Unsere apokalyptische „neue Normalität“

Die meisten globalen Konflikte seit dem Zweiten Weltkrieg, die meisten Milliarden-Dollar-Katastrophen aller Zeiten und die meisten hungernden Menschen in der Geschichte

von Michael Snyder (dirtyworld1)

Unsere Welt wird so häufig Zeuge von apokalyptischen Ereignissen, dass viele von uns beginnen, sich daran zu gewöhnen.

Überall auf der Welt wüten große Kriege, Kinder in Afrika verhungern buchstäblich, während sich der Hunger wie ein Lauffeuer ausbreitet, und “Milliarden-Dollar-Katastrophen” treffen uns häufiger als je zuvor.

Solange uns diese Tragödien jedoch nicht direkt betreffen, ist es den meisten Menschen ziemlich egal.

Während das weltweite Leid zunimmt, scheint es, als würden die Herzen gleichzeitig immer kälter werden.

Die traumatischen Ereignisse der letzten Jahre haben tiefe Narben hinterlassen, und viele ziehen es vor, die apokalyptischen Geschehnisse in der Welt zu ignorieren, weil sie emotional einfach zu viel damit zu tun haben.

Laut einer brandneuen Studie war die Zahl der bewaffneten Konflikte im Jahr 2023 so hoch wie noch nie in einem einzigen Jahr seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs…

Laut einer am Montag veröffentlichten norwegischen Studie fanden im Jahr 2023 weltweit mehr bewaffnete Konflikte statt als in jedem anderen Jahr seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Im vergangenen Jahr gab es 59 Konflikte, von denen 28 in Afrika stattfanden, so das Friedensforschungsinstitut von Oslo (PRIO).

Wir leben wirklich in einer Zeit der “Kriege und Kriegsgerüchte”.

Aber da es nicht unsere Söhne und Töchter sind, die auf den Schlachtfeldern der Ostukraine niedergeschossen werden, sind die meisten von uns in der westlichen Welt von all dem Blutvergießen nicht wirklich berührt.

Jeden Tag werden mehr junge Menschenleben verschwendet.

Aber wenn Sie glauben, dass es jetzt schon schlimm ist, dann warten Sie nur, bis Israel und die Hisbollah anfangen, Tausende von Raketen hin und her zu schießen, China in Taiwan einmarschiert und die Russen und die NATO anfangen, sich gegenseitig zu beschießen.

In der Zwischenzeit nimmt der Hunger in der Welt immer weiter zu.

Es wird sogar berichtet, dass die Zahl der Menschen, die von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen sind, im vergangenen Jahr die höchste jemals verzeichnete war…

Die Zahl der vom Hunger bedrohten Menschen in der Welt war noch nie so hoch wie heute. Im Jahr 2023 waren 281 Millionen Menschen in 59 Ländern von akuter Ernährungsunsicherheit bedroht. Dies geht aus dem “Global Report on Food Crises 2024” hervor, der am Mittwoch, den 24. April, von mehreren internationalen Organisationen (darunter UN-Organisationen, die Europäische Union und die US-Behörde für internationale Entwicklung) veröffentlicht wurde. Diese Zahl ist im fünften Jahr in Folge höher als 2022 (257 Millionen). “Dieser globale Bericht über Ernährungskrisen ist ein Appell an das menschliche Versagen”, warnte UN-Generalsekretär Antonio Guterres im Vorfeld der Analyse.

Vor einem Jahrzehnt träumten die Staats- und Regierungschefs der Welt von einem Tag, an dem der Hunger ausgerottet sein würde.

Heute ist dieser Traum völlig ausgeträumt.

Zurzeit explodiert der Hunger in Gebieten auf dem gesamten afrikanischen Kontinent.

Im Sudan essen die Menschen buchstäblich Dreck und Blätter, nur damit sie sich den Magen mit etwas füllen können…

Die Zeit läuft ab, um eine Hungersnot im Sudan zu verhindern, warnt das Welternährungsprogramm. Fünfundzwanzig Millionen Menschen im Sudan benötigen humanitäre Hilfe, 18 Millionen sind von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen und 5 Millionen Menschen befinden sich in einer Notsituation, in der sie kurz vor einer Hungersnot stehen, da der Bürgerkrieg in dem Land nun schon ein Jahr andauert. Inmitten so vieler anderer Krisen findet die größte Hungerkrise der Welt weltweit kaum Beachtung. Im Flüchtlingslager Al Lait zum Beispiel essen die Menschen Dreck und gekochte Blätter, nur um etwas in ihren Bäuchen zu haben, berichtet Reuters. Andere essen Gras und Erdnussschalen, wie das Welternährungsprogramm berichtet.

Da es uns nicht betrifft, interessiert es die meisten von uns nicht wirklich.

Aber der Hunger nimmt auch hier zu.

Einer kürzlich durchgeführten Umfrage zufolge lässt mehr als ein Viertel der gesamten US-Bevölkerung aufgrund der wahnsinnig hohen Lebensmittelpreise Mahlzeiten ausfallen…

Mehr als ein Viertel der Amerikaner hat einer neuen Umfrage zufolge Mahlzeiten ausgelassen, um die überhöhten Lebensmittelpreise nicht bezahlen zu müssen. Laut einer von Qualtrics im Auftrag von Intuit Credit Karma durchgeführten Studie gaben 80 % der Amerikaner an, dass sie in den letzten Jahren einen “spürbaren Anstieg” der Lebensmittelkosten gespürt haben. Mehr als ein Viertel der Befragten gab an, dass die gestiegenen Kosten sie dazu veranlasst haben, gelegentlich Mahlzeiten ausfallen zu lassen, während etwa ein Drittel der Befragten angab, mehr als 60 % ihres Monatseinkommens für obligatorische Ausgaben wie Lebensmittel, Versorgungsleistungen und Miete auszugeben. “Ernährungsunsicherheit ist ein großes Problem in diesem Land, da Millionen von Amerikanern nicht genug zu essen haben oder keinen Zugang zu gesunden Lebensmitteln haben”, sagte Courtney Alev, eine Fürsprecherin für Verbraucherfinanzen bei Credit Karma, in einer Erklärung.

Ich warne meine Leser immer wieder, dass dies erst der Anfang ist, und ich hoffe, dass sie mich ernst nehmen.

Wir leben auch in einer Zeit, in der große Naturkatastrophen immer häufiger werden.

Letztes Jahr wurde unsere Welt von mehr “Milliarden-Dollar-Katastrophen” heimgesucht als jemals zuvor…

Der Planet wurde im Jahr 2023 von einer Rekordzahl von 63 milliardenschweren Wetterkatastrophen heimgesucht und übertraf damit den bisherigen Rekord von 57 aus dem Jahr 2020, so der Versicherungsmakler Gallagher Re in seinem am 17. Januar veröffentlichten Jahresbericht.

Leider könnten wir diese Zahl in diesem Jahr noch übertreffen.

Bislang gab es 2024 allein in den Vereinigten Staaten bereits 11 “Milliarden-Dollar-Katastrophen”…

Ein tödlicher Tornadoausbruch im vergangenen Monat verursachte im Süden, Südosten und in der Mitte der USA Schäden in Höhe von 4,7 Mrd. USD und war damit eines der bisher teuersten Wetterereignisse des Jahres, teilte die National Oceanic and Atmospheric Administration am Montag mit. Nach Angaben der National Oceanic and Atmospheric Administration gab es in diesem Jahr bisher 11 bestätigte Wetter- und Klimakatastrophen mit Schäden von mehr als 1 Milliarde Dollar, wobei sich die Gesamtkosten auf über 25 Milliarden Dollar beliefen. Während des Ausbruchs vom 6. bis 9. Mai gab es mehr als 165 Tornados, die Oklahoma, Kansas, Nebraska, Michigan, Indiana, Ohio, Kentucky, Tennessee, Alabama, North Carolina, South Carolina, Georgia und Florida heimsuchten, so die Behörden.

Wir haben bereits so viele historische Katastrophen erlebt, und die Hurrikansaison und die Zeit der Waldbrände liegen noch vor uns.

Fast jeden Tag geschehen Dinge, die wir noch nie zuvor gesehen haben.

Zum Beispiel haben Sturmjäger in der Mitte des Landes gerade ein Stück Hagel geborgen, das “etwa so groß wie eine Ananas” war…

Val und Amy Castor, erfahrene Sturmjäger des Fernsehsenders KWTV aus Oklahoma City, entdeckten am Sonntag am Straßenrand in der Nähe von Vigo Park ein mehr als 17,78 Zentimeter langes Hagelstück, während sie ein größeres Gewittersystem verfolgten. Val Castor sagte, das Stück habe etwa die Größe einer Ananas gehabt. “Das ist der größte Hagel, den ich je gesehen habe, und ich verfolge Unwetter seit mehr als 30 Jahren”, sagte Castor.

Wir sollten keinen Hagel von dieser Größe haben.

Aber das ist die “neue Normalität”, bei der die alten Regeln einfach nicht mehr gelten.

In Kalifornien hat es in den letzten Wochen eine alarmierende Serie von Erdbeben gegeben…

Zunächst erschütterte ein Erdbeben der Stärke 3,6 im Ojai Valley am 31. Mai Santa Barbara bis Los Angeles. Dann folgten zwei kleinere Beben unter dem östlichen Stadtteil von L.A., El Sereno, das stärkste mit einer Stärke von 3,4. Schließlich erschütterte ein Trio von Beben die Grenze zwischen Costa Mesa und Newport Beach, das am Donnerstag mit einer Stärke von 3,6 seinen Höhepunkt erreichte. Ein halbes Dutzend Erdbeben mit einer Stärke von mehr als 2,5 in einer Woche in drei verschiedenen Teilen Südkaliforniens, die alle in stark besiedelten Gebieten liegen, ist nicht alltäglich.

Der “große Knall” wird irgendwann kommen, aber ich glaube nicht, dass es schon so weit ist.

Hoffentlich liege ich damit nicht falsch.

Auch andere Länder werden von einer Naturkatastrophe nach der anderen heimgesucht.

Brasilien hat es besonders hart getroffen. Alptraumhafte Überschwemmungen sorgten dort eine Zeit lang für Schlagzeilen, aber jetzt rücken Waldbrände in den Mittelpunkt…

Nach den historischen Überschwemmungen an der brasilianischen Küste, die kürzlich 172 Menschenleben forderten, steht das Land nun vor einer neuen Krise, da Brände in den Pantanal-Feuchtgebieten wüten. Diese Brände haben sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast verzehnfacht und bereiten den Boden für eine mögliche Katastrophe, die noch schlimmer sein könnte als die verheerenden Brände von 2020. Angesichts der zu erwartenden schweren bis extremen Dürre wird die Lage immer bedrohlicher. Daten der brasilianischen Weltraumforschungsbehörde, des Nationalen Instituts für Weltraumforschung (INPE), zeigen, dass die Zahl der Brände in den Pantanal-Feuchtgebieten in diesem Jahr bis zum 5. Juni um 980 % gestiegen ist, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Apropos Brasilien: Das Land befindet sich mitten in der schlimmsten Dengue-Fieber-Pandemie, die je in diesem Land verzeichnet wurde…

Nach neuen Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verzeichnete Brasilien im Jahr 2024 die höchste Zahl von Dengue-Fällen weltweit. Es gibt fast 6,3 Millionen wahrscheinliche und 3 Millionen bestätigte Fälle in dem Land. Auf das südamerikanische Land entfallen 82 % der 7,6 Millionen wahrscheinlichen Dengue-Fälle, die von der WHO in diesem Jahr weltweit registriert wurden. Leider entfallen auch 77 % der weltweit 3 680 Todesfälle durch das Virus und 82 % der 16 242 gemeldeten Fälle von schwerem Denguefieber auf das Land. Im Jahr 2024 wurde der bisher schwerste Dengue-Ausbruch in Brasilien verzeichnet. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums war die Zahl der wahrscheinlichen Fälle bis Ende Mai um 328 % höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, in dem bereits eine Rekordzahl von Dengue-Diagnosen verzeichnet worden war.

So viele Seuchen verursachen derzeit weltweit große Probleme.

In der Demokratischen Republik Kongo ist die Zahl der Mpox-Fälle auf ein Rekordhoch gestiegen, und diese Form der Krankheit hat eine besonders hohe Sterblichkeitsrate…

Der anhaltende Ausbruch von Mpox der Klade I in der Demokratischen Republik Kongo hat bereits viele Opfer gefordert: Die Demokratische Republik Kongo berichtet von “Ausbrüchen in mehreren Provinzen”, die zwischen Anfang 2023 und dem 14. April 2024 auftraten, mit einer geschätzten Gesamtzahl von 19.919 Fällen und 975 Todesfällen – was bedeutet, dass etwa einer von 20 Patienten gestorben ist. Dieser Ausbruch ist vielleicht auch der am stärksten verbreitete: “In den Jahren 2023 und 2024 wurden Mpox-Fälle der Klade I aus 25 von 26 Provinzen und zum ersten Mal auch aus der Hauptstadt Kinshasa gemeldet”, so das CDC-Team. Kinder sind besonders gefährdet: Dem Bericht zufolge “traten zwei Drittel (67 %) der Verdachtsfälle und mehr als drei Viertel (78 %) der vermuteten Todesfälle bei Personen im Alter von 15 Jahren [oder jünger] auf.”

Wenn Sie sich jemals mit dieser Form von Mpox anstecken, werden Sie sich für den Rest Ihres Lebens daran erinnern, selbst wenn Sie überleben, denn es wird der schlimmste Schmerz sein, den Sie je erlebt haben.

Zu allem Überfluss wird berichtet, dass Wissenschaftler in den riesigen Eisschichten, die Grönland bedecken, “Riesenviren” entdeckt haben…

Die Vorstellung von einem riesigen Virus, das auf einem riesigen Eisschild lauert, mag wie die Handlung des neuesten Science-Fiction-Blockbusters klingen. Aber sie ist Realität geworden, nachdem Forscher bei der Erforschung des grönländischen Inlandeises riesige Viren entdeckt haben.

Hoffentlich stellt keiner dieser “Riesenviren” eine größere Bedrohung für die Menschheit dar.

Aber ohne Zweifel wird es in unserer Zukunft mehr globale Pandemien geben.

In der Tat werden sich alle Trends, die ich in diesem Artikel erörtert habe, weiter verstärken.

Unsere apokalyptische “neue Normalität” ist da.

Wir leben in einer Welt, die völlig verrückt wird, und Sie können versuchen, das zu ignorieren, wenn Sie wollen, aber es ist die Wahrheit.

Quelle: https://endoftheamericandream.com/our-apocalyptic-new-normal-most-global-conflict-since-wwii-most-billion-dollar-disasters-ever-and-most-hungry-people-in-history/

