Ukrainische Säuberungen vertiefen sich. Staatsstruktur bricht zusammen. Ministerien für Verteidigung, Inneres, Gouverneure von Schlüsselregionen

Die große Säuberung in Kiew geht weiter.

Nach der Säuberung von Verteidigungsminister Oleksii Rezhnikov werden nun zwei stellvertretende Verteidigungsminister Ivan Rusnak und Oleh Hayduk gesäubert. Zuvor wurde ein weiterer Verteidigungsabgeordneter, Vyacheslav Shapovalov, am 24. Januar 2023 entlassen und am 2. Februar 2023 festgenommen. Und bei einem „Hubschrauberabsturz“ am 18. Januar 2023 wurden Innenminister Denys Monastyrsky, der stellvertretende Innenminister Yevhen Yenin , Staatssekretär Yurii Lubkovych und 6 weitere Personen entfernt der Helikopter inklusive Pilot. Die Spitze der ukrainischen Zwangsministerien – das Militär und die Polizei – wird abgesetzt.

Weitere Top-Ukrainer wurden im Januar 2023 gesäubert

Stellvertretender Generalstaatsanwalt Oleskiy Symonenko

Stellvertretender Minister für die Entwicklung von Gemeinden und Territorien Ivan Lukerya

Stellvertretender Minister für die Entwicklung von Gemeinden und Territorien Vyacheslav Negoda

Stellvertretender Minister für Sozialpolitik Vitaliy Muzychenko

Die 5 Gouverneure der Schlüsselregionen Dnipropetrowsk, Saporischschja, Kiew, Sumy und Cherson

Wir können die Gesamtzahl der Schlüsselukrainer, die in letzter Zeit gesäubert wurden, nicht zählen. Sie sind so zahlreich und die Berichte, die an die Oberfläche kommen, sind nur sporadisch. Einschließlich Selenskyjs ehemaligem Oberlügner Aleksii Arestovych , der gefeuert wurde, weil er versehentlich einmal die Wahrheit (!) gesagt hatte, können wir sagen, dass die Zahl der gesäuberten ukrainischen Spitzenbeamten mehr als 17 beträgt – aber die tatsächliche Zahl, wenn man niedrigere Ränge und weniger Profil einschließt Machtzentren ist wahrscheinlich um ein Vielfaches höher.

Während Kiew überall an der Front verliert, fahren die USA und ihre Regierungsmedien wie die Washington Post fort, das unglaubliche Narrativ zu spinnen, dass es bei der Kiewer Säuberung nur um „Korruption“ gehe. Dass Verteidigungsminister Oleksii Reznikov weiterhin Minister bleibt, nur in einem Ministerium ohne Zwangsbefugnisse, ist ein Beweis dafür, dass Reznikov kein Vergehen begangen hat. Der springende Punkt war, den sanftmütigen Reznikov, der Selenskyj nahestand, durch den Himmler-ähnlichen Bodanov als Verteidigungsminister zu ersetzen, um die ukrainische Tötungsmaschinerie am Laufen zu halten, während die Ukraine zusammenbricht. Das Lustige an Oleksii Reznikov ist, dass Reznikovs neue Ministerposition die des Ministers für Strategische Industrien sein wird– ja, wenig Zwangsmittel, dafür aber mit exorbitanten Möglichkeiten für Reznikov, sich und andere durch Korruption zu bereichern. Anstatt mit Millionen zu korrumpieren, kann Reznikov jetzt mit Milliarden korrumpieren.

Der US-Widerstand gegen „Korruption“ in der Ukraine ist nicht glaubwürdig. Nirgendwo in der Geschichte hatten die USA jemals zuvor den Drang, sich in die Korruption ihrer Klientenstaaten einzumischen, solange sie den Befehlen der USA gehorchten. Im Gegenteil, Korruption erleichtert es den USA, ihre Kunden mit Geld und Enthüllungsdrohungen zu kontrollieren. Und Präsident Biden und sein Sohn Hunter Biden haben persönlich enorm von der Korruption in der Ukraine profitiert. Der US-Kongress musste Biden untersuchen und stellte fest, dass aufgrund der unergründlichen Korruption im ukrainischen Burisma-Unternehmen „die Anwesenheit von Hunter Biden im Vorstand von Burisma für alle US-Beamten, die eine Antikorruptionsagenda in der Ukraine vorantreiben, sehr unangenehm war“. Ja in der Tat. Die USA haben in der Ukraine seit mehr als 8 Jahren nur zum Schein „gegen Korruption gekämpft“, also warum finden Säuberungen gerade jetzt statt?

Für diejenigen, die denken können, ist klar, dass „Korruption“ als Erklärung für die stalinistischen Säuberungsaktionen und Show-Vorwürfe in der Ukraine nicht zusammengehören. Nicht, weil Korruption in der Ukraine nicht endemisch ist, sondern weil es schon immer so war, und nicht erst seit Kurzem. Menschen, die denken können, ist ebenso klar, dass die Ukraine trotz der US-Lügen den Krieg verliert, und dass dies schwerwiegende persönliche Konsequenzen für Spitzenleute in einem immer paranoischeren Umfeld in Kiew und dem immer verzweifelteren US-Vorstoß hat damit die Ukrainer kämpfen – und sterben.

Eine US-Marionette zu sein endet nicht immer gut.

Genau wie Selenskyj wurde auch Georgiens Ex-Präsident Saakaschwili von Joe Biden (ja) und US-Medien als Held und „Kreuzritter“ gegen die Korruption gefeiert. Als solcher wurde Saakaschwili von den USA als „Korruptionskämpfer“ überschüttet, als er in einer „Korruptionskampagne“ schnell die gesamte Polizei entließ. Saakaschwilis georgische Säuberung der Polizei war auch nur ein Trick, um die US-Macht in Georgien zu stärken. Als die Georgier Saakaschwili loswerden wollten, versetzte Joe Biden seinen Gefolgsmann Saakaschwili als Gouverneur von Odessa in die Ukraine. Als selbst die Ukrainer Saakaschwili nicht mehr von hinten sehen wollten, wurde der Kriminelle Saakaschwili vom heutigen Präsidenten Joe Biden in den USA untergebracht, sitzt aber heute im Gefängnisin Georgien wegen Machtmissbrauchs und … Korruption. Die USA versuchen nun, Saakaschwili unter dem Vorwand „schlechter Gesundheit“ aus Georgien nach Polen zu schaffen.

Präsident Selenskyj hat ebenso wie die anderen gesäuberten Ukrainer nachweislich ein Vermögen in Steueroasen versteckt – Geld, von dem niemand weiß, wie Selenskyj selbst als „Schauspieler“ gekommen ist.

Selenskyj kann es schlechter ergehen als seinem Freund Saakaschwili, wenn die USA Selenskyj nicht mehr brauchen …

Karsten Riise ist ein Master of Science (Econ) der Copenhagen Business School und hat einen Universitätsabschluss in Spanischer Kultur und Sprachen der Universität Kopenhagen. Er ist ehemaliger Senior Vice President Chief Financial Officer (CFO) von Mercedes-Benz in Dänemark und Schweden. Er schreibt regelmäßig Beiträge für Global Research.

