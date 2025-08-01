Von Renee Parsons (globalbridge)

Da der Krieg in der Ukraine weiterhin von Gewalt, Tod und Zerstörung geprägt ist und sich zu einem noch größeren Dritten Weltkrieg auszuweiten droht, ist es wichtig zu verstehen, dass der Krieg in der Ukraine begann, um die Gefahr einer NATO-Erweiterung an der russischen Grenze abzuwenden.

Während die USA nach wie vor ein wichtiger Initiator der NATO sind, gibt es noch immer wenig Verständnis dafür, wie eine Reihe von Treffen in den 1990er Jahren zur Erörterung der Wiedervereinigung Deutschlands zu diesem Konflikt beigetragen haben, zumal die Wiedervereinigung als Ende des Kalten Krieges angesehen wurde. Die Treffen fanden nach der Auflösung der Sowjetunion und der DDR statt und führten zu Verhandlungen über die Wiedervereinigung.

Im Jahr 2017 veröffentlichte eine Podiumsdiskussion zum Thema „Wer hat wem was bezüglich der NATO-Erweiterung versprochen?“ eine Reihe von freigegebenen Dokumenten mit dem Titel „NATO-Erweiterung: Was Gorbatschow hörte | National Security Archive“. Diese Dokumente lieferten den Hintergrund für Folgendes: 1949, am Ende des Zweiten Weltkriegs, wurde Deutschland als Symbol des Kalten Krieges in zwei separate Staaten geteilt: Westdeutschland wurde von den USA und Westeuropa anerkannt, Ostdeutschland wurde von der UdSSR unterstützt.

Nach dem Fall der Berliner Mauer (1989) folgte 1991 der unerwartete Zusammenbruch der Sowjetunion, woraufhin sich die DDR auflöste und eine Wiedervereinigung mit Deutschland zu einem einzigen souveränen Staat erforderlich wurde.

Angesichts der Vertretung der DDR durch Russland war die Anwesenheit des russischen Präsidenten Michail Gorbatschow erforderlich, die mit der Aufgabe der europäischen und amerikanischen Außenpolitiker begann, 1990 die Wiedervereinigung Deutschlands zu genehmigen.

Aus den öffentlichen Aufzeichnungen geht klar und eindeutig hervor, dass die Russen von einem Gremium aus Außenpolitikern mit einer Fülle von oberflächlichen Zusicherungen abgespeist wurden, die wiederholt, wenn nicht sogar bis zum Überdruss, versicherten, dass die NATO „keinen Zentimeter nach Osten“ in Richtung der russischen Grenze vorrücken würde und dass die Umgestaltung der NATO Russland möglicherweise in die europäische Familie der Nationen aufnehmen könnte.

Diese Zusicherungen finden sich zahlreich in den Aufzeichnungen des Nationalarchivs, beginnend mit Präsident George H. W. Bush, der im Dezember 1989 Gorbatschow auf dem Malta-Gipfel versicherte, dass die USA die Revolutionen in Osteuropa „nicht ausnutzen” würden, um „sowjetischen Interessen zu schaden”.

Gorbatschows Aussage, dass „die Erweiterung der NATO inakzeptabel ist“, gab den Ton an, während US-Außenminister James Baker Gorbatschow versicherte, dass „weder der Präsident noch ich beabsichtigen, aus den derzeitigen Prozessen einseitige Vorteile zu ziehen“ und dass „sich die derzeitige militärische Zuständigkeit der NATO keinen Zentimeter nach Osten ausdehnen wird“.

„Der westdeutsche Bundeskanzler Kohl, der vom amerikanischen Außenminister gut informiert war, verstand eine wichtige rote Linie der Sowjetunion und versicherte Gorbatschow im Februar 1990: „Wir sind der Meinung, dass die NATO ihren Aktionsradius nicht ausweiten sollte.“

Das berüchtigte Zitat von Baker „keinen Zentimeter nach Osten“ erwies sich als großer Schachzug, um Russlands Zustimmung für eine reibungslose, unumstrittene Verhandlung über die Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1990 zu erhalten.

Der deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher erklärte Baker am 2. Februar 1990, dass „die NATO ihr territoriales Gebiet weder auf das Gebiet der DDR noch auf andere Gebiete Osteuropas ausweiten würde“.

Der ehemalige CIA-Direktor Robert Gates kritisierte „die Fortsetzung der NATO-Osterweiterung im Jahr 1990, obwohl Gorbatschow ‚zu der Annahme verleitet worden war, dass dies nicht geschehen würde‘“.

Im Januar 1990 erklärte Genscher in einer öffentlichen Rede, dass „die Veränderungen in Osteuropa und der deutsche Einigungsprozess nicht zu einer Beeinträchtigung der Sicherheitsinteressen der Sowjetunion führen dürfen“ und dass „die NATO eine Ausdehnung ihres Territoriums nach Osten, d. h. eine Annäherung an die sowjetischen Grenzen, ausschließen sollte“.

Im Februar 1990 probierte Baker sein Mantra „keinen Zentimeter nach Osten“ aus und stimmte Gorbatschows wiederholter Klarstellung zu, dass „eine NATO-Erweiterung inakzeptabel ist“. Es war Bakers oft zitierter Satz, der zum Schlachtruf für die Versammlung westlicher Eliten wurde, die versprachen, dass das militärische NATO-Bündnis nicht an der ukrainisch-russischen Grenze lagern würde.

Als Baker dem deutschen Bundeskanzler Kohl mitteilte, dass sich die Zuständigkeit der NATO gegenüber ihrer derzeitigen Position keinen Zentimeter nach Osten verschieben würde, antwortete Gorbatschow, dass die sowjetische Führung über solche Optionen nachdenke und fügte hinzu: „Jede Ausweitung der NATO-Zone wäre natürlich inakzeptabel.“

Erst nach einer Reihe diplomatischer Treffen, die zu einem entscheidenden Treffen zwischen Bundeskanzler Kohl und Gorbatschow führten, gab es große Erleichterung, als Kohl „die grundsätzliche Zustimmung der Sowjetunion zur deutschen Wiedervereinigung erreichte, solange die NATO nicht nach Osten expandierte“.

Das Gespräch zwischen Bush und Eduard Schewardnadse im Mai 1990 enthielt einen Verweis auf einen Prozess, der „eine neue legitime europäische Struktur hervorbringen würde – eine, die inklusiv und nicht exklusiv wäre“, wodurch die Option aufgeworfen wurde, dass Russland als legitimer Teil Europas betrachtet werden könnte.

Im Juni 1990 fügte Premierministerin Margaret Thatcher hinzu, „die Umwandlung der NATO in ein politischeres, weniger militärisch bedrohliches Bündnis“, um „die Sowjetunion vollständig in die Diskussion über die Zukunft Europas einzubeziehen“.

Im Mai 1990 sagte Baker in Moskau zu Gorbatschow, „die Umwandlung der NATO, die Stärkung der europäischen Strukturen, die Beibehaltung der atomwaffenfreien Zone in Deutschland und die Berücksichtigung der Sicherheitsinteressen der Sowjetunion. „… heute sind wir daran interessiert, ein stabiles Europa aufzubauen, und zwar gemeinsam mit Ihnen.”

Der französische Staatschef Francois Mitterand war der einzige Teilnehmer, der sich „persönlich für einen schrittweisen Abbau der Militärblöcke” aussprach. Mit anderen Worten, er sah keinen Grund für eine fortgesetzte Präsenz der NATO.

Präsident Bush versprach Gorbatschow erneut das Blaue vom Himmel. „Wir haben auch unsere militärische Herangehensweise in Bezug auf konventionelle und nukleare Streitkräfte grundlegend geändert. Wir haben die Idee einer erweiterten, stärkeren KSZE mit neuen Institutionen vermittelt, in denen die UdSSR Teil des neuen Europas sein und daran teilhaben kann.“

Obwohl die Russen die NATO-Erweiterung als existenzielle Bedrohung ihrer Souveränität betrachteten, äußerten sie niemals irgendwelche Bedenken oder Zweifel, als sie die uneingeschränkten Zusicherungen akzeptierten, ohne sich zu fragen, wie die Amerikaner und der gesamte Westen plötzlich so freundlich, so äußerst zuvorkommend und entgegenkommend gegenüber den Einwänden Russlands gegen die NATO-Erweiterung geworden waren.

Es war kein Geheimnis, dass die NATO als geopolitisches Militärbündnis gegründet worden war, um „die sowjetische Expansion abzuschrecken“, seit im April 1949 die Detonation einer Atombombe die westlichen Bemühungen um eine Annäherung an Russland vor den Vereinigungsverhandlungen von 1990 weiter entfremdet hatte.

Wenn man die endlosen Zusicherungen liest, wird deutlich, dass die Befürworter der deutschen Wiedervereinigung Gorbatschow alles Mögliche versprochen hatten, damit er die Wiedervereinigung akzeptierte, wodurch Gorbatschow mehrfach Gelegenheit hatte, seine Ablehnung jeglicher NATO-Osterweiterung zu wiederholen.

Ursprünglich als Gegengewicht zu den nach dem Zweiten Weltkrieg in Ost- und Südeuropa stationierten sowjetischen Waffen gedacht, sah sich die NATO nach der deutschen Wiedervereinigung als Ende des Kalten Krieges und sprach davon, die NATO in eine Organisation der „kooperativen Sicherheit” zu „transformieren”.

Die Wiedervereinigung Deutschlands ging dem anhaltenden Drängen der USA auf eine NATO-Erweiterung bis 2014 voraus, als der demokratisch gewählte ukrainische Präsident Janukowitsch wegen seiner Weigerung, der EU näherzukommen, gestürzt wurde; es kam zu militärischen Konflikten im Donbass, als Senator John McCain auf der Bühne in Kiew der Ukraine eine NATO-Erweiterung versprach, woraufhin der russische Präsident Wladimir Putin einen Brief an die NATO und die USA schickte, in dem er um eine diplomatische Lösung bat, die jedoch nicht zustande kam. Im Februar 2022 leitete Russland seine Sonderoperation in der Ukraine ein.

Die Wiedervereinigungsverhandlungen sind nach wie vor eine brutale Erinnerung daran, wie leicht Putin und die Russen ausgespielt wurden, als die Abkommen von Minsk 1 (2014) und Minsk 2 (2015) von der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel absichtlich blockiert wurden, um der Ukraine die notwendige Gelegenheit zu geben, sich für den bevorstehenden Konflikt aufzurüsten und zu organisieren.

Im März 1997 sagte der russische Präsident Boris Jelzin Clinton in Helsinki persönlich: „Unsere Position hat sich nicht geändert. Es bleibt ein Fehler, dass die NATO nach Osten expandiert. Aber ich muss Maßnahmen ergreifen, um die negativen Folgen für Russland zu mildern.“

Die Frage bleibt während der gesamten Gorbatschow-Ära offen, ob es überhaupt Diskussionen über den Fortbestand der NATO gab: ob Russland tatsächlich in die Europäische Gemeinschaft integriert werden könnte, wie einige vorschlugen. Warum sollte ein Militärbündnis gerechtfertigt sein, wenn sein vorrangiges Ziel, „die russische Expansion abzuschrecken“, im Widerspruch zur Russischen Föderation stand, und warum wurde die weitere Existenz der NATO als notwendig erachtet? Wenn tatsächlich die europäischen Vorschläge, dass die Russische Föderation Teil der Europäischen Gemeinschaft werden könnte, was für einen sinnvollen Zweck schuf die Notwendigkeit der Existenz der NATO, wenn die NATO tatsächlich speziell „die Transformation einer politischeren NATO, einer weniger militärisch bedrohlichen Allianz“ war? „

Angesichts der Weigerung der Clinton-Regierung, Boris Jelzin in die NATO aufzunehmen, und dann erneut im Jahr 2002, als auch der neue russische Präsident Wladimir Putin zweimal von der Clinton-Regierung abgelehnt wurde, war die Idee, Russland als Außenseiter, als ausländischen Paria, als weniger legitimen Teilnehmer innerhalb der europäischen Familie der Nationen zu halten, aber ohne Berechtigung, der Europäischen Gemeinschaft beizutreten. Als ehemals kommunistische Nation könne man Russland nicht als gleichberechtigten Teilnehmer in Europa akzeptieren.

„Die Dokumente zeigen, dass Gorbatschow „der deutschen Wiedervereinigung in der NATO als Ergebnis dieser Kaskade von Zusicherungen zustimmte“ und auf der Grundlage seiner eigenen Analyse, dass die Zukunft der Sowjetunion von ihrer „Integration in Europa“ abhänge. Mit anderen Worten, dass Russland damit rechnen konnte, willkommen zu sein und in Zukunft an einem größeren Europa teilzunehmen. Trotz der Versprechen und Zusicherungen sollte nichts davon jemals eintreten.

Während der Amtszeit von Boris Jelzin wurde die NATO-Mitgliedschaft von der Clinton-Regierung abgelehnt, obwohl Clinton 14 anderen Mitgliedern des Warschauer Pakts den Beitritt zur NATO gestattete. Zu den ersten Beitrittskandidaten gehörten Polen, Ungarn und die Tschechoslowakei, gefolgt von Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Slowenien, Rumänien, Albanien, Kroatien, Montenegro und Nordmazedonien.

Auf der Website der NATO-Mitgliedschaft heißt es, dass die Mitgliedschaft „jedem anderen europäischen Staat offensteht, der in der Lage ist, die Grundsätze dieses Vertrags zu fördern und zur Sicherheit des nordatlantischen Raums beizutragen“.

