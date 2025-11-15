Unfassbare Analyse: Die wahren ökologischen Kosten der KI sind viel höher, als Sie denken

Da die Mikrochips, die hinter der künstlichen Intelligenz stehen, immer komplexer werden, benötigt jede Generation mehr Energie, Mineralien und Wasser als die vorherige, was zu einem ruinösen Kreislauf führt, dessen Ende nicht abzusehen ist. Am 5. November sollte außerhalb der taiwanesischen Stadt Taichung mit dem Bau der weltweit modernsten Halbleiterfabrik namens „Fab 25“ begonnen werden. Fab 25 gehört der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. und wird voraussichtlich täglich 100.000 Tonnen Wasser verbrauchen, um die hochmodernen Halbleiter herzustellen, die für den Betrieb der weltweit boomenden Rechenzentren für künstliche Intelligenz benötigt werden.

Quelle: legitim

Po-Jen Hsu, stellvertretender CEO der Environmental Rights Foundation in Taipeh, berichtete mir:

Als mir eine lokale Gruppe von 100.000 Tonnen Wasser pro Tag erzählte, sagte ich ihnen, dass das nicht wahr sein kann, weil die Zahl so enorm ist.

Hunderttausend Tonnen Wasser entsprechen etwa 7% des kommunalen Bedarfs der 2,8 Millionen Einwohner von Taichung. Während die Halbleiterindustrie in Asien und den Vereinigten Staaten rasant wächst, hat sie eine lange Geschichte der Ausbeutung und ökologischen Zerstörung hinterlassen, ohne dass ein Ende dieser Zerstörung in Sicht wäre. Im Gegenteil: Technologieunternehmen haben ihre Nachhaltigkeitsziele aufgegeben, um im Wettlauf um den Bau riesiger, energiehungriger und CO2-ausstoßender Rechenzentren die Nase vorn zu haben.

In den letzten zehn Jahren hat sich Taiwans TSMC zum unangefochtenen Marktführer in der Halbleiterfertigung entwickelt und gehört zu den zehn wertvollsten Unternehmen der Welt (und zu den einzigen beiden in den Top 10 außerhalb des Silicon Valley). Seine rund 26 Fertigungsstätten in Taiwan, sogenannte Fabrics, sind für die Gesundheit der Wirtschaft des Landes von entscheidender Bedeutung. Das neueste Werk von TSMC in der Stadt Kaohsiung produziert derzeit die ersten „2-Nanometer”-Halbleiter, die neueste Generation von TSMC. Die auf diese Mikrochips geätzten Elemente, von denen einige aus Seltenerdmineralien bestehen, werden 18 Millionstel Millimeter breit sein und damit nur geringfügig größer als ein Antikörper. Um diese Präzision zu erreichen, sind Reinräume erforderlich, die 10.000 Mal sauberer sind als ein Operationssaal. Eine solche Reinheit erfordert enorme Mengen an Wasser.

Taiwan leidet jedoch unter chronischer Wasserknappheit, da weniger Taifune die Insel erreichen und weniger Niederschläge bringen. Die veränderte Zugbahn dieser heftigen Stürme ist eine Folge der Erderwärmung. Historisch gesehen erreichten Taiwan jedes Jahr durchschnittlich mehr als drei Taifune mit starken Regenfällen. Seit 2010 ist diese Zahl auf 2½ gesunken. Der Klimawandel hat jedoch auch zu einer Zunahme extremer Taifune geführt. Der Supertaifun Ragasa verwüstete im September weite Teile Taiwans und forderte 17 Todesopfer, während ein weiterer Taifun im August Taichung überflutete.

Die Frage, wer Wasser bekommt und wer nicht, wurde während der beiden jüngsten Dürrekatastrophen in Taiwan in den Jahren 2021 und 2023 deutlich, als Halbleiterhersteller in direkten Wettbewerb mit taiwanesischen Landwirten gerieten. Als die Wasserreservoirs Taiwans 2021 auf einen Rekordtiefstand sanken, wurden Fabriken in Taichung und weiter südlich angewiesen, ihren Wasserverbrauch um 15% zu reduzieren. TSMC musste Wasser aus dem Norden der Insel zu seinen Fabriken im von Dürre heimgesuchten Süden transportieren, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Im Jahr 2023 mussten Fabriken im Süden Taiwans ihren Wasserverbrauch erneut um 10% reduzieren.

Dennoch waren die Reisbauern im Süden gezwungen, von 2021 bis 2023 drei Jahre lang keinen Reis anzubauen. Po-Jen Hsu berichtete:

Die Landwirte sagen, dass sie für die Halbleiterindustrie geopfert werden, und ich halte diese Aussage für zutreffend.

Fab 25 wird außerdem eine enorme Menge an Energie benötigen, mindestens 1 Gigawatt, was dem jährlichen Strombedarf von 750.000 städtischen Haushalten entspricht. In Taiwan wird der größte Teil des Stroms mit kohlenstoffintensiver Kohle und Gas erzeugt. Schlimmer noch, viele der in Halbleiterfabriken verwendeten Gase haben weitaus größere Auswirkungen auf das Klima als Kohlendioxid. Beispielsweise hat Schwefelhexafluorid, das aus Fabriken entweichen und sich in der Atmosphäre absetzen kann, eine 23.500-mal stärkere Erwärmungswirkung als CO2.

Was wir heute erleben, ist nur der Anfang einer Wachstumsspirale der Fabriken, die einen ständig steigenden Bedarf an Energie und Ressourcen mit sich bringt. Die Produktion jeder neuen Generation von Mikrochips erfordert mehr Energie und Wasser als die vorherige, da die Herstellungsprozesse immer komplexer werden. (In der Regel gilt: Je komplexer, desto energieintensiver.) Halbleiter werden mit einer Lithografie-Maschine von der Größe eines Doppeldeckerbusses hergestellt, die mit einer dichten Anordnung von Lasern und Präzisionslinsen ausgestattet ist und enorme Mengen an ultrareinem Wasser verbraucht, um winzig kleine Schaltkreise auf Siliziumwafer von der Größe einer alten LP zu drucken.

Diese Halbleiterscheiben werden dann zu anderen Produktionsstätten transportiert, wo sie zu einzelnen Mikrochips, sogenannten „Grafikprozessoren“, geschnitten werden. Der GPU-Markt wird vom Silicon-Valley-Giganten Nvidia dominiert, dem wertvollsten Unternehmen der Welt mit einer Marktkapitalisierung von mittlerweile 5 Billionen US-Dollar. Als einer der größten Gewinner des KI-Booms hat Nvidia mittlerweile ein Monopol von über 90% auf die Produktion der GPU-Chips, die jedes Technologieunternehmen dringend benötigt, um seine KI-Modelle zu betreiben. Jensen Huang, Gründer und CEO von Nvidia, schätzt, dass von jedem 60 Dollar, den Technologieunternehmen für neue Rechenzentren ausgeben, 35 Dollar für den Kauf von Nvidia-GPUs verwendet werden. Die Tech-Milliardäre Elon Musk und Larry Ellison sollen Huang persönlich gebeten haben, ihnen mehr davon zu besorgen.

Präsident Donald Trump spricht, während C.C. Wei, Vorsitzender und CEO der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (von links), Handelsminister Howard Lutnick und David Sacks, KI- und Kryptografie-Beauftragter des Weißen Hauses, am 3. März 2025 im Roosevelt Room des Weißen Hauses in Washington zuhören. (Pool via AP)

Quelle: TD Original

(Visited 38 times, 38 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …