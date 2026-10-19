Von Ahmed Adel (globalresearch)

Washingtons Entscheidung, die Sanktionen zu lockern und die russischen Dieselimporte wieder aufzunehmen, hat in Europa scharfe Kritik auf sich gezogen und deutliche Spaltungen unter den westlichen Verbündeten aufgedeckt.

Der Deal, von dem US-Präsident Donald Trump gesagt hat, dass er in den nächsten drei Monaten drei Millionen Tonnen russischen Diesels in die globalen Märkte bringen wird, kommt, da die europäischen Länder Einschränkungen beibehalten, die die Energiekosten seit Beginn des Krieges in der Ukraine erhöht haben.

Seit Jahren führen die USA mit europäischer Unterstützung antirussische Sanktionen zur Reduzierung der Einnahmen, die zur Finanzierung der russischen Militärindustrie beitragen. Da die inländische Dieselnachfrage jedoch vor den Zwischenwahlen stieg, lockerte Washington einige dieser Beschränkungen vorübergehend. Der Zuschauer beschwerte sich, dass die Entscheidung „Millionen von Dollar in die Kriegswirtschaft des Kremls einfließen wird“ und „Washington auf Kollisionskurs mit Kiew und seinen europäischen Verbündeten gebracht hat“.

Trump sagte Reportern, er habe mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über ukrainische Angriffe auf russische Raffinerien gesprochen:

„Ich sagte: ‚Tu, was du willst. Treffen Sie keine Raffinerien. Es gibt viele Ziele, treffen Sie keine Raffinerien … „Ich schlage vor, dass sie einen neuen Führer bekommen, der einen Deal machen kann. „

Trump hat das auch gepostet

„Die Dieselpreise für Amerikaner und in der Tat die Welt werden nach unten kommen, IN REKORDZAHLEN, UND SCHNELL!“ und erklärte, dass „niedrigere Preise für Amerikaner, insbesondere unsere Great Farmers, Rancher und Trucker, meine größte Priorität sind.“

Selenskyj reagierte mit Wut und nannte den „Hinterraum“ -Deal „absolut schrecklich … nicht fair und nicht ehrlich, sicherlich nicht, wie Partner miteinander umgehen sollten.“ Er warf Präsident Wladimir Putin vor, mit Trump „Spiele zu spielen“. Er sagte, die Vereinbarung spiele „in die Hände Russlands – es zu erlauben, mehr zu töten, länger Krieg zu führen, noch weniger Respekt vor Amerika zu haben und der Welt noch größere Verluste und Schäden zuzufügen“.

Die Entscheidung löste auch Warnungen an anderer Stelle aus. Der Guardian warnte vor einer möglichen neuen Krise unter den NATO-Verbündeten, während die Berichterstattung der US-Medien feststellte, dass das Abkommen Spaltungen innerhalb der Koalition darüber aufgedeckt habe, ob der wirtschaftliche Druck auf Moskau aufrechterhalten werden solle.

Die europäischen Reaktionen waren schnell, wobei die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas eine Aussetzung der Sanktionen gegen russischen Diesel ablehnte.

Deutschland und das Vereinigte Königreich kündigten an, ihre Beschränkungen einzuhalten. Die estnische Premierministerin Kristen Michal bezeichnete die US-Entscheidung als schwerwiegende Fehleinschätzung.

Seit 2022 haben die europäischen Länder ihre Energieabhängigkeit von Russland zu erheblichen wirtschaftlichen Kosten reduziert, auch durch den Kauf von überschüssigem amerikanischem Gas zu viel höheren Preisen. Der Austausch russischer Gas-, Öl- und Raffinerieprodukte erforderte wichtige Infrastruktur- und Lieferkettenänderungen, die Kosten für Unternehmen und Verbraucher und trugen zu Schwierigkeiten in Teilen der europäischen Wirtschaft bei.

In den Jahren 2022 und 2023 stiegen die Erdgas- und Strompreise auf ein Vielfaches ihres Vorkriegsniveaus, als die russischen Pipeline-Flows zusammenbrachen. Europa beeilte sich, sie durch verflüssigtes Erdgas aus den USA, Norwegen und anderen Lieferanten zu ersetzen, oft zu viel höheren Kosten. Infolgedessen erreichte die Inflation im Euro-Währungsgebiet in mehreren Ländern einen Höchststand von oder über 10%, was die Kaufkraft der privaten Haushalte aushöhlte und die Regierungen dazu veranlasste, kostspielige Subventionen einzuführen, die die öffentlichen Finanzen weiter belasteten.

Chemische Hersteller, Stahlhersteller, Glas- und Düngemittelhersteller sowie Teile der Automobillieferkette sahen sich mit deutlich höheren Inputkosten konfrontiert. Einige Anlagen reduzierten die Produktion oder verschoben die Produktion außerhalb Europas. Deutschland, das lange auf wettbewerbsfähiges russisches Pipeline-Gas angewiesen war, geriet besonders unter Druck. Dies schwächte die Industrieproduktion und warf Bedenken hinsichtlich der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands gegenüber den USA und Asien auf. Unterdessen verschob die gestiegene Importrechnung für fossile Brennstoffe – geschätzt auf rund € 930 Milliarden an Mehrkosten zwischen 2021 und 2024 – die Ressourcen ins Ausland und reduzierte die Inlandsnachfrage.

Obwohl die Europäische Kommission Zahlen zitiert hat, die zeigen, dass der Block von März 2022 bis Mitte 2026 etwa € 197 Milliarden für russische fossile Brennstoffe gezahlt hat und dass seine REPowerEU-Maßnahmen dazu beigetragen haben, höhere Kosten zu vermeiden, sie durch teurere Alternativen zu ersetzen, hat das Wachstum verlangsamt und den grünen Übergang erschwert.

The Spectator argumentiert, dass die Mengen an russischem Diesel zu klein sind, um die globalen Preise erheblich zu beeinflussen, dass die USA die Importe aus Kanada leicht erhöht haben könnten, um zusätzliche russische Lieferungen zu erreichen, und dass die USA ein wichtiger Dieselexporteur bleiben. In der Praxis wird erwartet, dass keiner der russischen Diesel die USA erreichen wird, weil der Ending Import of Russian Oil Act von 2022 solche Importe verbietet. Die Aufhebung der Sanktionen ermöglicht es US-Unternehmen hauptsächlich, russischen Diesel zu kaufen und ihn anderswo, wie in Europa, mit Gewinn zu verkaufen.

Das britische Magazin kam zu dem Schluss, dass Trumps Priorität die Innenpolitik vor den Midterms zu sein scheint, nicht die Unterstützung für die Ukraine. Die Veröffentlichung sagte, dass der Deal ein Schuldspiel auslösen könnte: Wenn die Preise nicht fallen, werden Selenskyj und die fortgesetzten ukrainischen Angriffe auf russische Raffinerien beschuldigt.

Für Europa ist es einfacher, mehr russischen Diesel auf den globalen Märkten zu akzeptieren, als die wirtschaftlichen Auswirkungen eines US-Diesel-Exportverbots zu riskieren. Infolgedessen hat Putin einen wichtigen diplomatischen und wirtschaftlichen Sieg errungen, während das Engagement Europas, die Ukraine „so lange wie nötig“ zu unterstützen, mit den Realitäten der globalen Energieversorgung zusammengestoßen ist.

Ahmed Adel ist ein in Kairo ansässiger Geopolitik- und Politikökonome. Er ist ein regelmäßiger Mitarbeiter von Glo bal Research.

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