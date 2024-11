„USA stimmen Putins Bedingungen nach Präsentation der Hyperschallrakete ‚ORESNIK‘ zu“

Russland hat mit dem Einsatz seiner neuesten hypersonischen ballistischen Rakete Orshnik die geopolitischen Karten neu gemischt. Diese revolutionäre Waffe hat nicht nur strategische Pläne des Westens über den Haufen geworfen, sondern auch die Diskussionen über die nukleare Rüstung neu entfacht.

In diesem Video analysieren wir die jüngsten Entwicklungen rund um den Ukraine-Konflikt, die Reaktionen der NATO-Staaten und die wachsende Bedeutung moderner russischer Waffen wie der Orshnik-Rakete. Was bedeutet diese Entwicklung für die globale Machtbalance? Wie reagieren die USA, Großbritannien und Frankreich auf die neue Bedrohung? Und wie wird sich der Konflikt in Zukunft entwickeln?

