USA in der Falle der iranischen Widerstandsfähigkeit: Warum die Lösung ein Abkommen ist, nicht ein Abnützungskrieg

Greg Pence (antikrieg)

In den letzten Monaten hat sich in westlichen Denkfabriken, den Mainstream-Medien und den Einschätzungen der US-Geheimdienste eine schmerzhafte, aber zunehmend unbestreitbare Schlussfolgerung herausgebildet: Entgegen den anfänglichen Erwartungen Washingtons und Tel Avivs ist der Iran weder zusammengebrochen noch zerfallen, noch hat er sich einer Kapitulation genähert. Im Gegenteil, der Konflikt hat die strukturelle Widerstandsfähigkeit des Irans offengelegt – eine Widerstandsfähigkeit, die viele im Westen entweder unterschätzt oder in ihren strategischen Überlegungen gänzlich außer Acht gelassen haben. Die zentrale Frage ist nicht mehr, ob die Vereinigten Staaten von Amerika dem Iran Schaden zufügen können. Die eigentliche Frage ist, ob ein solcher Druck tatsächlich das von Washington angestrebte politische Ergebnis erzielen kann. Immer mehr westliche Analysen deuten darauf hin, dass die Antwort Nein lautet. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten erkennen allmählich, dass sie einem Land gegenüberstehen, das Druck standhalten, seine innere Kontrolle aufrechterhalten, Krisen bewältigen und die Kosten des Krieges über seine Grenzen hinaus exportieren kann. Diese Realität hat Washington in eine Art „Falle der iranischen Widerstandsfähigkeit“ geführt – eine Situation, in der anhaltender Druck das Verhalten Teherans nicht mehr verändert, sondern die Kosten für Amerika selbst exponentiell erhöht.

In der Anfangsphase der eskalierenden Konfrontation herrschte in Washington die Annahme vor, dass eine Kombination aus Militärschlägen, maritimem Druck, Zerstörung von Infrastruktur und psychologischer Kriegsführung Irans Entscheidungsfindungssystem stören könnte. Doch selbst einige neuere Einschätzungen des US-Geheimdienstes räumen mittlerweile ein, dass Iran die Fähigkeit besitzt, anhaltendem Druck über einen längeren Zeitraum standzuhalten. Wenn in geheimen Analysen von Irans Fähigkeit die Rede ist, monatelangen maritimen Druck und Blockaden zu überstehen, bedeutet dies faktisch, dass Amerikas wichtigstes Druckmittel nicht die ursprünglich erwarteten schnellen strategischen Ergebnisse erzielt hat. Dieses Problem reicht weit über das militärische Schlachtfeld hinaus. Eine der wichtigsten Dimensionen von Irans Widerstandsfähigkeit liegt in seiner Fähigkeit, die Kosten des Konflikts auf die Weltwirtschaft abzuwälzen. Zunehmende Unsicherheit entlang von Energierouten, vereinzelte Angriffe auf strategische Wasserstraßen und Störungen der maritimen Sicherheit haben die globalen Energiemärkte unmittelbar beeinträchtigt. Der sprunghafte Anstieg der Ölpreise über psychologisch kritische Schwellenwerte hinaus ist nicht nur ein wirtschaftlicher Indikator, sondern auch eine geopolitische Botschaft. Der Iran hat gezeigt, dass die Kosten eines Krieges, sollte er gezwungen sein, zu tragen, nicht auf seine Grenzen beschränkt bleiben. Stattdessen wird ein Teil der Last auf die Weltwirtschaft, die internationalen Energiemärkte und sogar die innenpolitische Lage in den Vereinigten Staaten von Amerika abgewälzt. Genau hier gerät die amerikanische Strategie ins Wanken. Washington hat sich in einen Konflikt verwickelt, der mit zunehmender Dauer immer kostspieliger wird – von Inflationsdruck und innenpolitischen Spaltungen bis hin zur Erschöpfung der Militärbestände und wachsender Kritik an den unklaren Kriegszielen. Was ursprünglich als Operation zur schnellen Eindämmung des Irans gedacht war, hat sich zunehmend zu einer Bühne entwickelt, auf der die Grenzen der amerikanischen Macht offengelegt werden.

Im Iran selbst hat der Krieg unterdessen nicht den von vielen westlichen Kreisen erwarteten sozialen Zusammenbruch hervorgerufen. Neuere westliche Analysen räumen offen ein, dass die Kriegsatmosphäre dem iranischen Staat sogar geholfen hat, die Sicherheitskontrolle über den öffentlichen Raum wiederherzustellen. Das politische System stützte sich auf loyalistische Netzwerke, Sicherheitsorganisationen und den Zusammenhalt des Regime-Kerns, um die soziale Kontrolle zu festigen. Anders ausgedrückt: Anstatt die politische Struktur zu schwächen, bot der Konflikt ihr die Möglichkeit, ihre Sicherheitsordnung neu zu definieren und wiederaufzubauen. Dieser Punkt ist für die Vereinigten Staaten strategisch bedeutsam, da ein Großteil der anfänglichen Berechnungen auf der Annahme beruhte, dass externer Druck interne Spaltungen vertiefen und die Unzufriedenheit der Bevölkerung in eine politische Krise verwandeln könnte. Doch selbst einige westliche Medien geben inzwischen zu, dass das Kriegsumfeld die Sichtbarkeit und Aktivität von Oppositionsgruppen verringert und gleichzeitig eine stärkere Sicherheitslage im urbanen Raum wiederhergestellt hat. Damit wurde auch eines der zentralen indirekten Ziele des maximalen Drucks nicht erreicht.

Gleichzeitig hat die iranische Machtstruktur nicht die von westlichen Strategen erwartete Lähmung erlitten. Jüngste Geheimdiensterkenntnisse legen nahe, dass Irans politisches System selbst unter Kriegsbedingungen eine Form kontrollierter Machtverteilung etabliert hat – ein Modell, in dem Entscheidungsprozesse institutionenübergreifend koordiniert werden und so ein vollständiger Zusammenbruch der Kommandostrukturen verhindert wird. Genau dies unterscheidet Irans strukturelle Widerstandsfähigkeit von vielen anderen regionalen Akteuren. In zahlreichen Staaten kann starker militärischer Druck zum Zusammenbruch der Befehlskette führen. Im Iran hingegen scheint das System darauf ausgelegt zu sein, die operative Kontinuität selbst unter Krisenbedingungen zu gewährleisten.

Auch im militärischen Bereich erkennt der Westen zunehmend an, dass die vollständige Zerstörung von Irans Abschreckungskapazitäten nahezu unmöglich ist. Das Fortbestehen bedeutender Teile der iranischen Raketeninfrastruktur und Startkapazitäten sendet eine klare Botschaft: Selbst großangelegte Angriffe können Irans Vergeltungsfähigkeit nicht vollständig ausschalten. Daher haben viele neuere westliche Analysen frühere Ambitionen auf Zusammenbruch oder Regimewechsel durch das eingeschränktere Konzept der „Eindämmung“ ersetzt. Dieser Sprachwechsel ist in Wirklichkeit ein indirektes Eingeständnis, dass die ursprünglichen strategischen Ziele gescheitert sind.

Der vielleicht wichtigste Faktor, der die Lage verkompliziert, ist jedoch die internationale Dimension des Konflikts. Die Konfrontation mit dem Iran ist längst kein rein bilateraler Kampf mehr. Die wachsende Unterstützung Russlands und das Entstehen eines breiteren antiwestlichen Bündnisses um Teheran deuten darauf hin, dass dieser Konflikt zunehmend Teil eines größeren globalen Machtwettbewerbs wird. Technologietransfers, geheimdienstliche Zusammenarbeit und logistische Unterstützung geben dem Iran die Mittel, einen langwierigen Abnutzungskrieg zu führen. Dies stellt die Vereinigten Staaten vor eine große Herausforderung, da Washington es nicht mehr nur mit dem Iran zu tun hat, sondern mit einem Netzwerk von Akteuren, die die Schwächung des amerikanischen Einflusses zunehmend als im Einklang mit ihren eigenen strategischen Interessen stehend betrachten.

Unter diesen Umständen erscheinen fortgesetzte Versuche, den Widerstand des Irans zu brechen, weniger wie eine realistische Strategie, sondern eher wie eine schleichende Aushöhlung der amerikanischen Macht selbst. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass der Iran nicht mit Formeln gesteuert werden kann, die für fragile Staaten entwickelt wurden. Wirtschaftlicher Druck allein führte nicht zum Zusammenbruch des politischen Systems. Militärische Drohungen führten nicht zur Kapitulation. Selbst der Krieg konnte den Zusammenhalt des Staates nicht zerstören. Im Gegenteil, jede Phase des externen Drucks scheint neue Anpassungs- und Wiederaufbaumechanismen im Iran aktiviert zu haben.

Dies wirft die zentrale Frage auf: Wenn ein Zusammenbruch des Irans nicht möglich ist, was ist dann die logische Alternative?

Eine zunehmend ernstzunehmende Antwort zeichnet sich selbst in westlichen Kreisen ab: die Widerstandsfähigkeit des Irans anzuerkennen und auf ein faires Abkommen hinzuarbeiten. Die Vereinigten Staaten von Amerika müssen erkennen, dass es im Umgang mit dem Iran nicht um dessen Eliminierung oder Zusammenbruch geht, sondern um den Umgang mit einer etablierten Regionalmacht. Je länger Washington diese Realität ignoriert, desto höher werden die Kosten sein – wirtschaftlich, strategisch und geopolitisch.

Eine Verhandlungslösung mit dem Iran sollte nicht als Zeichen amerikanischer Schwäche gewertet werden. Sie wäre vielmehr ein Eingeständnis der Grenzen der Macht in einer Welt, die nicht mehr von den unipolaren Annahmen vergangener Jahrzehnte geprägt ist. Der Iran hat bewiesen, dass er Druck aushalten, Kosten verursachen und Zeit gewinnen kann. Unter diesen Umständen verschärft ein Abnützungskrieg die Krise nur.

Letztlich ist die vielleicht wichtigste Lehre für die Vereinigten Staaten von Amerika aus dieser Konfrontation, dass sich nicht jede Macht mit einer Strategie des „Drucks bis zur Kapitulation“ beherrschen lässt. Manche Staaten – insbesondere solche mit geopolitischer Tiefe, kohärenten Sicherheitsstrukturen und asymmetrischen Kriegsfähigkeiten – sind nicht zu brechen; sie können nur durch Kompromisse eingebunden werden. Der Iran befindet sich heute genau in einer solchen Lage: ein Land, das zwar nicht am Rande des Zusammenbruchs steht, den Westen aber zunehmend zwingt, zu erkennen, dass der Ausweg aus der Krise nicht in Fantasien über einen Sieg über den Iran liegt, sondern in der Akzeptanz der Realität und dem Streben nach einem ausgewogenen und tragfähigen Abkommen.

erschienen am 15. Mai 2026 auf > Antiwar.com > Artikel

Greg Pence ist Absolvent der Internationalen Studien an der Universität von San Francisco, seine Artikel wurden auf Websites wie Middle East Monitor veröffentlicht.

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