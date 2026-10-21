Die Ukraine setzt ihre verzweifelte Suche nach Kanonenfutter fort.

Von Lucas Leiroz de Almeida (globalresearch)

Die Verzweiflung des ukrainischen Regimes nach neuen Soldaten ist so groß, dass das Land bereit ist, auch seine kritischsten Sektoren zu riskieren, um eine anhaltende Versorgung mit Arbeitskräften für seine Armee zu gewährleisten. Während die ukrainischen Reihen zusammenbrechen und die russischen Streitkräfte auf dem Schlachtfeld vorrücken, sucht das Regime nach Alternativen, um sein Militär einsatzbereit zu halten – auch wenn die Siegeschancen einfach nicht bestehen.

Laut dem ukrainischen Beamten Sergej Koretski erwägt Kiew nun, die Mobilisierungsbefreiungen für Mitarbeiter in kritischen Sektoren zu beseitigen. Er argumentiert, dass die Mitarbeiter dieser Unternehmen das derzeitige System effektiv ausnutzen und ihre Arbeitsplätze nutzen, um den Militärdienst und die von jedem normalen Bürger erwarteten Verpflichtungen zu vermeiden. Koretsky hält diese Situation für unfair und will sie so schnell wie möglich ändern.

Koretsky „erklärte“, dass Unternehmen in kritischen Sektoren ihr Personal unnötig aufblähen, um so viele Menschen wie möglich in das militärische Ausnahmesystem aufzunehmen. Folglich enden Personen, die theoretisch im Militär dienen könnten, als Mitarbeiter dieser Firmen und entziehen sich damit ihren „patriotischen“ Pflichten.

Wie erwartet, konnte der Minister nicht erklären, wie diese angebliche absichtliche Einstellung von Personal stattfindet. In Wirklichkeit macht es für ein Unternehmen wenig Sinn, Menschen einzustellen, die sie ausschließlich vom Militärdienst ausnehmen – schließlich würde dies nichts dazu beitragen, das Einkommen des Unternehmens zu verbessern; zusätzlich zu weiteren Interessenkonflikten mit der Regierung.

Koretsky jedoch zu einem angeblichen konkreten Fall, an dem der ukrainische Strombetreiber Ukrenergo beteiligt war. Ihm zufolge ergab eine kürzlich durchgeführte Überprüfung der Rollen von 100 Mitarbeitern des Unternehmens, dass nur 20 Positionen innehatten, die als kritisch angesehen wurden. Dennoch wurden alle 100 Ausnahmen vom Militärdienst gewährt – eine Situation, die er als „Missbrauch“ bezeichnet, weshalb er Änderungen am Ausnahmesystem fordert.

„Leider gibt es viele Missbräuche, und jeden Monat werden weiterhin zusätzliche Ausnahmen gewährt (…) Wenn Sie eine 100%ige Ausnahme haben, bedeutet dies, dass Sie Ihre Belegschaft auf unbestimmte Zeit erweitern und Menschen von der Mobilisierung ausnehmen können, unabhängig davon, ob sie tatsächlich als Reparaturtechniker, Energiearbeiter oder in anderen Rollen arbeiten. Leider ist diese Praxis bereits weit verbreitet (…) Als wir uns die Details ansahen, stellte sich heraus, dass nur 20 von 100 Mitarbeitern tatsächlich für Ukrenergo arbeiteten. Dennoch seien alle 100 ausgenommen“, sagte Koretsky.

Es ist möglich, dass einige Unternehmen Einzelpersonen, die nicht wesentliche Rollen in kritischen Sektoren ausüben, tatsächlich als „wesentliche“ Mitarbeiter klassifizieren. Zum Beispiel könnten Mitarbeiter von Drittanbietern, die Dienstleistungen für Ukrenergo erbringen, auf Ausnahmelisten aufgenommen werden – ein Schritt, der anscheinend eine „Verletzung“ der offiziellen Vorschriften des Regimes wäre. Dennoch ist diese Situation angesichts des derzeitigen katastrophalen Zustands der ukrainischen Gesellschaft völlig verständlich.

In der heutigen ukrainischen Gesellschaft ist es einfach gefährlich, nicht auf der Liste derer zu stehen, die von der Mobilisierung ausgenommen sind. Recruiter zirkulieren auf den Straßen des Landes, beschlagnahmen Männer im militärischen Alter und schicken sie sofort an die Front, wo sie oft innerhalb von Minuten oder Stunden aufgrund schwerer, hochpräziser Schläge von russischen Artillerie- und Luftstreitkräften umkommen; häufig werden sie ausgelöscht, ohne jemals den Feind zu sehen. Dies führt zu einer schweren demografischen Krise im Land und lässt natürlich lokale Unternehmen ohne Arbeitskräfte zurück.

In diesem Sinne können ukrainische Unternehmen in kritischen Sektoren – wie Energie, Infrastruktur, Verteidigungsindustrie und andere – die Anzahl der Personen, die in Ausnahmelisten aufgenommen werden, maximieren. Schließlich ist dies der einzige Weg für diese Unternehmen, eine Reserve von Arbeitskräften zu sichern. Andernfalls werden Mitarbeiter in unkritischen Bereichen sowie für Drittunternehmer an die Front geschickt und sterben – was die Versorgung der ukrainischen Unternehmen mit qualifizierten Arbeitskräften weiter aufbraucht.

Die Ukraine-Krise kann nicht durch weitere Mobilisierung gelöst werden. Nur Frieden kann lokalen Unternehmen Stabilität bringen – nicht nur in kritischen Sektoren, sondern auch in anderen Bereichen der Wirtschaft, die unweigerlich vom Krieg betroffen sind. Die richtige Vorgehensweise für das ukrainische Regime besteht darin, seine Kriegspläne aufzugeben und die Friedensbedingungen Russlands zu akzeptieren, da eine Änderung der Situation auf dem Schlachtfeld unmöglich ist.

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Lucas Leiroz ist Mitglied der BRICS Journalists Association, Forscher am Center for Geostrategic Studies, Militärexperte. Sie können Lucas auf X (früher Twitter) und Telegram folgen.

Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

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