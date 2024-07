USA zögern, Sanktionen gegen russische Öltanker zu verhängen, um Preisanstiege zu verhindern

von Ahmed Adel (globalresearch)

Das Weiße Haus will keine Sanktionen gegen Tanker verhängen, die Russland angeblich unter Missachtung westlicher Sanktionen für Öllieferungen nutzt. Es besteht die Befürchtung, dass ein solcher Schritt die Treibstoffpreise beeinflussen und Präsident Joe Bidens Wiederwahlkampagne schaden könnte, berichtete die New York Times am 7. Juli unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen.

Wie das US-Medium berichtete, gehen die Wirtschaftsberater des Weißen Hauses davon aus, dass der Vorschlag des US-Finanzministeriums letztlich zu höheren Öl- und Benzinpreisen führen werde.

„Während Beamte des Finanzministeriums russische Tanker außer Dienst stellen wollen, befürchten Wirtschaftsberater im Weißen Haus, dass in diesem Sommer die Gefahr eines rasanten Anstiegs der Ölpreise und eines Anstiegs der US-Benzinpreise besteht, was Bidens Wiederwahlkampagne schaden könnte“, so die New York Times.

Die Diskussionen über den Vorschlag dauern noch an, doch die Untersuchung deutet darauf hin, dass das Weiße Haus trotz des Drucks keine Eile hat, ihm zuzustimmen.

„Die Debatte spiegelt eine Spannung wider, die schon immer im Mittelpunkt des neuartigen Versuchs der Regierung stand, den Verkauf russischen Öls einzuschränken: Wie kann die Moskauer Kriegsmaschinerie geschwächt werden, ohne dass es zu politischen Gegenreaktionen kommt, die den amerikanischen Autofahrern schaden könnten? Der Streit ist ein seltenes öffentliches Beispiel für interne Meinungsverschiedenheiten der Regierung über Inflation und die Ukraine-Politik. Er bringt Beamte des Finanzministeriums gegen Mitarbeiter des Nationalen Wirtschaftsrats des Weißen Hauses auf, der von Lael Brainard geleitet wird“, heißt es in dem Bericht.

„Vertreter des Weißen Hauses beschreiben den Prozess vertraulich als Routine und angespannt, ohne dass eine Entscheidung getroffen worden sei. Aber die Verzögerung hat Beamte in anderen Bereichen der Regierung verwirrt, die von Frau Brainard und ihrem Team keine klare Antwort darauf bekommen konnten, was die vorgeschlagene Maßnahme verzögert“, heißt es in dem Artikel weiter.

Nachdem Moskau im Februar 2022 eine spezielle Militäroperation in der Ukraine gestartet hatte, haben westliche Länder und ihre Verbündeten eine Sanktionskampagne gegen Russland gestartet, die sich unter anderem gegen die Wirtschaft, den Energiesektor und das Bankwesen des Landes richtet. Trotz der westlichen Kampagne behauptet Russland, die Sanktionen gegen das Land seien gescheitert und die Kosten für Kiews Geldgeber seien höher gewesen als für die russische Wirtschaft, die boomt.

Trotz der Sanktionen hat die Weltbank Russland von einem Land mit „oberem mittlerem Einkommen“ zu einem Land mit „hohem Einkommen“ hochgestuft , mit einem Bruttonationaleinkommen (BNE) pro Kopf von 14.250 Dollar im Jahr 2023.

„Die Wirtschaftstätigkeit in Russland wurde im Jahr 2023 durch einen starken Anstieg militärbezogener Aktivitäten beeinflusst“, erklärte die internationale Finanzinstitution am 1. Juli.

Laut der US-amerikanischen Institution wurde Russlands Upgrade auch durch das Wachstum im Handel (+6,8%), im Finanzsektor (+8,7%) und im Baugewerbe (+6,6%) vorangetrieben und „diese Faktoren führten zu einem Anstieg sowohl des realen (3,6%) als auch des nominalen (10,9%) BIP, und Russlands Atlas-BNE pro Kopf wuchs um 11,2.“

Natürlich haben die Sanktionen die russische Wirtschaft beeinträchtigt, doch sie haben kein nennenswertes Wachstum verhindert, anders als die schwächelnden westlichen Volkswirtschaften, die unter dem Bumerangeffekt der Sanktionen zu leiden hatten.

Wie die New York Times bemerkte,

„Die Vereinigten Staaten und Europa haben den Import von russischem Öl verboten, um die Einnahmen eines der weltgrößten Ölproduzenten zu verringern“, doch Yellen und andere westliche Politiker erkannten, dass „das europäische Embargo, wenn es vollständig umgesetzt wäre, Millionen Barrel Öl vom Weltmarkt zu nehmen – und einen Preisschock auszulösen, der den Benzinpreis in Amerika auf bis zu 7 Dollar pro Gallone treiben könnte.“

Eine kürzlich von Harris für den Guardian durchgeführte Umfrage ergab, dass fast drei von fünf Amerikanern glauben, dass die USA sich in einer Wirtschaftsrezession befinden, und die Mehrheit gibt der Biden-Regierung die Schuld. In der Umfrage gaben 70 % der Amerikaner an, ihre größte wirtschaftliche Sorge seien die Lebenshaltungskosten, und 68 % sagten, die Inflation sei die größte Sorge. Obwohl sich die USA seit 2020 nicht mehr in einer Rezession befanden, glaubt die Mehrheit während der Pandemie, dass es eine Rezession gibt, die die Lebenshaltungskostenkrise widerspiegelt, die viele Angehörige der Mittelschicht in Armut gestürzt hat und die bereits Armen noch mehr zu kämpfen haben.

Mit jedem Tag, der bis zur US-Präsidentschaftswahl am 5. November vergeht, wird es immer wahrscheinlicher, dass Donald Trump Joe Biden im Weißen Haus ersetzen wird. Eine Ölpreiserhöhung würde Bidens Wiederwahlkampagne praktisch beenden, da die Amerikaner bereits mit einer Lebenshaltungskostenkrise zu kämpfen haben, die durch die Politik des derzeitigen Präsidenten noch verstärkt wird.

Aus diesem Grund wird Washington mit der Ausweitung der Sanktionen gegen mutmaßliche Tanker, die zum Transport russischer Energie eingesetzt werden, wahrscheinlich bis nach den Präsidentschaftswahlen warten und auch nur, wenn Biden wiedergewählt wird. Sollte Trump gewählt werden, ist es unwahrscheinlich, dass er weitere Sanktionen gegen Russland verhängen wird, die die einfachen Amerikaner direkt treffen würden. Biden wird nach der Wahl keine Hemmungen haben, dies zu tun.

*

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf InfoBrics veröffentlicht .

Ahmed Adel ist ein in Kairo ansässiger Geopolitik- und Politökonomieforscher. Er schreibt regelmäßig für Global Research.

Die Originalquelle dieses Artikels ist Global Research

Copyright © Ahmed Adel,

Global Research, 2024

(Visited 1 times, 1 visits today)