„Und sie wachsen viel schneller!“ – Top-Genetiker findet Bestandteile des Pfizer-„Impfstoffs“ in Krebstumoren

Quelle: legitim

Der Genomiker Kevin McKernan, der über 25 Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet verfügt, führte in seinem Labor in Boston ein Experiment durch. Er unterzog einen Krebstumor einer Gensequenzierung und glich die genetische Sequenz mit dem „Impfstoff“ von Pfizer ab. Tatsächlich ist der Beweis, dass die COVID-mRNA-Injektion von Pfizer Krebs verursacht, nun endgültig erbracht.

Wir sind jetzt in der Phase, in der wir die Tumore nach Integrationsereignissen durchsuchen und in Krebsbiopsien nach Beweisen dafür suchen. Und wir können sie jetzt finden. Sie haben eine Biopsie gefunden, das uns zur Sequenzierung geschickt wurde, die einen sehr hohen Spike [Protein] aufwies. Wir können ein Jahr nach der Impfung Bestandteile der Impfstoffe von Pfizer in diesem Gewebe finden.

Der Elektroingenieur und unabhängige Forscher, John Beaudoin Sr., hob McKernans Studie hervor:

Kevin ist derjenige, der den Simian-Virus-40-Promotor [in den mRNA-COVID-Injektionsfläschchen] gefunden hat. Es handelt sich dabei um ein kleines Plasmid. Er fand eine DNA-Kontamination in den Pfizer-Impfstoffen. Dies wurde von Philip Buckhaults in North Carolina, und von Mitarbeitern in Kanada und Europa, bekräftigt. Es ist jetzt bekannt, dass SV40 darin enthalten ist [in den COVID-Injektionsfläschchen mit mRNA].



Grok schrieb:

Der SV40-Promotor ist eine vom Simian Virus 40 abgeleitete DNA-Sequenz, die die Genexpression in eukaryontischen Zellen verstärkt, indem sie die Transkription von Genen antreibt, die unter ihrer Kontrolle stehen.



Laut einem Artikel aus dem Jahr 2023 von Children’s Health Defense:

SV40 wurde mit Krebs beim Menschen in Verbindung gebracht, darunter Mesotheliome, Lymphome und Krebserkrankungen des Gehirns und der Knochen. Im Jahr 2002 veröffentlichte The Lancet Beweise für einen Zusammenhang zwischen mit SV40 kontaminierten Polio-Impfstoffen und Non-Hodgkin-Lymphomen. Den Autoren zufolge könnte der Impfstoff für bis zu 50% der 55.000 jährlich diagnostizierten Non-Hodgkin-Lymphome verantwortlich sein.



Beaudoin erklärte weiter:

Es gibt zwei Aspekte des Turbo-Krebses [verursacht durch die COVID-Injektionen]. Einer ist die Tatsache, dass die Inzidenzrate von Krebs höher ist. Es gibt generell mehr Krebserkrankungen bei Menschen, und es gibt mehr Krebserkrankungen bei einer einzelnen Person, die … verursacht werden. Zum anderen wachsen sie aber auch viel schneller, als je zuvor. Das ist etwas anderes. So etwas haben wir noch nie gesehen.

Es steht außer Frage, dass [die COVID-mRNA-Injektionen Krebs verursachen]. Und Kevin hat es bewiesen. Er hat es gensequenziert, sie stammt von dem Impfstoff. Und mit den Daten, die ich habe… Lymphknotenkrebs liegt in Massachusetts bei 400% über dem Normalwert. Das ist das größte Problem.

Das andere große Problem ist Knochenmarkskrebs…. Aber blutbildende Organe, wie Lymphknoten und Knochenmark, werden angegriffen, dysreguliert und produzieren verrückte Zellen, die sich vermehren.

Kevin ist derjenige, der den Promotor des Affenvirus 40 gefunden hat, der ein kleines Plasmid ist. Nun, er fand heraus, dass die Impfstoffe von Pfizer mit DNA verunreinigt sind. Dies wurde von Philip Buckhaults unten in North Carolina und von Leuten in Kanada und Europa bestätigt. Es ist jetzt bekannt, dass SV40 darin enthalten ist. Es ist bekannt, dass das SV40 Krebs verursacht.

Ich habe auch herausgefunden, dass Krebs im Allgemeinen angiogen ist, das heißt, er bildet Blutgefäße, um die Tumore zu ernähren, die durch den Krebs entstehen. Aber es gibt zwei Aspekte von Turbokrebs. Eine davon ist die Tatsache, dass die Inzidenzrate von Krebs höher ist. Es gibt generell mehr Krebserkrankungen bei Menschen, und es gibt mehr Krebserkrankungen bei einer einzelnen Person, die verursacht werden. Der zweite Grund ist, dass sie viel schneller wachsen als je zuvor. Das ist etwas ganz anderes. So etwas haben sie noch nie gesehen.

Aber ohne Angiogenese kann etwas nicht wirklich schnell wachsen, man braucht eine Blutzufuhr dazu. Ein bösartiger Tumor kann nicht einfach die Nährstoffe aus dem umliegenden Gewebe absorbieren und so schnell wachsen. Und ja, Angiogenese findet bei Krebs sowieso statt, aber nicht in diesem Ausmaß. Und das habe ich nachgewiesen, indem ich dargelegt habe, dass sie auch bei Lipomen auftritt, also bei fetthaltigen Tumoren, die gutartig sind.

Letztere sind jedoch keine bösartigen Krebse. Die wachsen auch sehr schnell und etwas, das man Granulationsgewebe nennt und das bei der Wundheilung auftritt. Das Granulationsgewebe wächst also verdammt schnell. Ich habe ein paar wirklich hässliche Bilder von Gewebe gezeigt, das aus den Einstichstellen an beiden Deltamuskeln herauswächst. Bei einer 92-jährigen Frau wuchsen diese Dinger innerhalb von 5 Monaten auf der Außenseite ihres Arms, 4×14 Zentimeter und 1 Zentimeter dick.

Sie wuchsen aus einem Loch in ihren Armen an der Injektionsstelle zu diesen massiven Tumoren heran. Es sind keine Tumore, sondern Granulationen. Und sie waren an der Injektionsstelle. Wie kommt es nun dazu? Das SV40 ist sowohl an der Angiogenese, als auch an der Onkogenese beteiligt.

Das ist keine Frage. Und Kevin hat es bewiesen. Er hat es gensequenziert. Es stammt aus dem Impfstoff. Und mit den Daten, die ich habe, liegt der Lymphknotenkrebs in Massachusetts bei 400% über dem Normalwert. Das ist die größte Krebsart. Und der andere große ist Knochenmarkskrebs. Die blutbildenden Organe, die Lymphknoten und das Knochenmark, sind angegriffen. Sie sind dysreguliert und sie produzieren verrückte Zellen, die sich vermehren.

Quelle: rumble.com

Quelle: Diss Wire