USA-Russland Beziehungen: Moment der Wahrheit rückt näher

von Alex Krainer TrendCompass (tkp)

Gestern landete eine C-17 Globemaster III der US-Luftwaffe auf dem Moskauer Flughafen Vnukovo; anschließend wurde eine große amerikanische Fahrzeugkolonne mit Diplomatenkennzeichen gesichtet, die in Richtung Kreml fuhr. Später stellte sich heraus, dass CIA-Direktor John Ratcliffe Moskau einen Besuch abstattete. Weder der Besuch noch sein tatsächlicher Zweck wurden der Öffentlichkeit bekannt gegeben, was eine Flut von Spekulationen auslöste.

Laut dem Wall Street Journal (WSJ) traf Ratcliffe in Moskau ein, nachdem die USA Erkenntnisse gewonnen hatten, die auf Mobilisierungsvorbereitungen und Pläne zur Prüfung der Entschlossenheit der NATO hindeuten. Die USA haben offenbar Informationen gesammelt, die Russlands frühe Vorbereitungen für eine mögliche militärische Mobilisierung in der Ukraine sowie Pläne zur Prüfung der Stärke und Entschlossenheit der Nordatlantik-Vertragsorganisation belegen.

Die ehemalige stellvertretende Direktorin des US-Geheimdienstes Beth Sanner erklärte gegenüber dem WSJ, Ratcliffe habe sich möglicherweise mit Putin getroffen, um eine Warnung in der Art zu überbringen: „Wir wissen, was Sie vorhaben, und Sie sollten es besser lassen.“ Russische Quellen sahen das etwas anders.

Der Politologe Henry Sardaryan, Dekan der Fakultät für Governance und Politik an der MGIMO in Moskau, behauptete, Ratcliffes Besuch sei wahrscheinlich ein Versuch gewesen, festzustellen, ob eine umfassendere Vereinbarung zwischen den USA und Russland möglich sei. Sardaryan, der zum außenpolitischen Establishment Russlands gehört, schrieb, dass sich Ratcliffes Rolle von derjenigen von Steve Witkoff unterscheide und dass der Zweck seines Besuchs darin bestanden habe, herauszufinden, ob der Kreml zu einem umfassenden Abkommen mit Washington bereit sei und welche Forderungen er stellen würde.

Die Ukraine im Tausch gegen den Iran?

Ich halte Sardaryans Einschätzung für glaubwürdiger; Putin mitzuteilen, dass „wir wissen, was Sie tun, usw.“, hätte man genauso gut telefonisch oder durch die Entsendung von General Keith Kellogg tun können. Dazu wäre kein so öffentlichkeitswirksamer Auftritt mit Militärflugzeugen und einer großen Fahrzeugkolonne nötig gewesen. Angesichts der Tatsache, dass Ratcliffes Besuch nur einen Tag nach der Ankündigung der „Operation Economic Outcast“ gegen den Iran durch Finanzminister Scott Bessent stattfand, ist es mehr als plausibel, dass das vorgeschlagene Abkommen damit in Zusammenhang stand: Vielleicht bat Ratcliffe Moskau, seine Unterstützung für den Iran einzustellen, im Gegenzug dafür, dass die USA ihre Unterstützung für die Ukraine beenden. Laut iranischen Beamten , die über das Treffen informiert wurden, bat Ratcliffe zudem um Hilfe bei der Öffnung der Straße von Hormus.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Russlands westliche Partner ein überzeugendes Angebot unterbreiteten und verlockende Versprechungen machten. Vor nicht allzu langer Zeit forderten sie Russland auf, nicht in die Ukraine einzugreifen, im Gegenzug dafür, dass die westlichen Partner die Umsetzung der Minsk-I- und Minsk-II-Abkommen garantieren würden. Die Abkommen wurden ordnungsgemäß unterzeichnet, doch die westlichen Mächte hatten nie die Absicht, ihre Verpflichtungen einzuhalten. Russland wurde 1989 ebenfalls aufgefordert, seine Truppen aus Osteuropa abzuziehen – gegen das Versprechen, dass die NATO sich keinen Zentimeter nach Osten bewegen würde. Die Russen zogen sich zurück, und daraufhin rückte die NATO überall dort, wo es ihr möglich war, bis an die Grenzen Russlands vor.

Das Bündnis Russland – China – Iran ist existenziell

Solche Erfahrungen machen es sehr unwahrscheinlich, dass Russland sich von dem, was Ratcliffe angeboten hat, verführen lässt und seine Unterstützung für den Iran einstellt. Mittlerweile betrachtet Russland seine strategische Partnerschaft mit dem Iran und China als existenziell – ebenso wie der Iran und China selbst. Ihre außenpolitischen Entscheidungsträger sind sich bewusst, dass eine Erleichterung für den Westen, einen von ihnen auszuschalten, diesen später in die Lage versetzen würde, sich gegen die anderen zu wenden.

Der Iran ist der entscheidende Knotenpunkt sowohl für Chinas „Belt and Road“-Initiative als auch für Russlands internationalen Nord-Süd-Transportkorridor. Würden diese Handelsrouten unterbrochen oder fielen sie unter feindliche Kontrolle, könnten sowohl Russland als auch China durch von den USA kontrollierte Engpässe verwundbar werden. Sollte sich der Iran dem Westen zuwenden, würde dies sowohl die Straße von Hormus als auch die Straße von Bab el-Mandeb betreffen.

Darüber hinaus haben sich die westlichen Mächte als sehr gerissen und effektiv bei der Inszenierung von Stellvertreterkriegen gegen ihre Gegner erwiesen: So wie die Ukraine erfolgreich gegen Russland als Waffe eingesetzt wurde, könnte Russland mit der Zeit gegen China als Waffe eingesetzt werden, sollte jemals eine russische Version von Wolodymyr Selenskyj im Kreml installiert werden. Aus all diesen und weiteren Gründen wäre es töricht, wenn eine dieser drei Mächte auf Kosten ihrer strategischen Partner ein heimtückisches Abkommen mit den USA schließen würde.

Ging es schon immer nur um „Teile und herrsche“?

Ratcliffes Besuch in Moskau nährt zudem den Verdacht, dass es bei Präsident Trumps Annäherungsversuchen an Wladimir Putin weniger um eine Verbesserung der US-Beziehungen zu Russland aus legitimen Gründen ging, sondern vielmehr um einen kalkulierten Schachzug, um einen Keil zwischen Moskau und Peking sowie zwischen Moskau und Teheran zu treiben. Die Ukraine könnte in diesem Fall als Verhandlungsmasse geopfert werden, um Russlands Wohlwollen und Zusammenarbeit zu erkaufen.

Zum Leidwesen der Trump-Regierung ist es jedoch unwahrscheinlich, dass Wladimir Putin – obwohl er stets bestrebt war, die Beziehungen zu den USA zu verbessern – die langfristige Sicherheit Russlands gefährden würde, indem er seine Partner und Verbündeten verrät und vor den Kopf stößt. Außerdem ist der Verhandlungschip „Ukraine“ mittlerweile so zerschlagen, dass er kaum noch irgendein Abkommen versüßen könnte, das Ratcliffe möglicherweise vorgeschlagen hätte. Tatsächlich könnte die Ukraine kurz vor dem Zusammenbruch stehen, und Wladimir Putin scheint bereit zu sein, ihr den Gnadenstoß zu versetzen.

Erst vor wenigen Tagen warnte er, dass Russland mit den tief in russisches Gebiet hineinreichenden Angriffen der Ukraine an seine Grenzen gestoßen sei:

„Kiew hat die Büchse der Pandora geöffnet, als es Angriffe auf zivile Ziele startete. … Sie selbst haben den Geist aus der Flasche gelassen – sie haben begonnen, unsere zivilen Betriebe anzugreifen. Die Gegner träumen schon lange davon und sprechen ständig davon, Russland zum Zusammenbruch zu bringen. Daher war der Versuch, ‚sie in 40 Tagen zu besiegen‘, ein weiteres Abenteuer Kiews und der westlichen Kuratoren.“

Mit „westlichen Drahtziehern“ meinte Putin die USA, Großbritannien und die NATO. All dies deutet darauf hin, dass jegliche Zugeständnisse oder Hilfe, die Präsident Trump und John Ratcliffe von Moskau zu erhalten hofften, hinter ihren Erwartungen zurückbleiben werden. Das wiederum könnte dazu führen, dass die USA und Russland wieder offen zu Gegnern werden, was das Risiko einer sehr ernsten militärischen Eskalation in naher Zukunft verschärfen würde – eine äußerst düstere Aussicht.

Als ob all das nicht schon bedrohlich genug wäre, gab es weitere schlechte Nachrichten. Gerade als John Ratcliffe im Kreml zu Besuch war, geriet der Amur-Gaschemiekomplex – ein 10-Milliarden-Dollar-Joint-Venture zwischen der russischen SIBUR (60 %) und der chinesischen Sinopec (40 %) – in Flammen; dabei kamen mindestens drei Arbeiter ums Leben und etwa 150 wurden verletzt. Der Standort liegt etwa 6.000 Kilometer von der Ukraine entfernt und stand nur noch wenige Wochen vor der Aufnahme der Produktion. Ob es sich bei diesem Vorfall nun um einen weiteren Angriff der Ukraine oder lediglich um einen Unfall handelte – die Russen haben allen Grund zu vermuten, dass Ersteres der Fall war, was Russlands Geduld weiter auf die Probe stellt.

Auch im Nahen Osten spitzt sich die Lage bedrohlich zu. Berichte von heute Morgen deuten darauf hin, dass kurdische Kräfte eine Bodenoffensive in den Iran gestartet haben, was eine enorme Entwicklung darstellt. Auch zwischen Ankara und Tel Aviv nehmen die Spannungen zu: Die Türkei entsandte ein großes Kontingent von 450.000 Soldaten nach Syrien – eine Entwicklung, die wir im Auge behalten sollten, da sie Israel in einen weiteren militärischen Konflikt hineinziehen könnte, diesmal gegen einen NATO-Verbündeten. Zu sagen, dass dies die Vereinigten Staaten in eine unmöglich heikle Lage bringt, wäre eine Untertreibung. Ein offener Konflikt könnte auch Griechenland auf die Seite Israels ziehen und den endgültigen Zusammenbruch des NATO-Bündnisses beschleunigen. Das kommende Jahr verspricht, äußerst ereignisreich und äußerst unvorhersehbar zu werden.

Der Artikel erschien zuerst auf Englisch in Alex Krainers TrendCompass.

(Visited 56 times, 56 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …