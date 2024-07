Ungeklärte Covid-19-Verbrechen – Interview mit Pathologe Dr. Ryan Cole

Das größte Verbrechen während Covid war für Dr. Ryan Cole, dass die Wahrheit gestorben ist. An der Großdemo in Genf bezeugte der Pathologe, dass das Covid-19-Verbrechen ein entsetzliches Experiment an der Menschheit war, welches eine weltweite Verletzung der Menschenrechte mit sich gebracht hat. Es hat Unternehmen ruiniert, immer mehr Menschen in Armut gebracht, und das Schlimmste: Es hat Leben zerstört. [weiterlesen bei kla.tv]

