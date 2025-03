USA geben Niederlage im Stellvertreterkrieg gegen die Ukraine zu, während die europäischen Eliten in ihrem Selbstzerstörungswahn verharren

Strategic Culture Foundation (antikrieg)

In einem Interview auf Fox News hat Amerikas Top-Diplomat Marco Rubio diese Woche ein vernichtendes Eingeständnis gemacht. Er nannte den Konflikt in der Ukraine einen Stellvertreterkrieg zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika, ihren NATO-Verbündeten und Russland.

Stoppt die Presse. Mit einem Schlag wurde das Narrativ, mit dem der von der NATO unterstützte Krieg in den letzten drei Jahren gerechtfertigt wurde, als nackte Lüge entlarvt. Es geht nicht um die „Verteidigung der Ukraine“ gegen eine angeblich unprovozierte russische Aggression. Es handelt sich um einen Stellvertreterkrieg. Das bedeutet, dass er tiefere Ursachen und Verantwortlichkeiten aufweist.

Das ist es, was Moskau und viele andere internationale Beobachter die ganze Zeit gesagt haben. Die Anerkennung des Konflikts als Stellvertreterkrieg bedeutet, dass man beginnt, eine umfassendere Schuld daran zuzugeben und die Ursachen für eine echte friedliche Lösung anzugehen.

Außenminister Rubio forderte nachdrücklich ein Ende des Krieges, um Menschenleben zu schonen. Er behauptete, der Konflikt befinde sich in einer Pattsituation, wobei er sich nicht recht traute, das Wort „Niederlage“ auszusprechen. Aber dieses Debakel ist eine Niederlage.

Rubio prangerte an, wie die frühere Regierung und der Kongress (einschließlich seiner selbst als Senator) den Konflikt zusammen mit anderen NATO-Mitgliedern in einer vergeblichen Kampagne angeheizt hätten. Es sei nun an der Zeit, den Konflikt zu beenden.

Passenderweise erschien der US-Außenminister im Fernsehen mit einem markanten Fastenkreuz aus Asche auf der Stirn. Christen auf der ganzen Welt beginnen ihre Vorbereitungen auf Ostern mit dem Auflegen der Asche als Zeichen der Reue. Rubios „Bekenntnis“ zu einer gescheiterten US-Politik des Stellvertreterkriegs gegen Russland in der Ukraine kann als verspätete Einsicht Washingtons gewertet werden, dass es aufhören, ablassen und für den Frieden Wiedergutmachung leisten muss.

Nicht so jedoch die europäischen Staats- und Regierungschefs, die diese Woche auf ihren Lügen über ein edles Ziel in der Ukraine beharrten.

Nach der demütigenden Zurechtweisung des ukrainischen Staatschefs Wladimir Zelenski durch US-Präsident Donald Trump im Oval Office letzte Woche haben die europäischen Politiker ihre Unterstützung für das Kiewer Regime bekräftigt.

Trump-Mitarbeiter hatten Zelensky am vergangenen Freitag aus dem Weißen Haus verwiesen, weil er sich hartnäckig weigerte, einer US-Initiative für Frieden in der Ukraine nachzukommen. In dieser Woche schrieb der gezüchtigte Zelensky einen Brief an Trump, in dem er um Vergebung bat – und um mehr Militärhilfe der USA. Es ist nicht klar, ob der entlassene ukrainische Präsident die Trump-Regierung davon überzeugt hat, dass er bereit ist, ein Friedensabkommen zu unterzeichnen.

In der Zwischenzeit hat das Weiße Haus die Militärhilfe und den Austausch von Informationen mit dem Kiewer Regime eingestellt. Dies beweist erneut, dass es sich um einen Stellvertreterkrieg handelt.

Dieser Schritt hat die europäischen Verbündeten in eine Zwickmühle und eine existenzielle Krise gestürzt. Es ist eine Krise, die sie selbst verursacht haben.

Ein Dringlichkeitsgipfel der EU-Staats- und Regierungschefs wurde einberufen, um für mehr militärische Unterstützung für die Ukraine zu werben. Die EU-27 konnten sich nicht auf ein Paket einigen, weil Ungarn sein Veto einlegte. Am 20. März soll ein weiterer Gipfel einberufen werden, um den ungarischen Einspruch gegen die Finanzierung des Krieges in der Ukraine zu umgehen.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs sind verzweifelt. Die Kehrtwende in der US-Politik, aus dem gescheiterten Stellvertreterkrieg in der Ukraine auszusteigen, hat sie in eine ausweglose Situation manövriert. Anstatt aufzugeben, verdoppeln sie ihre wertlosen Chips.

Trump beschimpfte Zelensky im Oval Office, indem er ihm sagte: „Sie haben nicht die Karten“, um diesen Krieg weiterzuführen.

Derselbe Ratschlag gilt für die europäischen Regierungen, einschließlich der Briten, die sich seltsamerweise wieder an die Spitze Europas geschlichen haben, obwohl sie den Block vor fünf Jahren verlassen haben.

Dieser Krieg ist mit erschreckenden Verlusten verloren worden. Drei Jahre des größten Krieges in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg haben mehr als eine Million Tote gefordert – hauptsächlich auf Seiten des ukrainischen Militärs – und Hunderte von Milliarden Dollar und Euro vergeudet, die die amerikanische und europäische Öffentlichkeit über Generationen hinweg durch Schulden bezahlen wird.

Dieser Krieg ist ein abscheuliches Verbrechen, das von Washington und seinen europäischen Verbündeten begangen wurde. Dies umso mehr, als er hätte vermieden werden können, wenn die russischen diplomatischen Bemühungen Ende 2021 erwidert worden wären, um die legitimen Sicherheitsbedenken Moskaus gegenüber der NATO-Erweiterung auszuräumen. Aber nein, die westlichen Imperialisten wollten Russland strategisch besiegen und benutzten ein Neonazi-Regime in der Ukraine als Schachfigur nach dem von der CIA unterstützten Putsch in Kiew im Jahr 2014 gegen einen gewählten Präsidenten.

Die westlichen Führer müssen für ihre ruchlosen Machenschaften und den kolossalen Schaden in der Ukraine und in Russland zur Rechenschaft gezogen werden. Russische Zivilisten wurden durch NATO-Waffen getötet und russische Vermögenswerte in Höhe von über 300 Milliarden Dollar wurden beschlagnahmt. Russland hat das Recht, massive Kriegsreparationen zu fordern.

Wenigstens hat die Trump-Administration erkannt, dass das Übel dieses betrügerischen Krieges beendet werden muss.

US-Vizepräsident JD Vance und Keith Kellogg, Trumps Gesandter für die Ukraine, bezeichneten den Krieg diese Woche ebenfalls als Stellvertreterkrieg, der beendet werden muss.

Die Amerikaner fordern die Europäer auf, den Krieg nicht länger mit Militärhilfe zu finanzieren. Das ist eine erstaunliche Kehrtwende. Seit dem Zweiten Weltkrieg waren die Amerikaner die eingefleischten Kriegstreiber und die europäischen Lakaien folgten ihnen. Jetzt ist es andersherum. Die europäischen Eliten wollen, dass der Krieg in der Ukraine weitergeht – wenn auch mit der Lüge, dass sie einen „dauerhaften Frieden“ anstreben.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat immer wieder gesagt, dass der Konflikt schnell beendet wäre, wenn die westlichen Mächte aufhören würden, Waffen in die Ukraine zu liefern. Und dann könnte die Diplomatie beginnen, um die Ursachen zu beseitigen und einen gegenseitigen, dauerhaften Frieden zu schaffen.

Vizepräsident Vance wies zu Recht darauf hin, dass die Europäer, indem sie Zelensky als heldenhaften „Freiheitskämpfer“ aufblasen, das Abschlachten und die Zerstörung der Ukraine verlängern und die Gefahr eines größeren Krieges heraufbeschwören.

Das Problem ist, dass die Amerikaner (endlich) Realismus und gesunden Menschenverstand an den Tag gelegt haben, während die Europäer weiterhin an den Lügen und Wahnvorstellungen über den Stellvertreterkrieg gegen Russland festhalten.

In dieser Woche hat der französische Präsident Emmanuel Macron im Einklang mit anderen europäischen Politikern Russland als eine Bedrohung für Europa bezeichnet. Die Franzosen, die Briten und andere beharren darauf, den Krieg in der Sackgasse weiter anzuheizen, indem sie astronomische Schulden machen und vorschlagen, „Friedenstruppen“ in die Ukraine zu schicken. Moskau hat gewarnt, dass ein solcher Schritt einen direkten Krieg bedeuten würde.

Macron ist so verzweifelt, dass er sich auf nukleares Säbelrasseln einlässt und anbietet, französische Atomwaffen zur „Verteidigung“ Europas einzusetzen. Warum setzen Macron und andere europäische Eliten nicht einfach auf Diplomatie wie die Amerikaner?

Die wahnsinnige Rücksichtslosigkeit der Europäer hat mehrere Ursachen: ihre unverbesserliche Russophobie, ihre Verbindungen zum militärisch-industriellen Komplex, ihre Verärgerung darüber, dass ihr amerikanischer Gönner ihnen den Krieg in der Ukraine aufgebürdet hat, und ihr existenzielles Bedürfnis, den Krieg weiterhin als edle Sache hinzustellen, anstatt ihn als schmutzigen Stellvertreterkrieg gegen Russland darzustellen.

Die Europäer sind so voller Lügen, Doppelzüngigkeit, Schuldgefühle und letztlich Ohnmacht, dass sie wahrscheinlich in ihrem Größenwahn verharren werden. Eine Reue wäre politisch fatal. Indem sie auf ihren Lügen beharren, werden die Europäische Union und ihr militärischer Arm, die NATO, zerstört.

Napoleon, Hitler und nun auch die elitären europäischen Führer sind aufgrund ihrer Fehleinschätzungen gegenüber Russland in Vergessenheit geraten.

erschienen am 7. März 2025 auf > Strategic Culture Foundation > Artikel

