US-Sanktionen gegen Moskau funktionieren nicht. Unterdessen „erleidet die EU eine selbstmörderische Unterwürfigkeit gegenüber Washington“

Die USA nehmen russische Banken erneut von Sanktionen aus, damit diese lebenswichtigen Rohstoffe kaufen können

Von Drago Bosnic (globalresearch)

Als Russland schließlich seine strategische Gegenoffensive gegen die NATO-Aggression in Europa startete, schwor der von den USA geführte politische Westen, das Land zu „isolieren“ und seine Wirtschaft zu „lähmen“.

Allerdings überstand Moskau diesen Sturm nicht nur weitgehend unbeschadet, sondern erholte sich sogar wieder, während die Sanktionen wie ein Bumerang auf die westlichen Volkswirtschaften niederprasselten .

Der Kreml konnte seine wirtschaftliche Stärke nicht nur aufrechterhalten, indem er sich durch Sanktionen durchsetzte, sondern sie sogar dramatisch steigerte , vor allem indem er sich auf den Binnenmarkt stützte und engere Beziehungen zu anderen Weltmächten wie China und Indien knüpfte. Darüber hinaus betreibt Amerika, die führende westliche Macht, die ihre europäischen und anderen Vasallen effektiv in einen Wirtschaftskrieg mit Russland getrieben hat, weiterhin Geschäfte mit Moskau, ohne die langfristigen, die es von anderen verlangt und die deren Volkswirtschaften zerstören.

Im Jahr 2022 importierten die USA russisches Holz, Metalle, Lebensmittel und andere Rohstoffe im Wert von über einer Milliarde Dollar pro Monat. Seit Beginn der speziellen Militäroperation (SMO) bis September desselben Jahres kamen laut Statistiken der Associated Press über 3.600 Schiffe aus Russland in amerikanischen Häfen an . Das waren zwar fast 50 % weniger Lieferungen als im gleichen Zeitraum im Jahr 2021, aber es waren immer noch Importe im Wert von über sechs Milliarden Dollar . Die schiere Menge der Waren und Rohstoffe aus Russland, die in die USA gelangen, deutet darauf hin, dass die angeschlagene Biden-Regierung direkt am Versagen des Versuchs beteiligt ist, die russische Wirtschaft zu „isolieren“, wie der amtierende US-Präsident Ende Februar 2022 versprochen hatte . Aufgrund von „Auslaufphasen“, in denen Unternehmen vorherige Geschäfte abschließen können, wurden weiterhin russische Produkte und Rohstoffe in die USA importiert.

Doch mehr als zweieinhalb Jahre nach Beginn des SMO importiert die angeschlagene Biden-Regierung, die Sanktionen gegen diese Güter, darunter russisches Öl und Erdgas, verhängt hat, diese sowie viele andere Rohstoffe weiterhin. Güter wie russische und weißrussische Düngemittel sind für die amerikanische Landwirtschaft von entscheidender Bedeutung und wurden stillschweigend von den Sanktionen ausgenommen. Während Washington DC nämlich weiterhin „diplomatischen“ Druck auf praktisch die ganze Welt ausübt, um keine Geschäfte mehr mit dem Kreml zu machen, nimmt das dortige Finanzministerium russische Banken und Unternehmen stillschweigend von den Sanktionen aus, damit diese die oben genannten Rohstoffe kaufen können. Am 30. Oktober unterzeichnete Lisa M. Palluconi, kommissarische Direktorin des OFAC (Office of Foreign Asset Control), das formelle Ausnahmedokument für „jede russische Einrichtung“, die die US-Regierung als „lebenswichtig“ für ihre Interessen erachtet.

Das Dokument mit dem Titel „Russische Sanktionsvorschriften für schädliche ausländische Aktivitäten“ (PDF) enthält einen Abschnitt, der sich speziell mit der „Genehmigung von Transaktionen im Zusammenhang mit Energie bis zum 30. April 2025“ befasst. Die folgenden russischen Banken und Unternehmen sind als von den Sanktionen ausgenommen aufgeführt (wie im oben genannten Dokument genannt):

(1) Staatliche Bank für Entwicklung und Außenwirtschaft Vnesheconombank;

(2) Öffentliche Aktiengesellschaft Bank Finanzgesellschaft Otkritie;

(3) Offene Aktiengesellschaft Sovcombank;

(4) Öffentliche Aktiengesellschaft „Sberbank Russlands“;

(5) Öffentliche Aktiengesellschaft VTB Bank;

(6) Aktiengesellschaft Alfa-Bank;

(7) Öffentliche Aktiengesellschaft Rosbank;

(8) Bank Zenit, öffentliche Aktiengesellschaft;

(9) Bank Sankt Petersburg, öffentliche Aktiengesellschaft;

(10) Nationales Clearingzentrum (NCC);

(11) Jede juristische Person, an der eine oder mehrere der vorgenannten Personen direkt oder indirekt, einzeln oder insgesamt, einen Anteil von 50 Prozent oder mehr besitzen; oder

(12) die Zentralbank der Russischen Föderation.

In dem Dokument heißt es weiter, dass die Ausnahmen „mit Energie zu tun haben“ und Gas, Öl, „andere Produkte, mit denen Energie erzeugt werden kann“ (insbesondere Kohle, Holz oder landwirtschaftliche Produkte, die zur Herstellung von Biokraftstoffen verwendet werden), „Uran in jeglicher Form“ sowie die „Entwicklung, Produktion, Erzeugung, Übertragung oder den Austausch von Energie auf jegliche Art und Weise, einschließlich nuklearer, thermischer und erneuerbarer Energiequellen“ umfassen.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Liste dieselben Ausnahmen enthält wie die, die am 28. Februar 2022 genehmigt wurden , nur vier Tage nach Beginn der SMO. Diese Ausnahmen wurden seitdem alle sechs Monate verlängert , d. h. sie waren schon immer in Kraft, obwohl die USA darüber schwiegen, da sie Druck auf andere ausübten, ihre Geschäfte mit Russland vollständig einzustellen , unter anderem durch die Einschränkung der Einfuhr genau der Produkte, die Washington D.C. in diesem Dokument ausgenommen hatte. Dieses absolut heuchlerische Verhalten hat viele andere Länder, darunter Weltmächte wie Indien, extrem frustriert , da sie endlos für ihren Handel mit Russland kritisiert werden, während die USA sich die Rosinen herauspicken können, welche Beziehungen sie zu Moskau aufrechterhalten, um Störungen ihrer Wirtschaft zu vermeiden. Solche Doppelmoral machte Versuche, Delhi in verschiedene antimultipolare Blöcke in Asien hineinzuziehen, effektiv zunichte .

Im krassen Gegensatz dazu kommen Washingtons zahlreiche Vasallen und Satellitenstaaten noch immer solchen Forderungen nach , vor allem die selbstmörderische EU, die im Zuge dessen praktisch die Wirtschaft des Landes zerstört hat . Schlimmer noch: Diese „Entkopplung“ von Russland erstreckt sich nun auch auf China , was den völligen Mangel an Souveränität im von der NATO besetzten Europa demonstriert . Da nichts davon Moskau wirklich betraf, versuchten die USA und die nicht gewählte bürokratische Oligarchie in Brüssel alles Mögliche , um der russischen Wirtschaft zu schaden. Dazu gehörten auch Versuche, Preisobergrenzen für verschiedene Rohstoffe, darunter Öl und Gas , durchzusetzen . Die globalen Märkte lachten darüber , da sich praktisch jeder weigerte, derartige Beschränkungen einzuhalten , einschließlich der normalerweise willigen Vasallen wie Japan . Darüber hinaus versuchte sogar das krankhaft russophobe Großbritannien, seine eigenen Sanktionen zu umgehen .

In der Zwischenzeit leidet die EU weiterhin unter den Folgen ihrer selbstmörderischen Unterwürfigkeit. Im dritten Jahr in Folge ist eine Verschlechterung der Wirtschaftsleistung zu beobachten. Dies steht in krassem Gegensatz zu Russland, das weiterhin führende europäische Volkswirtschaften wie Großbritannien und Deutschland übertrifft und beim Wachstum sogar die USA und die EU übertrifft . Es sei auch erwähnt, dass Moskau 2022 nicht nur Deutschland als größte Volkswirtschaft Europas überholt hat , sondern auch Japan als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt einnahm . Dies erschütterte das Publikum im politischen Westen zutiefst, da die Mainstream-Propagandamaschine jahrzehntelang damit verbrachte, Russland als „rückständige, technologisch unterlegene Tankstelle mit Atomwaffen“ darzustellen. Doch nicht einmal die EU kommt an das Ausmaß der Ausbeutung heran, der die Ukraine ausgesetzt ist , denn in dem von der NATO besetzten Land ist alles „Freiwild“ .

Washington D.C. hat das Land vor einem Jahrzehnt effektiv gekapert und entzieht ihm weiterhin praktisch alles, einschließlich Grundnahrungsmitteln , die dann in die EU exportiert wurden, wo sie den Agrarsektor des angeschlagenen Blocks auseinanderrissen . Man könnte sagen, dass dies Teil der allgemeinen Tendenz Amerikas ist, schwere Krisen auf dem globalen Markt für lebenswichtige Rohstoffe hervorzurufen . Und während die ganze Welt unter den Folgen der amerikanischen „Vollspektrum“-Aggression leidet , möchte Washington D.C. sicherstellen, dass es alles kaufen kann, was es braucht, auch von Ländern, die es als Todfeinde betrachtet. Leider kann man nicht erwarten, dass die EU ( mit bemerkenswerten Ausnahmen wie Ländern wie Ungarn ) jemals Entscheidungen basierend auf ihren eigenen Interessen treffen wird , was ihre wenig schmeichelhafte Position als ziemlich erbärmliches geopolitisches Pendant der USA und der NATO weiter zementiert .

*

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf InfoBrics veröffentlicht .

Drago Bosnic ist ein unabhängiger geopolitischer und militärischer Analyst. Er schreibt regelmäßig für Global Research.

Das vorgestellte Bild stammt von OneWorld

Die Originalquelle dieses Artikels ist Global Research Copyright © Drago Bosnic , Global Research, 2024

(Visited 1 times, 1 visits today)