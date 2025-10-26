Die Sanktionen der USA gegen Russland treffen nicht den Kreml, sondern Deutschland mitten ins Herz. Raffinerien stehen vor dem Aus, Energiepreise schnellen in die Höhe und Berlin verliert jede Kontrolle über die eigene Wirtschaft. Trump ignoriert Merz eiskalt und zeigt, wer im Westen wirklich bestimmt. Deutschland stürzt in eine historische Energie- und Industriekrise, während der Winter näherkommt und die Regierung nur hilflos zusieht. Diese Eskalation enthüllt die bittere Wahrheit: Deutschlands Überleben hängt nun von Washingtons Gnade ab.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

(Visited 133 times, 133 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …