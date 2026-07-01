Verliere die Schlacht, gewinne das Jahrhundert

Der Iran muss nicht Amerikas Verhängnis sein.

Amir Handjani (antikrieg)

Washington befindet sich erneut in einer Nachkriegsanalyse. Haben die Vereinigten Staaten von Amerika im Iran gewonnen? Amerikas jüngste Militäroperation wurde scheinbar mit dem Ziel eines Regimewechsels und der dauerhaften Denuklearisierung eingeleitet. Sie endete mit einem brüchigen Waffenstillstand, einem weiterhin trotzigen Gegner und einer Debatte über die Kriegsbefugnisse, die der Kongress wohl nie beilegen wird. Gemessen an Washingtons eigenen Ansprüchen hat die Kampagne versagt. Die Regierung in Teheran brach nicht zusammen. Die Blockade der Straße von Hormus dauerte monatelang an. Und es war ein ausgehandelter Waffenstillstand, nicht der endgültige Zusammenbruch des iranischen Regimes, der den Konflikt beendete.

Der Iran, eine Mittelmacht, hielt der mächtigsten Armee der Welt stand.

Das von diesen Ergebnissen inspirierte Argument des Niedergangs verdient ernst genommen zu werden. In ihrer stärksten Ausprägung deutet diese Argumentation die Vereinbarung, die die Kämpfe beendete, als Kapitulationsdokument: Iran wird finanziell belohnt, die jahrzehntelange Sanktionsarchitektur liegt in Trümmern und die Glaubwürdigkeit der USA ist schwer beschädigt.

Bei genauerer Betrachtung hält die Annahme, dass dieser Rückschlag Amerikas globale Position wesentlich verändere, einer Überprüfung jedoch nicht stand.

Betrachten wir die Folgen früherer militärischer Debakel

Der Vietnamkrieg endete mit einer echten strategischen Niederlage. Saigon fiel, ein Verbündeter wurde im Stich gelassen, und die Glaubwürdigkeit der USA erlitt einen echten und nachhaltigen Schaden. Der Irakkrieg kostete über eine Billion Dollar und Tausende von Menschenleben – und hinterließ einen zersplitterten Staat, der weiterhin unter iranischem Einfluss steht. Und der Afghanistankrieg endete damit, dass die Taliban Kabul schneller zurückeroberten als vom Pentagon in seinen pessimistischsten Prognosen vorhergesagt. Jeder unvoreingenommene Beobachter würde dies als Fehlschläge bezeichnen.

Fakt ist aber auch, dass die Vereinigten Staaten von Amerika 15 Jahre nach dem Fall von Saigon den Kalten Krieg gewonnen hatten. Und dasselbe Land, das die amerikanischen Waffen besiegt hatte, wurde in den 1990er-Jahren zu einem Handelspartner, der um amerikanisches Kapital warb. Die 2000er- und 2010er-Jahre brachten trotz des Irakkriegs das iPhone, die Schiefergasrevolution und den Aufstieg von Amazon und Google hervor. Die 2020er-Jahre brachten trotz des Afghanistan-Debakels und der Covid-19-Pandemie eine amerikanische Wirtschaftserholung hervor, um die sie meisten Industrieländer beneideten.

„Amerika erholt sich immer wieder“ klingt wie ein Klischee. Es ist aber wahr. Der Grund dafür ist nicht geheimnisvoll. Amerikas Wohlstand basiert seit jeher auf seinen Ressourcen, seiner Technologie, seinen Kapitalmärkten und seiner demografischen Entwicklung. Nichts davon wird vom Außenministerium oder dem Pentagon gesteuert, und militärische Rückschläge ändern daran nichts.

Nehmen wir zum Beispiel unsere Energiesituation. Amerikas Energieunabhängigkeit war einer seiner am meisten unterschätzten strategischen Vorteile. Als wir in Kabul kämpften und in Teheran in eine Pattsituation gerieten, taten wir dies als Nettoenergieexporteur, weitgehend geschützt vor der Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten, die frühere Generationen von Politikern so sehr belastet hatte. Das Ölembargo von 1973 war nicht nur ein wirtschaftliches Problem. Es zeigte, wie Energieabhängigkeit die Außenpolitik in Geiselhaft nehmen kann. Dieser Einfluss ist weitgehend verloren gegangen.

Natürlich bedeutet dies nicht, dass Amerika völlig immun gegen Energieschocks ist. Die Schließung von Hormus trieb die Benzinpreise trotz gestiegener heimischer Produktion in die Höhe, aus dem einfachen Grund, dass Rohöl auf den Weltmärkten als einheitlicher Rohstoff gehandelt wird. Es besteht jedoch ein Unterschied zwischen höheren Benzinpreisen für Verbraucher und einer Regierung, die zu Verhandlungen gezwungen wird, weil sie die Stromversorgung nicht mehr gewährleisten kann. Ersteres ist schmerzhaft. Letzteres kann existenzbedrohend sein.

Auch beim Kapital sieht die Lage ähnlich ermutigend aus. Durch Vietnam, Irak und Afghanistan flossen weiterhin Gelder in US-Staatsanleihen und Aktien. Es gibt kaum Anlass zu der Annahme, dass der Iran diese Situation verändern wird. Die Bemühungen um eine Entdollarisierung, die Goldakkumulation der Zentralbanken und Chinas sich langsam entwickelnde Anleihemärkte sind reale Trends, die es wert sind, beobachtet zu werden, aber sie reichen bei Weitem nicht aus, um ein konkurrierendes System zu schaffen. Nichts kann mit der Liquidität, der rechtlichen Infrastruktur oder der schieren Nachfrage mithalten, die US-Staatsanleihen generieren. Die Zeit drängt, aber es ist noch ein langer Weg.

Ein weiteres positives Zeichen ist, dass Verbündete sich absichern, anstatt abzufallen. Die NATO löste sich nach dem amerikanischen Abzug aus Afghanistan nicht auf. Die Golfstaaten ließen Washington nicht im Stich, nachdem Hormus unter Blockade und nicht nach einem Sieg wiedereröffnet wurde. Die G7 unterstützten das Waffenstillstandsabkommen, wenn auch mit einigen impliziten Vorbehalten. Auch wenn dies keine uneingeschränkte Zustimmung darstellt, deuten diese Entwicklungen darauf hin, dass die meisten unserer Partner nach wie vor zufrieden mit einer von den USA geführten Ordnung sind.

Die größte Sorge gilt China – und hier sprechen die Argumente für einen Niedergang am stärksten.

Nachdem Peking durch die Einstellung der Exporte kritischer Mineralien bereits einen Kurswechsel bei den Zöllen erzwungen hat, sondiert es nun die Entschlossenheit der USA in der Taiwan-Frage. Man ist sich der Anfälligkeit Amerikas für wirtschaftliche Störungen bewusst, und die Annahme, dass Marktumschwünge unweigerlich einen Rückzug der USA erzwingen, könnte zu einer selbstbewussteren chinesischen Strategie führen.

Die Tatsache, dass der Iran dem amerikanischen Militärschlag standgehalten hat, liefert Peking eine nützliche Propagandabotschaft. Washingtons Verhalten sei unberechenbar und seine Garantien unzuverlässig, so das Argument, daher solle man sich China zuwenden. Partner in Südostasien und im Pazifik werden diese Botschaft verstehen. Einige werden darauf reagieren. Die Frage ist, ob diese Reaktionen nachhaltig oder nur vorläufig sind und ob Peking einen Propagandavorteil tatsächlich in eine strategische Neuausrichtung umwandeln kann.

Die Geschichte lehrt, dass es schwieriger ist, einen solchen Vorteil in dauerhafte strategische Gewinne umzuwandeln, als es scheint. Die Sowjetunion argumentierte in den späten 1970er Jahren ähnlich, als der Fall von Saigon, die Ölkrise, Watergate und die Stagflation die Vereinigten Staaten schwächer erscheinen ließen als jemals zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg. Nahezu in jeder Hinsicht waren die Vereinigten Staaten damals im Wettbewerb mit ihrem Supermachtrivalen schlechter aufgestellt als heute. Doch 15 Jahre später brach die UdSSR zusammen – nicht aufgrund militärischer Niederlagen, sondern weil ihre Planwirtschaft einem zunehmend von Konsumwohlstand und technologischer Dynamik geprägten Wettbewerb nicht standhalten konnte.

Chinas eigene Schwächen verdienen dieselbe nüchterne Betrachtung. Der Immobiliensektor befindet sich noch immer im Schuldenabbau. Die Jugendarbeitslosigkeit ist so hoch, dass die Regierung die Veröffentlichung der Zahlen eingestellt hat. Der demografische Rückgang schreitet schneller voran als in jeder anderen großen Volkswirtschaft der modernen Geschichte. Und Peking ist gezwungen, restriktive Kapitalverkehrskontrollen aufrechtzuerhalten, da sonst chinesisches Kapital das Land verlassen würde. Das soll nicht heißen, dass China ein Papiertiger ist – ganz im Gegenteil –, aber es deutet darauf hin, dass die Umwandlung eines Propagandavorsprungs in reale, strategisch entscheidende Ergebnisse nicht garantiert ist.

Eine Supermacht, die einen regionalen Konflikt verliert, ist nicht dasselbe wie eine, deren Machtquellen geschwächt sind. Amerika kann die Niederlage im Iran hinter sich lassen. Schwerer zu überwinden wäre eine Überkorrektur, eine panikartige Abwärtsspirale, die unsere verbliebenen Vorteile – technologische Führungsrolle, eine freie und offene Gesellschaft und den Glauben an die Zukunft – unnötigerweise aufgibt.

Das Argument für die Widerstandsfähigkeit Amerikas ist kein Argument gegen die Übernahme von Verantwortung. Es ist ein Argument gegen die Verwechslung eines begrenzten militärischen Rückschlags mit einem zivilisatorischen Urteil. Die Vereinigten Staaten von Amerika gingen aus Vietnam, dem Irak und Afghanistan nicht hervor, weil sie lautstark ihren Sieg verkündeten, sondern weil die Quellen ihrer Macht fortbestanden und weiter wuchsen.

Der Iran-Konflikt muss nicht als der Krieg in die Geschichte eingehen, der Amerika zerbrach. Wie schon nach den weitaus schlimmeren Niederlagen in Vietnam, im Irak und in Afghanistan haben wir es in der Hand, den Schaden zu mindern und zu beheben. Ob uns das gelingt, hängt weniger von den konkreten Bedingungen des Friedensabkommens ab, sondern vielmehr davon, was Washington im nächsten Jahrzehnt unternimmt.

erschienen am 4. Juli 2026 auf > The American Conservative > Artikel

Amir Handjani ist Energierechtler, Experte für Öffentlichkeitsarbeit und Partner bei KARV, einer führenden strategischen Kommunikations- und Public-Affairs-Agentur mit Sitz in New York. Er war außerdem Gründungsmitglied, ehemaliger General Counsel und Vorstandsmitglied von RAK Petroleum PCL, einem in Oslo börsennotierten Öl- und Gasunternehmen. Er bekleidete leitende Positionen in führenden außenpolitischen Thinktanks, unter anderem als Senior Fellow und Vorstandsmitglied des Executive Committee beim Atlantic Council sowie als Non-Resident Fellow am Quincy Institute for Responsible Statecraft.

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