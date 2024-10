Die ukrainischen Wehrgesetze erlauben keine Einberufung von Männern unter 25 Jahren

Dave DeCamp (antikrieg)

Ein ukrainischer Beamter sagte am Dienstag, dass amerikanische Politiker die Ukraine unter Druck setzen, das Mindestalter für die Wehrpflicht von 25 auf 18 Jahre zu senken, um mehr junge Männer für den Kampf zur Verfügung zu stellen.

„Wenn diese Information aufgetaucht ist, kann ich sie bestätigen: Amerikanische Politiker beider Parteien üben Druck auf Präsident Zelensky aus, um zu erklären, warum es in der Ukraine keine Mobilisierung der 18- bis 25-Jährigen gibt. Das Argument unserer Partner ist, dass die USA im Vietnamkrieg Menschen ab 19 Jahren eingezogen haben“, schrieb Serhiy Leshchenko, ein Berater des Stabschefs von Präsident Volodymyr Zelensky, auf Telegram.

Im April unterzeichnete Zelensky ein Gesetz, mit dem das Mindestalter für die Wehrpflicht in der Ukraine von 27 auf 25 Jahre gesenkt wurde. Leshchenko sagte, Zelenski widerstehe dem Druck, mit der Einberufung von 18-Jährigen zu beginnen.

„Deshalb deuten die Amerikaner an, dass westliche Waffen allein nicht ausreichen und dass eine Mobilisierung ab 18 Jahren notwendig ist. Präsident Zelensky hat nicht nachgegeben und überredet weiterhin Politiker beider Parteien, Waffen zu liefern, ohne das Einberufungsalter zu ändern“, so Leshchenko weiter.

Kurz bevor Zelensky das Gesetz zur Senkung des Wehrpflichtalters auf 25 Jahre unterzeichnete, erhielt er Besuch von Senator Lindsey Graham (R-SC), der forderte, jüngere Ukrainer an die Front zu schicken. „Ich würde mir wünschen, dass diejenigen, die für den Dienst im ukrainischen Militär in Frage kommen, diesem beitreten. Ich kann nicht glauben, dass sie erst mit 27 militärtauglich sind“, sagte Graham. „Man kämpft um sein Leben, also sollte man auch dienen – nicht erst mit 25 oder 27. Wir brauchen mehr Leute an der Front.

In den ersten Tagen des Krieges sagte Graham, die Ukraine sei bereit, „bis zum letzten Mann zu kämpfen“, solange die USA weiterhin die Waffen lieferten.

erschienen am 15. Oktober 2024 auf > Antiwar.com > Artikel

*******

Ich schlage vor, Senator Lindsey Graham geht mit gutem Beispiel voran an die Front. Er ist alt genug.

