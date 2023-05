USA fordern Bombardierung von Taiwans Halbleiterindustrie … Neuinszenierung der Zerstörung von Nord Stream

Finian Cunningham (antikrieg)

Taiwan sieht sich mit dem Fluch konfrontiert, ein Verbündeter von Uncle Sam zu sein, so wie es Deutschland und der Rest Europas sind.

Taiwan sah sich gezwungen, seinem amerikanischen Verbündeten eine außerordentliche Warnung zukommen zu lassen: denkt nicht einmal daran, unsere Halbleiterindustrie in die Luft zu jagen.

Die Warnung folgt auf wachsende Forderungen von US-Politikern und Militäranalysten, Washington solle den lebenswichtigen Technologiesektor der Insel zerstören, um angeblich zu verhindern, dass China die Kontrolle über lukrative Exporte erlangt, und um Chinas Wirtschaft zu schaden.

Der Kongressabgeordnete Seth Moulton ist die jüngste amerikanische Stimme, die solche drastischen Maßnahmen vorschlägt. Unter Bezugnahme auf die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company sagte Moulton, die USA sollten den Chinesen sehr deutlich machen, dass wir TSMC in die Luft jagen werden, wenn ihr in Taiwan einmarschiert“.

TMSC ist der weltweit größte Hersteller von Halbleitern. Das Unternehmen ist ein wichtiger Lieferant von Hightech-Chips für das chinesische Festland, wo sie wiederum für eine Vielzahl chinesischer Produktions- und Exportindustrien von entscheidender Bedeutung sind.

Zuvor wurde berichtet, dass das U.S. Army War College vorgeschlagen hat, Washington solle eine Taktik der verbrannten Erde“ planen, die Taiwan nicht nur unattraktiv machen würde, wenn es jemals gewaltsam erobert würde, sondern auch sehr kostspielig in der Aufrechterhaltung.

Taiwan hat auf diese einseitigen amerikanischen Aufrufe zur Sabotage wütend reagiert. Der Verteidigungschef des Inselterritoriums, Chiu Kuo-cheng, wies die harte Haltung der USA zurück und erklärte, dass die Streitkräfte Taiwans die Zerstörung jeglicher taiwanesischer Einrichtungen nicht dulden würden“.

Die geplante Bombardierung von Taiwans lebenswichtiger Halbleiterindustrie erinnert an die Sprengung der Nord Stream-Gaspipeline durch die USA im vergangenen September. Die unter der Ostsee verlaufende Pipeline, an der Deutschland und Russland gemeinsam beteiligt sind, sollte Erdgas zur Versorgung der deutschen und europäischen Wirtschaft liefern.

Die Entscheidung, die Nord Stream-Pipeline zu zerstören, wurde von US-Präsident Joe Biden getroffen, wie Seymour Hersh in einer hervorragenden Reportage berichtet. Der Zweck dieses terroristischen Aktes war es, Deutschland und Europa von russischen Energieexporten abzuschneiden, um sie durch teureres amerikanisches Gas zu ersetzen. Dieses strategische Ziel, Russland vom europäischen Energiemarkt zu verdrängen, war über viele Jahre hinweg ein immer wiederkehrendes Thema für die verschiedenen US-Regierungen.

Monate bevor die Ostseepipeline von Tauchern der US-Marine in die Luft gesprengt wurde, hatte Biden damit geprahlt, dass die Anlage abgeschaltet werden würde. Er sagte nicht, wie, aber er schwor, dass „es nicht weitergehen würde“. Biden machte seine unverhohlene Drohung vor dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz während einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Offensichtlich wurde Amerikas NATO-Verbündeter Deutschland nicht einmal über den Sabotageplan konsultiert.

Eine ähnlich arrogante Haltung zeigt sich nun gegenüber Amerikas anderem Verbündeten Taiwan.

Washington spielt offenbar mit dem Gedanken, die Tech-Industrie der Insel in die Luft zu jagen, um die Interessen der Volksrepublik China zu schädigen. Wie Deutschland ist auch Taiwan nur ein Spielball in Amerikas geopolitischen Machenschaften.

Die Zerstörung von Taiwans führender Rolle in der globalen Halbleiterindustrie hätte den zusätzlichen Vorteil, dass sie US-Unternehmen in die Pole Position bringen würde.

Angeblich hatten die USA wiederholt geschworen, Taiwan gegen das zu „verteidigen“, was sie „Chinas Aggression“ nennen. Washington hat die Insel unter dem Vorwand, sie vor Chinas Souveränitätsansprüchen zu „schützen“, mit amerikanischen Waffen im Wert von Milliarden von Dollar vollgepumpt.

Nach internationalem und amerikanischem Recht wird Taiwan im Rahmen der so genannten Ein-China-Politik als integraler Bestandteil Chinas anerkannt. Peking wirft Washington vor, gegen seine Souveränität zu verstoßen, indem es eine separatistische Politik in Taiwan schürt.

Chinas Präsident Xi Jinping hat die USA gewarnt, dass Taiwan seine „erste rote Linie“ sei, die nicht überschritten werden dürfe. Peking behält sich das Recht vor, militärische Gewalt anzuwenden, um das Gebiet vollständig zu vereinigen, falls Washington die Spannungen weiter anheizt und in Taipeh eine Unabhängigkeitserklärung Taiwans fördert.

Hinter den scheinbar ritterlichen Behauptungen Amerikas, Taiwan zu „verteidigen“, stehen geopolitische Eigeninteressen.

Die Biden-Regierung hat beispiellose Exportverbote für Halbleitertechnologie nach China verhängt. Die USA wollen Chinas Wirtschaft zu ihrem eigenen Vorteil bremsen und die Entwicklung einer multipolaren Weltwirtschaft behindern. Die Dominanz der USA und ihre Dollar-Hegemonie sind durch Chinas wachsende Wirtschaftskraft bedroht.

Die Sprengung der taiwanesischen Halbleiterindustrie wird offensichtlich als Mittel zur Lähmung Chinas erwogen, das auf den Export dieser für seine Industrie wichtigen Technologie angewiesen ist.

Die Analogie zu Deutschland und der Nord-Stream-Gaspipeline ist, dass Washington darauf abzielt, einen Rivalen, nämlich Russland, sowie seine europäischen Verbündeten zu seinem eigenen strategischen Vorteil zu schädigen. Die Sabotage des russisch-europäischen Energiehandels hat zu schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen für Deutschland und den Rest Europas geführt. Einige Kommentatoren sprechen von einer „Deindustrialisierung“ Europas, die durch den Verlust des erschwinglichen russischen Gases verursacht wurde. Diese Schocktherapie wurde den europäischen „Verbündeten“ von ihrem angeblichen amerikanischen „Beschützer“ aufgezwungen.

Der Krieg in der Ukraine und die dramatische Eskalation der Feindseligkeit der europäischen Regierungen gegenüber Russland diente den strategischen Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika durch den Verkauf von Waffen und teurem Gas und verschaffte Washington eine neue Dominanz über die europäischen Beziehungen.

Die gleiche rücksichtslose kriminelle Arroganz, mit der sie die deutsche Nord-Stream-Pipeline in die Luft jagen, zeigt sich in der Art und Weise, wie die Amerikaner dreist davon sprechen, Taiwans lebenswichtige Technologie-Industrien in die Luft zu jagen.

Es sollte offensichtlich sein, dass Washington keine Verbündeten hat, sondern nur Interessen. Wenn es hart auf hart kommt, werden Amerikas Verbündete kurzerhand vor den Bus geworfen oder, schlimmer noch, in ein Kriegsinferno gestürzt.

Taiwan sieht sich mit dem Fluch konfrontiert, ein Verbündeter von Uncle Sam zu sein, so wie es Deutschland und das übrige Europa sind.

