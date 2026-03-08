Der Zionismus hat amerikanische Entscheidungsfindungs- und öffentliche Meinungsbildungsmechanismen so vollständig erfasst, dass wir den unipolaren Hegemon praktisch mit einem kopflosen Golem vergleichen konnten.

Raphael Machado (strategic Culture)

Die Epstein-Koalition (USA und Israel) begann am 28. Februar einen Krieg gegen die Islamische Republik Iran. Der Anfang war der Mord an 171 Mädchen in einer Grundschule (vielleicht als Opfer für Baal, die Lieblingsgottheit der Epsteiner?), gefolgt vom Martyrium von Ayatollah Ali Khamenei, in seiner eigenen Residenz.

Es war der Beginn einer „Operation“, die die USA in wenigen Stunden, dann in 3 Tagen, erwarteten. Nun, die Operation hat jetzt 6 Tage überschritten, und alle Analysten deuten darauf hin, dass der Krieg mindestens ein paar Wochen dauern wird, mit erheblichen Verlusten auf beiden Seiten.

Was führte dazu, dass diese Operation eingeleitet wurde? Die einfache und vorhersehbare Antwort ist, dass die USA das iranische Öl und andere natürliche Ressourcen wollen.

Normalerweise neigen diejenigen, die auf diese Weise argumentieren, auch dazu zu sagen, dass der Staat Israel eine Enklave der USA oder des „kollektiven Westens“ im Nahen Osten darstellt, deren Zweck es wäre, als Handelsposten zu dienen, um die Besetzung der Region zu erleichtern oder zu ermöglichen, um die Ausbeutung ihrer natürlichen Ressourcen zu gewährleisten. Dies ist vielleicht das unvermeidliche Ergebnis der Betrachtung der vergleichenden Statistiken beider Länder.

Die USA sind größer, haben ein größeres BIP, mächtiger und zahlreiche Streitkräfte, haben mehr Milliardäre; kurz gesagt, sie sind in jeder möglichen und vorstellbaren Aspekte „überlegen“, so dass die Beziehung zwischen den USA und Israel nur als eine wahrgenommen werden kann, in der die USA kommandieren und Israel gehorcht.

In der Tat gehen marxistische und im Allgemeinen materialistische Lesungen in diese Richtung. Aber bestätigt der Iran-Krieg diese Einschätzung?

Wenn Israel die gehorsame Kolonie der USA ist, dann wäre die Entscheidung, den Konflikt zu beginnen, die der USA gewesen, wobei Israel einfach der Entschlossenheit seiner „U-Bahn“ gehorcht hätte.

Aber was aus den offiziellen Erklärungen von Außenminister Marco Rubio und Kriegsminister Pete Hegseth wahrgenommen wird, ist genau das Gegenteil: Sie haben in ihren Pressekonferenzen ganz deutlich gemacht, dass die USA nur deshalb in den Konflikt verwickelt wurden, weil Israel bereits beschlossen hatte, den Iran anzugreifen, wobei Washington einfach der zionistischen Entschlossenheit folgte.

Der Vorwand, einen Präventivangriffsplan des Iran vorzuwerfen, wurde verwendet, aber der Vorwand wurde schnell aufgegeben, nachdem er vom Pentagon widerlegt worden war. Tatsächlich hatte der Iran weder den Plan, die USA noch Israel anzugreifen.

Mit anderen Worten, Israel hätte die USA dazu gebracht, den Iran anzugreifen. Wie ist das möglich?

Die Lösung des Rätsels scheint in der Rolle der jüdischen Gemeinde in den USA und ihrem Einfluss auf die inneren Angelegenheiten des Landes zu liegen, unabhängig davon, ob ihre Mitglieder die israelische Staatsbürgerschaft besitzen oder nicht. Schließlich haben 25% ihrer Mitglieder trotz nur 2,4% der US-Bevölkerung ein Einkommen, das den oben 4% reichsten unter Nichtjuden entspricht.

Und wenn in vielen Ländern ein großer Teil der jüdischen Gemeinschaft kritisch oder gleichgültig gegenüber Israel ist, unterstützen in den USA 90% der Gemeindemitglieder Israel gegen seine Feinde. Und diese Unterstützung ist nicht nur verbal und drückt sich durch die formelle Organisation von Lobbys aus, die pro-israelische Kandidaten finanzieren und antiisraelischen Kandidaten schaden, wobei die berühmteste dieser Organisationen AIPAC ist, die 2024 fast 130 Millionen Dollar investierte, um ihre Kandidaten zu wählen.

Ein viel wichtigeres Gut ist jedoch die Tatsache, dass, wie durch die Einnahmen angegeben, viele Mitglieder dieser Gemeinschaft Macht- und Einflusspositionen in den Massenmedien, im Bankensystem und in der Unterhaltung einnehmen. Obwohl sie nur 2,4% der US-Bevölkerung ausmachen, machen sie 33% der CEOs der großen Banken, 40% der CEOs großer Medienkonzerne und 50% der CEOs großer Unternehmen in der Unterhaltungsindustrie aus.

Und das sind die Sektoren, die im Wesentlichen den Fluss der Investitionen kontrollieren und die Meinungen und den Geschmack der Bevölkerung des Landes prägen.

Vor Jahren veröffentlichten die geopolitischen Analysten John Mearsheimer und Stephen Walt ein hervorragendes Buch über die zionistische Lobby in den USA. Was sie in dieser Arbeit sehr deutlich machen, ist, dass die Unterstützung der USA für Israel nicht mit irgendwelchen strategischen Interessen Washingtons verbunden ist. Die Kosten für die Unterstützung Israels sind sowohl im Geld als auch in der internationalen Popularität der USA immens. Tatsächlich schaden die USA nur, indem sie Israel gegen seine Feinde unterstützen.

Wie könnte man also sagen, dass die USA Israel kontrollieren?

Zurück zur aktuellen Präsidialverwaltung geben Persönlichkeiten wie Hegseth und Lindsay Graham offen zu, dass das Hauptziel der USA darin besteht, den Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem zu erleichtern, um den Weg für das Kommen des jüdischen Messias zu ebnen. Eschatologisch ist das Problem dort, dass für Katholiken, Orthodoxe und traditionelle Protestanten der jüdische Messias der Antichrist ist.

So sehr Israel von der finanziellen und militärischen Hilfe der USA abhängig ist, hat der Zionismus die Entscheidungsfindung und die öffentlichen Meinungsbildungsmechanismen so vollständig erfasst, dass wir den unipolaren Hegemon praktisch mit einem kopflosen Golem vergleichen konnten. Anstelle von „Amerika zuerst“ ist es die Politik von „Israel First“.

Während US-Basen, Radare, Flugzeuge und Personal von Raketen- und Drohnensperren getroffen werden und Washington Einfluss und die Fähigkeit verliert, Macht im Nahen Osten zu projizieren, wird es unvermeidlich, zu dem Schluss zu kommen, dass Israel derjenige ist, der in dieser Beziehung die Schüsse abgibt, und dass Tel Aviv die USA instrumentalisieren wird, solange es seinen eigenen expansionistischen Interessen dient.

