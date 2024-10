Verfolgung im Gefängnis

Ein Bericht von Dr. Reiner Fuellmich über seine Haftbedingungen im Göttinger Hochsicherheitsgefängnis Rosdorf, als Antwort an die Autorin Kerstin Heusinger, Deutschlandkorrespondentin der französischsprachigen Online-Publikation BAM! Mit exklusiven Fotos aus dem Gerichtssaal und Skizzen.

Quelle: laufpass

7.00 Uhr morgens, Gerichtstermin für den Bürgerrechtler und Rechtsanwalt Dr. Reiner Fuellmich:

„Schwer bewaffnete Beamte mit Pistolen und Maschinenpistolen, die mit kugelsicheren Westen ausgestattet sind, nehmen mich in Empfang. Sie versuchen, mich davon zu überzeugen, eine kugelsichere Weste anzuziehen, was ich konsequent ablehne. Sie lassen mich dann eine Verzichtserklärung unterschreiben, die sie von der Haftung befreit, falls ich durch Schüsse verletzt oder getötet werde.

Einer der Beamten durchsucht meinen Körper und zwingt mich dann wie jedes Mal, auf einem Hocker zu knien, während er mir Fußfesseln anlegt.

Er bindet mir einen breiten Ledergürtel um die Taille und legt mir dann Handschellen an, die mit Ketten am Gürtel befestigt sind, die wiederum mit einem großen Vorhängeschloss gesichert sind.

Die Fußfesseln zwingen mich, sehr kleine Schritte zu machen, was das Ein- und Aussteigen in das Transportfahrzeug erschwert. Wenn ich so gefesselt stolpern würde, könnte ich meinen Sturz nicht abfangen und würde mir wahrscheinlich die Handgelenke brechen.

Gefängnisbeamte sagten mir, sie hätten noch nie erlebt, dass ein Angeklagter wegen eines einfachen Vergehens (und nicht wegen eines schweren Verbrechens oder eines Terroraktes) länger als 11 Monate in Untersuchungshaft war, in Einzelhaft gehalten wurde und vor allem an Händen und Füßen gefesselt zu den Gerichtsverhandlungen gebracht wurde.

Im Gericht wurde ich in das Souterrain gebracht, in eine geflieste Zelle mit einer einfachen Holzbank, das Souterrain wird zynischerweise „der Keller“ genannt. Erneute Leibesvisitation. Dann muss ich warten, bis ich in Handschellen in den Gerichtssaal geführt werde. Bei jeder Unterbrechung der Verhandlung werde ich erneut in Handschellen gelegt und wieder „in den Keller“ gebracht.

Bei jeder Rückkehr vom Gericht wurde ich in einem Transitraum vollständig entkleidet, um eine gründliche Leibesvisitation durchzuführen.

Belästigungen, Demütigungen, Bestrafungen

Herr D., der stellvertretende Direktor, der für die Untersuchungshaft zuständig ist, ordnete meine vollständige Isolation an, mit der Begründung, dass meine Rechtsberatung für andere Häftlinge diese zur Revolte anstiften könnte.

Das Gefängnis Rosdorf ist in zwei Bereiche unterteilt: die Strafhaft (400 Häftlinge) und die Untersuchungshaft (80 Häftlinge), in der ich seit dem 13. Oktober 2023 inhaftiert bin.

Die Untersuchungshäftlinge sind auf 4 Ebenen verteilt. Diejenigen, die als besonders gefährlich oder gefährdet gelten, werden auf Ebene A0 isoliert, wo die Sicherheit erhöht und zusätzliche Beschränkungen auferlegt werden. Ich wurde dort untergebracht.

Wie den anderen Insassen der Ebene A0 ist es mir strengstens untersagt, mit einem anderen Insassen zu sprechen.

Seit 11 Monaten habe ich keinen Internetzugang, keinen Computer und kein Handy. Ich darf nur fernsehen. Mein einziger Kontakt zur Außenwelt ist mein Anwalt und die 3 Stunden pro Monat für Besuche oder Telefonate mit meiner Familie. Ja, insgesamt 3 Stunden pro Monat.

Meine Isolation geht so weit, dass sogar mein täglicher Spaziergang im Hof allein durchgeführt werden muss. Dieser einstündige Spaziergang wird ausgesetzt, wenn ich dabei erwischt werde, wie ich mit einem anderen Insassen kommuniziere, selbst wenn es nur ein Handzeichen ist. Ja, wenn ich mit einem Mithäftling durch die Gitterstäbe eines Fensters einen Gruß austausche, selbst wenn ich nur mit dem Kopf nicke – er und ich werden sofort bestraft.

Alle Disziplinarmaßnahmen werden ohne Angabe von Gründen und ohne die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen, verhängt.

Alle sind schuldig!

Die Behandlung von Untersuchungshäftlingen ist besonders schlecht und grenzt an Folter. Herr D., der die Untersuchungshaft verwaltet und auch als Sozialarbeiter tätig ist, macht keinen Hehl aus seinen Überzeugungen: Er ist der Ansicht, dass man schuldig ist, wenn man in Untersuchungshaft ist.

Seine Missachtung der Unschuldsvermutung ist der Hauptgrund für meine Einweisung in Einzelhaft.

Er hat schwere und vorsätzliche Pflichtverletzungen begangen, deren Zeuge ich war. Diese Verstöße wurden von der Anstaltsleitung gedeckt. Die Sicherheitsbeamten führen bis auf zwei Ausnahmen die Befehle, die sie erhalten, ohne Gewissensbisse aus, wie Roboter.

Am 08. August 2024 bat ich um ein Gespräch mit der stellvertretenden Direktorin der Strafvollzugsanstalt. Ich teilte ihr mit, dass während meiner Abwesenheit für die Gerichtsverhandlungen persönliche Gegenstände und Dokumente aus meiner Zelle verschwunden waren. Die Zellen werden normalerweise regelmäßig nach strengen Regeln durchsucht. Diese Diebstähle ereigneten sich außerhalb der offiziellen Inspektionen, die protokolliert werden.

Verfolgung: Dr. Reiner Fuellmich verweist auf den Fall Redzep

„Der ganze Ernst der Lage zeigt sich in den Angriffen auf einen Untersuchungshäftling, Kevin Redzep, der schwer verletzt wurde. Er hat mir erlaubt, seinen Namen und seine Geschichte zu veröffentlichen. Er stammt aus Montenegro und obwohl er intelligent ist und mehrere Sprachen spricht, kann er nicht fließend Deutsch schreiben oder lesen. Er wurde in einer Abteilung untergebracht, in der sich mehrere gewalttätige Häftlinge befanden oder die des vorsätzlichen Mordes beschuldigt wurden. Er wurde von seinen Mithäftlingen als „Zigeuner“ bezeichnet, bedroht und bat Herrn D. um Hilfe, der sich weigerte, ihn zu den gefährdeten Häftlingen zu bringen. Am nächsten Tag wurde Kevin Redzep von drei Mithäftlingen während des Spaziergangs angegriffen. Er wurde mit einer Glasflasche so schwer am Kopf verletzt, dass der Jochbeinknochen über dem linken Auge eingedrückt wurde und seine Sehkraft gefährdet war.

Am 9. Juli 2024 musste sich Kevin Redzep einer Operation unterziehen, bevor er in das Gefängnis von Rosdorf zurückkehrte, noch bevor er sich erholt hatte. Es kam zu einer erneuten körperlichen Auseinandersetzung mit fünf oder sechs Gefängnisbeamten, die ihn zu Boden warfen und erneut am Kopf verletzten. Herr D. ordnete daraufhin die Isolation von Kevin Redzep an, der bereits schwer traumatisiert war.

Kevin Redzep, der Herrn D, die Strafvollzugsanstalt und das Land Niedersachsen wegen Körperverletzung verklagen wollte, bat mich um Hilfe. Als Herr D. erfuhr, dass ich diesen Häftling beraten und ihm einen Anwalt verschafft hatte, verschwand Kevin Redzep. Es wird angenommen, dass er in ein anderes Gefängnis verlegt wurde. Seitdem versucht Rechtsanwältin Wörmer, meine Anwältin, vergeblich, ihn zu finden, in der Hoffnung, dass er noch am Leben ist.