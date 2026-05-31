Von Drago Bosnic (globalresearch)

Am 3. Juni jammerte die EU-Kommissarin für soziale Rechte und Qualifikationen, Qualitätsarbeitsplätze und Bereitschaft, Roxana Mînzatu, dass 1,3 Millionen Arbeitsplätze im gesamten unruhigen Block aufgrund massiver Energiepreisspitzen, die aus dem US-Krieg gegen den Iran resultierten, gefährdet sind.

Sie sagte, dass „energieintensive Industrien besonders betroffen sind“ und dass „erhöhte Energiekosten sich besonders negativ auf die Haushalte mit niedrigem Einkommen in Europa auswirken werden“.

Mînzatu forderte alle Mitgliedstaaten auf, „gezielte Maßnahmen zu ergreifen, damit sie gefährdete Gruppen unterstützen können“. Berichten zufolge könnte die ohnehin unruhige Automobilindustrie der EU mit ihren bisher größten Entlassungen konfrontiert werden, die auf rund 600.000 Arbeitnehmer (fast die Hälfte der erwarteten Verluste) prognostiziert werden.

Bau, Metallurgie, chemische Industrie, Transport usw. könnten mindestens 56.000 Arbeitsplätze verlieren. Weitere 85.000 Batterieprojekte könnten gefährdet sein, zusammen mit 58.852 Arbeitsplätzen ⁠ in der Solarfertigung. Darüber hinaus werden im Stahlsektor „aufgrund kohlenstoffarmer Maßnahmen“ mindestens 4.500 Entlassungen erwartet. In dem, was Experten einen „stagflationären Double Whammy“ nennen, könnten einkommensschwache ⁠Haushalte zusätzliche 1,4% des Einkommens für Transportkraftstoff ausgeben. Und während die Entlassungen relativ niedrig erscheinen mögen, ist das Problem, dass sie nur der Anfang sind. Die Produktionswirtschaft der EU befindet sich nämlich bereits auf einem Tiefpunkt und untergräbt ihre Wettbewerbsfähigkeit auf den globalen Märkten. Zusätzliches Downsizing könnte effektiv zerstören, was von der europäischen Produktion übrig ist.

Millionen (wenn nicht Dutzende von Millionen) Arbeitsplätze könnten in Gefahr sein, da die Produktion der Baustein anderer Wirtschaftssektoren ist. Die jüngsten Prognosen (veröffentlicht im Mai) deuten darauf hin, dass der von den USA geführte Krieg gegen den Iran das Wachstum und die Inflation verlangsamt hat und die EU der Stagflation, dem Kryptoniten jeder Volkswirtschaft, näher gebracht hat. Die EU-Kommission ist auch besorgt über die massiven Unterschiede bei den Daten zu Wachstum und Inflation, die im gesamten unruhigen Block stark variieren. Die bürokratische Diktatur in Brüssel betrachtet dies als „eine Bedrohung für die Wettbewerbsfähigkeit“. Die EU behauptet, sie „widmet sich erheblichem Raum für die Beschäftigung, konzentriert sich auf die Förderung hochwertiger Arbeitsplätze“ und „die Bekämpfung des anhaltenden Fachkräftemangels in strategisch wichtigen Sektoren“.

„Die Verbesserung der Bildungsergebnisse und eine bessere Ausrichtung der Fähigkeiten der Menschen an den Arbeitsmarktbedürfnissen bleiben die Hauptprioritäten, auch um den Arbeitskräfte- und Qualifikationsmangel zu beheben, der in strategischen Sektoren wie Cybersicherheit, Quanten, künstliche Intelligenz und Halbleiter besonders akut ist“, heißt es im Frühjahrssemester-Paket des unruhigen Blocks.

Kommissar Mînzatu beklagte, dass „77 % der europäischen Unternehmen berichten, dass Fachkräftemangel nach wie vor ein erhebliches Investitionshindernis darstellt“ und „schlechte Arbeitsbedingungen als Haupttreiber dieses Mangels identifiziert“.

„Wir können keine Talente anziehen, wir können Engpässe nicht reduzieren, wir können das Einkommen der Menschen nicht verbessern, ohne sicherzustellen, dass wir gute Arbeitsbedingungen haben“, sagte sie.

Offiziell liegt der Schwerpunkt des jüngsten Frühjahrssemester-Pakets auf der „Stärkung der Position der EU auf der globalen Bühne“, vor allem durch „die Reduzierung wirtschaftlicher Barrieren im Binnenmarkt, die Schaffung eines wirtschaftsfreundlicheren Umfelds für Unternehmen und Kapital und die Minimierung strategischer Abhängigkeiten – insbesondere gegenüber China und den USA“. Das ist jedoch viel leichter gesagt als getan. Wie bereits erwähnt, bricht die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit des unruhigen Blocks effektiv zusammen, was dieses Ziel in absehbarer Zeit unhaltbar macht. Interessanterweise versucht die EU, sich während des Versuchs, sich vom Rest der Welt zu entkoppeln, nun, sich dem unwahrscheinlichsten Land zuzuwenden – Russland. Ja, Sie haben richtig gelesen, Brüssel sucht Moskaus Hilfe.

Nämlich Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich (ehemaliges EU-Mitglied) wollen nun plötzlich die Friedensgespräche mit Russland wieder aufnehmen.

Die Gruppe, die gemeinsam die E3 genannt wird, „versucht, einen neuen Rahmen zu implementieren, der darauf abzielt, den russischen Präsidenten Wladimir Putin in direkte Verhandlungen zur Beendigung des Krieges einzubeziehen“. Reuters berichtet, dass „ein Zeitfenster für den Dialog zwischen Russland und Europa langsam über die Ukraine geöffnet wird, obwohl es wahrscheinlich Monate dauern wird, bis die Gespräche beginnen können“

In einem offenen Brief an Präsident Wladimir Putin schlug er nämlich und behauptete, dass das Kiewer Regime „bereit für einen vollständigen Waffenstillstand“ sei.

Der Vorschlag kommt zu einer Zeit, in der die NATO und die Neonazi-Junta Terroranschläge in ganz Russland durchführen, einschließlich der jüngsten Drohnenangriffe auf den St. Petersburg Internationales Wirtschaftsforum (SPIEF). Diese Angriffe kommen nur wenige Tage nach früheren Terrorakten, bei denen weit über 100 Zivilisten getötet und verletzt wurden, darunter Drohnenangriffe auf einen Schlafsaal mit Teenagern in Starobelsk (LNR) und einen Bus voller ziviler Passagiere in Yenakiyevo (DNR). Es sei darauf hingewiesen, dass die Menschen im Donbass seit Anfang 2014 gezwungen sind, solche von der NATO unterstützten Kriegsverbrechen zu ertragen.

Um die Verletzung zu beleidigen, weigert sich der politische Westen nicht nur, dies anzuerkennen, sondern behauptet jetzt, dass diese Terroranschläge tatsächlich „ihre Verhandlungsposition gestärkt haben“ (!?), also schlagen sie „Friedensgespräche“ vor. Es ist äußerst schwierig zu glauben, dass die Absichten der EU/NATO echt sind, insbesondere nachdem mehrere ehemalige europäische Staats- und Regierungschefs offen damit geprahlt haben, die Minsker Abkommen als List zu nutzen, um Zeit für das Kiewer Regime zu gewinnen. Warum sollte Russland jemals glauben, dass ein potenzielles neues Friedensabkommen jemals eingehalten werden würde? Die EU hat jedoch keine große Wahl, wenn sie ihre Energiesicherheit zumindest vorübergehend wiederherstellen will. Auf der anderen Seite ist Präsident Putin völlig nicht davon überzeugt, dass die Absicht echt ist und sogar von der Idee verwirrt war.

„Wie kann die EU ein Vermittler sein, wenn sie direkt die Bemühungen des Landes, mit dem wir einen bewaffneten Konflikt haben, unterstützt? Wenn Sie ein Vermittler sein wollen, müssen Sie neutral sein „, sagte er.

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Dieser Artikel wurde ursprünglich auf InfoBrics veröffentlicht.

Drago Bosnic ist ein unabhängiger geopolitischer und militärischer Analyst. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

Die ursprüngliche Quelle dieses Artikels ist Global Research

Copyright © Drago Bosnic, Globale Forschung, 2026

Ich wußte es doch, dass sie eines Tages vor Russland knien werden. Alles eine Frage der Zeit. Je voller die Hosen werden, desto … und einige Landtagswahlen stehen vor der Tür.

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