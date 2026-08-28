Vergessene Helden: Diese Programmierer rotten im Knast, weil sie open-source Lösungen entwickelt haben – während echte Verbrecher reihenweise begnadigt werden

Codes schreiben, ins Gefängnis gehen. Kinder abschlachten, Begnadigung erhalten: Willkommen bei der amerikanischen „Gerechtigkeit“. Wenn Sie die wahre Natur des amerikanischen Justizsystems verstehen wollen, schauen Sie sich an, wem es Begnadigungen gewährt und wen es hinter Gitter bringt. Dies ist ein Regime, das Führungskräften, die schriftlich zugeben, Geld für Hacker und Drogenkartelle gewaschen zu haben, uneingeschränkte Gnade gewährt, während es Softwareentwickler verfolgt, die nie auch nur einen einzigen Dollar angerührt haben, der ihnen nicht gehörte, die keinerlei Opfer zu verantworten hatten, und sie dann mit jahrzehntelangen Haftstrafen in Bundesgefängnissen begräbt.

Quelle: legitim

Diese Heuchelei ist kein Zufall. Sie ist die Vorgehensweise des Systems: Dem Staat geht es eigentlich nicht um Betrug, Geldwäsche oder Opfer. Ihm geht es um Kontrolle, und genau diese Kontrolle nimmt ihm die finanzielle Privatsphäre durch Open-Source-Software.

Wir haben es bereits gesagt, nachdem Trump Ross Ulbricht im Januar 2025 begnadigt hatte: Die Begnadigung war ein großartiger Anfang, aber die Schuld gegenüber den übrigen politischen Gefangenen, die in Bundesgefängnissen vor sich hin vegetieren, war noch lange nicht beglichen. Neunzehn Monate später wurde diese Schuld nur für die Angeklagten beglichen, die über die nützlichsten politischen Verbindungen verfügten, während die eigentlichen Innovatoren – diejenigen, die Werkzeuge entwickelt haben, anstatt unschuldige Menschen zu bestehlen – nach wie vor von genau derselben Maschinerie zermalmt werden.

Nehmen wir zum Beispiel Roman Storm, der immer noch für seine Freiheit kämpft – wegen des „Verbrechens“, Codes geschrieben zu haben. Eine Jury in Manhattan verurteilte ihn im August 2025 wegen eines einzigen Anklagepunkts im Zusammenhang mit Tornado Cash, einem Datenschutzprotokoll. Es kam bei den weitaus schwerwiegenderen und völlig unbeweisbaren Vorwürfen der Geldwäsche und der Sanktionsverstöße zu keinem Urteil.

Anstatt diese uneinige Jury als Warnung zu betrachten, drängen die Bundesstaatsanwälte auf ein Wiederaufnahmeverfahren im Oktober 2026 – und zwar genau wegen der Anklagepunkte, bei denen sie beim ersten Mal keine Verurteilung erreichen konnten. Dies geschieht, obwohl das Justizministerium in seinem eigenen Bericht an den Kongress vom März 2026 einräumt, dass gesetzestreue US-Bürger jedes Recht haben, „Mischgeräte“ zu nutzen, um ihre finanzielle Privatsphäre zu schützen. (Vgl. finance.yahoo.com)

Der Staat weiß, dass er einen Mann strafrechtlich verfolgt, weil er etwas entwickelt hat, dessen Nutzung er inzwischen als legal anerkannt hat. Dennoch verfolgt er ihn weiter. Storms eigenes Team hat dies als das bezeichnet, was es ist: einen Versuch, das Schreiben von Codes zu einem Verbrechen zu machen. (vgl. coindesk.com) In der vergangenen Woche wies Storm darauf hin, dass – würde man die Haftungstheorie der Staatsanwaltschaft ehrlich anwenden – Google und OpenAI direkt neben ihm vor einem Bundesgericht stehen würden. (Vgl. crowdfundinsider.com)

Wenn Sie sich noch mehr aufregen wollen, lesen Sie über den Fall von Dexter Taylor. Taylor sitzt immer noch in einer Hochsicherheitszelle, weil er in seiner eigenen Wohnung Schusswaffen hergestellt hat, die er nie verkauft, nie gehandelt und nie dazu benutzt hat, auch nur einem einzigen Menschen Schaden zuzufügen. Er hat bereits drei Jahre seiner zehnjährigen Haftstrafe verbüßt, kommt erst 2032 für eine Bewährung in Frage und legt weiterhin Berufung gegen sein Urteil ein – ein Verfahren, das laut seinem Anwalt Jahre dauern und bis zum Obersten Gerichtshof gehen könnte.

Ein Softwareentwickler ohne jegliche Vorstrafen verbüßt eine längere Haftstrafe als viele Menschen, die wegen Totschlags verurteilt wurden – und das wegen eines Hobbys, bei dem es keine Opfer gab. Der Staat hat keinerlei Interesse daran gezeigt, dies zu korrigieren.

Ian Freeman hat seine Berufung bereits verloren – so läuft es nun einmal, wenn das System seinen Lauf nimmt und der Staat einfach von Amts wegen gewinnt. Freeman half Menschen dabei, Bargeld über Bitcoin-Geldautomaten und von Kirchen betriebene Kioske in Bitcoin umzuwandeln. Dafür wurde er in einen staatlichen Käfig gesperrt, nachdem ein Bundesberufungsgericht im Sommer 2025 sowohl seine Verurteilung als auch sein Strafmaß bestätigt hatte. Er befindet sich bis heute in diesem Käfig, weil er den Menschen eine Möglichkeit geboten hat, ihr eigenes Geld außerhalb des Bankenkartells zu verwahren. (Vgl. unionleader.com)

Der Fall von Roger Ver ist der bislang deutlichste Beweis dafür, dass dieses System nichts anderes ist als eine Schutzgelderpressung, die mit juristischer Fachsprache verschleiert wird. Ver hatte vor Jahren seine US-Staatsbürgerschaft aufgegeben, um sich vom Erpressungsapparat des amerikanischen Imperiums zu lösen. Daraufhin jagte ihn das Imperium weltweit, ließ ihn 2024 in Spanien verhaften und drohte ihm wegen einer angeblichen Ausreisesteuerlücke 109 Jahre Haft an. Vers eigentliches Vergehen bestand darin, dass er sich weigerte, den Reichtum – den er durch freiwilligen Handel aufgebaut hatte – weiterhin in ein System zurückfließen zu lassen, von dem er sich bereits abgewendet hatte.

Nachdem er mehr als ein Jahr lang in die Enge getrieben worden war, zahlte Ver fast 50 Millionen Dollar, um die Anklage verschwinden zu lassen. Die Presse nennt dies eine „Vereinbarung über den Aufschub der Strafverfolgung“. Wir werden es bei seinem eigentlichen Namen nennen: Erpressung. Das Kartell ließ ihn laufen, weil er gezahlt hat, was sie verlangten, nicht weil er in ihren Augen unschuldig war.

Leider hatten Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill, die Entwickler hinter Samourai Wallet, keine Gelegenheit, ihren Namen reinzuwaschen, obwohl es keine Opfer gab. Sie haben niemanden betrogen und niemanden unter Druck gesetzt. Sie haben Open-Source-Software entwickelt – ein nicht-verwahrendes Mixing-Tool – mit dem gewöhnliche Bitcoin-Nutzer ihre eigene Transaktionshistorie privat halten können. Sie hatten zu keinem Zeitpunkt die Gelder eines einzigen Nutzers in ihren Händen.

Was diesen Fall so empörend macht, ist die Tatsache, dass das Financial Crimes Enforcement Network selbst den Staatsanwälten des Justizministeriums in einem offiziellen Schreiben mitteilte, dass ein Dienst, der niemals die Verwahrung von Nutzergeldern übernimmt, nicht der rechtlichen Definition eines Geldtransferdienstleisters entspricht. (Vgl. reason.com)

Das Justizministerium erhob dennoch Anklage gegen sie, und im vergangenen November wurden Rodriguez und Hill zu fünf bzw. vier Jahren Haft in einem Bundesgefängnis verurteilt. Zwei Männer sitzen derzeit wegen des „Verbrechens“, Codes als Meinungsäußerung zu betrachten, hinter Gittern, während die für die Definition des Begriffs „Geldtransferdienstleister“ zuständige Behörde offiziell erklärt hatte, dass ihr Tool nicht als solcher einzustufen sei. (Vgl. onesafe.io)

Wenn Sie sehen wollen, wie die Maske endgültig fällt, schauen Sie sich an, was dem Bitcoin-Pionier Joby Weeks angetan wurde. Weeks durchlebt derzeit den längsten Hausarrest vor einem Gerichtsverfahren in der Geschichte der Vereinigten Staaten: Seit mehr als sechs Jahren ist er in seinem eigenen Haus eingesperrt, ohne jemals vor einer Jury gestanden zu haben, ohne jemals verurteilt worden zu sein.

In einem kürzlich geführten Interview im Podcast von The Free Thought Project beschrieb Weeks, wie er von Bundesbeamten festgenommen wurde, die ihn unter Druck setzten, seine privaten kryptografischen Schlüssel preiszugeben. Er wurde monatelang ohne formelle Anklage festgehalten und wurde schließlich von der Staatsanwaltschaft dazu gedrängt, ein Geständnisabkommen zu unterzeichnen, damit er seine eigene neugeborene Tochter sehen durfte. Das ist kein rechtliches Verfahren. Das ist eine Geiselverhandlung, die unter Androhung staatlicher Gewalt durchgeführt wird. Sechs Jahre später hat die Regierung ihm immer noch – ohne ein Urteil, ohne einen Prozess und ohne eine Antwort zu geben. (Vgl. sgtreport.com)

Vergleicht man dies nun mit den Personen, denen dieselbe Regierung tatsächlich Begnadigung gewährt hat – jenen, die echte Opfer mit echten Verlusten zurückgelassen haben – lässt sich dieser Kontrast unmöglich anders wegdiskutieren, als entsetzliche Korruption. Changpeng Zhao bekannte sich schuldig, es vorsätzlich versäumt zu haben, Binance daran zu hindern, Geld für Nordkoreas „Lazarus Group“ und andere kriminelle Netzwerke zu waschen – ein Komplott, bei dem laut Ermittlern gestohlene und illegale Gelder in Höhe von mehreren hundert Millionen über seine Börse geschleust wurden. Er erhielt eine vollständige Begnadigung, nachdem Binance dabei geholfen hatte, die Stablecoin hinter Trumps eigenem Krypto-Projekt, World Liberty Financial, aufzubauen. (Vgl. gov.ca.gov)

Trevor Milton belog die Nikola-Investoren direkt, indem er ein gefälschtes Video inszenierte, in dem ein Lkw aus eigener Kraft fuhr, um den Aktienkurs in die Höhe zu treiben. Er entging einer Entschädigung in Höhe von fast 700 Millionen Dollar, die er den von ihm betrogenen Aktionären schuldete – und er wurde begnadigt, nachdem er großzügige Spenden an pro-Trump-politische Gruppen geleistet hatte.

Todd und Julie Chrisley betrogen Banken um Millionen durch betrügerische Kredite und wurden im Mai vollständig begnadigt. Ein Geschwisterpaar, das ein System zur Umetikettierung von Lebensmitteln aufgesetzt hatte, indem es gefälschte Etiketten auf Produkte klebte und echte Kunden über den Tisch zog, schuldete seinen Opfern jeweils fast 49 Millionen Dollar an Entschädigung und wurde im Januar 2026 vollständig begnadigt, wodurch diese Schulden vollständig aus den Büchern gestrichen wurden.

Aber der Staat schützt nicht nur Finanzkriminelle. Er hilft auch nur allzu gerne echten Monstern, Kinder ermorden. Während seiner ersten Amtszeit, als er vorgab, den Sumpf trockenzulegen, begnadigte Donald Trump vier Blackwater-Söldner – Nicholas Slatten, Paul Slough, Evan Liberty und Dustin Heard – die 2007 bei einem Massaker unbewaffnete irakische Zivilisten – darunter einen 9-jährigen Jungen – niedergemetzelt hatten. Dies veranlasste die UN-Nachrichten zu einem Bericht über die Blackwater-Begnadigungen, in dem dieser Schritt als Affront gegen die Gerechtigkeit bezeichnet wurde. Diese Männer haben unprovozierte Gewalt ausgeübt und regelrechte Kriegsverbrechen begangen, doch ein Federstrich eines Politikers hat ihre Sünden weggewischt.

Denken Sie mal einen Moment darüber nach. Menschen mit echten, namentlich bekannten Opfern, die finanziell ruiniert oder ermordet wurden, erhielten einen Anruf und einen Neuanfang. Die Menschen, die niemandem Schaden zugefügt haben, die Open-Source-Tools entwickelt haben, die sich geweigert haben, das Ergebnis ihrer Arbeit dem Fiskus zu übergeben, die versucht haben, ihre eigenen Transaktionen privat zu halten, sitzen immer noch im Gefängnis oder sind an einen GPS-Sender gekettet und warten auf ein Urteil, das niemals kommt.

Das ist kein Problem der Republikaner oder der Demokraten. Es ist das, was passiert, wenn einem Staat gestattet wird, Verbrechen als alles zu definieren, was sein Kontrollmonopol bedroht, anstatt als das, was tatsächlich ein Opfer hervorbringt.

Wir beheben das nicht, indem wir den nächsten Bewohner des Weißen Hauses anflehen, ein klein wenig gnädiger zu sein als der letzte. Die eigentliche Lösung ist genau das, wofür diese Männer überhaupt erst eingesperrt wurden: dezentrale, Open-Source-Tools ohne Zugangsbeschränkungen, die das Erpressungsgeschäft des Staates überflüssig machen, indem sie sich weigern, über ein System zu laufen, das er nach Belieben verfolgen, besteuern und beschlagnahmen kann. Jede Wallet, jeder Mixer, jede Peer-to-Peer-Börse, die weiter funktioniert, während ihre Schöpfer in einem Bundesgefängnis sitzen, ist ein Beweis dafür, dass die Technologie bereits funktioniert. Was fehlt, ist der Wille, sie zu nutzen und nicht länger darauf zu warten, dass das Kartell in Washington die Erlaubnis für eine Freiheit erteilt, die es nie zu vergeben hatte.

Genau aus diesem Grund gerät der Staat bereits ins Wanken. Zanos „Hard Fork 6“ wird diese Woche aktiviert. Dabei handelt es sich nicht um ein rein kosmetisches Update, sondern um die Beseitigung der letzten wirklichen Ausrede, die das System hatte, um datenschutzorientierte Währungen an den Rand zu drängen. Gateway-Adressen schaffen eine direkte, nicht-verwahrende Brücke zwischen nativem ZANO und Blockchains, wie Ethereum, Solana und TON, sodass Werte nun in ein und aus einem wirklich privaten Netzwerk fließen können, ohne jemals einen zentralisierten Engpass zu passieren, den eine Aufsichtsbehörde einfrieren oder der Gegenstand einer Vorladung werden könnte.

In Verbindung mit fUSD, einem vertraulichen Vermögenswert – den kein Bürokrat auf die schwarze Liste setzen kann – und einer bevorstehenden Umstellung auf ein reines Proof-of-Stake-Modell – das Miner vom industriellen Netz trennt, das der Staat schon immer als Druckmittel genutzt hat – entsteht hier kein Produkt, sondern ein Ausweg.

Jeder der oben beschriebenen Männer wurde eingesperrt, erpresst oder als Geisel genommen, weil er solche Werkzeuge entwickelt oder genutzt hat. Und jede Woche, in der Infrastrukturen, wie Zano, weiter ausliefern, ist eine weitere Woche, in der das Kontrollnetz des Staates für jeden, der sich dafür entscheidet, sich daraus zurückzuziehen, ein wenig an Bedeutung verliert.

Quelle: The Free Thought Project

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