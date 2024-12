Unidentifizierte Drohnen am Himmel über Amerika? Das riecht nach falscher Flagge…

Der Begriff „False Flag“ wird heutzutage eher willkürlich verwendet, und es ist wichtig zu wissen, dass eine echte „False Flag“-Operation ein bestimmtes Endergebnis erfordert – die Öffentlichkeit gibt einem Unschuldigen die Schuld für ein Ereignis, das jemand anderes (in der Regel unsere eigene Regierung) begangen hat.

von Brandon Smith (dirtyworld1)

Was die zunehmende Besorgnis über die umfangreichen Drohnenaktivitäten in den USA betrifft, so habe ich kaum Zweifel daran, dass wir es hier mit einem „False Flag“-Szenario zu tun haben.

Zunächst einmal wollen wir uns ansehen, was bisher passiert ist: Im ganzen Land wurden immer mehr Drohnen gesichtet, die von den unterschiedlichsten Geräten gesteuert wurden. Am meisten beunruhigen mich jedoch die Vorfälle, bei denen SUV-große Drohnen in Orten wie New Jersey zum Einsatz kamen.

Die Drohnen werden seit Monaten gesichtet. US-Regierungsbehörden wie das FBI, das Heimatschutzministerium und nationale Sicherheitsbeamte behaupten, sie hätten keine Ahnung, wer hinter diesen Aktivitäten steckt, obwohl Drohnen über streng geschützten Gebieten wie US-Militärstützpunkten gesichtet wurden.

Hier gibt es eine Menge Informationen zu finden, wenn man weiß, wonach man sucht. Ich habe in meinem Survival-Newsletter im Laufe der Jahre ausführlich über Drohnen und Drohnenkriegsführung geschrieben, vor allem über neue Entwicklungen in der Technologie und Möglichkeiten für Zivilisten, diese Technologie zu besiegen.

Ich habe aber auch darüber geschrieben, wie Zivilisten Drohnen zu ihrer eigenen Selbstverteidigung einsetzen können.

Ich weiß genug über Ortungstechnologie, um mit relativer Sicherheit sagen zu können, dass die Behörden über die Drohnen über New Jersey lügen, und wahrscheinlich auch über die meisten verdeckten Drohnenaktivitäten in anderen Teilen des Landes.

Sie wissen, wer diese Drohnen steuert, und höchstwahrscheinlich ist es unsere eigene Regierung. Was wir gerade erleben, ist eine Art von Operation unter falscher Flagge.

Zunächst einmal können Drohnen tatsächlich relativ leicht geortet werden, je nachdem, wohin sie fliegen. Die Signale, die an den Bediener zurückgesendet werden, können mit der richtigen Ausrüstung verfolgt werden. Je stärker das Signal, desto einfacher ist es, den Bediener zu finden.

In New Jersey beispielsweise hat die US Air Force Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst in Zusammenarbeit mit AeroDefense, einem lokalen Unternehmen, das auf Ortungstechnologie und Drohnenerkennung spezialisiert ist, ein System entwickelt, mit dem Drohnen auf dem gesamten Gelände geortet und die Täter, die sie fliegen, ausfindig gemacht werden können. Dieses Programm wurde bereits 2020 gestartet.

Das Drohnenunternehmen DJI, das etwa 90 % des Marktes für Verbraucherdrohnen kontrolliert, verfügt über eine eigene Tracking-Technologie, die von Regierungen und verschiedenen Behörden erworben werden kann. Es gibt wahrscheinlich Dutzende weitere Unternehmen, die derzeit ähnliche Produkte wie die DJI-Technologie herstellen.

Nach den neuen FAA-Vorschriften, die in diesem Jahr in Kraft getreten sind, müssen alle Drohnen, die im US-Luftraum eingesetzt werden (mit Ausnahme sehr kleiner Drohnen), ein Remote-ID-Modul mitführen, das Informationen und den Standort des Betreibers übermittelt.

Bei den meisten Drohnen ist die Remote-ID inzwischen in die Software integriert, und es kann mühsam sein, sie zu entfernen. So werden beispielsweise DJI-Drohnen von den ukrainischen Streitkräften im Grunde nicht mehr eingesetzt, weil die eingebaute Remote-ID ihre Positionen verrät. Sie bauen ihre Drohnen jetzt größtenteils von Grund auf neu.

Es gibt Möglichkeiten, die Drohnenverfolgung zu umgehen (bis zu einem gewissen Grad). Geräte zum Fälschen der Fern-ID können für nur 20 US-Dollar gebaut und programmiert werden. Diese Sendemodule können die Illusion von Dutzenden von Drohnen am Himmel mit falschen Betreiberdaten erzeugen. Jeder, der versucht, Sie mithilfe der Fern-ID-Verfolgung zu finden, wird nicht wissen, welche Drohnen echt und welche gefälscht sind.

Drohnen-Signalverstärker (die ähnlich wie Amateurfunk-Repeater funktionieren) sind keine Seltenheit und werden in der Ukraine von beiden Seiten eingesetzt, um Verfolgungsversuche zu erschweren. Signalverstärker und Antennen lassen sich leicht verstecken, und eine genaue Ortung ist schwierig.

In der Ukraine würden die Verfolger einfach ein Gebiet ausfindig machen, in dem sich die Antenne oder der Bediener befinden könnte, und dann mit Artillerie beschießen. Wenn sie nur einen Repeater treffen, hat der Bediener etwa 200 Dollar verloren und das war’s.

Die Russen verwenden Drohnen, die mit langen Glasfaserkabeln verbunden sind, wodurch sie die Geräte in Gebiete schicken können, die sie durch Störsender schützen. Die direkte Verbindung verhindert auch, dass die Bediener geortet werden.

Dann gibt es Drohnen mit KI-Software, die viele Ortungswerkzeuge umgehen. Wenn die Drohne sich selbst steuert, gibt es kein Bedienersignal, das verfolgt werden kann. Die Drohne sendet möglicherweise ein Videosignal, aber das gibt nicht den Standort der Personen preis, die die Drohne eingesetzt haben.

Die meisten dieser Techniken würden niemals von gewöhnlichen Zivilisten oder sogar kleinen Terrorgruppen eingesetzt werden (insbesondere KI-Flugsoftware würde nur von Regierungen eingesetzt werden).

Darüber hinaus ist der Zugang zu großen Drohnen oder Drohnen in der Größe eines Autos für Zivilisten sehr selten und erfordert umfangreiche Genehmigungen. Die Kosten für solche Geräte sind unerschwinglich (je nach Drohne Zehntausende oder Hunderttausende von Dollar).

Mein Punkt ist, dass es keine Möglichkeit gibt, dass zivile Betreiber oder kleine Terrorgruppen hinter der Mehrheit dieser Ereignisse stehen. Das hier erforderliche Maß an Raffinesse erfordert die Aufsicht durch das Militär oder Regierungsbehörden.

Darüber hinaus gibt es weltweit nicht genug Gegenmaßnahmen, um die Verfolgung über sensible Regierungsstandorte zu verhindern. Das US-Militär und das DHS verfügen über umfangreiche Mittel, um Drohnen (insbesondere große Drohnen) aufzuspüren, die in unmittelbarer Nähe von Stützpunkten und geschützten Standorten fliegen.

Die Triangulation wäre nicht schwierig, da die Drohnenpiloten durch die Mitte mehrerer mit Detektionsgeräten ausgestatteter Einrichtungen fliegen müssten. Und selbst wenn die Drohnen von KI gesteuert werden, sind große Drohnen nicht sehr schnell oder wendig. Sie könnten ohne große Schwierigkeiten von Hubschraubern oder anderen Drohnen verfolgt werden.

Der Mangel an öffentlichem Wissen zu diesem Thema wird von Regierungsbeamten und den Medien ausgenutzt. Ich habe mehrere Vertreter von Behörden behaupten hören, dass es „nicht genug Beschränkungen gibt“, um die Bedrohung durch inländische Drohnen in Schach zu halten.

Ich habe auch Regierungsvertreter behaupten hören, dass diese Drohnen von einem ausländischen Feind wie dem Iran betrieben werden. Kürzlich wurden mindestens zwei Männer verhaftet, weil sie eine kleine Drohne zu nah an einem Flughafen in Long Island geflogen hatten –

Bundesbehörden und die Medien haben versucht, diese Männer mit der verdeckten Drohnensichtung im ganzen Land in Verbindung zu bringen, obwohl sie wahrscheinlich nichts mit der Situation zu tun haben.

Fehlinformationen wie diese deuten auf den Versuch hin, die Drohnenaktivität zivilen Quellen zuzuschreiben, oder einem ausländischen Gegner, der mit zivilen Quellen zusammenarbeitet. Mit anderen Worten: Sie bereiten den Boden für eines von zwei Ergebnissen: Aggressivere Beschränkungen für zivile Drohnen oder ein Drohnenangriff, der einer ausländischen Regierung angelastet wird.

Die Größe der Drohnen bereitet mir die größten Sorgen. Wenn das Ziel einer ausländischen Regierung darin bestünde, sensible Orte zu überwachen und Informationen zu sammeln, würden sie keine Drohnen in der Größe eines Autos verwenden. Große Drohnen wären zu leicht zu verfolgen. Sie würden kleine Mittelstrecken-Drohnen mit Wärmebildkamera verwenden, die in einen Rucksack passen.

Aber unsere eigene Regierung könnte ungestraft ganze Flotten großer Drohnen über Städten und Militärbasen fliegen lassen. Wenn unsere Regierung beispielsweise eine militärische Einrichtung in die Luft jagen, ein Kernkraftwerk beschädigen oder ein ziviles Zentrum treffen wollte, wären Drohnen in der Größe eines Autos sehr nützlich, da sie für die Beförderung von beträchtlichem Gewicht ausgelegt sind.

Drohnen wie die, die über New Jersey gesichtet wurden, könnten 500 bis 1000 Pfund Sprengstoff (vielleicht sogar mehr) transportieren. Ein Schwarm dieser Luftplattformen könnte in einem dicht besiedelten Gebiet verheerenden Schaden anrichten.

Ich mache mir Sorgen über dieses Ergebnis, weil die Biden-Administration und das globalistische Establishment in den letzten Monaten sehr aktiv versucht haben, so viele Zündpunkte für einen Weltkrieg zu schaffen, wie nur möglich, bevor Donald Trump im Januar sein Amt antritt. Eine falsche Flagge zu diesem Zeitpunkt macht durchaus Sinn.

Meine zweite Theorie basiert auf den seltsamen Kommentaren von Verteidigungsbeamten, die die Aktivität mit fehlenden Beschränkungen auf dem zivilen Drohnenmarkt in Verbindung bringen. Wie bereits erwähnt, gibt es KEINE MÖGLICHKEIT, dass Zivilisten Drohnen in der Größe eines Autos im US-Luftraum über geschützten Gebieten fliegen, ohne verfolgt zu werden.

Die Drohnen sind zu teuer und zu groß, um unbemerkt bewegt zu werden, und für diese Art von Operation ist Insiderwissen über die Verfolgungsmethoden des Verteidigungsministeriums und des Heimatschutzministeriums erforderlich.

Einige haben spekuliert, dass es eine Agenda geben könnte, um in naher Zukunft Gesetze (wie einen neuen Patriot Act) zu verabschieden. Ich glaube, dass dies ein Trick sein könnte, um die Gesetzgebung voranzutreiben, die den zivilen Besitz von Drohnen einschränkt oder verbietet. Einige Menschen mögen dieser Idee skeptisch gegenüberstehen, aber bedenken Sie einen Moment lang, wie nützlich Drohnen für eine potenzielle populistische Rebellion sind …

Seit über einem Jahrhundert haben Regierungen und nationale Armeen das Monopol auf die Luftüberwachung und die Fähigkeit, Feinde aus der Luft anzugreifen. Mit der Erfindung von Drohnen haben viele Patrioten und Überlebenskünstler die Technologie als die größte Bedrohung für zukünftige Aufstandsversuche gegen das Establishment angesehen.

Die Geräte sind billig in der Herstellung, können in Wäldern und städtischen Umgebungen eingesetzt werden und selbst kleine Drohnen können genug Sprengstoff transportieren, um Menschen präzise zu verstümmeln oder möglicherweise zu töten.

In der Vergangenheit konnten kleinere Truppen, die asymmetrische Taktiken anwandten, die Oberhand über Regierungen gewinnen, selbst wenn sie gegen ein fortschrittliches Militär mit Luftüberlegenheit kämpften.

Drohnen werden heute als das letzte Mittel für Aufständische angesehen. Doch in Wahrheit ist es genau umgekehrt: Drohnen sind das letzte Mittel für Standardarmeen und ein enormer Vorteil für asymmetrische Rebellionen. Drohnen sind der größte Wendepunkt in der Kriegsführung für Zivilisten seit der Erfindung des Repetiergewehrs.

Wir haben gesehen, wie sich das Gesicht des Kampfes im Krieg in der Ukraine dramatisch verändert hat, da Drohnen für beide Seiten immer wichtiger werden. Mittlere Drohnen haben die typischen Taktiken der Bewegungskriegsführung unterbrochen, bei denen gepanzerte Kolonnen mit Hilfe von Sprengstoff ausgeschaltet wurden.

Kleine Drohnen ermöglichen es den Bedienern, das Schlachtfeld kilometerweit vom Himmel aus zu überwachen und diskrete Truppenbewegungen unmöglich zu machen.

Drohnen können von Zivilisten leicht für die gleichen Zwecke eingesetzt werden. Zum ersten Mal überhaupt haben Patrioten Zugang zur Luft für Überwachung und Verteidigung. Es würde mich nicht überraschen, wenn Regierungen Gründe dafür erfinden würden, warum die Technologie „verboten werden muss“ –

Sie werden versuchen, der amerikanischen Bevölkerung die Idee zu verkaufen, dass Drohnen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen, selbst wenn dafür ein Terroranschlag finanziert werden muss, um die Menschen durch Angst zur Einhaltung der Vorschriften zu bewegen.

In jedem Fall – ob Auslöser für den Dritten Weltkrieg oder Testfall für ein Verbot des zivilen Drohnenmarktes – verschafft sich das Establishment einen Vorteil. Soweit ich das beurteilen kann, profitiert niemand sonst von diesen Drohnenvorfällen.

Alles deutet auf eine falsche Flagge hin. Wenn diese Tatsache weit genug verbreitet wird, gehe ich davon aus, dass die Regierung endlich zugeben wird, dass sie hinter den Drohnenflügen steckt, aber nur, um „die Öffentlichkeit“ vor einer heimtückischen Bedrohung zu schützen, von der sie uns vorher nichts sagen konnte.

Quelle: https://alt-market.us/unidentified-drones-in-americas-skies-smells-like-a-false-flag/

