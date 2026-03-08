Vielleicht war es keine gute Idee, den Iran anzugreifen

Trump entfesselt die israelischen Monster

Von Philip Giraldi (globalresearch)

Der völlig unprovozierte Angriff auf den Iran, der von den Vereinigten Staaten und Israel initiiert wurde, hat nach etwas mehr als einer Woche militärischer Aktion eine neue Tiefe des geopolitischen Wahnsinns eröffnet.

Wie vermutet, ging es bei dem Angriff darum, Israel zu schützen und gleichzeitig den Schaden für US-Militär-, Geheimdienst- und diplomatische Einrichtungen in der Region des Persischen Golfs zu minimieren. Darin war es weniger als ein großer Erfolg, dass Berichten zufolge iranische Raketen und Drohnen sowohl im jüdischen Staat als auch auf amerikanischen Stützpunkten erheblich beschädigt wurden.

Der Iran hat auch erheblich gelitten, und die US-Bombe, bei der 165 Schülerinnen getötet wurden, heizt weiterhin große Demonstrationen und Wut an, die die Bereitschaft nährt, den Vereinigten Staaten zwischen den schiitischen Gemeinschaften sowohl innerhalb des Iran als auch in den angrenzenden Staaten und Regionen zu widerstehen und den Konflikt auszubauen.

Der kombinierte Israel-US-Ansturm sollte die iranischen militärischen Fähigkeiten zerstören, insbesondere seine fiktiven Atom- und Raketenprogramme, und einen Regimewechsel herbeiführen, nachdem er seinen Obersten Führer getötet hatte. Als der Angriff stattfand, kündigte Präsident Donald Trump über seine Truth Social-Plattform an: „Wir werden ihre Raketen zerstören und ihre Raketenindustrie zu Boden bringen. Es wird völlig – wieder – ausgelöscht werden. Wir werden ihre Marine vernichten.“

Am Samstag, den 7. März, erklärte Trump und twitterte: „Heute wird der Iran sehr hart getroffen werden! Unter ernsthafter Überlegung für die vollständige Zerstörung und den sicheren Tod, aufgrund des schlechten Verhaltens des Iran, sind Gebiete und Gruppen von Menschen, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht für das Ziel ins Visier genommen wurden. „

Trump äußerte sich auch in einem Beitrag auf Truth Social, wie Amerikaner gegen den Iran sterben werden, und erklärte, dass „das Leben mutiger amerikanischer Helden verloren gehen könnte“ in dem, was das Pentagon als „Operation Epic Fury … Wir könnten Opfer haben“ bezeichnet wird. Da Trumps gesamte Familie den Militärdienst vermieden hat, wird der ultimative Preis für seine Kriegsführung darin bestehen, die Söhne und Töchter anderer amerikanischer Familien als Kanonenfutter zu verwenden, und er bereitet sich möglicherweise auf eine politische Gegenreaktion vor, indem er jetzt zeigt, wie sehr er sich um die durchschnittlichen Amerikaner kümmert, die von seiner Politik betroffen sein werden. Natürlich ist es ihm eindeutig egal, es sei denn, Sie heißen Adelson oder Netanyahu.

Dass der Krieg überhaupt stattfindet, ist auf Israels absolute Kontrolle über Amerikas politische Klasse zurückzuführen, eine Realität, die Netanyahu und seine im Amt befindlichen Vorgänger nicht gerade scheu gewesen sind, zuzugeben. Die USA sind ein unglücklicher Riese, der von jüdischen Milliardärsgeldern von innen korrumpiert wurde und sich voll und ganz der Expansion des größeren Israel verschrieben hat, egal wie viele dabei sterben müssen. Kümmern sich die Israelis darum, was mit dem amerikanischen Volk passiert? Nein. Es ist nur notwendig, einen Blick auf die geplante oder tatsächliche Tötung von Amerikanern durch Israel zu werfen, beginnend mit der Lavon-Affäre im Jahr 1954, die plante, US-Botschaftsbüros in Ägypten zu bombardieren. Dann kam 1967 der Angriff auf die USS Liberty in internationalen Gewässern, ein Versuch, das Marineschiff zu versenken und seine gesamte Besatzung zu töten, die von Präsident Lyndon B. Johnson und seinem Verteidigungsminister Robert McNamara vertuscht wurde. In jüngerer Zeit wurden eine Reihe von amerikanischen Bürgern von Israelis ungestraft getötet. Man könnte die prominente Friedensaktivistin Rachel Corrie im Jahr 2003 erwähnen, die absichtlich von einem Bulldozer der israelischen Armee überfahren wurde.

Um zu zitieren, wie dies in der Praxis funktioniert und um zu demonstrieren, wie die Vereinigten Staaten Israel einzigartig begünstigen, könnte man die jüngste thTötung des neunzehnjährigen Philadelphia-Eingeborenen Nasrallah Abu Siyam, der im Dorf der Westbank von Mukhmas erschossen wurde, als tobende Siedler palästinensische Bauern angriffen, anführende Siedler anführen. Nasrallah versuchte, die Siedler davon abzuhalten, Vieh zu stehlen, als er erschossen wurde, und es dauerte Stunden, ihn aufgrund von „Sicherheitskontrollpunkten“ und von der israelischen Regierung eingerichteten Straßen nur für Juden in ein Krankenhaus zu bringen. Israelische Siedlungen, die auf dem in den palästinensischen Gebieten gestohlenen Land gebaut wurden, haben sich rasant ausgeweitet, und die tobenden Siedler werden routinemäßig von der Armee und der Polizei geschützt. Die Angriffe von Siedlern stiegen im vergangenen Jahr auf über 1.800 Vorfälle, so ein Bericht der Vereinten Nationen. Zu den Anschlägen gehörten Gewalt, Sachbeschädigungen, Brandstiftung, Tötung von Vieh und Diebstahl.

In einem normalen Land würde die US-Botschaft oder das US-Konsulat Druck auf die lokalen Ermittlungen ausüben und versuchen, die Mörder zu verhaften, vor Gericht zu stellen, aber das findet in Israel nicht statt, wo die Haltung ist: „Wir lassen die Israelis damit umgehen.“ Sicher. Neun US-Bürger wurden in den letzten Jahren in Israel ermordet, aber niemand wurde wegen der Morde strafrechtlich angeklagt, während die Vereinigten Staaten es abgelehnt haben, unabhängige Ermittlungen einzuleiten. Die Zahl der Todesopfer umfasst den in New Jersey geborenen Amer Rabee, 14, der am 6. April th2025 von Soldaten erschossen wurde, inmitten unbewiesener Vorwürfe, er habe Steine geworfen. Außerdem gab es Saifullah Kamal Musallet, einen 20-jährigen Bewohner von Tampa, Florida, der im Juli von israelischen Siedlern zu Tode geprügelt wurde; und Khamis Ayyad, 44, der im August an Rauchvergiftung starb, nachdem Siedler Häuser in seinem Dorf in Brand gesteckt hatten. Tawfic Abdel Jabbar und Mohammad Ahmed Mohammad Khdour, beide 17, wurden im Februar 2024 bei getrennten Vorfällen erschossen, während im September desselben Jahres ein Soldat während eines Protests gegen illegale Siedlungen tödlich in den Kopf von Aysenur Ezgi Eygi, 26, aus Seattle, geschossen wurde. Und dann war da Omar Assad, 78, der in seinem Dorf ging, bevor er von Soldaten ohne Grund ergriffen, mit Handschellen und geknebelt, mit den Händen hinter dem Rücken gefesselt und dann allein auf seinem Bauch auf einer kalten Baustelle gelassen wurde. Er starb im Januar 2022 an einem stressbedingten Herzinfarkt.

Es gibt auch die hochkarätige Tötung der Journalistin Shireen Abu Akleh, die als Kind in New Jersey lebte, im Mai 2022. Die israelischen Behörden stellten fest, dass die Schüsse von Soldaten wahrscheinlich zufällig waren, obwohl die Ermittlungen von Medien und der UNO zu dem Schluss kamen, dass sie absichtlich ins Visier genommen und getötet wurde, damit sie nicht über israelische Kriegsverbrechen berichtete. Jenseits von Abu Akleh ist Israel für zwei Drittel aller Journalisten verantwortlich, die weltweit im Dienst getötet wurden.

Interessanterweise haben im Fall des Teenagers Nasrallah und der anderen jüngsten Todesfälle mehr als 30 US-Senatoren einen Brief unterzeichnet, in dem sie fordern, dass die Trump-Regierung eine unabhängige Untersuchung einleitet. „Für alle neun dieser Morde wurde noch niemand von der Regierung von Netanjahu zur Rechenschaft gezogen, noch hat die US-Regierung ihre Pflicht, die Amerikaner zu schützen und Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht für ihren Tod zu gewährleisten, aufrechterhalten“, heißt es in dem Brief der Kongressabgeordneten.

„Es ist uns unklar, wie viele Amerikaner noch in der Westbank sterben müssen, damit diese Regierung und andere Regierungen ernsthafte, glaubwürdige Schritte unternehmen können, um die Rechenschaftspflicht zu gewährleisten und ein Ende der anhaltenden Tötungen von Amerikanern ohne Konsequenzen zu gewährleisten.“

Das Außenministerium antwortete, dass es der Familie sein Beileid ausspreche und „eine umfassende, gründliche und transparente Untersuchung der Umstände des Todes“ erwarte, die darauf hindeute, dass es sich auf die israelischen Behörden verlassen würde, um zu untersuchen, was bedeutet, dass nichts getan wird. Der Unwille, die Interessen der tatsächlichen amerikanischen Bürger zu vertreten, ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass alle jüngsten US-Botschafter in Israel selbst leidenschaftliche Zionisten waren, wobei der derzeitige Amtsinhaber Mike Huckabee, der sich herzlich mit Israels führendem Spion gegen den US-amerikanischen Jonathan Pollard getroffen hat und ein Großisrael unterstützt hat, das sich vom Nil bis zum Euphrat erstrecken wird. Die indigene Bevölkerung wird natürlich entfernt, so wie die Bewohner des Gazastreifens, die Palästinenser im Westjordanland und die Bewohner des Südlibanon derzeit mit Hilfe von Donald Trump und der Gesellschaft entsorgt werden. Huckabee sagte in einem Interview mit Tucker Carlson, dass es „in Ordnung wäre, wenn sie alles für den jüdischen Staat nehmen würden, da es ein „Land war, das Gott dem jüdischen Volk gegeben hat“. Dies war keine zufällige Bemerkung, sondern ein Moment der ungeschriebenen Offenheit, ein weltveränderndes Eingeständnis eines rassistischen Glaubenssystems, das den jüdischen Staat begünstigte, der lange im Schatten der US-Außenpolitik gewirkt hatte.

US-Kriegsminister Pete Hegseth, ein leidenschaftlicher christlicher Zionist, sieht sogar großen Nutzen aus einem biblisch vorhergesagten globalen Konflikt zwischen Armageddon, der im Nahen Osten beginnt und zu „Endzeit“ führen wird, nach dem die Gläubigen in der sogenannten „Entrückung“ in den Himmel geweht werden. Wenn man sich fragt, was mit der US-Außen- und nationalen Sicherheitspolitik passiert ist, sind Hegseth und Huckabee gute Ausgangspunkte.

Der Punkt ist, dass Israel in seiner Behandlung von jedem, der kein Jude ist, mehr als brutal ist, aber Donald Trump und Company zu denken scheinen, dass das in Ordnung ist. Letzte Woche habe ich ein Video auf Facebook gesehen, das widerlich war. Es zeigte eine christliche Frau, die mit ihren Hunden in Jerusalem spazieren ging und von einem Mob schreiender hysterisch-orthodoxer jüdischer Studenten angegriffen wurde, die sie und die Hunde aus keinem anderen Grund angriffen, abgesehen von der Tatsache, dass sie existierte. Sicherlich bin ich ein Tierliebhaber, aber die Angreifer waren so weit außerhalb des Bereichs der konventionellen Moral, dass man verachten muss, was sie repräsentieren. Ihre Ausstellung von dem, was sie als ihren von Jahwe gegebenen Ausnahmezustand betrachten, sollte für die meisten anderen, die ihren sogenannten Glauben nicht teilen, abstoßend sein. Der wirklich widerliche Teil ist, dass die Frau und ihre Hunde nicht gerade ein extremes Beispiel für die Interaktion waren, die Christen jetzt in Jerusalem mit ihren mutmaßlichen jüdischen Oberherren erleben. Kirchen werden regelmäßig zerstört und Christen werden daran gehindert, Gottesdienste zu besuchen, während sie auf den Straßen belästigt, verflucht und anderweitig belästigt werden. Es gibt Berichte, dass „Spucken auf Christen ein jüdischer Brauch ist!“

Leider hat das christlich-zionistische Glaubenssystem den amerikanischen Evangelikalismus und die israelische Politik erfolgreich dominiert. Diese Ideologie behauptet ein „göttliches Recht“, Völkermord zu erobern, zu plündern und zu begehen, und positioniert sich über alle vom Menschen gemachten Gesetze und internationalen Normen. Es ist nach seiner Definition eine ethnische und theologische rassistische Lehre, die alle benachbarten Völker als Hindernisse für einen göttlichen Plan entmenschlicht. Wie ich bereits erwähnt habe, ist diese Philosophie „in ethnischer Vorherrschaft verwurzelt“ und behauptet, dass „Gott dem heutigen Israel das Recht gegeben hat, jeden zu töten, den er will, um jedes Land zu stehlen, das er will.“ Dies wird nicht als symbolisches Versprechen angesehen, sondern als buchstäbliche Tat an Immobilien, wobei die Millionen von derzeitigen Bewohnern „nachgeordnet, vertrieben oder mit welchen Mitteln auch immer die Geschichte behandelt werden muss“. Eine solche Weltanschauung reduziert die US-Verfassung, das Völkerrecht und die UN-Charta zu bloßen Unannehmlichkeiten. Mike Huckabee hat argumentiert, dass „die Charta der Vereinten Nationen nicht zählt, weil Gott das gesagt hat.“ Und sein Chef Donald Trump hat als Präsident der Vereinigten Staaten erklärt: „Ich kann tun, was ich will!“ Dazu gehört auch die Zulassung von Völkermord und Landdiebstahl. Mit solchen Überzeugungen ist es kein Wunder, dass viele Amerikaner zunehmend erkennen, dass das, was in unserer Nation vor sich geht, uns in eine Katastrophe führt!

*

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf The Unz Review veröffentlicht.

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer 501 (c) 3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Bundes-ID-Nummer #52-1739023), die eine auf Interessen basierende US-Außenpolitik im Nahen Osten anstrebt. Website ist https://councilforthenationalinterest.org Adresse ist P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und ihre E-Mail-Adresse ist inform@cnionline.org

Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

(Visited 9 times, 9 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …