Verhängnisvolle Fehler: Warum die NATO-Führung 1997 auf George Kennan hätte hören sollen

1997 erklärte der erfahrene US-Diplomat George Kennan, die NATO-Erweiterung sei der verhängnisvollste Fehler der amerikanischen Außenpolitik in der gesamten Nachkriegszeit.

Ian Proud (antikrieg)

Wer würde 28 Jahre später behaupten, er habe Unrecht gehabt?

George Kennan begründete die US-Eindämmungspolitik gegenüber der Sowjetunion in einem Artikel in der New York Times von 1947, den er mit „X“ unterzeichnete, um seine Anonymität zu wahren. Er war der Ansicht, die Eindämmungspolitik würde letztlich zum Zerfall oder zur Abschwächung der Sowjetmacht führen, und wie sich herausstellte, traf diese Vorhersage ein.

Dennoch lehnte er die NATO-Erweiterung nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ab und argumentierte, dass eine Entscheidung der europäischen Nationen zwischen der NATO und Russland letztlich zu Konflikten führen würde.

In einem Artikel in der New York Times vom 5. Februar 1997 fragte er: „Warum sollten sich die Ost-West-Beziehungen angesichts all der hoffnungsvollen Möglichkeiten, die das Ende des Kalten Krieges mit sich brachte, auf die Frage konzentrieren, wer in einem phantasievollen, völlig unvorhersehbaren und höchst unwahrscheinlichen zukünftigen militärischen Konflikt mit wem und damit gegen wen verbündet sein würde?“

Sein Artikel sollte die Diskussionen im Vorfeld des NATO-Gipfels im Juli 1997 in Madrid beeinflussen, bei dem die geplante NATO-Erweiterung um Tschechien, Ungarn, Polen und die Slowakei erörtert werden sollte. Alle diese Staaten hatten nach dem Zweiten Weltkrieg unter der sowjetischen Unterdrückung gelitten, waren aber nach dem Zerfall des Warschauer Pakts nun frei und demokratisch.

Kennans Warnung blieb ungehört. Der NATO-Gipfel einigte sich auf die Aufnahme von drei der vier ehemaligen Warschauer-Pakt-Staaten in die NATO, mit Ausnahme der Slowakei, die in einem Referendum nicht die erforderliche Stimmenzahl erhalten hatte.

Am 1. Mai 1998 verabschiedete der US-Senat eine Resolution zur Zustimmung zur Erweiterung, wie es jedes NATO-Mitgliedsland tun muss. Nach der Senatsresolution sagte der damalige Präsident Clinton im Weißen Haus: „Durch die Aufnahme Polens, Ungarns und der Tschechischen Republik kommen wir dem Traum einer ganzen Generation näher denn je – einem vereinten, demokratischen und sicheren Europa – zum ersten Mal seit dem Aufstieg der Nationalstaaten auf dem europäischen Kontinent.“

Die damalige und bis heute gültige Vorstellung ist, dass die NATO ein Militärbündnis von Ländern mit gleichen demokratischen Prinzipien ist, das als Bollwerk gegen militärische Aggression – implizit – aus Russland fungiert. Kennan hingegen hielt die Vorstellung – die bis heute den politischen und medialen Diskurs prägt –, Russland strebe eine militärische Eroberung Westeuropas an, für absurd.

In einem separaten Artikel der New York Times vom 2. Mai 1998, einen Tag nach der Senatsresolution, sagte Kennan: „Besonders beunruhigt haben mich die Verweise auf Russland als ein Land, das unbedingt Westeuropa angreifen will. Verstehen die Leute das denn nicht? Unsere Differenzen im Kalten Krieg betrafen die des sowjetischen kommunistischen Regimes. Und jetzt kehren wir genau denjenigen den Rücken, die die größte unblutige Revolution der Geschichte inszeniert haben, um das Sowjetregime zu stürzen.“

In seinem Artikel von 1997 schrieb Kennan weiter, Russland habe keine andere Wahl, als die NATO-Erweiterung als militärische vollendete Tatsache zu akzeptieren. Doch Russland werde sie weiterhin als Zurückweisung durch den Westen betrachten und sich wahrscheinlich anderswo nach Garantien für eine sichere und hoffnungsvolle Zukunft umsehen.

Russland akzeptierte die NATO-Erweiterung als vollendete Tatsache, auch weil es zu schwach war, sich zu wehren. 1998 befand sich die Russische Föderation möglicherweise an ihrem Tiefpunkt nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Am 17. August 1998 geriet Russland in Zahlungsverzug und wertete den Rubel ab. Präsident Jelzin, dessen Gesundheitszustand sich sichtlich verschlechterte, trat auf der Weltbühne zunehmend schwach und unberechenbar auf. Die milliardenschwere Oligarchenklasse hatte sich eine übergroße Rolle in der russischen Politik erarbeitet, nachdem sie im Rahmen des Programms „Kredite gegen Aktien“ Staatsvermögen angehäuft und Jelzins Wahlerfolg 1996 zu ihrem eigenen Vorteil finanziert hatte. Russland war politisch, wirtschaftlich und militärisch schwach und im Inneren durch einen kostspieligen Krieg in Tschetschenien abgelenkt. Es war in keiner Weise mit der furchterregenden Macht der Sowjetunion vergleichbar oder stellte eine Bedrohung für die NATO dar. Tatsächlich arbeiteten Russland und die NATO schließlich zögerlich und auf manchmal angespannte Weise zusammen, unter anderem 1999 im Kosovo.

Der nächste Knackpunkt kam nach den Terroranschlägen in New York und Washington D.C. am 11. September 2001.

Präsident Putin war einer der ersten Staatschefs der Welt, der Präsident Bush anrief, um ihm und dem amerikanischen Volk sein Beileid auszusprechen und ihm seine uneingeschränkte Unterstützung für jegliche Reaktionen des amerikanischen Präsidenten zuzusichern. Dies führte recht schnell zu einer Phase der Zusammenarbeit zwischen den USA und Russland, einschließlich konkreter russischer Unterstützung für den US-Einsatz in Afghanistan und der Zustimmung zur Errichtung von US-Stützpunkten.

Michael McFaul, heute einer der lautstärksten Russland-feindlichen Falken, schrieb in einem Artikel für die Carnegie Endowment, dass „das Potenzial für eine Neugründung der russisch-amerikanischen Beziehungen groß“ sei. Er verfolgte eine radikale Agenda, beginnend mit der Erklärung, dass „die Vereinigten Staaten von Amerika Russland nicht länger als Nachfolgestaat der Sowjetunion betrachten“. Inhaltlich bedeutete dies eine Zurückweisung der Vorstellung, dass Russland eine Bedrohung für die NATO darstellte, wie es die Sowjetunion getan hatte.

McFaul schlug eine vertiefte Zusammenarbeit zwischen Russland und der NATO sowie eine mögliche zukünftige Mitgliedschaft Russlands vor, die Präsident Putin in Erwägung zu ziehen bereit war. Er empfahl außerdem weitere Maßnahmen, darunter die Aufhebung der Handelsbeschränkungen aus der Sowjetzeit, die Aufhebung des Kaufverbots für russische Waffen durch NATO-Staaten und die Förderung engerer Beziehungen zwischen Russland und der EU.

Eine Woche nach McFauls Artikel veröffentlichte die Brookings Institution jedoch einen Artikel, der ein Abweichen vom weltweiten US-Engagement als Zugeständnis an den neuen „Krieg gegen den Terror“ als Warnsignal aussprach. Unter anderem wies sie darauf hin, dass „der neue Schwerpunkt auf russischer Kooperation … es für Washington schwieriger oder kostspieliger machen könnte, seine aktuellen politischen Pläne zum Ausstieg aus dem ABM-Vertrag, zur NATO-Erweiterung oder zum Einsatz für Menschenrechte in Tschetschenien fortzusetzen.“

Die Vertiefung der russisch-amerikanischen Zusammenarbeit stieß unmittelbar auf den unaufhaltsamen Druck der NATO-Erweiterung, die nach 1998 immer weiter an Fahrt gewonnen hatte. Neun weitere ehemalige Sowjet- bzw. Warschauer-Pakt-Staaten standen bereits in den Startlöchern, um der NATO beizutreten, und eine umfassende Neugestaltung der Beziehungen zu Russland hätte die Erweiterung erschwert. Angesichts der russischen Besorgnis über die US-Invasion im Irak 2003 und der westlichen Besorgnis über Präsident Putins hartes Vorgehen gegen die Oligarchen verlor die Zusammenarbeit zwischen den USA und Russland an Schwung, und die NATO machte ungeachtet dessen weiter. 2004 traten sieben neue Mitglieder dem Militärbündnis bei, darunter die baltischen Staaten, Bulgarien, Rumänien, die Slowakei und Slowenien, wodurch die NATO deutlich näher an die russische Grenze rückte.

In seinem Artikel vom 5. Februar 1997 schrieb Kennan, die NATO-Erweiterung werde „erwarteterweise die nationalistischen, antiwestlichen und militaristischen Tendenzen in der russischen Öffentlichkeit anheizen, sich negativ auf die Entwicklung der russischen Demokratie auswirken, die Atmosphäre des Kalten Krieges in den Ost-West-Beziehungen wiederherstellen und die russische Außenpolitik in eine Richtung drängen, die uns entschieden nicht gefällt.“

Zehn Jahre später, am 10. Februar 2007, hielt Präsident Putin seine inzwischen berühmte Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz, in der er sagte: „Ich denke, es ist offensichtlich, dass die NATO-Erweiterung nichts mit der Modernisierung des Bündnisses selbst oder der Gewährleistung der Sicherheit in Europa zu tun hat. Im Gegenteil, sie stellt eine schwerwiegende Provokation dar, die das gegenseitige Vertrauen untergräbt. Und wir haben das Recht zu fragen: Gegen wen richtet sich diese Erweiterung?“

Im darauffolgenden Jahr wurde auf dem NATO-Gipfel in Bukarest 2008 dennoch die Idee eines NATO-Beitritts Georgiens und der Ukraine vorgebracht. Präsident Putin, der an einem Teil des Gipfels teilnahm, räumte in seiner Rede ein, dass er die NATO-Erweiterung nicht ablehnen könne. Er fügte jedoch hinzu: „Wenn wir die Ukraine in die NATO aufnehmen, könnte dies den Staat an den Rand seiner Existenz bringen. Es gibt dort komplizierte innenpolitische Probleme. Wir sollten sehr, sehr vorsichtig vorgehen.“

Seine Ansichten wurden erneut ignoriert, und die Idee einer NATO-Mitgliedschaft Georgiens und der Ukraine wurde mit den Folgen, die wir heute sehen, in Gang gesetzt.

Eine zentrale Wahrheit der NATO-Erweiterung in Richtung Ukraine, die mir 2013, als ich begann, mich mit Russland zu beschäftigen, bewusst wurde, ist jedoch, dass sich die westlichen Mächte nie verpflichtet haben, für das Beitrittsrecht der Ukraine zu kämpfen. Genau diesen Punkt räumte George Kennan in seinen Kommentaren von 1998 ein. Er sagte: „Wir haben uns verpflichtet, eine ganze Reihe von Ländern zu schützen, obwohl wir weder die Ressourcen noch die Absicht haben, dies ernsthaft zu tun.“

Wenn man sich die Ukraine heute ansieht – de facto aus der NATO ausgeschlossen, ihr die Stationierung amerikanischer Streitkräfte zur Unterstützung ihrer Kriegsanstrengungen verweigert und sie durch die langsame Erschöpfung der westlichen Finanzhilfe praktisch bankrott – wer würde da behaupten, Kennan habe vor 28 Jahren Unrecht gehabt?

Der New York Times-Artikel von 1998, in dem Kennan vielfach zitiert wurde, stellte auch fest: „Zukünftige Historiker werden sicherlich die völlige Vorstellungslosigkeit der US-Außenpolitik der späten 1990er Jahre bemerken.“ Die Geschichte würde die westliche Außenpolitik seit 2013 sicherlich noch strenger beurteilen.

