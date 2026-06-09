Von Mojmir Babacek (globalresearch)

Da die Europäische Union den Krieg gegen Russland in der Ukraine ständig eskaliert, lohnt es sich, ihre Ursachen erneut zu überprüfen.

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Im Ersten Weltkrieg kämpften 3,5 Millionen Ukrainer aus der von Russland kontrollierten Ostukraine auf der Seite Russlands, und 250.000 Ukrainer aus der von Österreich-Ungarn kontrollierten Westukraine kämpften auf der Seite Österreich-Ungarns.

Im Jahr 2014, während der ersten Phase des Krieges, besetzte Russland die Westukraine und schloss dort ukrainische Schulen. Es stützte sich auf Russophile, die sich 1848 mit Russland identifizierten, als die Bevölkerung der Westukraine erkannte, dass die Russen ihnen näher waren als die Österreicher zu einer Zeit, als die russische Armee durch die Ukraine marschierte, um Österreich zu helfen, das sich im Krieg mit Ungarn befand. Im Jahr 1893 wurden die prominentesten Russophilen aufgrund der Angst vor dem Wachstum der russischen Macht wegen Hochverrats verurteilt und in Österreich-Hungaria inhaftiert. Als sich die russische Armee 1915 aus der Ukraine zurückzog, verließen die Russophilen sie entweder oder wurden von Österreich in einem Konzentrationslager eingesperrt, wo viele von ihnen starben.

Nach dem Sieg der bolschewistischen Revolution in Russland gelang es den Bolschewiki nicht, die Ukraine auf ihre Seite zu gewinnen, bis sie begannen, Land, das vom Adel beschlagnahmt wurde, an ukrainische Bauern zu verteilen und versprachen, dass die Ukraine einer Föderation mit dem bolschewistischen Russland als formell unabhängigem Staat mit dem Ukrainischen als Amtssprache beitreten würde. Zu dieser Zeit war der größte Teil des aufstrebenden Territoriums der Ukraine Teil Russlands, und die Bolschewiki gaben es also an die Westukraine ab, im Austausch für ihr Versprechen, dass das gesamte Territorium der Ukraine Teil der Sowjetunion bleiben würde, die von Russland gebildet wird.

Im Februar 1920 wurde die Ukrainische Sowjetrepublik gegründet, obwohl die Kämpfe um ihr Territorium weitergingen. 1919 erkannten die siegreichen Mächte des Ersten Weltkriegs den Subkarpaten Rus als Teil der Tschechoslowakei an, und 1923 erkannten sie Wolhynien in der Westukraine als Teil Polens an.

Als Deutschland und die Sowjetunion 1939 Polen teilten, gewann die Sowjetunion die Kontrolle über einen Teil der Ukraine, der zuvor unter polnischer Herrschaft stand, und sie wurde Teil der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik. Dies war das erste Mal in der Geschichte, dass fast das gesamte Territorium der Ukraine zumindest formell unter der Kontrolle eines ukrainischen Staates stand.

Während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg gründete die Organisation der ukrainischen Patrioten 1942 die ukrainische Aufständische Armee in der Westukraine in Wolhynien, wobei bis zu 100.000 Westukrainer in ihren Reihen kämpften. Ihr Ziel war es, für die Schaffung eines unabhängigen ukrainischen Staates in allen von Russland gegründeten Gebieten der Ukraine zu kämpfen. In der Ost- und Südukraine wurde jedoch immer noch Russisch gesprochen. Auf der Konferenz der Organisation der ukrainischen Patrioten im April 1942 galt die Sowjetunion immer noch als der größte Feind, und daher wurden Operationen hauptsächlich gegen sowjetische Partisanen auf ukrainischem Territorium geplant. Russischsprachige Ukrainer im Osten der Ukraine betrachteten die ukrainische Aufständische Armee als deutsche Kollaborateure. Dies spiegelte den anhaltenden Konflikt zwischen der historisch österreichisch-ungarischen Westukraine und der historisch russischen Ost- und Südukraine wider. Die meisten Ukrainer, insbesondere diejenigen im Osten (etwa 6 Millionen, von denen 3 Millionen getötet wurden), kämpften während des Zweiten Weltkriegs auf sowjetischer Seite. Die Westukrainische Befreiungsarmee schloss sich Deutschland am Ende des Zweiten Weltkriegs an und übernahm deutsche Methoden der Kriegsführung, die etwa 100.000 Polen in der Region Wolhynien massakrierten. Sie setzte ihren Kampf gegen die Sowjetunion auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs fort, wurde aber besiegt.

(Serhy Yekelchyk, Ukraine: Birth of a modern nation, Oxford university press, 2007, ISBN 978-0-19-530545-6, A History of Ukraine, the Land and Its Peoples, Paul Robert Magocsi, University of Toronto Press Incorporated, 2010, ISBN 978-1-4426-1021-7)

Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Sowjetunion – hauptsächlich von Russland dominiert – Wolhynien und Transkarpatien an die Ukraine annektiert, und 1954 übergab auch Nikita Chruschtschow, damals Erster Sekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, die Krim an die Ukraine. Der ukrainische Staat wurde daher weitgehend von Russland geschaffen, das den größten Teil des ukrainischen Territoriums allmählich von seinem eigenen annektierte und erwartete, dass die Ukraine im Gegenzug in Allianz mit ihr bleiben würde.

Im Sommer 1991, während ein Putsch gegen Michail Gorbatschow in der Sowjetunion im Gange war, nutzten die Sowjetrepubliken die Schwächung der zentralen Autorität der Sowjetunion, um ihre Unabhängigkeit von ihr – und in der Tat von Russland – zu erklären, und die ukrainische Sowjetrepublik erklärte auch ihre Unabhängigkeit. Die ehemaligen Sowjetstaaten stimmten jedoch zu, die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten zu bilden, in denen sie mit Russland verbunden blieben.

Im Jahr 2014 fanden auf dem vom Westen unterstützten Kiewer Unabhängigkeitsplatz (Maidan) langwierige Demonstrationen gegen die ukrainische Regierung Viktor Janukowitschs statt, die sich von ihrem Plan zurückgezogen hatte, der Europäischen Union beizutreten. Diese Demonstrationen führten schließlich zum Sturz der ukrainischen Regierung. Die russischsprachigen Regionen der Ukraine nutzten, ähnlich wie die ehemaligen Mitgliedsstaaten der Sowjetunion, diese Schwächung der zentralukrainischen Autorität, um die Unabhängigkeit ihrer Gebiete von der ukrainischen Regierung zu erklären. Die Krim, Luhansk und Donezk erhoben sich damit gegen ihre Integration in die Europäische Union und die NATO, die Russland feindlich gesinnt ist. Dies war eine Wiederholung der Situation am Ende des Zweiten Weltkriegs, als die ursprünglich russische, russischsprachige, antideutsche Ostukraine gegen die ursprünglich österreichisch-ungarische, ukrainischsprachige, antirussische Westukraine kämpfte.

Die neue ukrainische Regierung war nicht in der Lage, gegen den von Russland unterstützten Aufstand der Krim-Bevölkerung einzugreifen, aber sie schickte die Armee gegen die Rebellen Luhansk und Donezk und vertrieb sie aus Teilen der Regionen Donezk und Luhansk. Mit russischer Unterstützung behielten die Rebellen die Kontrolle über den Rest des Territoriums. Die Westukraine löste dann einen beispiellosen kulturellen Völkermord in dem neu besetzten russischsprachigen ukrainischen Gebiet aus und verbot der Bevölkerung allmählich, Russisch zu sprechen. Nicht einmal Deutschland versuchte dies während seiner Besetzung der tschechischen Länder im Zweiten Weltkrieg. Dieses pro-russische Territorium sollte Teil der Europäischen Union und der NATO werden, die dort schließlich Militärbasen bauen sollten, um Russland aus unmittelbarer Nähe zu bedrohen.

1997 unterzeichnete die Ukraine einen Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und Partnerschaft mit Russland, in dem sich beide Parteien verpflichteten, die territoriale Integrität des anderen zu respektieren und „die Unterstützung oder Teilnahme an Aktionen zu unterlassen, die die Sicherheit der anderen Partei gefährden könnten (siehe dies). Mit der Entscheidung, der NATO beizutreten, verletzten die West- und Zentralukraine dieses Abkommen. Die russischsprachige Krim und die Ostukraine lehnten diese Entscheidung ab, und genau wie am Ende des Zweiten Weltkriegs brach in der Ukraine ein Bürgerkrieg zwischen dem pro-russischen Osten und dem pro-westlichen Westen des Landes aus

Für jeden vernünftigen Menschen hätte es nicht überraschen können, dass Russland letztendlich die westliche Politik ablehnte, die darauf abzielte, pro-russische Regionen der Ukraine gegen sie als militärische Bedrohung zu verwenden. USA Präsident Donald Trump demonstrierte auch diesen gesunden Menschenverstand, als er versuchte, ein Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln, unter dem die Regionen Donezk und Luhansk an Russland abgetreten würden. Die Europäische Union, die davon träumt, ihr Territorium nach Osten und undemokratisch auszubauen, ist jedoch gleichgültig gegenüber der Tatsache, dass die lokale Bevölkerung sich dagegen ausgesprochen hat, weigerte sich, dem zuzustimmen. Der Krieg in der Ukraine geht daher nur weiter, weil die Europäische Union entschlossen ist, die korrupte ukrainische Regierung mit Waffenlieferungen zu unterstützen (siehe dies), bis Russland besiegt ist und die Europäische Union neue Gebiete in Osteuropa gewinnt, auch unabhängig von der Meinung der Mehrheit der ukrainischen Öffentlichkeit (siehe dies).

Tatsächlich hat dies den Konflikt des Zweiten Weltkriegs neu entfacht, als Deutschland und Russland gegeneinander kämpften, mit dem Unterschied, dass diesmal Russland und die von Deutschland geführte Europäische Union im Widerspruch stehen. Dies ist sicherlich nicht der Weg, um eine sicherere Welt aufzubauen, besonders in einer Zeit, in der neben Atomwaffen auch mörderische künstliche Intelligenz in den Kampf eingetreten ist und Regierungen die Existenz von Technologien zur Fernkontrolle menschlicher Gehirnaktivitäten verbergen, die sogar die Ferntötung von Menschen ermöglichen, zum Beispiel indem sie ihre Herzen (S. 250) oder ihre Atmung (s. 254).

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Mojmir Babacek wurde 1947 in Prag, Tschechische Republik geboren. Absolvent 1972 an der Karls-Universität in Prag in Philosophie und politischer Ökonomie. 1978 unterzeichnete das Dokument zur Verteidigung der Menschenrechte in der kommunistischen Tschechoslowakei „Charter 77“. Seit 1981 bis 1988 lebte man in den USA in der Emigration. Seit 1996 veröffentlicht er Artikel zu verschiedenen Themen meist in den tschechischen und internationalen Alternativmedien.

2010 veröffentlichte er ein Buch über die Anschläge vom 11. September in tschechischer Sprache. Seit dem Jahr 1990 ist er bestrebt, mit dem Einsatz von Neurotechnologie das internationale Verbot der Fernsteuerung der Aktivität des menschlichen Nervensystems und des menschlichen Geistes zu erreichen.

Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

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