700.000 Aufrufe. Es geht um den Aufstieg des aktuellen Machthabers in der Ukraine.

Die meisten Menschen wissen zwar, dass Wladimir Selenskij Schauspieler und Komiker war. Aber wie genau hat er es in das höchste Amt des Landes geschafft? Er war ein Projekt, sagt Andrejew. Im Prinzip hat der Oligarch Igor Kolomojskij sich selbst ins Präsidialamt gehievt, aber er hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt und sich überschätzt.

Alles fing damit an, dass der damalige Präsident Petro Poroschenko die „PrivatBank“ verstaatlichen ließ, deren Haupteigentümer Kolomojskij war. Für Außenstehende – und sicher auch für Kolomojskij selbst – sah es wie die feindliche Übernahme des größten Vermögenswertes des Landes durch einen Konkurrenten aus. Das Opfer beschloss, Rache zu üben – und kam selbst unter die Räder.

Das Original-Video finden Sie hier: https://youtube.com/watch?v=zKY61B9SBiw

