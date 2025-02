Verschwörungstheoretiker hatten mit allem Recht – was nun?

Viele Jahre lang haben alternative Ökonomen und „Verschwörungstheoretiker“ argumentiert, dass es eine organisierte kriminelle Kabale gibt, die seit langem eine Agenda verfolgt, um die westliche Kultur auszubeuten und schließlich zu zerstören.

von Brandon Smith (dirtyworld1)

Wir haben behauptet, dass ein Großteil dieser Agenda mit unseren eigenen Steuergeldern finanziert wurde, während staatliche Institutionen und Nichtregierungsorganisationen als Vehikel für Social Engineering genutzt wurden.

In den 20 Jahren, seit ich in der Freiheitsbewegung (oder Patriotenbewegung) tätig bin, habe ich Korruption jenseits aller Vorstellungskraft erlebt, und alles gipfelte in den Jahren 2020-2023, als viele von uns gegen die Auferlegung der totalen medizinischen Tyrannei und die massenhafte Indoktrination der Wächter kämpften.

Selbst nach dieser verblüffenden Orwell’schen Periode wurden wir noch als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, aber das öffentliche Bewusstsein ändert sich schnell.

Ich habe genug gesehen, um zu wissen, dass das, was heute geschieht, wirklich beispiellos ist. Wir sind an einem Scheideweg angelangt; eine Zeit, in der die Realität nicht mehr um der kollektiven Bequemlichkeit willen verdrängt wird und „Verschwörung“ zur historischen Tatsache wird. Es ist eine aufregende Zeit, in der wir leben, aber auch eine potenziell gefährliche.

Ich habe immer die Theorie vertreten, dass, sobald das Kartenhaus zusammenbricht und die Wahrheit einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wird, eine ganze Reihe von Skeptikern, die uns früher als „Verrückte am Rande“ und „Alufolienhüter“ bezeichnet haben, plötzlich behaupten würden, sie hätten es „die ganze Zeit kommen sehen“.

Ja, die Verschwörungstheoretiker hatten Recht, mit ALLEM. Die Wahrheit kommt in großem Stil ans Licht, aber was bedeutet das für die Zukunft?

Kann Amerika die Wahrheit verkraften?

Die jüngste Demontage von USAID und die offenen Ermittlungen gegen zahlreiche Bundesbehörden haben die Büchse der Pandora geöffnet; die verdeckte Finanzierung, in die diese Institutionen verwickelt sind (einschließlich Millionenbeträge an verschiedene Nachrichtenmedien und Propagandaplattformen), ist meines Erachtens nur die Spitze eines gewaltigen Eisbergs, der das US-System schneller versenken könnte als die Titanic.

Elon Musks DOGE-Gruppe hat gerade erst begonnen, ihre Zehen in die dunklen Gewässer des Finanzministeriums, der Medicaid, der Sozialversicherung und des Verteidigungsministeriums zu tauchen.

Wir alle wissen, dass in diesen Tiefen einige schreckliche Monster lauern. Dabei sind die verborgenen Aktivitäten der Kontrolleure der Federal Reserve noch gar nicht berücksichtigt.

Die etablierten Medien argumentieren, dass USAID nur 1 % des gesamten Bundeshaushalts ausmacht, als ob das die Haushaltsverschwendung akzeptabel machen würde. Aber wenn es so viel Missmanagement und Gerrymandering in einer kleineren Organisation wie USAID gibt, kann man sich dann vorstellen, wie viel Betrug es im Rest der Bundesregierung gibt? .

Im Laufe der Jahre haben sich viele von uns in der alternativen Ökonomie gefragt, ob unsere Nation in der Lage sein würde, mit der Enthüllung umzugehen, dass fast alles an unserem System gefälscht ist. Das halbe Land hat das vermutet, aber was würde passieren, wenn wir harte Beweise hätten – einen rauchenden Colt?

USAID ist dieser rauchende Colt, der Beweis für den Tod, aber es ist nur eine von vielen Leichen, die bald ans Tageslicht kommen werden. Die wirklichen Enthüllungen werden kommen, wenn die DOGE herausfindet, wie sehr die US-Politik von Organisationen außerhalb unseres eigenen Landes gelenkt und kontrolliert wird.

Was passiert, wenn sie die zahlreichen finanziellen und politischen Netzwerke untersuchen, die mit dem WEF, DAVOS, der Weltbank, dem IWF, der BIZ und internationalen Denkfabriken wie dem CFR, Tavistock, dem Atlantic Council, der Ford Foundation, der Rockefeller Foundation und den Open Society Foundations verbunden sind?

Was ist mit den Investmenteinflüssen von Black Rock, Vanguard, Goldman Sachs, JP Morgan, usw.?

Wenn die globalistische Hand hinter der Drehtür des Geldes aufgedeckt wird, wenn die Schattenregierung zu einer konkreten und unbestreitbaren Tatsache wird, wird die Öffentlichkeit dann ausrasten?

Die politische Linke ist ein Feind von Freiheit und Moral, ja, aber das größere Problem ist, dass sie ein nützliches Werkzeug für mächtigere elitäre Interessen ist. Es ist ein Kartell, eine Oligarchie, die zusammenarbeiten, um den Westen von innen heraus zu stürzen und ihn durch etwas Neues zu ersetzen.

Eine neue Ideologie und eine neue Wirtschaft, die die Mehrheit der Bevölkerung in unwissende Leibeigene verwandeln würde.

Noch vor vier Jahren brüstete sich das WEF mit der bevorstehenden „. industriellen Revolution“, dem Aufstieg der „bargeldlosen Gesellschaft“, der „Fünfzehn-Minuten-Stadt“ und der „Sharing Economy“.

Und wie wir heute wissen, wurden viele dieser Projekte mit unseren Steuergeldern bezahlt. Die Globalisten waren so überzeugt, dass sie die Bevölkerung im Griff hatten. Sie dachten, sie hätten gewonnen.

Nur durch den unermüdlichen Einsatz von Aktivisten der Freiheitsbewegung und Konservativen auf der ganzen Welt wurde der Plan durchkreuzt und die Globalisten wurden zum Rückzug gezwungen.

Der Kampf ist jedoch noch lange nicht vorbei. Es gibt einige wichtige Probleme, die angegangen werden müssen, wenn wir in das Zeitalter der Transparenz eintreten. Hier ist, was wahrscheinlich als nächstes passieren wird…

Wütende Sabotage durch die politische Linke

Die Regierung wird von der Trump-Administration tatsächlich überprüft, und die Demokraten sind wütend. Warum eigentlich? Weil sie (und eine Handvoll Neocons) ganz genau wissen, was bei dieser Prüfung herauskommen wird.

Aktivistische Richter und progressive Politiker werden den Prozess so weit wie möglich behindern und stören. Ihr gesamtes Machtgefüge hängt von der ständigen Veruntreuung von Steuergeldern und der ständigen Umwälzung der Notenpresse ab.

Denjenigen, die nicht verstehen, was es mit USAID auf sich hat, schlage ich vor, sich über ESG-Programme und deren Aufgaben zu informieren. USAID war im Grunde ein Vehikel für globale ESG (Environmental, Social, Governance; ein bedeutungsloses Akronym, hinter dem sich ein Programm für den globalen Sozialismus verbergen soll) und gab unglaubliche Summen aus, um die Propaganda des Westens in alle Bereiche unserer Gesellschaft zu tragen.

Die Klagen der Linken werden auf lange Sicht nicht viel bewirken, aber sie werden trotzdem versuchen, das Verfahren zu verzögern. Diese Verzögerungen werden genutzt, um Zeit für die Medien zu gewinnen. Sie werden alles daran setzen, die DOGE als eine Art totalitäres Gebilde darzustellen, das „die Demokratie zerstört“, doch Autoritäre haben nie und werden auch in Zukunft keine Transparenz der Regierung anstreben.

Autoritäre streben IMMER nach Obskurität und okkulter Geheimhaltung ihrer Aktivitäten. Die Linken werden durch ihre eigenen Handlungen als die wahren Totalitaristen entlarvt.

Die Demokraten und die etablierten Nichtregierungsorganisationen werden weiterhin versuchen, zivile Unruhen zu schüren, und sie werden wachgerüttelte Dummköpfe als Kanonenfutter in diesem Kampf benutzen. Alles, um die Öffentlichkeit von den Beweisen für ihre Kriminalität abzulenken. Mit Gewalt und Terrorismus muss gerechnet werden.

Wirtschaftsabschwung ist unvermeidlich – Trump wird die Schuld gegeben werden

Umfassende Haushaltskürzungen sind für die langfristige Rettung der Wirtschaft unverzichtbar, aber sie sind auch kurzfristig ein zweischneidiges Schwert. So stützen sich die US-BIP-Statistiken bei ihren Berechnungen in hohem Maße auf die Staatsausgaben (das sollten sie nicht, aber sie tun es).

Die Staatsausgaben machen etwa 36 % des BIP unseres Landes aus – eine Methode, die in den letzten Jahrzehnten verwendet wurde, um unsere wirtschaftliche Gesundheit besser aussehen zu lassen, als sie tatsächlich ist.

Wenn Trump umfangreiche Kürzungen bei den Staatsausgaben vornimmt, wird dies wiederum den Anschein erwecken, dass das BIP sinkt. Die Linken werden behaupten, dass Trumps Politik das Finanzsystem zum Einsturz bringt.

Darüber hinaus warne ich schon seit einiger Zeit davor, dass die Biden-Regierung komplexe Datenmanipulationen vorgenommen hat. Jetzt, wo Biden nicht mehr da ist, kommen die echten Daten heraus, und sie sind nicht gut.

Die Inflations- und Beschäftigungszahlen aus der Biden-Ära werden, wie von mir vorhergesagt, „korrigiert“ und zeigen eine viel schwächere Wirtschaft als ursprünglich berichtet. Die Einzelhandelsstatistiken und das BIP sind die nächsten.

Die amerikanische Öffentlichkeit braucht einen Crash-Kurs darüber, wie die Wirtschaft funktioniert und wer hinter dem Abschwung steckt, oder die linken Medien werden mit den revidierten Statistiken einen großen Tag haben.

Kann die Investmentwelt die Wahrheit verkraften?

Wird die Investmentwelt in Panik geraten, wenn das Ausmaß des Betrugs innerhalb des US-Systems vollständig aufgedeckt wird? Werden sie ihr Geld aus den US-Märkten abziehen, die lange Zeit künstlich durch staatliche Mittel und Interventionen der Zentralbanken gestützt wurden?

Dies sind berechtigte Fragen, die wir uns stellen müssen. Die Wahrheit muss auf jeden Fall ans Licht kommen; nichts kann behoben werden, solange die Ursache der Fäulnis nicht aufgedeckt ist. Abgesehen davon ist das Mantra „Unwissenheit ist Glück“ eines, nach dem Amerika schon seit langem lebt.

Ich denke, dass die Amerikaner verzweifelt nach der Wahrheit suchen und verzweifelt nach Reformen verlangen, aber Veränderungen in dem Ausmaß, wie wir sie erleben, bringen immer Chaos mit sich. Ich schlage vor, dass sich Konservative und Patrioten entsprechend vorbereiten.

Verbindungen zu globalistisch geführten Regierungen kappen

Während der Prozess der Transparenz in den USA voranschreitet, müssen wir berücksichtigen, dass Europa, das Vereinigte Königreich, Australien und Kanada alle noch immer unter der Hypnose der Kabale stehen.

Die Dinge ändern sich in Übersee; in Großbritannien, Deutschland und Frankreich beginnen konservative Bewegungen aufzublühen, aber die Globalisten sind entschlossen, sie daran zu hindern, politisch an Boden zu gewinnen.

Ich vermute, dass die Beziehungen zu vielen ehemaligen Verbündeten in den kommenden Jahren angespannt sein oder gar abbrechen werden, wenn sie gegen ihre eigenen Bürger vorgehen und ihr wahres autoritäres Gesicht zeigen. Wir sehen dies bereits im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich und Rumänien, um nur einige zu nennen.

Die gefährlichste Zeit ist, wenn man glaubt zu gewinnen

Die Eliten des Establishments sind wie Vampire. Ich vermute sogar, dass die ganze Mythologie der Vampire von vor Jahrhunderten auf den sehr realen und bösen Verbrechen der Eliten der Vergangenheit beruht. Sie nutzen ihren Reichtum und ihren Einfluss, um in Ihrem Land, Ihrer Stadt oder Ihrem Dorf Fuß zu fassen.

Sie nutzen Täuschungsmanöver, um Vertrauen zu gewinnen und Autorität auszuüben. Sie verbreiten Dunkelheit und Korruption wie ein Krebsgeschwür und ernähren sich dann nach Belieben von der Bevölkerung, während sie vorgeben, wohlwollende Führer zu sein.

Aber diese Parasiten müssen von den Menschen hereingebeten werden. Die Öffentlichkeit muss in gewisser Weise ihre Zustimmung zu ihrer eigenen Viktimisierung geben. Wir müssen ihre Aktivitäten willentlich ignorieren; unsere Apathie wird als Zustimmung gewertet.

Sonnenlicht ist das wichtigste Heilmittel, und die Vampire fliehen, wenn es entfesselt wird. Wenn alles andere fehlschlägt, ist ein Pflock durch das Herz erforderlich, um sie zu töten. Dabei kann es sich um einen sprichwörtlichen Pfahl handeln, aber auch um einen sehr realen.

Prüfungen des korrupten Systems sind das Sonnenlicht. Unabhängige patriotische Rebellion ist der Pflock durch das Herz, wenn alles andere fehlschlägt.

Nur weil das Böse aufgedeckt wird, heißt das nicht unbedingt, dass es aufhört oder verschwindet. Oft kämpfen diese in die Enge getriebenen Kreaturen noch härter, und ihre Mission ist es, Sie mit ihnen zu Fall zu bringen.

Die große Wahrheit geht oft den dunkelsten Tagen und dem Zusammenbruch von Epochen voraus. Da die Schattenregierung vielleicht zum ersten Mal überhaupt mit Unsicherheit konfrontiert ist, wer weiß, wie der Leviathan reagieren wird?

Quelle: https://alt-market.us/conspiracy-theorists-were-right-about-everything-now-what/

(Visited 7 times, 7 visits today)