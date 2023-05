US-Intervention hinterlässt Risse, deren Heilung Jahre dauert

Brian Berletic (antikrieg)

Angesichts der Tatsache, dass so viele Länder rund um den Globus immer noch unter dem Einfluss der USA stehen, entweder buchstäblich von US-Militärs besetzt sind oder von einer Regierung regiert werden, die mit erheblicher US-Hilfe an die Macht gekommen ist (oder einer Kombination aus beidem), und angesichts der Tatsache, dass so viele Länder das Ziel eines möglicherweise von den USA unterstützten Regimewechsels und einer Einmischung entgegen der UN-Charta sind, ist es wichtig, einen Blick auf die Geschichte der US-Besatzung und auf die unauslöschlichen Narben zu werfen, die sie in den Ländern und ihren Einwohnern hinterlässt, selbst Jahrzehnte nach dem endgültigen Abzug der USA.

Die Folgen amerikanischer Interventionen sind oft soziopolitische Gräben, die erst nach Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, überwunden werden können. Hinzu kommt die wirtschaftliche Verwüstung, die ein Land dazu zwingt, seine Wirtschaft oft von Grund auf neu aufzubauen. Und wenn die USA ein Land nach einem langwierigen militärischen Konflikt verlassen, bleibt eine mit nicht explodierten Kampfmitteln übersäte Landschaft zurück, deren Beseitigung Generationen in Anspruch nehmen wird und die unschuldige Menschen verstümmelt und tötet, bis dieser Punkt in ferner Zukunft erreicht ist.

Ein besseres Verständnis der lang anhaltenden Folgen der Einmischung, Intervention und Besetzung durch die USA in der Vergangenheit kann der Welt helfen, die Notwendigkeit zu verstehen, sich gegen diese Einmischung, Intervention und militärische Besetzung durch die USA zu wehren und sie zu verhindern.

Vietnam: pulverisiert und vergiftet

Von 1955 bis 1975 waren die USA in einen brutalen Krieg im südostasiatischen Vietnam verwickelt. Die USA traten an der Seite der Franzosen in den Konflikt ein, einer der vielen Versuche des letzten Jahrhunderts, den Westen bei der Wiedererlangung seiner Kolonialherrschaft auf der ganzen Welt nach dem Zweiten Weltkrieg zu unterstützen.

Während der Kämpfe töteten die USA und ihre Verbündeten Millionen von Vietnamesen und zerstörten die Infrastruktur und Städte im ganzen Land. Durch den Einsatz des Entlaubungsmittels Agent Orange vergifteten die USA sowohl das Land als auch die Menschen, töteten diejenigen, die dem Mittel ausgesetzt waren, und hinterließen eine Spur von Geburtsfehlern und Krebs bei künftigen Generationen von Vietnamesen.

Die USA bombardierten Vietnam und seine Nachbarländer Kambodscha und Laos intensiver als alles andere im Zweiten Weltkrieg. Heute werden in diesen drei Ländern jedes Jahr Menschen durch Blindgänger getötet und verstümmelt. Die USA leisten zwar Unterstützung bei der Beseitigung von Blindgängern, aber nur symbolisch und unter bestimmten Bedingungen. Bei der Geschwindigkeit, mit der die von den USA finanzierte Minenräumung und die Entwaffnung von Blindgängern durchgeführt wird, wird das Problem noch viele Generationen lang bestehen bleiben.

Die Ironie liegt darin, dass Vietnam und seine Nachbarn nach so viel Zerstörung durch die USA den Wiederaufbau betreiben und ihre Nationen vor allem durch die Zusammenarbeit mit China, einem nahen Nachbarn, voranbringen.

Afghanistan: verwüstet und ausgeraubt

Ein weiteres, aktuelleres Beispiel ist Afghanistan. Die USA haben Afghanistan zwei Jahrzehnte lang besetzt. Obwohl sie Billionen von Dollar in den Aufbau der afghanischen Streitkräfte, einer zentralisierten Regierung und in den „Wiederaufbau“ investierten, brach all dies fast über Nacht zusammen, als die USA ihre Truppen 2021 abzogen.

Die Afghanen, die in diesen zwei Jahrzehnten mit den USA zusammengearbeitet haben – Zehntausende von Menschen -, wurden zurückgelassen, so wie die USA bei ihrem Rückzug aus Südostasien 1975 Zehntausende von Vietnamesen im Stich gelassen haben.

Genau wie im Falle Vietnams wurde Afghanistan ohne wesentliche Infrastruktur oder eine funktionierende Wirtschaft zurückgelassen, und die Bevölkerung Afghanistans wird in den nächsten Jahren oder sogar Jahrzehnten ihre soziopolitischen Gräben selbst überwinden müssen.

Die USA hinterließen nicht nur eine ganze Reihe von Krisen, sondern sorgten auch dafür, dass Afghanistan ohne jegliche Ressourcen zu deren Lösung zurückgelassen wurde. Die USA haben Vermögenswerte der afghanischen Zentralbank im Wert von Milliarden von US-Dollar eingefroren und weigern sich bis heute, diese an die derzeitige afghanische Regierung herauszugeben. Aufgrund des anhaltenden Einflusses Washingtons auf internationale Institutionen wie die Vereinten Nationen wird der gegenwärtigen afghanischen Regierung die Anerkennung verweigert, so dass sie nicht in der Lage ist, die für die Stabilisierung und den Wiederaufbau des Landes nach zwei Jahrzehnten Krieg unter US-Besatzung erforderlichen Mittel aufzubringen.

Wie in Südostasien wurden auch auf Afghanistan Tausende von Tonnen Munition abgeworfen. Durch Blindgänger werden in Afghanistan jeden Monat Dutzende von Menschen getötet oder verletzt. Genau wie Südostasien wird Afghanistan noch Jahre, hoffentlich nicht Jahrzehnte, unter den Folgen der US-Besatzung leiden.

Eine Warnung an die Welt

Wenn die Folgen der Einmischung, der Intervention und der Besetzung durch die USA so drastisch, verheerend und lang anhaltend sind, warum wird den USA dann jedes Mal, wenn sie Tausende von Kilometern von ihren eigenen Küsten entfernt die Geschehnisse beeinflussen, so viel Spielraum eingeräumt, der Vorteil des Zweifels gewährt und sie werden sogar von der vermeintlichen „internationalen Gemeinschaft“ offen unterstützt?

Die Ukraine, so wie sie heute ist, ist ein Produkt der Einmischung der USA, die bis ins Jahr 1991 zurückreicht. Der Prozess der Teilung des nach dem Zerfall der Sowjetunion gerade unabhängig gewordenen Landes in Ost und West erreichte 2014 seinen Höhepunkt, als die USA die gewählte Regierung in Kiew stürzten und eine Regierung ihrer Wahl einsetzten.

Seitdem hat die Ukraine in irrationaler Weise die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu ihrem Nachbarn Russland gekappt, was die Wirtschaft des Landes ruiniert und die Entwicklung behindert. Die USA und andere NATO-Mitglieder pumpten absichtlich Waffen und militärische Ausbildung in die wachsende Kluft und sorgten dafür, dass der Konflikt nicht nur begann, sondern kontinuierlich eskalierte.

Heute ist die Ukraine das jüngste Beispiel für Washingtons „Touch of Death“ (Berührung des Todes) und für die Spaltung und Zerstörung, die innerhalb und außerhalb der Grenzen eines Landes, das von den USA ins Visier genommen wurde, nachhallt. Die USA und der kollektive Westen im Allgemeinen üben nach wie vor einen starken Einfluss auf internationale Institutionen wie die Vereinten Nationen aus und kontrollieren die weltweite Verbreitung von Informationen. Dies ermöglicht es den USA, die Stimmen der Vernunft, die heute vor den amerikanischen Interventionen warnen, zu unterdrücken, indem sie die Welt an die Folgen der amerikanischen Interventionen in der Vergangenheit erinnern.

In dem Maße, wie der Multipolarismus weiter wächst und dieses bestehende Paradigma verdrängt, kann vielleicht eine wachsende Zahl von Plattformen, auf denen diese Stimmen der Vernunft zu hören sind, eine kritische Masse erreichen, so dass diese Warnungen gehört und beachtet werden, lange bevor die USA in der Lage sind, eine weitere Dauerkrise innerhalb der Grenzen eines weiteren Ziellandes zu verursachen.

