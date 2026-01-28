Verteidigung: Wird den Vereinigten Staaten die militärische Vorherrschaft gelingen, die sie anstreben?

von Thierry Meyssan (voltairenet)

Während China, Russland und die Vereinigten Staaten die Welt neu organisieren, unternimmt Präsident Trump eine gefährliche Aufgabe, sein Vermächtnis überzubewerten. Es ist ihm gelungen, uns glauben zu machen, dass er sich entschieden hat, aus der NATO auszutreten, obwohl er nicht länger bleiben kann. Tatsächlich befindet er sich in derselben Position wie einst Michail Gorbatschow, als er sich aus dem Warschauer Pakt zurückzog: am Rande des Abgrunds.

Im ersten Jahr seiner zweiten Amtszeit kündigte Präsident Donald Trump seinen Willen an, die Streitkräfte der Vereinigten Staaten in eine Position unbestreitbarer Überlegenheit zu bringen.

• Die Goldene Kuppel (20. Mai 2025)

Die US-amerikanische Goldene Kuppel soll nicht die Vereinigten Staaten, sondern den gesamten amerikanischen Kontinent schützen, indem sie „der Bedrohung durch ballistische, hyperschall- und Marschflugkörper“ entgegenwirkt. Sie ist von Reagans „Star Wars“-Projekt inspiriert und hat ihren Namen von der israelischen Eisernen Kuppel. Trump hat diese Mission General Michael Guetlein anvertraut und geplant, sie mit einem Budget von 175 Milliarden Dollar auszustatten [1].

Laut dem Dekret sollte die Goldene Kuppel

folgende Raumsensoren für hyperschall- und ballistische Verfolgung enthalten;

Weltraum-Interzeptoren für die Beschleunigungsphase;

Abfangfähigkeiten in Tieflage und Endphasen-;

Eine Schutzschicht der Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA), die selbst aus sieben Schichten bestehen soll, die von 2026 bis 2030 in vier Phasen implementiert werden;

Fähigkeiten für den Vorstart und während der Antriebsphase;

Sogenannte „nicht-kinetische“ Fähigkeiten zur Stärkung des Systems.

• Das Kriegsministerium (5. September 2025)

Präsident Trump hat das Verteidigungsministerium in Kriegsministerium umbenannt, wie es bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs der Fall war.

Außerdem unterzog er die Armeen einer Reform, um den „Kriegergeist“ zu fördern. Er kündigte an, dass die Beförderung künftig ausschließlich auf Leistung beruhen würde, ohne die Community-Quoten zu berücksichtigen.

Man erinnert sich an die Bemerkungen über die fettleibigen Salonoffiziere, die aus eigenem Antrieb zurücktreten sollten, bevor sie entlassen werden.

• Die Goldene Flotte (22. Dezember 2025)

Angesichts der Entwicklung der chinesischen Kriegs-Marine kündigte Präsident Trump den Bau der Goldflotte an. Zunächst werden zehn Kreuzer der Trump-Klasse gebaut. Sie werden konventionelle Geschütze und nuklear bewaffnete Marschflugkörper tragen.

• Der Militärhaushalt (7. Januar 2026)

Schließlich kündigte Präsident Trump seinen Wunsch an, das Verteidigungsbudget um etwa 50 % zu erhöhen. Dieses Budget würde es mit den gesamten Verteidigungshaushalten der übrigen Welt auf Augenhöhe bringen.

Die Vereinigten Staaten haben sowohl ihre Nationale Sicherheitsstrategie 2026 [2] als auch die Nationale Verteidigungsstrategie 2026 veröffentlicht, halten jedoch ihre Nuclear Posture Review 2026 geheim.

Washington lässt Zweifel an seiner Nuklearstrategie aufkommen. Das Golden Dome-Projekt, wenn es realisiert wird, stellt die Idee des Gleichgewichts in Frage. Der Vertrag, der das Gleichgewicht des Terrors mit Russland festlegte, läuft am 5. Februar aus. Die Vereinigten Staaten wollten die Verhandlungen nicht wieder aufnehmen.

Wie dem auch sei, diese großspurigen Projekte haben kaum Aussicht auf Realisierung. Der Bau der Goldenen Kuppel ist noch immer nur eine Skizze, deren Architektur noch nicht einmal entworfen wurde. Das Goldflottenprojekt ist für die US-Werften kurz- und mittelfristig unmöglich.

Was die haushaltspolitischen Aspekte betrifft, so beziehen sie sich auf Beträge, die im aktuellen Wirtschaftszustand nicht erreichbar sind. Die erste Herausforderung der Trump-Regierung ist die Überschuldung der Vereinigten Staaten, die von früheren Regierungen übernommen wurde [3]. Sie hat 38 Billionen überschritten.

Die Ankündigung von 1 Milliarde Dollar Investitionen Saudi-Arabiens in die Vereinigten Staaten und 1,4 Milliarden Dollar der Vereinigten Arabischen Emirate ist nichts weiter als blauer Dunst [4]. Abgesehen davon, dass dieses Geld nichts im Vergleich zur US-Staatsverschuldung darstellt, hat Saudi-Arabien bisher nichts von dem bezahlt, was es angekündigt hat. Seine Schatzkammern sind leer. Sein gesamtes Bargeld fließt in sein Saudi Vision 2030-Projekt (den Bau von NEOM und von The Line).

In Wirklichkeit erleben wir den Zusammenbruch des amerikanischen Imperiums nach dem Vorbild des Untergangs des Sowjetimperiums. Michail Gorbatschow hatte zunächst den Warschauer Pakt aufgelöst, bevor er den Zusammenbruch der UdSSR zur Kenntnis nahm [5]. Heute baut Präsident Trump die Atlantische Allianz ab, in der Hoffnung, das Ende der Vereinigten Staaten von Amerika nicht miterleben zu müssen. Seine Prahlerei sollte uns nicht beeindrucken.

