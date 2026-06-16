Und diese Leute bestimmen heute das Schicksal von Europa!

Von Christian Müller (globalbridge)

Es ist ein echter Skandal: Eine elfköpfige Jury, der sowohl der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als auch der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz angehören, haben beschlossen, den «Westfälischen Friedenspreis» der NATO und NATO-Generalsekretär Mark Rutte zuzusprechen! Der Westfälische Friede beendigte im Jahr 1648 den 30-jährigen Krieg in Europa, dem mehrere Millionen Menschen zum Opfer gefallen waren. Was aber hat die NATO mit Frieden zu tun, nachdem sie sich entgegen allen Versprechungen nach Osten bis an die Grenze Russlands erweitert hat, die Interoperabilität mit der ukrainischen Armee vorantrieb und nach Aussage von exGeneralsekretär Jens Stoltenberg den Plan hatte – und vermutlich noch immer hat – , sich sogar in ihren Statuten auch präventive Angriffe auf andere Länder zu erlauben?

Am 24. Oktober 1648 endete der 30-jährige Krieg, dessen Feldzüge und Schlachten überwiegend auf dem Gebiet des Heiligen Römischen Reiches stattgefunden hatten. Die Kriegshandlungen und die durch sie verursachten Plünderungen, Hungersnöte und Seuchen hatten ganze Landstriche verwüstet und entvölkert. Heutige Historiker gehen von bis zu 8 Millionen militärischen und zivilen Kriegsopfern und einem Bevölkerungsrückgang im Reich von mindestens 15 bis 20 Prozent aus. In Relation wäre der Dreißigjährige Krieg damit der zerstörerischste Konflikt der europäischen Geschichte gewesen. In den am schwersten betroffenen Regionen wie der Kurpfalz, Württemberg und Brandenburg überlebten nur etwa 30 bis 50 Prozent der Bevölkerung. Nach den wirtschaftlichen und sozialen Verheerungen benötigten einige Gebiete mehr als ein Jahrhundert, um sich von den Kriegsfolgen zu erholen. Und um dieses grauenhafte gegenseitige Morden zu beenden, wurde der Westfälische Friede geschlossen – ein Frieden! So sieht es in Kürze zum Beispiel Wikipedia.

Die NATO und Frieden?

Wo aber hat die NATO zu einem Frieden beigetragen? Wo war sie an einem Frieden interessiert? Die NATO wurde im April 1949 gegründet, ihr „Sinn“ war die Zusammenarbeit der US-amerikanischen und westeuropäischen Armeen im Kampf gegen die Sowjetunion, die damals noch ein kommunistisches System vertrat. Aber obwohl Russland unter einem allzu gutgläubigen Verantwortlichen Michail Gorbatschow die Wiedervereinigung Deutschland ermöglichte, den Warschau-Pakt freiwillig schloss und alle russischen Einrichtungen in der ehemaligen DDR bis 1995 abzog, intensivierte die NATO ihre Kräfte gegen Russland. Frieden war nie das Thema der NATO! Sie setzte immer auf militärische Stärke und beteiligte sich an etlichen internationalen Konflikten auch in anderen Ländern. Man denke nur schon an die Bombardierung von Belgrad im Jahr 1999! Und jetzt soll ausgerechnet diese NATO, die immer nur an militärischer Stärke und nie an Frieden interessiert war, den «Westfälischen Friedenspreis» erhalten? Es ist einfach grauenhaft, wie hier die wirkliche Geschichte bewusst verfälscht wird! Im Westfälischen Frieden wurde festgelegt, dass jedes Land seinen eigenen Glauben haben darf und dass die betroffenen Länder einander achten statt bekämpfen sollen. Und die NATO? Sie investiert und trainiert unentwegt zugunsten der weltweiten Hegemonie der USA und gegen Russland, das sich – zum Glück! – weigert, den Anspruch der USA auf die Weltherrschaft zu unterstützen.

Der Westfälische Friede war ein Friede mit dem Ziel, den einzelnen Regionen und Ländern die eigenen kulturellen und wirtschaftlichen Ziele zuzugestehen. Hat die NATO irgendeinmal erklärt, dass sie ihren Mitgliedern eine eigene Kultur erlaubt? Noch einmal: Die NATO ist ein Militärbündnis, historisch und aktuell gegen Russland gerichtet! Wer einem solchen Club einen Friedenspreis übergibt, benannt nach dem Westfälischen Frieden, ist entweder total ungebildet und dumm, oder, was wahrscheinlicher ist, ist bereit, die Geschichte Europas bewusst zu verfälschen, um die Kriegstreiberei in Deutschland und anderen EU-Ländern zu rechtfertigen und mit Hilfe der Öffentlichen Meinung ausdrücklich zu unterstützen. Sie alle elf gehören von ihren hohen Funktionen und Ämtern abgesetzt, da ein solches Vorgehen nur eines bewirken kann: einen neuen großen, einen dritten Weltkrieg zu initiieren!

Die NATO gehört, wie der Warschauer Pakt, geschlossen, da Europa Frieden braucht, nicht einen neuen großen Krieg!

Siehe dazu auch eine Petition auf CHANGE.ORG

(Red.) Zum Glück gibt es in Deutschland auch Leute, die die NATO schließen wollen! Und Geschichtskenner, die auf die verhängnisvolle Funktion der NATO aufmerksam machen. Und eine deutsche Online-Plattform «rausausdernato».

Und siehe auch zur Mitverantwortung der NATO am Krieg in der Ukraine hier!

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